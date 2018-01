Jandák: Národ není blbý! Drahoš by z ČR udělal část Německa. Lidi se zase bojí říct, že volí Zemana. Havel byl nemocný, cekl někdo? Miloš je Čech jak poleno, vyhraje

ROZHOVOR „Opět tady nastal strach. Že by někdo veřejně řekl, že bude volit Zemana? Málokdo si to dovolí. Ale pak mu to tam hodí,“ říká herec a bývalý ministr kultury Vítězslav Jandák. Pár dní před prvním kolem prezidentských voleb prozradil, proč si myslí, že vyhraje Miloš Zeman, i jak vidí ostatní kandidáty na budoucího prezidenta. Zmínil také, co napsal českému prezidentovi izraelský premiér.

Za pár dní jsou tu prezidentské volby. Mezi kandidáty, kteří podle různých průzkumů mají nejvíce šancí, je Zeman, Drahoš, Horáček a Topolánek. Zeman mluví o tom, že si Češi nesmí nechat nic vnucovat cizinou ani médii typu ČT. Drahoš, jak sám říká, jde na Hrad s „čistým štítem“ a chce tam prý vrátit slušnost. Horáček zase tvrdí, „ že máme na víc“ a že úžasní čeští lidé dosáhnou lepšího života i lepší reprezentací Česka na západě, což on prý dokáže. Topolánek zase bazíruje na ochraně hranic a „chce spojovat hospodu s kavárnou.“ Co k těmto jejich slibům a téměř „vizím“ říci? Kdo z nich podle vás dělá nejlepší kampaň?

Anketa Půjdete k 1. kolu prezidentských voleb? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 3336 lidí

Já to řeknu tak, jak si to myslím a jak to cítí většina lidí. Tu nejlepší kampaň nekampaň vlastně dělá ten Miloš Zeman. Protože on pracuje. Ostatní lákají voliče, a on pracuje. A to je strašně krásný. Myslím, že má setsakra moc práce, takže se nezdržuje. Jeho příznivci vyvěsili billboardy Zeman znovu, to je pravdivý billboard a já myslím, že on o tom ani neví. Takže Zeman dělá tu nejlepší a nejchytřejší „kampaň“. Mám spoustu známých i mezi velkými lídry reklamních agentur a všichni říkají – to byl geniální nápad. Víte, ať o sobě napíšu cokoliv, kdykoliv, tak ti druzí to zpochybní. To už tak u nás v Čechách je. Takže když on nic nedělá, a přitom pracuje, tak si myslím, že toto lidi pochopí, a proto je velkým favoritem těchto voleb.

Myslíte si tedy, že zvítězí?

Já jsem o tom přesvědčený. Protože lidi si musí uvědomit, že kdyby nebylo Zemana, kde bychom byli? Byli bychom ve stejné situaci, jako je Francie, Británie, jako jsou Italové, Španělé… protože ti, kteří by se dostali k moci a kteří se chtějí dostat k moci (i když ta moc prezidentská není nic moc), tak by to táhli někam úplně jinam. A jim samozřejmě nezáleží vůbec na tom, jestli je tu nějaká Česká republika, nebo není. Oni na tradice kašlou. Oni chtějí být Evropany. Zapomněli na to, že by většinou v té Evropě dělali cestáře.

A když jsme u těch šancí Miloše Zemana na výhru, neuškodila mu tak trochu podpora Andreje Babiše, kterou mu vlastně hned po volbách projevil? Byla proti tomu celá řada negativních reakcí...

