Jandák: Svět je v bordelu. Zášť ke starým, jako Mádl a Issová. Děti bijí učitele. Umělci, něco vám řeknu

Slávku, vy jste v minulých dnech na svůj facebookový profil napsal, proč by podle vás měli jít i senioři k volbám. Máte pocit, že se starší lidé příliš volit nechystají?

Nedávno jsem si vzpomněl na kolegyni Issovou s Mádlem (znáte je z reklamy), kteří kdysi zkoušeli přemluvit dědka a bábu… Tehdy to bylo trochu jinak, prostě dehonestovali starší generaci. Takže jsem tu vzpomínku sepsal a dal jsem to na svůj facebook. Psal jsem taky o tom, že se v těchto dnech jako obvykle vytváří mediálně umělý mezigenerační konflikt. No, vždyť si to na mém facebooku přečtěte. Sociolog Hampl hezky popisuje, jak se dnes „rodí“ zášť mladých a pokrokových proti starým a konzervativním. Já píšu o tom, aby se lidi nebáli. Protože na druhou stranu stát nabízí taková opatření, že za vámi například mohou přijet s urnou, a tak nebudete s nikým ve styku a nemusíte se bát.

Myslím, že tyhle volby jsou strašně důležité. Vždyť si volíme samosprávu svého kraje. Můžeme ovlivnit, jak to v našem regionu bude vypadat a samozřejmě v neposlední řadě, kdo nás bude zastupovat v Senátu.

Poměrně krátce před volbami odešel z postu ministra zdravotnictví Adam Vojtěch. Očekával jste to?

Očekával. Ačkoliv jsem si myslel, že to udělá až po volbách. Ale nepřekvapilo mě, že to udělal už teď. Vždyť se do něj v jednom kuse střílelo. Ten chlap už byl utahaný. Vždyť si vezměte, když byla ta první vlna, tak všichni hrdinové z demobloku nadávali Babišově vládě a jemu, že přikazují roušky, nesmí se jezdit do ciziny, že to je omezování osobní svobody… Vzpomínám si, jak to odstartovalo šílenství kolem mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě, kam vláda odmítla pustit tisíce Italů, kde už byla epidemie rozjetá. Divím se, že tenkrát někdo z demobloku nezvolal: „Já jsem biatlonista!“ No a teď zase, když vláda na začátku září opatření uvolnila, tak zase nadávali, že nejsou tvrdší. A teď se nadává zase. Vždyť je to blázinec. Nesmí se tolik té opozici podléhat, i když musím uznat, že má silnou mediální podporu.

To, že rozvolňování opatření před létem nebylo právě šťastné, ve své podstatě ale uznal i sám premiér. Řada lidí poukazuje na to, že především znovuotevření hranic přišlo možná příliš rychle... Co si o tom myslíte vy? Pochybila vláda?

Ano, všichni nadávají. Ale jestli si vzpomínáte, tak všichni, a hlavně demokrati z demobloku, křičeli, že je to omezování osobní svobody. Že jsme si konečně vybojovali, že můžeme volně cestovat a teď nám nějaký pitomý ministr a pitomá vláda budou přikazovat, že nikam nesmíme jezdit. „To ne!“ křičeli. „Přece si neodpustíme cestu k moři!“ Vždyť i Evropská unie se k těmto výkřikům na začátku připojila. A jestli se něco povedlo nebo nepovedlo? No logicky, že se spousta věcí nepovedla. Vždyť to bylo i pro starší generaci první setkání s podobnou pandemií. Je logické, že když nemám zkušenosti, tak se dopustím nějakých chyb. Ale to je to, co my neumíme a co umí třeba Britové – když je země ohrožená, tak se spojí opozice a vláda a všichni bojují proti jednomu nepříteli, který tu zem ohrožuje. Ale u nás toho využijeme k tomu, abychom svrhli vládu, přizabili prezidenta a zvítězili jsme. To je krátkozraký.

Co říkáte na opatření, která byla v současné době přijata?

Víte, já nejsem odborník na epidemiologii jako prof. Fiala, paní Pekarová nebo pirát Bartoš. Kolikrát úplně nevím, která ta opatření zrovna platí. Když jdu mezi lidi, tak si vezmu roušku a snažím se to riziko eliminovat. A zatím jsem docela v kondici.

Například Německo už koncem léta prodloužilo zákaz velkých hromadných akcí až do konce roku. Začátkem tohoto týdne i Slovensko uvedlo, že od října ruší různé nejen kulturní akce. Jsou v tomto směru naši sousedé přehnaně úzkostliví?

