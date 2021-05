Jde i o solidaritu s Ukrajinou! Martin Komárek zpětně k Vrběticím. Reakce Česka byla přiměřená

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Riziko, že starší a slabší zemřou, musí mít přednost před oprávněnými hlasy podnikatelů, i když jsou jejich stesky oprávněné,“ říká novinář, spisovatel a komentátor Martin Komárek, který chvíli působil i v politice jako poslanec hnutí ANO. Komárek se obává, že se obezřetného uvolňování a jasného vyjadřování českých politiků nedočkáme, protože se blíží volby. V rozhovoru mimo jiné komentoval česko-ruské vztahy, o nichž prohlásil, že přátelské jsou jen na papíře, ale změnit by se to mohlo po odchodu Vladimira Putina z čela Ruské federace.

V posledním vašem komentáři pro Deník jste vyzval české politiky: Uvolňovat obezřetně, mluvit jednoznačně. Napsal jste to s tím, že předchozí uvolňování opatření proti pandemii v prosinci přineslo další vlnu nakažených koronavirem. Domníváte se, že to česká vláda dokáže, když už rok sledujeme různé kličky, protichůdná vyjádření a změny vydávaných opatření? Dočkáme se toho?

Já myslím, že je to jednoznačné. Nedočkáme – už proto, že je před volbami a každý si chce ohřát svoji polívčičku, každý si chce zaserfovat na vlně covidu, takže toho se nedočkáme. Ale v té druhé a podstatnější věci jsem mírným optimistou, protože to, že vláda odložila otevření obchodů alespoň o týden, svědčí, že se snad poučila z chyb, které udělala loni.

Zrovna jsem se chtěla zeptat, zda vaše varování znamená obavu, že by se vláda nechala zviklat protesty lidí – tedy populismem, nebo tlakem opozice a mohla by tak pandemickou situaci zhoršit?

Může se to samozřejmě stát, ale není to jen populismus. Popravdě řečeno jsou stesky podnikatelů v pohostinství, hotelích nebo ve službách naprosto oprávněné. Lidé jsou někdy v zoufalé situaci, řeší svoji existenci, takže to není, jako bychom naslouchali hlasům lidí, kteří volají: Dejte nám chléb a hry. Tady je to skutečně na hraně, ale vždy se jedná o rozhodování mezi špatným a ještě horším, jenomže opravdu musí být brán zřetel hlavně na bezpečí celé populace. Riziko, že starší a slabší zemřou, musí mít přednost i před oprávněnými hlasy podnikatelů.

Zmínil jste, že vláda odložila otevření obchodů o týden. Jsou malé obchody opravdu tak velkým rizikem vzhledem k tomu, že v potravinových řetězcích se lidé srocují? Kde je to možné, lidé popíjejí na zahrádkách, kadeřnice docházejí do domů…

To je velice jednoduché. My musíme omezovat riziko tam, kde to jde. To, že lidé dnes přestupují řadu omezení, nenosí například v 90 procentech případů venku respirátor nebo roušku, ani v parcích a městech, nebo že výdejní okénka fungují skoro jako zahradní restaurace, to je pravda. Ale kde vláda může epidemii brzdit, což je například v případě obchodů, tak to má dělat a dělá to odstupňovaně. Dejme tomu, že teď dostanou přednost žáci před obchody – ještě týden. Podle mě je to rozumné, epidemie se chová matematicky, my musíme kontakty přehrazovat, což teď vláda dělá.

Hlavním vodítkem musí být blaho celé společnosti, což je porážka epidemie. Když se obchody otevřely před Vánocemi, přineslo to katastrofu, to se nedá jinak nazvat. Vánoční rozvolňování zabilo tisíce lidí. Takže ano, to, že jsou na tom obchodníci a podnikatelé ve službě špatně, je pravda, ale musíme rozvolňovat pomalu a opatrně.

Jaký je váš názor na opatření, která by mohla rozvolnění doprovázet? Tedy potvrzení o negativním testu, očkování či prodělaném covidu v posledních měsících, aby se člověk mohl nechat ostříhat, zajít do baru či restaurace? Kritikům vadí, že jde o sběr dat obyvatel, navíc spousta provozovatelů na to prý nebude dbát. Jak se vám tento nápad líbí?

Je to hygienické opatření v nenormální době. Vzpomínám, jak se měnila pravidla v cestování letadlem po 11. září 2001. Dříve se šlo do letadla jako na procházku, zavedly se skenery, které člověka skenují do naha, nesmí mít žádné tekutiny v příručním zavazadle, to dříve prostě nebylo. A bylo to proto, že se reagovalo na změněnou situaci bezpečnosti letecké dopravy. Nyní reagujeme na změněnou situaci v bezpečnosti světa, a tohle jsou opatření, která jsou nesmírně otravná, pro spoustu lidí diskriminační, ale je to podobné, jako když dostanete zápal plic. Také jste nějak diskriminována, musíte ležet, musíte chodit na kontroly v zájmu svého zdraví. Tohle se dělá v zájmu zdraví celé společnosti. Já doufám, že jde o opatření naprosto dočasná a budou platit nanejvýš do konce tohoto roku. Pak bude covid ne snad poražen a vymýcen, ale uveden do správných mezí.

