Jsou úplně mimo! Zdechovský v šoku z cenzury stránky hájící tradiční rodinu. Jestli Facebook nepřestane...

O zásazích do práv národních států hovoří europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) v souvislosti s novým materiálem Evropské komise, který má za cíl sjednotit rodičovství prokázané v jedné zemi EU s ostatními. V rozhovoru upozorňuje i na byznys s náhradním mateřstvím: „Když jsem byl v Indii, navštívil jsem dům, kde žijí matky, které se staly otrokyněmi některých západních klinik, odnosily děti někomu za peníze, většinou to bylo za tisíc až tři a půl tisíce euro a pak ho předaly náhradním rodičům a poslaly do Evropy.“ V rozhovoru popisuje také cenzuru na internetu i to, jak Facebook jedné farnosti vypnul on-line vysílání bohoslužby. A jestli se pere Babiš s Piráty? „Jedni jsou za osmnáct, druzí bez dvou za dvacet. U Pirátů alespoň vnímám, že nemají potřebu krást,“ říká europoslanec.

Evropská komise pracuje s materiálem: Přeshraniční rodinné situace – uznání rodičovství. Cílem má být zajistit, aby rodičovství prokázané v jedné zemi EU, bylo uznáváno v celé unii. Je to dobrý nápad? A jak moc pak narazí na legislativu v jiných státech?

Osobně si myslím, že nápad dobrý, realizace opět hrozná. Zásah do rodičovských práv. Rodina a rodinné právo není součástí agendy Evropské unie. Jak se pořád cpou zásahy do národních, sociálních, rodinných práv do agendy Evropské unie… Salámová metoda. Je to jen způsob, jak uznat práva LGBT komunity na děti, které mají v jiných zemích. Mně se to nelíbí. Nelíbí se mi, že v tomto EU vystupuje aktivisticky.

Jak vysvětluje materiál, dětem by zůstala jejich práva i v tzv. příhraničních situacích. Současná nejednotnost totiž vede často k problémům při cestování nebo přestěhování do jiné země EU a podle připravovaného materiálu: „může ohrozit práva dítěte odvozená z rodičovství (např. výživné, dědictví)“. Navíc materiál hned v úvodu odkazuje na slova předsedkyně Komise von der Leyenové o stavu Evropské unie v září 2020, kde uvedla, že „pokud jste rodičem v jedné zemi, jste rodičem ve všech zemích“. Co vy na to? Co říkáte těmto důvodům?

Uvedené důvody nemění nic na tom, že jde o vlamování do kompetence členských států. Materiál tak, jak byl připravený, je za červenou linií. Je potřeba pomoci rodinám zjednodušit život, ale diktovat, kdo má být považován za rodiče v jedné nebo druhé zemi, je přes čáru. Povede to k tenzi uvnitř Evropské unie. Jestli si někdo myslí, že v západních zemích jsou všichni z materiálu nadšení? Nejsou. Je to kontroverzní materiál a jen pomůže odmítačům EU, aby na něm postavili kampaň. U řady lidí, kteří jsou konzervativního ražení, se nechuť k EU rozhodně zvýší. EU by neměla překračovat své kompetence, naopak prohlubovat kompetence, které jí přísluší. Vidím v tom zase snahu o aktivismus a účelovou změnu některých pravidel.

Podle české Aliance pro rodinu iniciativa Evropské komise ohrožuje práva dítěte na rodiče a poslali do Bruselu připomínku. Zaznělo i to, že může dojít i k podpoře byznysu s náhradním, tzv. surogátním mateřstvím. „Iniciativa otevírá možnost expanze této praxe do jiných členských států, ačkoliv je v mnoha členských státech nelegální. Zároveň je postihovaná i trestněprávně (například Německo, Itálie),“ uvádí Aliance pro rodinu ve své připomínce. Obáváte se podobných praktik?

Už dnes to v některých zemí vidíme. Málo se mluví o vykořisťování chudých zemí, kdy se opravdu dělají tzv. děti na zakázku. Přijdete na kliniku, řeknete si, jak má vypadat, že má mít blonďaté vlasy a modré oči a podle toho vám dodají genetický materiál, ať už vajíčka nebo spermie. Lidi si nechávají potom odnosit děti v Bangladéši a v Indii. Když jsem byl v Indii, navštívil jsem dům, kde žijí matky, které se staly otrokyněmi některých západních klinik, odnosily děti někomu za peníze, většinou to bylo za tisíc až tři a půl tisíce euro a pak ho předaly náhradním rodičům a poslaly do Evropy. Nikdo si neuvědomil, že tenhle byznys přinese zničené lidi, zničené životy. Jedna matka takto odnosila dvanáct dětí. Přál bych každému, kdo chce obchodovat s embryi vidět, jak zničili život jí i její rodině. Tento byznys je za hranicí veškeré etiky a morálky.

