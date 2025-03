Jandejsek: Co by u nás Rus našel? Ekonomika rozvrácená, nerostné bohatství žádné, republika zadlužená, mládež zpovykaná

Pane inženýre, je to něco přes rok, co vyjely při protestu zemědělců traktory do Prahy. Změnilo se od té doby v zemědělství něco? Když se zeptám úplně „natvrdo“, kam české zemědělství směřuje?

Zemědělství se změnilo hodně, ale ne pozitivním směrem. Nejenže nepracuje Agrární komora, Zemědělský svaz, ale Ministerstvo zemědělství provedlo řadu negativních kroků k demotivaci produkčních zemědělců. Snížily se dotace přes unijní část ze 42 miliard korun na 35,5 miliardy v roce 2024. Snížily se národní dotace z 5,2, na 2,5 miliard, a to u komodit, kde je nejnižší soběstačnost, to je vepřové, drůbeží a vejce. Dále pro produkční podniky a potravináře nastavilo negativně podpory do investic. Všechny tyto kroky odradily produkční zemědělce a produkce hlavních komodit stagnuje či klesá (ovoce, zelenina, brambory, vepřové maso, drůbeží maso, vejce).

Důsledkem jsou katastrofální hospodářské výsledky, hlavně produkčních podniků, kde se odhaduje zisk za celou republiku v rezortu zemědělství na úrovni cca 3 miliardy korun.

Zato subjekty s výrobou a prodejem elektrické energie vytvářejí každý zisk ve 100 miliardách korun. Je to Kocourkov, protože vedle energie jsou samozřejmě potraviny základním atributem pro život. Zemědělství pobírá celkem 42 miliard korun (resp. 35,5 miliardy) a 2,5 miliardy (resp. 5,2, miliardy) podpor. Aby zemědělství mohlo reprodukovat svoji činnost, potřebuje tvořit zisk v objemu minimálně 30 miliard korun. To znamená za rok 2024 bude na deseti procentech této částky. Výsledkem této činnosti vlády v dalších letech bude nejen stagnace, ale i redukce činnosti v jednotlivých podnicích. Ale to asi naše vláda chce a je to jejím úkolem.

Na setkání Klubu 2019 se mimo jiné mluvilo o petici, adresované Evropské komisi, která požaduje odtajnění původu potravin. Domníváte se, že se něco takového podaří? A proč je to důležité?

Tento požadavek by bylo velice vhodné prosadit, ale domnívám se, že tomu tak nebude, protože staré země EU nechávají svou produkci vyrábět jak mimo EU, tak v zemích, které do unie přistoupily později, a označují tuto produkci za vlastní.

Pokud chceme konzumovat potraviny čerstvé, zdravé, je potřeba vyrábět ve všech regionech EU a ty regiony v prvé řadě zásobovat. To znamená sjednocovat podmínky v jednotlivých zemích a nevyužívat globalizační nesmysly, jako například stovky tisíc kamionů na silnicích každý den. Pokud by se to dokázalo, budeme mít potraviny čerstvé, domácí, zdravé a pod neustálou kontrolou našich orgánů, které v tomto směru pracují opravdu spolehlivě.

Když jsme u potravin, jsou nějaké novinky ohledně dohody EU–Mercosur?

Situace je v současné době velmi nepřehledná. Jelikož trvá vysoká cena energií a dalších surovin, nutných k výrobě aut v Evropě a nepředpokládá se uplatňovat clo, budou automobilky z Evropy těžko konkurenceschopné. Je nutné v současné době vyčkat, jak se vztahy mezi Evropou, Severní Amerikou a Ruskem vyvinou a jaký vliv bude mít konec války na cenu energií, nerostných surovin, čipů a podobně. Domnívám se, že smlouva o výměně zboží mezi EU a Mercosur by schválená být neměla, protože jak Evropa, tak země Mercosuru pracují v úplně jiných standardech. Evropa odmítá ve většině států hormonální kastraci u vepřového, produkci GMO komponentů do krmných směsí (kukuřice, soja) nebo vysoké používání antibiotik, jak je to v zemích Mercosuru. Lze předpokládat, že se snad najdou šéfové vlád či prezidenti v radě Evropy, kteří neschválí tuto – pro nás spotřebitele, zemědělce a potravináře – nevýhodnou smlouvu.

Je podle vás v tuto chvíli vůbec reálné, že by se náš stát zaměřil na zvýšení potravinové soběstačnosti? A co je možné pro to případně udělat?

Tato vláda se nestará o potřeby a blaho obyvatel, ale je pouze vykonavatelem vůle globálního zahraničního kapitálu. Proto nelze očekávat kroky ke zvýšení potravinové soběstačnosti. Pokud by ale byla v ČR vláda odborníků, není problém postupně zvyšovat soběstačnost v ovoci, zelenině, bramborách, vepřovém mase, drůbežím mase i vejcích. Jde v podstatě jen o to, jak nastavit motivační pravidla k produkčnímu zemědělství. Pokud dojde k motivaci podniků, lze předpokládat, že u vajíček a drůbeže jsme schopni se přiblížit k plné soběstačnosti do 5 až 7 let, u vepřového masa asi do 10 let. U zeleniny a ovoce to potrvá déle, jelikož to žádá velké investice.

Pojďme se tentokrát podívat i na jiné věci, než je zemědělství. Co říkáte na vývoj na Ukrajině? Jak vidíte telefonický rozhovor mezi Trumpem a Putinem?

