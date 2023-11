Jezinky. Zeman sejmul Lichtenštejny i ty, co jim pomáhají

reklama

Pane prezidente, Nigérie odřekla na poslední chvíli premiéru Fialovi návštěvu. Mluví se o tom, že jde o postoj Česka k Izraeli. Hlavně je ale tématem, že jde o selhání české diplomacie, která to mohla předvídat nebo špatně návštěvu dojednala. Jak to vidíte?

Premiér Fiala má moje sympatie za to, že se účastnil proizraelského setkání na Staroměstském náměstí. Pokud jde o selhání diplomacie, tak samozřejmě že ano. Odpovězme si ale na otázku, kdo stojí v čele české diplomacie? Když řekneme toto jméno, máme i odpověď.

Co se premiéra týče, ten se stal terčem posměchu poté, co jeho PR zveřejnil video z nákupů v Německu a zjistil, že tam nakoupí levněji než doma. Běžní lidé to přitom vědí celé roky. Posměšné články psali i Němci. Říká se, že když politik začne být lidem už jen směšný, je to začátek jeho konce.

Ano, to je to nejhorší, co ho může potkat. Sdílím tento názor. Je to něco podobného, jako když se vám někdo přihlásí, že právě vynalezl kolo nebo objevil Ameriku. V tomto případě řeknete, že jde o takzvanou notorietu, tedy věci dávno obecně známou. To se týká cen nejenom potravin v Německu a u nás. Závěrem bych dodal, že nutellu nemám rád a je naprosto hnusná. Máme jíst normální čokoládu.

Lidé se obávají, že po novém roce opět začnou růst ceny elektřiny, které avizoval ERÚ. Vláda však ujišťuje, že cena poroste pouze o jednotky procent a většiny lidí se to nedotkne. Máme si zvykat, že elektřina už levná nebude?

Ptal jsem se svých expertů jaký je podíl regulované složky na celkové ceně elektřiny a řekli mi, že 30 procent. Pak je to jednoduché násobení. Energetický regulační úřad zvyšuje ceny o 71 procent, krát 0,3 je zhruba 21 procent. Z toho vyplývá, že můžeme očekávat zhruba dvacetiprocentní zdražení. Takže žádné jednotky procent. Samozřejmě námitka proti tomu je, že silová elektřina může zlevnit, v což příliš nevěřím, když pozoruji válku na Středním východě a její dopady. Dokonce bych se obával analogie ropného embarga jaké bylo v roce 1973. V lepším případě cena elektřiny zůstane stejná, nikoli že poklesne.

Jak se v současné době díváte na izraelský postup v boji proti Hamásu?

To je hlavně záležitost vojáků a já se v této oblasti nepokládám za experta, ale co mě daleko více zajímá je reakce zejména v západní Evropě, která je ostře protiizraelská a já se domnívám, že je to především reakce muslimských menšin v některých západoevropských zemích. Hlavně ve Velké Británii, kde jsou Pákistánci a ve Francii, kde jsou lidé ze severní Afriky. Je chyba, že tyto zpravidla ekonomické imigranty Evropa přijala. Vždy jsem proti migraci vystupoval, včetně poslední prezidentské kampaně. Zatímco můj protikandidát tehdy podepsal petici na podporu migrace. Svůj názor si zachovávám i nadále.

Vypadá to, že se z tohoto spánku z iluze z migrace se začíná probouzet Německo. Není pozdě, aby se Evropa probrala a začala tento problém masy muslimských migrantů řešit?

Němci se probrali teprve tehdy, když v Essenu vyhlásili muslimský chalifát na území Německa. Jestli chtěli až takovou ránu mezi oči, aby se probrali, tak mi jich je trochu líto. Kdyby byli inteligentnější, pochopili by to daleko dříve. Říkal jsem paní kancléřce Merkelové, že si na oběd pozvala hosty, které pak posílá i do sousedních zemí. My jsme tomu do jisté míry unikli.

Doplňuji, že jsem vždy byl pro podporu ukrajinských uprchlíků, ale pozor. Jenom žen, dětí a starých lidí. Veřejně jsem říkal, že mladí muži, kterých je tady také plno, mají bojovat na frontách a ne emigrovat.

Co říkáte na nedávná slova ministryně obrany Jany Černochové v reakci na hlasování OSN, že by Česko mělo z této organizace vystoupit? Někteří jí začali vzkazovat, že při takovém hlasování jde o názor zemí světa a museli bychom vystoupit z planety Země…

Ne, to není pravda. Připomenul bych, že existuje země, která z OSN vystoupila, byť se tam posléze vrátila a ta země se jmenuje Indonésie. Stalo se to kdysi dávno, ale je dobré to vědět.

Pro výrok samotný máte pochopení? Byla dokonce vyzývána k rezignaci.

Mám pro to pochopení, není to na rezignaci. Tu bych spojil spíše se stíhačkami F-35, protože jsem zastánce Gripenů, jak je obecně známo. Šlo o emocionální výrok, kterého si svým způsobem i vážím.

Po čase se začalo mluvit o nárocích Lichtenštejnů, kteří prostřednictvím prezidenta Pavla dali české vládě návrh na mimosoudní vyrovnání formou založení společného fondu, který by spravovala jejich nadace a zároveň český stát. Objevily se i názory, že by šlo o prolomení Benešových dekretů.

Ano. Zaregistroval jsem, že nedávno české soudy opět vydaly rozhodnutí, kterým zamítly žádost Lichtenštejnů na vrácení jejich majetku. Respektujme stanovisko českých soudů a nehrajme si sami na soudce.

Do případu je úzce zapojen Petr Pavel a údajně i někteří jeho poradci. Prezident se i přes odrazování sám setkal v OSN s knížetem a následně soudkyní Evropského soudu pro lidská práva, kde Lichtenštejnsko ČR žaluje. Znám vaši nechuť komentovat nástupce, ale přece, řeknete k tomu něco?

Mohu odpovědět jenom tím, co bych dělal já na místě současného prezidenta. Nic více, nic méně. V životě by mě nenapadlo, abych se do tohoto sporu vměšoval. Pokud bych se do něj už vměšoval, pak na straně České republiky a nikoli na straně Lichtenštejnů.

Četl jsem tu placenou inzerci Lichtenštejnů, kde nabízejí to mimosoudní vyrovnání, což je patrně motivováno tím, že jim soudy jejich nároky odmítly. Když jim to odmítly české soudy, tak proč ustupovat, když to není zapotřebí? Mimochodem ta inzerce trochu vypadá tak trochu jako reklama na prací prášek nebo na pohádku o Jezinkách. Jen dva prstíčky tam strčíme, jen se ohřejeme a hned zase půjdeme.

Většina politiků napříč stranami se postavila proti tomuto vyrovnání. Prosazují to prakticky jen politici KDU-ČSL. Říkají, že to je v zájmu českých občanů, že Lichtenštejnové nekolaborovali s nacisty, přestože jsou známy doklady o jejich sponzorství SS či blahopřání Hitlerovi k mnichovské dohodě. O čem to vypovídá?

Vypovídá to o tom, že lidé, kteří zastávají tento názor by se měli především vzdát českého občanství a požádat o občanství Lichtenštejnska. V takovém případě by jejich jednání rozhodně nemělo být hodnoceno jako velezrada.