Já vám řeknu jednu věc. Potkal jsem tady před chvilkou souseda, který má takovou malou stavitelskou firmu. A ptal se mne, co říkám tomu Babišovi. Já jsem odpověděl, že si myslím, že je to chlap, který tomu rozumí, který prostě přišel ze života a ví, o čem ten život je, oproti jiným politikům, takže k němu mám i určité sympatie. A myslím si, že toto, co říkáte, Zemanovi vůbec neuškodilo. Protože ten soused mi pak řekl – no, já ti povím, já si taky myslím, že je dobrý. A nikomu nevadí ta kombinace Zeman–Babiš. Navíc, ona to není „kombinace“ samozřejmě, ale s kým se ten Zeman má bavit? Když slyším Bělobrádka, Jurečku, kteří mu nadávají a pak jdou na Hrad. Má se s nimi bavit normálně? Má se normálně bavit s Topolánkem, má se normálně bavit s Kalouskem? To nejde. To je garnitura, která je na odchodu. A to ten Zeman, který byl vždycky šachista a vizionář, tohle všechno ví. Takže se baví s někým, kdo má nějakou perspektivu. A podle mne ten Babiš má perspektivu. Proto tady vidíme ten strašný boj, který se tady vede o to, jak ho odstranit. Protože Češi udávají do Bruselu. Teď už se ví, že to byli zase Češi… Nevím, jestli jim to vyjde. Nevíme, co v té zprávě z OLAFu skutečně je. A když jsem viděl v televizi některé poslance, kteří říkali – no, má angličtina na to stačí, abych to přečetl (já vím, že neumějí anglicky vůbec, a pak tohle říkají), tak se trošku směji a vidím, že to je opět jenom tlak a boj vůči tomu Babišovi, v pozadí samozřejmě proti Zemanovi. Těm klukům a holkám jde totiž o všechno. Protože kdyby tam tito lidé, jako je právě například Zeman, zůstali, tak to jsou výsostní odborníci, kteří budou vyžadovat výsostné znalosti. A o čem nás přesvědčila většina těch takzvaných revolucionářů? Moc nám toho za těch 30 let neukázali. Například, co se za těch třicet let tady postavilo? Postavilo se pár mrakodrapů, to je fakt. Ale co se jinak udělalo? Já si myslím, že tolik se toho zase neudělalo. Když to třeba porovnáme s obdobím mezi lety 1911 až 1914. A to bylo před válkou... A co se všechno postavilo. Nevím, nechci to nějak komentovat, ale mám pocit, že to všechno je jenom politická válka. A co je opravdu zrůdnost, je to, když někdo poukazuje na něčí zdravotní stav! Vždyť si vezměte, že takový Havel byl třeba několik měsíců úplně mimo. Chudák, byl nemocný. Cekl někdy někdo slovo, že tedy jako jsme bez prezidenta, co s tím budeme dělat? Ne vůbec! Takže buďme objektivní a hlavně buďme lidi a nebuďme bestie.

Je podle vás tedy někdo pro Miloše Zemana „skutečným protikandidátem“?

Osobnostně by to mohl být Mirek Topolánek. Ale zase, lidé mají paměť, a když si vzpomenou na jeho vládu, co se dělo a jak se za jeho vlády měli, tak mám takový pocit, že to nemůže vyhrát. A ti ostatní, to skutečně s prominutím – nechtěl bych být, kdyby to náhodou tomu Milošovi nevyšlo, zavřený – ale já si myslím, že to je druhá, třetí oblastní liga.

Velkou diskuzi před časem rozpoutal profesor Drahoš, který vyjádřil obavy, že volby v České republice ovlivňují zahraniční tajné služby, a to i za pomoci dezinformačních médií. S tímto svým názorem šel i za tehdy ještě premiérem Sobotkou. Jak to podle vás ovlivnilo pohled voličů na něj?

No, že to opravdu není kandidát na prezidenta. My tady ty zprávy máme samozřejmě filtrované. Ale pomalu většina Ameriky se směje tomu, jak ti Rusové tam prý přemluvili 300 milionů Američanů, aby volili Trumpa a vykašlali se na Clintonovou. Víte, kolik by tam muselo být Rusů? Ke každému Američanovi jeden Rus. Tolik obyvatel nemají. Vždyť to jsou pitomosti tohle! Absolutní pitomosti!

A myslíte, že Miloš Zeman dělá dobře, když se nezúčastňuje debat s protikandidáty?

Samozřejmě! S kým by si povídal? A proč by si povídal? Jeho rozsah je samozřejmě široký – od Shakespeara až nevím kam… Ale co by si povídal? Já si myslím, že udělal nejlepší, co může. Pracuje. Máme tady zamotanou politickou situaci, kdy vlastně vítěz voleb je opět v Čechách tlačen pod zem, pod vodu. Ti malí trpaslíci se shodli na tom, že ho zničí, protože oni jsou ti nejcharakternější. Takže Miloš Zeman bude řešit tuto situaci. To je úloha prezidenta. Myslím, že to dělá dobře a ukazuje lidem – víte, já na žvanění kašlu, já pracuji, já dělám. Myslím si, že tato taktika byla zvolena skutečně bravurně.