Podle některých svědectví měl anglický premiér Boris Johnson říci: Žádné další zku***né lockdowny, raději další tisíce mrtvých těl.“ Je tohle vyjádření projevem současného problému, který řešíme po celém světě – tedy ekonomika versus zdraví? Bez ohledu na to, že Johnson vyjádření nyní popírá.

Nevím, jestli to Johnson řekl, nikde v otevřených seriózních zdrojích jsem si to nedokázal potvrdit. Ale líbí se mi německý postup. V Německu se podařilo poměrně slušně brzdit nemoc, čili ten počet mrtvých ve srovnání s počtem obyvatel je sice vysoký, ale výrazně příznivější než u nás. A jejich ekonomika už letos poroste o tři a půl procenta, takže v podstatě šlo nemoc regulovat a zároveň dostat ekonomiku do tempa. Já věřím, že i naše ekonomika příští rok velice slušně poroste.

Je podle vás na místě rušit smlouvu o přátelství s Ruskou federací po té, co všechno se stalo kolem Vrbětic? Rusko následně zařadilo Českou republiku na seznam nepřátel…

Gesta jsou zbytečná. Ta smlouva stejně platí jen na papíře, ve skutečnosti se Rusko příliš přátelsky nechová, ale proč bychom měli rušit smlouvu o přátelství? Já věřím, že příští poputinovská vláda už bude smlouvu naplňovat.

Myslíte si, že jde jen o to, aby v čele Ruské federace skončil Vladimir Putin, a pak zasvitne na lepší časy?

Rusko je normální země plná přátelských a schopných lidí, kteří si Putina prostě jen nezaslouží. Oni nemohou za to, že si uzurpoval takovou moc. Pevně doufám, že až budou mít možnost vládu vybrat, tak si vyberou solidní a normální.

Jaký by náš vztah k Rusku měl být nyní, dokud Putin stojí v čele Ruska?

Současný přístup, ať už byl vynucen, nebo byl dobrovolný, je přiměřený. Tedy asertivní, ale zároveň se nebráníme přátelským ani obchodním vztahům s Ruskem. Odpověděli jsme na nějakou velmi pravděpodobnou provokaci, velmi pravděpodobný teroristický útok na našem území. Odpověděli jsme tak, jak se odpovědět má, ale neeskalujeme a nestupňujeme napětí. To není nutné.

O postupu proti Ruské federaci jednala i Evropská unie, řešily se nejenom Vrbětice, ale také stav Alexeje Navalného a srocování ruské armády u ukrajinských hranic. Vzešel z něj návrh, ve kterém by všechny členské státy měly vyhostit diplomaty, aby projevily solidaritu, a Rusku daly najevo, že tak by se chovat nemělo. Souhlasíte s tím?

Ano, reakce má být solidární a skutečně nejde jen o solidaritu s námi, ale solidaritu s Ukrajinou, protože obava, že Rusko si ukousne východní část Ukrajiny, jako si už ukouslo Krym, je podle mne oprávněná.

Videoherní designér a režisér Daniel Vávra a konzultant Vlastimil Veselý založili Společnost pro obranu svobody projevu. Přidal se k nim například Marian Kechlibar a další osobnosti. Domnívají se totiž, že v lidech začíná fungovat autocenzura, že dochází k přílišné cenzuře na sociálních sítích, lidé s opačnými názory jsou ostrakizováni, kriminalizováni a o některých věcech se zakazuje mluvit. Vadí jim například legislativa o hate speech z Evropské unie nebo třeba tvrdý trest pro někoho, kdo umístní na Facebooku nenávistný výrok, ale u soudu dostane vyšší trest než například jiný pachatel za znásilnění. Jak jsme na tom se svobodou slova podle vás?

Svoboda slova je u nás na standardní úrovni a je omezena jen ve výjimečných případech a jen zákonem. To jsou případy, které můžeme vyjmenovat – je to podpora hnutí, které propagují násilí nebo xenofobii či fašismus a schvalování teroristických činů. Schvalování teroristického činu, na který narážíte, a vysoký trest vězení – zatím jen v první instanci – tak tady bych souhlasil. Nesouhlasím s tím, že tu není svoboda slova – je tu na vysoké úrovni, hádáme se a navzájem se ostrakizujeme, jedni ostrakizují druhé… Svoboda slova je tak veliká, že je neustále zneužívána. Ale co se týká trestu za slovní vyjádření, který je vyšší než trest za znásilnění, i mně osobně to připadá nespravedlivé. Nejsem právník, ale z hlediska běžného smyslu pro spravedlnost mi připadá, že za slova se nemají dávat vyšší tresty než za činy hrubého násilí.

Nemáte tedy pocit, že by svoboda slova byla omezována?

Nemám. Mně se naopak zdá, že existuje takové množství serverů, které šíří to, co já dokážu jasně rozpoznat jako dezinformaci a nepravdu, a nikdo je nijak necenzuruje… zdá se mi, že obava o svobodu slova není absolutně na místě.