Je pochopitelné, že to zrušili, protože je v tuto dobu špatné, že se lidi kumulují na jednom místě.

U nás ale v tomto směru až takto přísní nejsme nebo doposud jsme, kromě situace na jaře, nebyli…

U nás ne! Protože v Německu „kulturní fronta“ nemá takovou sílu jako v ČR. My máme nejvíc divadel na počet obyvatel, jen se podívejte, kolik jich je třeba jen v Praze. Takže u nás je ta kulturní fronta nesmírně silná a oblíbená (smích). A má takový význam, že jistý ředitel dokonce přišel na to, že pomocí karantény mu chce vláda zlikvidovat jeho divadlo.

Třeba Bára Basiková se na sociálních sítích rozčílila nad opatřeními proti koronaviru a napsala dokonce, že si tajně přeje, aby už ten covid chytla a měla to za sebou. „At’ už jdou všichni, co otravují s koronavirem a šílenými zprávami o něm, do prdele! At’ už drží hubu a neotravují nás těma katastrofickýma kecama,“ uvedla mimo jiné. Co na její vyjádření říkáte?

No tak z toho vyplývá, že Bára Basiková je dáma, to je jasné…

Na druhou stranu Karel Heřmánek nedávno napsal vládě dopis, ve kterém žádá o uzavření divadel stejně tak, jako to bylo na jaře, neboť se prý bojí o zdraví svých kolegů…

Kulturní fronta nikdy nebyla jednotná, co umělec, to názor. A tak to asi bude vždycky. Nevím, netroufám si k tomu cokoliv dalšího říct…

A co se týče pomoci kultuře, jak vy to vidíte? Je podpora „nedostačující“, jak se z některých míst ozývá?

Jaká nedostačující, prokristapána? Myslím, že nikde nemá kultura takovou podporu jako u nás. Každý z umělců přece musí počítat s tím, že jsou léta bohatá a jsou léta chudá. Také se může stát, že v divadle nasadí takový repertoár, že tam nepřijde ani noha. To budou taky žádat vládu o pomoc? Já si myslím, že naše země potřebuje pomoc v jiných oblastech. Podnikatelé si stěžují, že nemají lidi, nikdo nechce pracovat. Není nikdo, kdo by byl ochotný jít sklízet ovoce. Pracující absolutně chybí. Jak řekl Masaryk: „Práce je to, co nikdo nechce dělat.“ V tom je třeba pomoci. Kultura je podle mě saturovaná dost. A nevím, jak daleko to pan ministr chce táhnout s těmi velkými penězi, kterými se dotují divadla, do kterých lidi nechodí, koncerty, pořadatele festivalů… To prostě nejde.

Jak vy byste se k této problematice postavil, kdybyste byl v současné době ministrem kultury, kterým jste mimochodem také před lety byl?

To nebudu říkat (smích).

Zmínil jste, že není kdo by sklízel ovoce. Jak vidíte naši potravinovou soběstačnost, o které se čím dál tím víc mluví?

My jsme obětí, a teď budu velmi slušný, toho, jak jsme se všichni v Evropě objímali, když jsme vstupovali do EU. EU se vyvíjela, bobtnala, málem už brala i Uzbekistán a podobně… A v tom momentě jsme si řekli: „No tak co my bychom chovali telata, když výborné telecí mají Holanďani, oni nám ho dodají. K čemu bychom pěstovali ovoce, když nám ho zase někdo dodá. A začala se omezovat zemědělská výroba. A nikdo nepočítal, že může nastat okamžik, kdy každý stát bude sám za sebe. Věříte tomu, že kdyby došlo k potravinové krizi, dá nějaký jiný stát z toho svého nám Čechům? No nedá, protože každé vládě a každému státníkovi jsou samozřejmě bližší jeho vlastní obyvatelé. To jen za socialismu soudruzi blouznili, že o společný majetek se lidé budou starat líp než o vlastní! Musíme počítat s eventualitou, že budeme na suchu. Musíme posilovat resort zemědělství a potravinovou soběstačnost. Vždyť jsme kdysi byli například v pěstování zeleniny vynikající. Dnes už ji pěstujeme jen někde okolo Litoměřic, na malém kousku země. To nejde! A tyhle věci jsou prostě důležitější, než jestli se někde v divadle uvede nějaký avantgardní kousek. Já můžu hrát, dělat pantomimu, recitovat, ale musím k tomu také žrát. A když nebudu žrát, tak nebudu dělat pantomimu, nebude mi to ani myslet. Takže si každý musí promyslet, co je důležitější.