Mezi příznivci a odpůrci Zemana to vře. Ostatně, podobně to bylo i před minulými volbami. Čím to, že Zeman dokáže vyvolat takové emoce, a jak si vysvětlujete to, že je prezident čím dál více milován na venkově a staršími lidmi a údajně čím dál více nenáviděn ve městě, zejména mezi mladšími voliči?

Já vím, to se říká… Já ale myslím, že ta společnost není vůbec rozdělená tak, jak nám to média předkládají. Uvědomme si, že pravdoláskaři mají obsazená média. To znamená, že ti odpůrci Zemana sedí v médiích. A říká se – média diktují, ale hlavně tomu mainstreamu nikdo už tak moc nevěří. Podívejte se na čtenost Parlamentních listů a podívejte se na čtenost některých mainstreamových médií. No vždyť tam vidíte, jaká je pravda. A potom, a to máme ještě od bolševika, tady opět nastal strach. Že by někdo veřejně řekl, že volí Zemana? Málokdo si to dovolí. Ale pak mu to tam hodí. Takže je to jasné, tady hraje roli strach. A těch řvounů, kteří prostě řvou a jsou přesvědčení o své pravdě, těch „demokratů“…. Vždyť si vezměte, kolik dostaly ty strany, které oni představují. Třeba TOP 09, kdyby neměli Ferriho, tak se v podstatě do Parlamentu nedostali. Logicky… dali tam někoho pro lidi atraktivního, dostal těch pár procent hlasů, a tím se tam dostali. A to jsou ultra představitelé lásky a pravdy.

A my, kteří jsme bohužel zradili ideály sociální demokracie, připojili jsme se k pražské kavárně a naše hlavní téma je genderová politika a já k tomu s úsměvem dodávám osmihodinová pracovní doba… Byli jsme úplně mimo realitu, ale vedení to nechtělo slyšet, to bylo přesvědčené… Zaorálek současně řešil Turecko a naše volby, ani jedno nevyřešil. No tak co se dá dělat, tak jsme takhle dopadli.

Národ není blbý. Já pevně věřím v chytrost tohoto národa!

Psali jsme: Vysvětlete mi to, vyzval Tomáš Klus občany – voliče Miloše Zemana. Oni mu začali psát a takto to dopadlo Zdeněk Zbořil: Zemanova lůza? Ještě uvidíte. Splašky Mitrofanova. A pane Moravče, Vy se podívejte sem Ještě 5 procent. Miloš Zeman je vysoko a možná směřuje k totální ,,bombě", jakou si přejí jeho fanoušci Alena Gajdůšková podpořila Drahoše. Ozvali se Škromach, Foldyna i Ovčáček

Mezi prezidentovy odpůrce patří celá řada umělců, jmenujme například Báru Štěpánovou. Čím prezident podle vás právě jim tak vadí? A čím si je získal naopak Jiří Drahoš, jehož naopak celá řada umělců, jak vidíme například i na sociálních sítích, podporuje?

No tak si tak vybírají, protože přece každé vystoupení musí být nějak zajímavé. A oni chtějí být zajímaví. Ale prosím vás, já je za to neodsuzuji. A je jich málo, je to minorita. Ovšem díky těm jejich vystoupením, někdy velmi vulgárním, sprostým, nehezkým, neetickým, lidi přestávají mít kumštýře rádi. Já mezi lidmi žiji i na venkově a slyším, že říkají – to je fuj, co ta vaše branže dělá.

No, takže, chtějí být zajímaví a líbí se jim, když je něco nóbl. A on je takový nóbl ten Jiří Drahoš, má takové šedivé vlasy… akademik… Já bych se ale spíš ptal, kolik napsal vědeckých prací. A oni se dívají na to, jak vypadá. To je pro ně důležité. Ten design musí být dobrý. No, já každého názor respektuji. Já jsem neřekl nikdy o nikom, že je sráč, jak říkají někteří umělci, ale i novináři. A ta vulgarita ukazuje tu jejich „noblesu a vznešenost“.