Mimochodem, Facebook poslal Alianci pro rodinu výstrahu. Jejich facebookové stránce hrozí zrušení kvůli „neustálému porušování zásad komunity“. Hnutí na podporu manželství a rodiny už zveřejnilo parte o své on-line smrti. Někteří diskutující na sociální síti ale upozorňují, že hnutí je homofobní a případné omezení služeb je jen výsledkem nahlášení nenávistných projevů. Aliance tvrdí, že výstraha je reakcí na to, že podporují manželství muže a ženy, a to se v duhové společnosti neříká. Co říkáte vy na jejich případné omezení na sociálních sítích?

Vidím stále více snahu omezovat lidi s konzervativními názory na sociálních sítích a umlčovat je. Podle mě je to novodobá cenzura. Naprosto s tím nesouhlasím. Lidé by měli mít nárok na své názory. Je potřeba poslat i jasný vzkaz Facebooku, jestli nepřestane s cenzurováním konzervativních politiků a názorů…Jednoho dne se může stát, že navrhneme zrušení Facebooku a najde se jiná platforma, která jej nahradí. Pokud Aliance pro rodinu brání tradiční hodnoty, je cenzura úplně mimo.

Nedávno jsem řešil případ jedné farnosti, kdy jí Facebook vypnul on-line vysílání z důvodů, že někdo naklikal, že on-line vysílání jsou nebezpečná. Pak to znovu povolili. To je úplně na hlavu. Facebook by měl konečně v České republice zřídit nějakou svou pobočku, aby s nimi lidé mohli diskutovat a ne, aby někdo ve Spojených státech na základě aktivismu desítek lidí třeba vypínal možnost on-line šíření bohoslužeb.

Setkáváte se s podobnými věcmi často?

Teď jsem řešil několik desítek vypnutí různých diskusních skupin na základě toho, že tam vlezli psychopati, kteří začali skupiny nahlašovat. Nejednalo se o žádné extremistické skupiny, bohužel měli pak moderáři problém tyto skupiny udržet. Facebook vám to vypne a vůbec se s vámi nebaví.

Ještě pojďme k cenzuře z jiné stránky. V Maďarsku příliš nepřejí jiné orientaci. Hned několik organizací včetně Amnesty International vyzývá politiky, aby zasáhli v souvislosti se současnou situací. Nejnovějším v řadě útoků na LGBT+ lidi v Maďarsku je návrh zákona předložený stranou Fidesz, který zakazuje „zobrazování a propagaci genderové identity odlišné od pohlaví určeného při narození, změny pohlaví a homosexuality. A to ve školách a ve veřejných oznámeních pro osoby mladší 18 let“, popisují organizace. Obávají se, že návrh způsobí omezení svobody slova a bude mít devastující účinky na mladé lidi. Na cenzuru upozorňují i čeští Piráti. Co na to říkáte vy?

Ten návrh moc neznám. Těžko se k tomu můžu vyjádřit.

Co se týká Pirátů, dlouhodobě prosazují např. manželství stejnopohlavních párů. Teď také Andrej Babiš upozornil na to, že Piráti v minulosti neodmítali polyamorii. Podle Mikuláše Ferjenčíka má Babiš jediný program Antipirát a Piráty jen straší. Připustil, že by stát měl nějak reflektovat, že jsou tady i lidé, co žijí třeba i v tříčlenné domácnosti. Myslíte si, že by Piráti ve společnosti připustili něco, co obecně příliš přijatelné být nemusí?

Vždycky mám strach z extremismu. Na jedné straně populismus, na druhé straně nevyzrálost a ideové nezakotvení, případně zakotvení v příliš levicovém vnímání světa. Konzervativní pohled je prověřený dlouhou dobu. Přináší stabilitu. Dnes potřebuje země stabilitu. Myslím si, že konzervativní pohled je prověřený dlouhou dobou. Jestli se pere Babiš s Piráty? Jedni jsou za osmnáct, druzí bez dvou za dvacet. U Pirátů alespoň vnímám, že nemají potřebu krást, lhát, vymýšlet si. Alespoň jejich názory znám. U pana premiéra Babiše se názory stokrát za den změní podle toho, jak vychází průzkumy. Z názorů Pirátů nadšený nejsem, ale jsem schopný s nimi diskutovat a vysvětlit jim svůj pohled.

Daleko ostřejší bitva probíhá mezi Piráty a hnutím ANO kvůli slovům premiéra o zdaňování přebytečných metrů v bytech a případnému nastěhování migrantů. Piráti už podali žalobu. Babiš si ještě vůči Pirátům přisadil, když na F1 popisoval na adresu Pirátů: „Nechodil jsem po kancelářích, neříkal jsem velvyslancům EU, co bude, když budu premiérem, tak si migranty vezmu, tohle udělám, tohle udělám. Oni se už chovají, jako by byli ve vládě, a já se nestačím divit,“ konstatoval předseda kabinetu. Vy Pirátům věříte? A slibují někomu v Bruselu, co bude, až se dostanou v Česku do vlády?

Nebyl jsem u toho. Trochu cítím, že premiérovi pracují nervíčky, že by si měl asi častěji brát homeopatika nejen na křivdu, ale i na nervy. Co teď vypouští, mi přijde za hranou a že to do normální diskuse nepatří.



