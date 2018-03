Jiří Čunek: ČT umí vytvářet nové politiky, z dobrých si střílet a špatné upřednostňovat. Volbu Putina musíme respektovat. Studenti, vy nevíte, že...

Když jsem se vás minule ptala, kdo z kandidátů na předsedu ČSSD by byl nejvhodnější, řekl jste mi: „Nechci jim příliš radit, ale řeknu tolik, že když se ČSSD dostala do takové deprese, tak někdo, kdo bude představovat výrazně jinou politiku než ti, kteří stranu vlastně do této deprese přivedli.“ Je Jan Hamáček tím jiným, kdo vyvede sociální demokraty z deprese?

Anketa Myslíte, že se Babiš nakonec dohodne na vládě s ČSSD s podporou KSČM? Dohodne 73% Nedohodne 27% hlasovalo: 103 lidí

Já Jana Hamáčka moc neznám. Myslím si, že jít jaksi prvotně do jedné z nejvyšších funkcí, ve které doposud byl, velmi záhy – Hamáček je relativně mladý člověk – není dobrá průprava na výkonnou funkci, protože předseda Parlamentu musí především dbát na to, aby všechny procedury byly v pořádku. A pak hledá konsenzus, i kdyby to stát mělo přijít na jakékoliv peníze. To nakonec vidíme, když se svolávají nesmyslné schůze, aby se vyhovělo procedurálním, demokratickým požadavkům. Skutečně to někdy není věcná diskuse, ale jenom manévrovací, zdržovací taktika, o které se říká, že patří do demokracie, ale pro výkonnou funkci, a zvlášť ministerskou, je tento přístup velkým hendikepem. Politici pak totiž stále hledají jen konsenzus, ale nikoliv to, aby dálnice byla postavena. Mám-li použít tento příměr s dálnicí, tak hledat konsenzus s lidmi, kteří chtějí zdržet výstavbu za každou cenu, je téměř nemožné, anebo jde o záležitost, která zdrží projekt o desítky let. Nicméně cílem je postavit dálnici a k tomu jsou potřeba jiné možnosti než dominantní hledání konsenzu. Tím jsem chtěl říct, že bych si přál, aby se z toho dokázal vymanit, a to jako předseda bude muset. Pokud to nedokáže, tak se mu nepodaří zvýraznit stranu ČSSD, protože hledání konsenzu je mnohdy další důsledek k upadnutí do šedi, která mezi stranami panuje teď.

Andrej Babiš opět prioritně vyjednává s ČSSD. Jenže sociální demokracie si řekla o pět resortů, které jí evidentně ANO nedá, a pak je ve hře vnitrostranické referendum ČSSD. Jak vidíte vyjednávání o vládě? A co hrozba předčasných voleb, i když Babiš tvrdí, že je nechce? Jak by asi dopadly?

Začnu druhou částí, tedy hrozbou předčasných voleb. Protože drtivá většina stran v Parlamentu by se do něj nedostala, což dobře vědí, je pro ně lepší uchýlit se k pokřikům. Avšak ve chvíli, kdy by došlo na třetí pokus, dává pověření předseda Sněmovny, což je nominant za hnutí ANO Radek Vondráček, a ten by třetí pokus dal Andreji Babišovi. Kdyby Zeman řekl, že po třetím pokusu rozpustí Parlament a budou předčasné volby, tak jsem přesvědčen, že by to schválili takzvaně nohama, tedy vyběhnout ze sálu, aby si Babiš důvěru prohlasoval téměř sám. Jsem přesvědčen, že takhle by to dopadlo a že předčasné volby v zásadě nikdo nechce. Možná kromě Andreje Babiše.

To je i má další otázka. Chce Babiš předčasné volby, i když tvrdí, že nikoliv? Jde mu jen o taktiku, aby nepadly na jeho hlavu?