Často také zmiňujete, jak je nehorázná dvojí kvalita potravin, chcete se na to zaměřit v Senátu, pokud budete zvolen...

Když se vrátíme k tomu, kdo v současné době potřebuje pomoct, v médiích se píše, jak Praha zeje prázdnotou, spousta restaurací, hotelů se drží doslova zuby nehty, některé tuto dobu zřejmě nezvládnou. Jak jim pomoci?

Ale jak to chcete dělat? Přijde mi hospodský na radnici a řekni mi – helejtese, mně tam nechodí lidi, tak mi dejte nějaké peníze. Tak mu dáme peníze? Připomínám, že po tomhle jsme všichni toužili! Vybojovali jsme si to nádherné riziko podnikání. Vždyť přesně tohle jsme všichni chtěli! Tu jistotu, které se teď dovolávají, tu bolševickou jistotu každý odmítal. A teď najednou všichni prosí – dej mi, mně tam nejdou lidi! To přece nejde! Podnikání je prostě riziko. To jsme snad všichni věděli a všichni to víme.

Podíváme-li se přímo na situaci kolem koronaviru, co vy na ni říkáte? Počet pozitivně testovaných roste, ozývá se varování, že pokud to nezastavíme, mohou mít nemocnice problémy, na druhou stranu jsou tady ale hlasy, že jde o zbytečnou paniku…

Nikdo nevíme, jak ten virus vlastně funguje. Na tuto otázku by mohli odpovědět snad jen vojenští odborníci. Může se stát, že svět dojde k tomu, že se nám to opravdu vymklo z rukou a že to musíme všichni společně, ať to bude Rus, Američan nebo Číňan zastavit, jinak vychcípáme. Takže říkat – no on nebude moci léčit tuberu, když bude léčit covid a podobně, to jsou všechno hypotézy. Nikdo nic neví. Nikdo! Ale televize a média jsou rádi. Protože tam vždycky někdo překvapující s něčím překvapujícím vystoupí a lidi si řeknou – kurva, to je odborník, ten má asi pravdu. No, většinou nemá. Protože ti, co o tom něco vědí, tak ti nemluví a nemohou o tom mluvit. Protože se k tomu otcovství nebo mateřství koronaviru nemohou ani přihlásit.

Ohledně koronaviru a boji proti němu promluvil v minulých dnech k národu i premiér. Například opozice ale jeho projev příliš nechválila...

Ale to je logické. Tak ta opozice jen řeže. On samozřejmě nemluvil tak elegantně jako pan Fiala. Ale zase ho poslouchalo o to víc lidí než pana Fialu. Je to zvláštní (smích). Bylo to kostrbatější, nebylo to tak brněnsky elegantní jako pan Fiala, ale myslím si, že lidi to docela uspokojilo. My nemůžeme od Babiše čekat krasořečnění. Babiš není krasořečník. Babiš je člověk čísel, faktu, konstrukce, organizace… To je jeho síla. A tam zatím ukazuje, že to umí. Takže nečekejme od něj poezii.

Velkou kritiku z některých stran sklízí také plukovník Prymula, který nastoupil na místo ministra zdravotnictví. Vznikla proti němu dokonce už i petice. Podle vás, co od něj čekat, jak vy ho vnímáte? Jsme teď v „dobrých rukou“?

Myslím, že nastává éra poněkud zvolnění toho, čemu se říká liberalismus. Nastává éra určitého „utažení šroubů“. Protože svět už je v takovém bordelu. A to se netýká jen koronaviru. Máme tady několik desítek pohlaví, naklonované potraviny, u kterých nevíme, jestli jsou v pořádku. Děti ve škole, pokud není zrovna zavřená, bijí učitele… a další a další věci. To se prostě nedělá. Svět je na tom moc špatně. Ztratil víru v Boha, víru v sebe, víru v cokoliv a vyšlo z toho pouze ono opakované „Carpe diem – užít dne“. Nikoho nezajímá, co bude zítra. Prymula je voják. A když je někdo voják, tak má přirozenou kázeň, smysl pro řád a umí řešit lépe krizové situace, než řekneme básník. Nechci to hodnotit, ale myslím, že (obrazně) končí doba básníků a začíná doba vojáků. Asi se nedá svítit, protože chceme-li přežít a něco zachránit, musí přijít lidé, kteří mají smysl pro řád. Neříkám vyloženě vojenský chunty, ale musí to být lidé, kteří vědí, co je řád.

