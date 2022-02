Jiří Hynek: Vojenský materiál je teď skladem pro jiného zákazníka. Může jít hned na Ukrajinu. Jinak by výroba trvala měsíce

reklama

Rusko ve čtvrtek zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině, na území míří vojáci z Ruska, Běloruska i Krymu. Ukrajinský prezident oznámil, že země je ve válečném stavu, že jsou připravení a zvítězí. Řekl také, že svět musí Putina zastavit. Jak tento vývoj hodnotíte?

Jde o vojenskou agresi jedné země vůči druhé. Rusko rozpoutalo válku z pohledu mezinárodního práva nelegální a nelegitimní. Tuto skutečnost nemůže zastřít nic z toho, co ruský prezident Vladimír Putin říkal ve svém projevu. Nejsem typ člověka, který vidí svět černobíle. A umím se jako bývalý šachista vžít do role soupeře a vidět šachovnici z jeho strany. Tím chci říci, že jsem si vědom chyb, které v předchozích letech byly i na druhé straně. Nejen na straně Ruska. Ale nic neospravedlní válku, která je v rozporu s mezinárodním právem a při níž umírají nevinní lidé.

Ruský prezident Vladimir Putin však tvrdí, že se nyní jedná o přežití ruského státu a národa – konflikt se Západem je podle něj nevyhnutelný. Co vy na to?

Kdybychom připustili takový výklad, pak připustíme, že rozpoutání třetí světové války je naprosto v pořádku.

Fotogalerie: - Zastavme válku na Ukrajině

Světoví politici ihned odsoudili krok Ruska, přijdou prý nejtvrdší sankce. Postačí k ukončení násilí? Putin se sankcemi pravděpodobně počítá, navíc obchodní spolupráce Ruska s Čínou se prohlubuje...

Nejvíce se obávám, že půjde pouze o pseudosankce. Takové, jako Evropská unie vyhlásila po ruské anexi Krymu. Zafungují jedině sankce, které se dotknou těch nejbohatších Rusů. Oni si pak už doma udělají pořádek.

Sankce se týkají i plynovodu Nord Strem 2, který je dokončen, německé úřady však zatím nevydaly povolení k jeho fungování. Dmitrij Medveděv k tomu prohlásil, že Evropa teď bude platit. Měl na mysli ceny plynu, které poletí kvůli této sankci nahoru. Je Nord Stream 2 rukojmím vyhrocených vztahů? Je vstup Ruska na Ukrajinu důvodem, proč jeho provoz neodstartovat?

Tragédií Evropy je neochota připravit se na horší časy. Blahobyt vede k plýtvání typu financování zbytečných neziskovek, zabýváním se gendrovými pseudoproblémy či zeleným údělem, který ve svých důsledcích vede k závislosti zemí Evropské unie na dodávkách strategických surovin a materiálů z Číny, Ruska či Spojených států. Nyní je pozdě nad tím lkát.

Vladimir Putin se také nechal slyšet, že mu nejde o obnovení hranic Ruska „za cara“. Prohlásil, že to nemá s realitou nic společného. Právě z toho ale prezidenta politici i kritici Ruska obviňují. Dá se Putinovi v tomto věřit?

Anketa Obejdeme se bez ruského plynu? Ano, ihned 3% Ano, časem 5% Ne 92% hlasovalo: 16145 lidí

Psali jsme: Vyloučit Rusko a Bělorusko, uvalit nejtvrdší sankce, vybídl Senát Bojuje se za Prahu i za Paříž! Vystrčil odsoudil Rusko Senátorka Němcová: Nesouhlasím s Václavem Klausem Babišovi tleskala Sněmovna. Smetl Rusko a Green Deal

Putin rovněž uvedl, že Rusko po rozpadu Sovětského svazu uznalo novou geopolitickou realitu a usiluje o spolupráci se všemi státy v postsovětském prostoru. „Postupovali jsme vždy nanejvýš opatrně, i ve vážných a napjatých situacích, jako je Náhorní Karabach, vycházeli jsme ze zájmů všech zainteresovaných států a vždy jsme se snažili dospět k vzájemně přijatelným řešením. Bohužel, po převratu nenacházíme tuto úroveň a kvalitu spolupráce s Ukrajinou, taková interakce vymizela. Podotkl bych, že se tak stalo právě po převratu a nezákonném převzetí moci těmi, kdo ho zosnovali,“ uvedl. Slýcháme rovněž například srovnání s rokem 1938 v Československu, ale i dalšími událostmi. Je situace s Ukrajinou s něčím srovnatelná, nebo rozdílná?

