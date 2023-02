Jakub Horák: Babiš viděl, že nevyhraje. A přišla změna. Prchal? To může být takto

reklama

Máme po prezidentských volbách. Andrej Babiš v nich zdvihl téma války, ale pak se zdálo, že nemá dostatek relevantních argumentů a podkladů, aby se vyrovnal Petru Pavlovi. Proč se tak stalo? Co se podle vás dělo v Babišově marketingu?

Co jsem slyšel, bylo tam více variant, jak komunikaci postavit. Jedna z nich byla ekonomická, kterou si podle mě Babiš velmi dobře připravoval. Už před prvním kolem mluvil o tom, jak je třeba vykoupit podíly ČEZ, nebo o tom, že by elektřina mohla stát 500 Kč/MWh místo 6000 Kč/MWh, a tak podobně. Byť jsou to témata, kterým nerozumím, znělo to poměrně fundovaně. Takže jedna z možností komunikace bylo právě tohle.

Potom se objevila tahle druhá varianta. Babišova šéfka kampaně Tünde Bartha tvrdila, že v týmu dělali nějaké dotazníkové šetření, ze kterého vyšlo téma války jako klíčové. A právě tady si myslím, že nastala chyba – že to bylo špatně vyhodnoceno.

V jakém smyslu?

Když se zeptáte v jakékoli době, jestli je lepší válka nebo mír, tak vám poměrně silně vyjde, že všichni chtějí mír. To je lidská přirozenost.

Podle mých informací už v Babišově týmu nedělá Saša Braun, který dřív tato data vyhodnocoval. Podle mě si tedy řekli: Tak tady vychází, že lidé si nejvíc přejí, aby nebyla válka, je to ještě silnější téma než ceny elektřiny, tak tu kampaň postavme na tom.

Nečekali, že se jim to takhle ve zlém vrátí.

Mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby uběhlo 14 dní. Kdybyste v tomto čase dostal Babiše do rukou, co byste mu radil?

Já bych mu neradil, nechci se do této odpovědi vůbec dostat. Nechci vůbec uvažovat o tom, že mu radím, jak vést kampaň ve stylu: „Jsme tady dva, jeden z nás chce mír, a to jsem já. A pak je tady ten druhý, který nás chce zavléct do války.“

Média pak Babiše konfrontují s otázkou, jestli tvrdí, že „Petr Pavel nás chce zavést do války?“ Načež on začne vykládat, že „nemluví o Pavlovi, ale o anonymních vojácích“. No, a pak se ozvou právě vojáci, kterých se to dotkne… Babiš si v tu chvíli uvědomí, že armáda má u nás vysokou míru obliby, cca 75 %, a tak na to konto prohlásí: „Tam neměl být voják, tam měl být generál!“ A ještě uvádí, že „nemyslí generála Pavla, ale jen nějakého anonymního generála…“

Takže já se ani nechci dostat do tohoto uvažování, mně se užívání tohoto tématu v marketingu nelíbí.

Ve volbách se řešila i minulost kandidátů. Andrej Babiš pořád popírá, že by s StB měl cokoli společného. Z reakcí jeho voličů a příznivců však lze usuzovat, že na jeho volební výsledky by otevřenost ohledně tohoto tématu neměla špatný vliv. Proč podle vás Andrej Babiš svou minulost tak silně popírá?

Myslím, že je to dané tím, že v Čechách nemáme v kultuře odpouštění. Když v Americe někdo způsobí nehodu pod vlivem nebo zbankrotuje, ale postaví se k tomu čestně a přizná chybu, dostane druhou šanci. Tady je ale zvykem, že jakmile někdo něco přizná, okolí a média mu to otloukají o hlavu stále dokola.

Pokud si dobře vzpomínám, Babiš se to na začátku snažil vysvětlovat. Můžeme si najít ten známý rozhovor u Krause, kde říká, že pracoval v zahraničním obchodu a že tam to takhle probíhalo. Kontrolovalo se, aby se tam nekradlo, byla to ta část StB, která nehonila disidenty, ale hlídala ekonomiku.

To je pro mě uvěřitelný příběh. Pro mě je rozdíl mezi StB, která někoho sleduje a vyhazuje jeho děti ze škol, a StB, která hlídá zahraniční podnik. To koneckonců dnes dělá hospodářská kriminálka.

Takže Babišovo vysvětlování nemělo efekt?

On se to vysvětlit snažil, ale stejně se mu to pořád vracelo. V prezidentské debatě, kde byl moderátorem Řezníček, to nabralo až komické rozměry. Babišovi tam citoval právě to, co řekl u Krause, a Babiš tvrdil, že to nejsou jeho slova.

Tady je to podobné jako případ Miloše Zemana s článkem Ferdinanda Peroutky. Všichni, včetně samotného Zemana, vědí, že Peroutka nic takového nenapsal. Zeman jen popletl citace z článků, což je naprosto normální.

Jeho voliče to však baví. Tleskají, jaký je Miloš borec, že dokáže naštvat všechny ty Pražáky a chytráky z televize. V tom je jeho přitažlivost pro lidi, kteří se cítí být opomíjeni a přehlíženi všemi těmi intelektuály a radílky, kteří vědí všechno nejlíp.

Voliči Andreje Babiše si podle mě taky myslí, že spolupráce s StB podepsána byla. Koneckonců, existují důkazy. Ale štve je, že někdo z toho dělá věc, kolem které se to celé točí.

Myslím si, že teď, když ti samí lidé, kteří z toho u Babiše dělali hlavní argument a u Petra Pavla to zlehčují stylem „vždyť o nic nešlo, že byl v komunistické straně, vždyť o nic nešlo, že byl na nějakém kurzu…“ to budou mít složitější. Bude těžké na tom Babiše dál točit. Minimálně to bude hořkosladce úsměvné.

Řekl jste, že o práci pro Babiše nechcete ani uvažovat. Co je tím hlavním důvodem?

Nešel bych do spolupráce proto, že to má velký symbolický význam. Rozkol společnosti je velký.

Nejsem ale člověk, který by říkal, že Marek Prchal je zločinec, protože dělal kampaň pro ANO. To si nemyslím.

Hnutí je ANO je demokratická strana, nepředstavuje extremistické nebezpečí. Nevolím je, Andrej Babiš nebo Alena Schillerová mi nejsou sympatičtí, ale akceptuji, že někdo pro ně dělá. Dokud dělá kampaň na téma bude líp nebo zachráním ekonomiku, tak budiž. Ale v momentě, když se kampaň postaví na sdělení někdo nás zavleče do války, tak s tím bych nechtěl mít nic společného. Teď, ani v budoucnu.

Vy znáte Marka Prchala osobně?

Znám ho z devadesátých let, kdy se motal kolem elektronické hudby. Naposledy jsem ho viděl asi před třemi lety.

Jeho odchod, stejně jako odchod dalších klíčových lidí kolem Babiše, vnímáte jak?

Nemám o tom informace, ani mě to nezajímá. Dokážu si ale živě představit, že nikomu se nechce platit tým, když příští volby jsou až za rok a půl. Ti lidi stojí pár statisíců měsíčně. Když se to načte, je to dost peněz.

Podle mě to tedy může mít ekonomický důvod, ne že by šlo o Babišovo zklamání nad výsledkem prezidentských voleb.

Já se dokonce domnívám, že Babiš v určité fázi kampaně už věděl, že to nevyjde. Navezl se proto do voličů SPD a řekl, že ANO nikdy nepůjde s SPD do koalice apod. Naštval tím Okamuru, který se pak k druhému kolu postavil stylem: „Než si vybírat mezi Pavlem a Babišem, nejdu volit vůbec.“ Což nebylo vůbec taktické…

Z toho to vypadá, jako by si Babiš chystal půdu pro následující volby?

Babiš se podle mě v určité fázi začal připravovat na ty další parlamentní volby, před kterými se hodlá stát hegemonem opozice. A hodlá vysát SPD, stejně jako vysál komunisty a ČSSD.

Z tohohle pohledu byla jeho kandidatura majstrštyk. Babiš byl jediný, kdo tady výrazně mluvil proti vládě, na všech televizích, v debatách včetně té nejsledovanější na NOVĚ. Po Okamurovi neštěkl ani pes.

Kandidát SPD Jaroslav Bašta je sice zábavná postava, ale jeho slabinou byl věk, rétorické schopnosti, a nadto nevystupoval jako lídr. Tomu pak odpovídají i čtyři a půl procenta, co dostal. Vážím si ho sice za podpis Charty 77, ale to už je dávno.

Jak myslíte, že teď bude Andrej Babiš postupovat?

Myslím, že zopakuje způsob Miloše Zemana. To znamená, že se stáhne s tím, že ho potřebuje rodina a potřebuje si odpočinout, a za dva roky se vrátí jako kandidát na premiéra.

V situaci, kdy by to vypadalo, že jako jediný je schopný postavit protiváhu vládě, by mohl být úspěšný. Lidí, kteří jsou s vládou nespokojení, je celá řada. Vláda má velmi nízkou podporu, nějakých 27 %. Ale nezapomínejme, že když byl u vlády Andrej Babiš, tak měl taky tak nízkou podporu. Celá řada lidí je proti vládě, protože je prostě proti všemu, proti všem. To je v Česku velmi oblíbený postoj.