Podle průzkumů by získal ještě více procent než předtím, takže on ty volby chce, ale současně dobře ví, že všichni, kdo chtěli a vyvolali předčasné volby, je i prohráli. Na jednu stranu Babiš říká, že je nechce, ale to je v politice bohužel celkem normální strategie, ale zároveň ví, že by dobře dopadl, takže pro něj jde o určité východisko z dnešní situace. To se tak dělá. Nepovažuji to za správné, a přesto to všechno jediný člověk, jediná parlamentní strana, která by volby přivítala, je ANO. Žádná jiná strana volby nechce, takže si myslím, že vláda s důvěrou bude a poslanci před hlasováním odejdou ze sálu, kde zůstane Andrej Babiš s ANO a důvěru schválí.

Studenti demonstrovali ve výstražných stávkách po celé republice. Rozběhla se diskuse na téma, zda politika patří do škol. Měli bychom studenty obdivovat za to, že se dokážou postavit za demokracii, nebo je pro vás lepší reakce: reminiscence si s prominutím strčte za klobouk, jak říká Václav Klaus mladší?

Já si myslím, že politika do škol nepatří, ale studentům politika patří. Ve školách by neměli, řekněme, ředitelé a profesoři někam zavlékat děti svým politickým názorem. Škola by měla být otevřeným prostředím pro to, aby připravovala mladé lidi, učila je vnímat své okolí, aby uměli rozlišovat věci. Ale neměla by přímo nabádat k nějaké politické straně. Tak já vnímám školu, na její půdě by se to odehrávat nemělo a podobné protesty tohoto typu by neměly být organizovány od ředitelů či profesorů. Druhá věc je, když jde o autentický výraz studentů a žáků, proč ne, to je v pořádku. Co se týká jejich cílů nebo návrhů, mohou je sdělovat, i když se já třeba nemusím ztotožnit s tím, jak aktivity pojímají. Určitě je třeba bojovat za zachování ústavních principů a sluší se to. Je fajn, když studenti právnické fakulty velmi relevantně takový protest udělají. S čím já nesouhlasím a co je v dobré společnosti správně řízené s důvěrou v instituce, je požadavek, aby obviněná osoba nebyla ve vládě. My však v tak dobré společnosti nežijeme, což studenti nevědí. Já jsem to zažil na vlastní kůži a mohu to dokumentovat. Jsem jeden z mála, ne-li jediný, kdo se po smyšleném obvinění vrátil do politiky, ale to studenti nevědí. Může jít o nástroj a bohužel u nás jde o jeden z nástrojů, jak odstranit konkurenta z politiky přes policii, protože si někoho zaplatím. To je jen jiný druh korupce. Z těchto důvodů s tím požadavkem nejsem ztotožněn.

Jak tedy vnímáte snahy o odvolání Michala Murína z čela Generální inspekce bezpečnostních sborů?

Určitě Andrej Babiš má velký hendikep, a právě ti, kteří chtěli, aby mu bylo sděleno obvinění před volbami a tak dále – mu právě tím obviněním přivázali ohromnou kouli na nohu. Některé kroky potřebné k nastavení správných procesů, tedy aby policie byla nestranná a pracovala pro spravedlnost nestranně, musejí být spuštěny a nastartovány. Bez nich, a řekněme morální očisty a kultury od zkorumpovaných soudců, policistů, státních zástupců, to má Andrej Babiš těžké. Skoro nikdo mu nebude věřit, že to dělá pro napravení situace, ale proto, aby sám sebe ochránil. Z toho důvodu je to velmi těžké. Případ Murín tolik neznám, abych se mohl fundovaně a jednoznačně vyjádřit, zda je jeho odvolání správné, nebo špatné.

Psali jsme: Když jsme vstupovali do EU, poslouchali jsme oblbovací kampaň. A nikomu to nevadilo, připomněl v Partii poslanec SPD Díky Babišovi jsme v Evropě vážně více vidět, smál se Kalousek nad článkem o projednávání Čapího hnízda Členové EU chystají velký "zátah" na ruské diplomaty. Vyhoštěni mají být už v pondělí Fendrych radí Babišovi: Vykažte ty ruské diplomaty, co nejrychleji. Aby se za vás vaše děti nemusely stydět

Lidé také demonstrovali za Českou televizi. Prezident Miloš Zeman ji rovněž kritizoval při inauguračním projevu. Je třeba chránit veřejnoprávní televizi? Co říkáte na vlnu kritiky, která se proti ní zvedá?