Je jedno, co říká jedna či druhá strana. Nedávno jsem na facebookových stránkách Miroslava Macka zahlédl výrok, se kterým se naprosto ztotožňuji: První obětí každého válečného konfliktu je pravda. Nemá cenu diskutovat a hledat jakákoliv podobenství u aktu, který je jednoznačně nelegitimní a nelegální válkou.

Ukrajina mluví se o tom, že na Ukrajinu padá nová železná opona. Toto přirovnání použil západní tisk. Jak se vám tohle přirovnání líbí?

Přirovnání se mi nelíbí, ale velmi popisuje realitu. Realitou je to, že Evropská unie celou dobu Ukrajinu využívala ke svým zájmům a nyní ji nechá na holičkách.

Ukrajinu podporují i čeští politici. Na území míří české granáty a další zbraně a munice, finanční pomoc, přislíbení jsou v případě nutnosti i čeští vojáci. Vládní pětikoalice mluví o nutné podpoře pro Ukrajinu. Jak by měla Česká republika Ukrajinu podpořit?

Anketa Je dnešní situace Ukrajiny stejná jako situace Československa roku 1938? Ano, je to stejné či podobné 16% Ne, je to nehorázné přirovnání 78% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 47566 lidí

Prezident Miloš Zeman se nejprve nechal slyšet, že podle něho žádná válka nebude. „Pokud jde o americké tajné služby, je to jejich třetí blamáž. První byla v Iráku, kde se nenašly zbraně hromadného ničení. Druhá byla v Afghánistánu, když tvrdili, že Tálibán nikdy nedobude Kábul. No, a třetí je teď,“ řekl v rozhovoru pro iDnes.cz. A ve čtvrtek ráno svůj názor přehodnotil: „Před několika dny jsem řekl, že Rusové nejsou blázni a že na Ukrajinu nezaútočí. Přiznávám, že jsem se mýlil. Iracionální rozhodnutí vedení Ruské federace způsobí výrazné škody samotnému ruskému státu. Domnívám se, že je na čase sáhnout k daleko tvrdším sankcím, než byly původně plánovány a mám tím na mysli především sankci v oblasti tzv. SWIFT, která by znamenala vyřazení RF z platebního styku. Šílence je zapotřebí izolovat. A nebránit se vůči němu pouze slovy, ale konkrétními opatřeními,“ uvedl Zeman. Jak jeho postoj vnímáte?

To, co říkal prezident Miloš Zeman, se velmi shoduje s mým pohledem. Tvrzení americké administrativy v souvislosti Irákem i Afghánistánem vytvořila i u odborné veřejnosti nedůvěru v to, co říkají. Když někdo důvěru ztratí, velmi těžko si ji získává zpátky. Osobně jsem byl přesvědčen, že dojde k nějaké dohodě mezi ruským a americkým prezidentem o vymezení sféry vlivu a že ruské vojenské strašení je pouze nástrojem k lepšímu vyjednávání. To velmoci bohužel dělají. V pracovně mám plakát, který jsem si přivezl z americké námořní základny z Norfolku. Je na něm vyobrazena letadlová loď s nápisem: 90 000 tun diplomacie. Tak jsem mylně vnímal ruskou vojenskou hru. Bohužel Putin tuto hru přestal hrát a překročil Rubikon. Není možné, aby toto zůstalo bez trestu.

Jak by měla Evropa, potažmo Evropská unie a Severoatlantická aliance, potažmo Spojené státy americké reagovat na činy Ruska podle vás?

Vím hlavně, jak by se nemělo reagovat. Tak, jak se nyní reaguje. Vyvěšování ukrajinských vlajek či jejich dávání na profilovku sociálních sítí nic nestojí, ale považuji to pouze za pokrytecký krok sloužící mnohdy k sebeprezentaci politiků. Myslím, že obyvatele Evropy už omrzelo poslouchání hesel typu semkneme se či nenecháme se zastrašit. Průšvih je, že evropští politici nejsou opravdovými lídry a o americkém prezidentovi Joeu Bidenovi se snad ani nemá cenu zmiňovat. Rád bych jim všem připomněl výrok připisovaný Miguelu de Cervantesovi: Ne slova – činy jsou to, které přesvědčují.

Psali jsme: Bordel, výkaly. Křeček toho má dost. Toto ukázala televize Murňák (Piráti): Stavět u Džbánu se nebude. Praha zamítla změnu územního plánu Hovada. Brečím. Německá reakce zhnusila mnohé Mračková Vildumetzová (ANO): Uzavření ruského konzulátu ve Varech podporuji

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.