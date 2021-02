Kalousek a skvělý řečník? Ne, to ne. Vzpomínky novináře a bývalého kolegy

ROZHOVOR „Tohle už není papalášství, to je blbost. Po pravdě řečeno to příliš nechápu. Je pravda, že ve všech evropských zemích se vždy našel nějaký politik, co porušil nařízení, musel odstoupit a měl ostudu. Ale mám dojem, že u nás se z porušování pravidel stal masový sport známých a vlivných,“ říká novinář, komentátor, spisovatel a bývalý politik za hnutí ANO Martin Komárek. Společnost na party v teplickém hotelu označil jako polosvět a české poslance navíc zkritizoval za protiprávní zákon o povinném množství českých výrobků v obchodech.

Proč podle vás Andrej Babiš podržel Milana Hniličku (ANO) na postu šéfa Národní sportovní agentury, i když rezignoval na post poslance? Babiš nejdříve chtěl, aby rezignoval na obě funkce, ale nakonec názor změnil. Proč?

Jednak je v tom jistá perverzní spravedlnost, protože Jaroslav Faltýnek (ANO, pozn. red.) rezignoval, když udělal něco podobného, pouze na funkci prvního místopředsedy hnutí, přičemž už dříve avizoval, že na ni bude rezignovat. A ponechal si poslanecký mandát a místopředsedu poslaneckého klubu. S Hniličkou je to opačně, tak ten se vzdal poslaneckého mandátu, který ho zcela jistě upřímně nudil a vypršel by mu za tři čtvrtě roku, a ponechal si místo šéfa vládní agentury, kde si myslím, že je mnohem platnější a je tam chlapíkem na svém místě.

Matador Poslanecké sněmovny Miroslav Kalousek (TOP 09) opustil po více než 22 letech místo poslance. Nakolik pro vás bylo jeho předčasné rozhodnutí překvapivé?

Pro mě to překvapivé nebylo. Je vcelku logické, je to rozumné a myslím si, že je takové Kalouskovské. Kalousek se nenechá zavraždit volbami, on odstoupí sám. Má to pořád ve svých rukou, nevyšumí, i ten odchod udělá s grácií. Prostě řekne: Ne, já prostě neexspiruju těmi volbami, já se aktivně vydávám, jsem stále aktivní, jsem pořád Kalousek, který je na forhontě, já se nedám.

A co důvody, které Kalousek uvedl? Mimo jiné řekl, že od teď kvůli předčasnému vyhlášení termínu voleb ze strany prezidenta budou všechny proslovy ve Sněmovně volební kampaní a měli by tam tedy mluvit poslanci, kteří se o přízeň voličů budou ucházet, což on není. Je to důvod zástupný, nebo pravý?

To je zcela zástupný důvod, protože až na naprosté výjimky projevy ve Sněmovně voliče nezajímají.

Když jsme u těch projevů, ten, kdo v nich vynikal, určitě byl Miroslav Kalousek, ať už si o něm myslí kdokoliv cokoliv, všichni mi říkají to samé, že byl vynikající rétor. Bude ve Sněmovně chybět?

Kalouska mám rád, v mnohém ho obdivuji, ale on nebyl vynikající rétor. Byl rétor urážlivý, nepřátelský, nekonstruktivní a nepříjemný. Jeho určité vyčnívání je založené jenom na tom, že v naší Sněmovně je strašně málo ne vynikajících, ale rétorů vůbec. Tam žádní rétoři nejsou. Takže solidní ochotník se tam uplatnil jako jednička.

Jinak řečeno mezi slepými jednooký králem?

Přesně tak.

Už jsme spolu dříve řešili vakcíny a očkování Čechů. Za poslední měsíc a půl odstartovalo očkování a na vládu opět míří kritika, že rozdělování vakcín – ať už kvůli protekcím nebo organizaci celkově – nezvládla. Zvládla?

Ty protekce jsou strašlivý průšvih. Pro mě je to hrozně nepříjemná zpráva o stavu české společnosti. Je mi z toho fakt blbě. Co se týká distribuce, myslím, že na to, jak vláda začala pozdě, by improvizaci v celku dokázala dostat do nějaké fazóny, leč v tu chvíli vyschl přítok vakcín z Evropské unie, takže my jsme na suchu, není co zvládat a je to průšvih po všech stránkách.