To, co se dnes dostává postupně do médií, bylo hodnoceno před 4 měsíci jako dezinformace a podpora Ruska. Jednalo se o skutečnostech kolem nacifikace Ukrajiny (Azov, Banderovci), upálení lidí v Oděse (už rozhodl soud o odškodnění), pálení ruských knih, zrušení ruštiny u ruského obyvatelstva na východní Ukrajině i všude jinde. Organizace Majdanu byla řízena USA a prostřednictvím 45 gruzínských ostřelovačů, organizování protestů se konalo přes uplácení protestujících. Zelenskyj po zvolení se ve svém prvním vystoupení zavázal k urovnání vztahu s Ruskem a sám mluvil většinou v ruském jazyce. Vše se dá doložit z nahrávek či filmů. Lži, nálepkování nás médii při upozorňování na nedodržování minských dohod a dohod z Istanbulu. Odpálení Nord Streamu zosnovali Biden a tehdejší premiér V. Británie Johnson a nám to předkládali jako fejky.

Plnou odpovědnost za milion mrtvých Ukrajinců a 300 tisíc mrtvých Rusů nesou ti, kteří válku vyvolali. Trump není liberálně demokratický politik, proto přiznává vinu za rozpoutání agrese Americe, Velké Británii a EU. Rusové nejsou určitě žádní „beránci“, ale k této válce byli vyprovokováni, k čemuž též přispělo rozšiřování NATO k hranicím Ruska, jak teprve nyní opakuje například Jeffrey Sachs, politický a ekonomický expert USA.

Rozhovory mezi Trumpem a Putinem nebudou jednoduché. Trump bude vyjednávat co největší profit pro USA a Putin neudělá Ukrajině nejmenší ústupek. Bude usilovat o co největší území Ukrajiny (kde žijí Rusové) a bude se snažit přesvědčit svět, že je nejen vítězem provedené agrese, ale současně, že agrese proběhla z důvodu genocidy na vlastním obyvatelstvu v Ukrajině.

A co říci na postoj evropských lídrů k situaci na Ukrajině a k vyjednávání mezi ruským a americkým prezidentem?

Evropští lídři jsou přímo splašení z událostí, které proběhly, a to je vítězství republikánů, že USA chce vystoupit z NATO, chce zastavit pomoc Ukrajině a že Trump nejedná s EU. Evropští lídři hrají s pomocí Ukrajině pouze divadlo, vyzbrojování... atd. Vždyť jsou všichni zadlužení na bankrot, rozpadá se jim hospodářství, snaží se podporovat doutnající fašismus. Chování jak před druhou světovou válkou, vybízejí občany k válce s Rusem. Připadá mi, že neznají historii, válku znají pouze z filmů, kde vždy stojí na straně vítěze. Jaká to tragédie!

Jak u nás, tak i v EU se mluví o tom, že je důležité zvednout výdaje na obranu. Souhlasíte? A co říci na návrh z vedení Motoristů, že by mohla být opět zavedena povinná vojenská služba? Konkrétně mluví o třech měsících…

S obrovskými výdaji na obranu jednoznačně nesouhlasím, je to hloupost, která uvrhne Evropu zpět o několik desetiletí. Nevím, co by u nás Rus našel ke svému užitku. Ekonomika rozvrácená, nerostné bohatství žádné, republika zadlužená, mládež zpovykaná… Rus bude mít dost výdajů s obnovením rusky mluvících částí Ukrajiny, kde je dostatek nerostného bohatství. Nebude u nás utrácet bez jakéhokoliv přínosu.

Co se týká vojenské služby (sám jsem ji absolvoval) nemyslím si, že by stačily tři měsíce, myslím minimálně 6 měsíců. A musel by následovat švýcarský systém a výcvik směřovat pouze k obraně vlasti na hranicích, obraně proti případnému agresorovi či řešení životních pohrom apod. Nekupovat určitě žádné útočné zbraně, žádné vysílání vojáků na mise. Jsme malá země, která musí řešit problémy uvnitř vlasti. Nesmíme vyvážet liberální demokracii (nepotřebujeme útočné F-35).

Německý Spolkový sněm na své mimořádné schůzi schválil obří finanční balík, který má zajistit stovky miliard eur na obranu a investice do infrastruktury. Je to podle vás dobrá cesta?

V Německu stovky miliard EU na zbrojení nevěstí nic dobrého. Dojde k oslabení životní úrovně. Může dojít i k rozdělení Německa, a to nemůže pro nás přinést nic dobrého. Potřebujeme mír, prosperitu a spokojenost obyvatel. Jen to vede k rozvoji nových programů hlavně na ochranu lidského života, nikoliv organizovat redukci obyvatel planety, jak se postupně odhaluje v USA ve spojení s covidem a vakcínami.

Když se mluví o nutnosti vyšších výdajů na obranu, dá se očekávat, že EU přehodnotí Green Deal, který znamená také větší náklady? Nebo kde na to všechno evropské státy vezmou? A připomeňme, co všechno tento Zelený úděl znamená i pro zemědělce a celkově pro české podnikatele a domácnosti?

Green Deal je mrtvý – utopie. Před 4 lety, když ho primitivní Timmermans začínal dávat dohromady, tak jsem mu v Bruselu sdělil, že je to utopie. Byl jsem označen za brzdu pokroku a likvidátora nových generací. Dnes už i lhář a kormidelník podvrhu Vondra, má kabát téměř převlečený, pomalu začíná Green Deal kritizovat. Green Deal je nutné ihned zrušit a s ním emisní povolenky. To vše nastane po ukončení války, zlikvidování liberální nedemokracie, kde řídily nicnedělání neziskovky. Ještě proběhne několik voleb k nastavení vlád odborníků, hlavně ve státech jako je Francie, Německo, Itálie… A pak nám bude dobře. Vrátíme se k tradičním hodnotám, jako je rodina, vlast, morálka, soudržnost, solidarita.