Nejdříve ke slovům prezidenta ve Španělském sále. Jeho projev považuji za velmi dobrý na ostravské náměstí před volbami, ale v žádném případě to nemělo být takto řečeno ve Španělském sále. Souhlasím s tím, ale na druhou stranu jako člověk s odpovědností politika bezmála dvacet let beru jako největší chybu vlád, které Bakalovi tak hrozným způsobem byty prodaly za tak málo a s nesmyslnou smlouvou, takže je mohl zpeněžit. Daleko více vidím chybu u sociálnědemokratických vlád, které to umožnily. To je první věc a pak teprve volat po morálce od člověka, který morálku nemá, je podnikatelem a umožnil mu takové konání zákon. Je to samozřejmě velmi těžké. Je úkolem vlády a nás politiků ve výkonných funkcích na postech starostů, hejtmanů, abychom dělali, co máme.

Co se týká kritiky České televize a veřejnoprávních médií, musím se k ní přidat, protože ta zpravodajství jsou mnohdy kritická, ale jen pro někoho a pro někoho jiného nikoliv. To znamená, že máme dva zloděje. Jednoho označíme a pranýřujeme a toho druhého necháme na pokoji. Jednoho necháme na pokoji, je volen a uniká, zatímco ten druhý je na tom podstatně hůře. Další věcí je moje osobní zkušenost, kdy veřejnoprávní média spolupracovala s vyšetřovateli a získávala informace, které v pozměněné formě dostávala ven. Jako zaměstnanec jsem v devadesátých letech získal 1 600 korun příplatku na bydlení, protože v té době jsme měli čtvrté dítě, žena měla mateřskou dovolenou, a i když jsem měl velký příjem, byla naplněna kritéria. Proto jsem získal 1 600 korun, což jsem nevěděl a nepoznal jsem to ani na účtu. Pak se zpravodaj České televize klidně zeptá na příspěvky, které jsem pobíral. Řekl jsem mu, že jsem žádné nepobíral a opravdu jsem to nevěděl. Na to Česká televize udělala pořad, jak jsem pobíral příspěvky pro nejchudší, a vykreslila mě jako člověka, který pobírá dávky. Následně vznikly vtipy, jak předbíhám Romy ve frontě u přepážky a podobně.

Tak reportéři vytvoří nepravdivý obraz o člověku, kdy ho zcela dehonestují, a nemůžete se vůbec bránit, protože jsem neměl přístup do spisu. Než jsme to zjistili, bylo vše promlčeno a nemohli jsme je ani žalovat. Kvůli tomu jsem musel odejít z vlády. To dělá veřejnoprávní televize. Umí svojí silou a sedmi miliardami vytvářet nové politiky, z dobrých politiků si střílet a špatné politiky upřednostňovat, a tím nahrávat různým lobbistickým zájmům různých kartelů a podobně. Ve chvíli, kdy takové médium udělá chybu, má se omluvit, sdělit lidem: omlouváme se, že jsme zklamali vaši důvěru a zavedli jsme vás někam ve vašem mínění. Takové televizi se pak také dá věřit. Té naší nyní určitě ne.