Velkou diskuzi vyvolalo i to, jak se nejen k prezidentským, ale i k parlamentním volbám staví média. České televizi je vyčítáno, že její politické pořady údajně nejsou vyvážené, stejně tak i Barrandovu. Jak vy to vidíte a jak hodnotíte Českou televizi jako veřejnoprávní médium?

Já jsem člen Rady Českého rozhlasu. Takže mně nepřísluší, abych tady jaksi komentoval třeba Českou televizi nebo Český rozhlas. Myslím si ale, že lidé jsou u všech televizí vždycky naštvaní většinou kvůli zpravodajství. Ale zapomínají na to, že i ta televize i ten rozhlas dělají tisíce dalších pořadů, které nejsou kontroverzní a které se třeba lidem líbí.

Anketa Který představitel ODS má vaše sympatie? Petr Fiala 4% Alexandra Udženija 0% Zbyněk Stanjura 0% Václav Klaus mladší 62% Jana Černochová 1% Miroslava Němcová 1% jiný představitel ODS 3% žádný představitel ODS nemá mé sympatie 29% hlasovalo: 18257 lidí

A co si myslíte o té myšlence Tomia Okamury ohledně zestátnění?

Já nevím, zestátňovat… Můj návrh tehdy byl spojit televizi s rozhlasem. Ale u mne to nebyla otázka nějaké „cenzury“ těch institucí, ale šlo tehdy o peníze. Toto ohledně finančních úspor se podařilo na Slovensku, je to mimo jiné i v Rakousku, je to v BBC…

Nejvíc šancí se podle některých průzkumů dává zřejmě Miloši Zemanovi a Jiřímu Drahošovi. Kam by naše republika podle vás směřovala s ohledem například na zahraniční politiku, přijímání migrantů, postoje k EU, pokud by zvítězil Miloš Zeman, a jak by to podle vás bylo, kdyby v čele státu byl Jiří Drahoš?

My si samozřejmě musíme uvědomit, že vlastně neděláme žádnou zahraniční politiku. Česká republika je součástí Evropské unie, takže víceméně musí respektovat to, co chtějí mozky v Bruselu, a je součástí Severoatlantické aliance a tam se to nedělá s tím, co chce Aliance, ale s tím, co chtějí Američani. Takže tím je daná naše zahraniční politika. Ale pokud chceme, abychom byli jako Česká republika poněkud „viditelnější“ a třeba si i zachovali své názory, tak to si myslím, že pro to je dobrý právě Miloš Zeman. Zeman je je nevohnutelný, nezlomný a je to Čech jak poleno. Neustále prosazuje Českou republiku, což se promítá i v našem zahraničním obchodě a otevírá nám to i nové trhy, protože Evropa začíná být nasycená, což si málokdo z těch chlapců uvědomuje. Česká republika i díky Miloši Zemanovi začíná být někdy i diskutovaná, tak či onak, ale rozhodně je svá.

Kdežto kdyby byl Jiří Drahoš, tak jsme, dejme tomu, sedmnáctá spolková země. A je vymalováno. Protože tam by se kladly věnce, přestřihávaly by se stužky a možná by byly zase mejdany na Hradě, to já nevím. Prostě by to bylo takové šedé, nic neříkající… A ta republika v té konkurenci světa dneska musí někde rezonovat, musí znít!

Tady se třeba neuveřejnil vůbec dopis, který napsal Netanjahu Miloši Zemanovi po jeho vystoupení v Radě Evropy. Kdy mu píše, můj nejmilejší příteli, děkuji ti za tvé vystoupení a podobně… Celý svět ten dopis otiskl. Předseda Evropské rady Miloši Zemanovi po jeho vystoupení poděkoval za velice moudrý projev, který pronesl. Tady se to všechno dělá tak, aby ten Miloš Zeman nikdy pochválený nebyl. Ale on je dost ve světě chválený a to se těm klukům a holkám, kteří jsou na druhé straně barikády, prostě nelíbí.

Psali jsme: No vida: Miloš Zeman a Jaromír Soukup se prodrali do zahraničí! Mohou za to uprchlíci Než půjdete k volbám: Zásadní vyjádření Magdy Vášáryové Herman: Pokud s Halíkem nesouhlasíte, obraťte se přímo na něj. Jak ho znám, rád se vám bude věnovat Kalousek zvažuje, že podpoří Miloše Zemana

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora