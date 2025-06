Jana Bobošíková: BIS přestala chránit stát. A prezident? Mlčí, nekoná

Paní Bobošíková, v úvodu jste řekla, že bitcoinová kauza není jen politický skandál. Co tím myslíte?

Bitcoinová kauza rozhodně není jen hra několika nešikovných lidí s pár prohnanými šíbry. Je to systémové selhání. A není to k řešení skrze nějakého takzvaně nezávislého odborníka, kterého si chce budoucí ministryně spravedlnosti přivést jako alibi. Tohle je závažné bezpečnostní riziko. Máme tady Bezpečnostní informační službu, která má podle zákona chránit Českou republiku před ohrožením významných ekonomických zájmů a zabezpečovat informace o organizovaném zločinu. Ale místo toho slyšíme fráze, že se „přivede osoba, která je nestranná, důvěryhodná, respektovaná v justici" a že „nebude mít žádnou potřebu se přiklonit na tu či onu stranu". To je přesně to, co říká budoucí ministryně spravedlnosti Decroix. Jenže skutečný problém nespočívá v tom, kdo koho kontroluje v rámci ODS. Skutečný problém je, že BIS měla varovat prezidenta, vládu, FAÚ i další instituce – a neudělala to. A z toho vyvozuji jasný závěr: buď informace měla a mlčela – pak porušila zákon. Nebo je nezískala – pak selhala.

Ve svém pořadu Sedmička plus kritizujete kvůli bitcoinové kauze i prezidenta. Jakou má v tom podle vás roli?

Prezident má podle zákona pravomoc úkolovat BIS. Může chtít informace, může se ptát. Může se účastnit Bezpečnostní rady státu. Nevíme, zda jednal – a to je znepokojivé. Může mít své důvody, ale veřejnost má právo vědět, zda v tak zásadní věci prezident republiky využil své ústavní nástroje. Mlčení dnes není neutralita. Mlčení posiluje nejistotu. Pokud BIS neinformovala, je to chyba BIS. Pokud informovala – a vláda nebo prezident nekonali – pak odpovědnost nesou oni. Ale BIS? BIS si myje ruce. V pátek vydala prohlášení, že bitcoinová kauza nepatří do její zákonné působnosti. Ale když si přečtete zákon, zjistíte, že to vůbec není pravda. Podle zákona má BIS povinnost zabezpečovat informace o činnosti, jejíž důsledky mohou ohrozit významné ekonomické zájmy státu. A co jiného, než miliardové toky z darknetu do politiky by mělo spadat pod tuto povinnost?

Padla ostrá slova i směrem k Parlamentu. Proč?

Protože nefungují ani kontrolní mechanismy. BIS má být kontrolována stálou komisí Poslanecké sněmovny. Ale ta nekoná. Nevíme, co dělají poslanci. Nevíme, co kontrolují. Tato komise má být základem demokratické kontroly. Ale poslední schůze byla tuším 26. dubna – a od té doby ticho. Nikdo ze členů komise – a připomenu jejich jména: Bělobrádek, Králíček, Benda, Dubský, Koten, Michálek, Richtr, Růžička – nepožadoval svolání. Nic. A přitom BIS už nejednou nekonala. Při střelbě na Filozofické fakultě mlčela. Při každém větším incidentu mlčí. Zato slyšíme neustále o ruských a čínských hrozbách. Ale že by někdo z BIS varoval před propojením darknetových peněz s vládními institucemi? Ani slovo.

Zazněla také věta, že BIS se stává rizikem. To je velmi silné. Co tím myslíte?

Ano, a za tím výrokem si stojím Bezpečnostní informační služba má chránit stát. Ale dnes se obávám, že její nečinnost může být zneužita jako nástroj rizika – rizika ztráty důvěry v samotné instituce. A právě to může být ve výsledku nebezpečnější než jakýkoli vnější útok. Rizikem je podle mě právě proto, že neplní, co má plnit podle zákona. A co hůř – chová se, jako by jí zákon neplatil. Mlčí tam, kde by měla jednat. Vydává prohlášení, že bitcoinová kauza není její věc, a přitom každý, kdo si ten zákon přečte, i laik, vidí, že je to v přímém rozporu. Máme tady případy, kdy se BIS do věcí zapojuje velmi aktivně – když jde o Rusko, Čínu, kdykoli se hodí rozvířit nějakou ideologickou mlhu. Ale když jde o reálné peníze z podezřelých zdrojů, které mohou ovlivnit státní instituce, tak mlčí. Tváří se, že nic nevidí. A to je nebezpečné. BIS má rozpočet přes dvě miliardy korun. A já se ptám – za co ty dvě miliardy ročně platíme?

Zazněl i kritický tón vůči tomu, jak BIS hospodaří. Jak si to máme představit?

Jednoduše. BIS hospodaří bez skutečné kontroly. Každoročně čerpá přes dvě miliardy korun ze státního rozpočtu, ale kdo vidí dovnitř? Kdo sleduje, jak se tyto prostředky používají? A v okamžiku, kdy má služba selhat – nebo už selhala – tak se dozvíme jen: „Toto nespadá do naší působnosti.“ Když bych to měla říct bez servítek: BIS si dělá, co chce. A nikdo jí nedokáže položit jednoduchou otázku: Kde jste byli, když se peníze z nejšpinavější trestné činnosti mohly dostat do veřejných institucí?

V některých debatách se také otevřelo téma, že BIS chtěla získat nové pravomoci. V čem je problém?

Problém je v tom, že BIS neusiluje o vylepšení kontroly, ale o rozšíření moci. Zákonem už prošel legislativní přílepek o tzv. „neoprávněné činnosti pro cizí moc“, který v sobě nese vágní formulace. A dlouhodobě se vede debata o tom, že BIS by chtěla mít i pravomoci zatýkat. A já říkám – tohle je cesta špatným směrem. My nepotřebujeme novou Státní bezpečnost. Tohle jsme už zažili. My potřebujeme zpravodajské služby, které respektují zákon, chrání svobodu, demokracii a skutečné ekonomické zájmy naší země. Ne ideologické hry. Ne politické noty. Ale fakta, zákon, ochranu státu. Nic víc – ale ani nic míň.

Pokud tedy shrneme situaci: selhává BIS, vláda, prezident i kontrolní komise. Co z toho plyne?

Plyne z toho jediné: občané České republiky jsou dnes zcela bez skutečné ochrany před organizovaným ekonomickým zločinem, který může mít přímý dopad na politické rozhodování. BIS nejedná. Prezident mlčí. Vláda předstírá, že koná. A kontrolní orgány dělají, že neexistují. Je to naprosto šílená situace. A já říkám, že to je ve volebním roce alarmující zjištění. My potřebujeme nápravu. Potřebujeme otevřenou debatu o tom, co BIS dělá.

Na konci jste zmínila i možné osobní vazby mezi prezidentovým týmem a vedením BIS. Jak to souvisí?

V novinářské knize Cirkus Fiala se zmiňuje, že mezi vedoucí bezpečnostního odboru Hradu a ředitelem BIS může existovat hlubší osobní důvěra. Nehodlám spekulovat o podrobnostech. Ale pokud je mezi osobami, které mají zprostředkovat klíčové informace prezidentovi, nadstandardní vztah, pak je naprosto legitimní otázka, zda tím není oslabena schopnost nezávislého vyhodnocení situace.