Souhlasím s oprávněnou kritikou, ale ta prezidentova byla řečena nevhodně a na nevhodném místě. V takovém projevu má prezident apelovat a dbát na jmenování do funkcí správné soudce, kterým se dá věřit, že budou pracovat na očistě, že sami budou spolupracovat s vládou na vytváření systému, který bude pro korupční soudce nevhodný. Vyřadí je ze systému stejně jako soudce špatné, lenivé, abychom jim mohli věřit. Aby mohly být případy podobné Bakalovi odsouzeny na základě platných zákonů. To je povinností nás politiků a mohu říci, že mám čerstvou zkušenost. Rok šéfuji kraji a nebudu mluvit o jiných věcech, kde jsme zabránili únikům, ale uvedu Baťovu nemocnici ve Zlíně, která se propadla do miliardového dluhu. Pouze tím, jaký systém jsme se spolupracovníky nastavili, aby se nemohlo krást, jsme získali sto milionů za rok. Sto milionů! Jen jsme zabránili krádežím. To je politika na místě. Samozřejmě se nelíbí těm, kteří ve zlodějnách jedou. Z toho vzniká napětí, ale my tu nejsme proto, abychom hladili lidi po hlavičkách a všem říkali, že pracují dobře, hlavně nás volte. To by se Česká republika propadla ještě hlouběji do srabu, ve kterém jsme.

Ještě na závěr se podívejme na zahraniční politiku. Co si myslíte o dění na Slovensku po vraždě novináře a jeho snoubenky. Prezident Kiska nakonec přijal navrhovanou vládu. Jak tuto situaci čtete a co vlastně zbylo?

Já bych odpověď rozdělil do dvou bloků. Hysterie den po vraždě, tedy hned prohlásit, že víme, jak to bylo, a vše způsobila vláda Fica, mi přijde přitažená za vlasy. Nejdříve se musí vyloučit, že se neopili, nezdrogovali, zda se nejednalo o nahodilou násilnou činnost a nebyly zde jiné vlivy. Samozřejmě jakmile se ukáže, že vražda měla politický motiv, pak mají padat vlády, to ano. Řekněme, že se v Německu stane vražda a kvůli ní by měla odstupovat vláda, zdálo by se mi to nepřiměřené. Faktem je, že vnímám, jak Fico opanoval slovenskou politiku. Protože bydlím třicet kilometrů od hranic a jsem na Slovensku často, mám dost informací a chápu, že ta společnost je zkorumpovaná. Mnozí, kdo chtěli nějaké posty, vlezli do Směru jako kdysi do komunistické strany, získali posty a z nich mají různé příležitosti. Korupce na Slovensku se rozmohla mnohem více než u nás, je naprosto zřejmá a nikdo nevěří, že soudci, policisté a tak dále jsou nezávislí, protože podle určitých parametrů chiméra opravdu ovládla téměř všechno, všude má svůj vliv. Z toho pohledu chápu, že značná část společnosti na Slovensku nevěří, že by mohlo dojít ke spravedlivému vyšetření, protože Ficovo vládnutí je doložitelné až po okresní policii.

Vladimir Putin obhájil post prezidenta s drtivým náskokem. Potřebují prostě Rusové vůdce tohoto typu? Nebo čím to je?

Jestliže vidíme, kolik lidí na Krymu volilo Putina, jsem přesvědčen, že je to demokratická volba a musíme ji respektovat. Faktem je, ale to já nedokážu posoudit, jestli prostor v médiích byl s těmi ostatními soupeři rovnoprávný. Není ani u nás a pochopitelně platí, jestliže je někdo ministrem, premiérem a prezidentem, má více prostoru se prezentovat před volbami, tedy celé čtyři roky, než ten, kdo je neznámý a odněkud přichází. Každopádně jde o jejich jednoznačnou volbu.



Psali jsme: Proč posílal Zeman Putinovi celý dopis? Nestačila jedna věta? Velvyslanec Kmoníček čelil v Moravcově věži přesilovce, řádil hlavně Telička Moravec se divákům přiznal: Původně měli přijít úplně jiní hosté, ale odmítli mi to KDU-ČSL by se měla pokusit s ANO dohodnout, domnívá se starosta Vsetína Čunek odmítl platit Zemanovu návštěvu kraje a spustil: Proč s sebou musí brát půl Prahy. Zkonzumují jídlo a pití až za 600 tisíc



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Zuzana Koulová