Jedním z takových průšvihů je i víkendová party v Teplicích na oslavě Petra Bendy, na které se sešli bývalí i současní politici. Tedy porušili vládní nařízení přesto, že pravidla sami stanovují a schvalují. Nejsou první. Můžeme zpětně připomenout Faltýnka, Prymulu, Kalouska a Jurečku. O čem to vypovídá?

Po pravdě řečeno to příliš nechápu. Je pravda, že ve všech evropských zemích se vždy našel nějaký politik, co porušil nařízení, musel odstoupit a měl ostudu. Ale mám dojem, pokud mi to úplně neuniklo, že u nás se z porušování pravidel stal masový sport známých a vlivných. Přiznám se, že motivaci člověka, jako je Milan Hnilička, prostě skutečně sportovní hrdina a vzor pro mládež po všech stránkách, nechápu. Nechápu, jak může jít do hotelu, který je skutečně hotelem polosvěta, pan Benda, pan Paroubek, to je pro mě polosvět… a ještě na zakázanou party.

Myslíte, že v tomto smyslu funguje něco jako takzvané papalášské manýry?

Tohle už není papalášství, pro mě je to blbost. Pro mě je to nepochopitelné, a tak si to definuji jako blbost.

Tým Andreje Babiše opustil náměstek ministra zdravotnictví Aleksi Šedo a nyní ho následoval Zdeněk Blahuta, koordinátor národního programu pro očkování. Nechtěl se k tomu vyjadřovat, ale Radiožurnálu řekl, že je rád, že to má za sebou, že mu volali o pomoc, ale je to marné. Rozpadá se Babišovi jeho tým? Vede je k odchodu chaos nebo premiérův přístup k celé věci? Co myslíte vy?

Já tady nevidím přímo roli premiéra. Co se nám rozpadá, je Ministerstvo zdravotnictví. Tomu šéfuje někdo jiný než premiér.

Ale je to vláda hnutí ANO a jsou to ministři hnutí ANO...

Ale nemůžeme říkat, že za všechno může Kalousek, a že za všechno může Babiš. Za zdravotnictví a za to, jak to bude fungovat, odpovídá ministr a jeho opouštějí lidé. A já proto, že nejsem z toho resortu, nemohu soudit čí je to vina, zda je to proto, že ministr je slabý, nebo ti lidé, co odcházejí, nezvládli svoji práci.

Kdo ze třech ministrů zdravotnictví v době koronaviru si vedl nejlépe?

Neumím posoudit. Všichni jsou ve strašně těžké situaci. Prymula prostě neměl možnost ukázat, jak si vede. To nebyl ani zimní král, to byla měsíční mise… nejdéle tam byl Adam Vojtěch, na něj dopadl nástup nemoci. Blatného budeme soudit, nebo nesoudit za měsíc podle toho, jestli se to dokáže nyní alespoň jakž takž zvládnout.

Tedy čas na jeho hodnocení teprve přijde.

Určitě, teď je klíčový moment, buď to zvládne, nebo se to znovu rozjede. Pokud se to rozjede, ukáže se, že všechno, co udělal, udělal blbě.

Poslanci schválili zákon, který přikazuje velkým marketům prodávat 55 procent českých potravin. Ještě ho musí schválit Senát. Jak vnímáte přikazování obchodním řetězcům, kolik čeho mají prodávat? A považujete to za zvýhodnění velkých zemědělských firem, jak se ozývá z opozice – kvůli Agrofertu a tak podobně?

Myslím, že to není tak, ani tak. Jde o omyl a neznalost práva. Jednou jsme přijali pravidla jednotného trhu Evropské unie, kde není možné někoho zvýhodňovat. Na našem trhu mají stejná práva polští, němečtí, dánští, finští zemědělci stejně jako naši. Tak je to dáno, svobodně jsme to přijali a neměli bychom to teď rušit. Pokud to chceme rušit, tak vystupme z unie jako Británie. Podle mne je to protiprávní a úplně stejné, jako když nyní nechodíte s rouškou a říkáte si, že je to váš svobodný názor. Prostě je to protiprávní.

Právě na Evropskou unii prší kritika ve smyslu, že je projektem do pěkných časů. Jakmile však přijde krize, tak je pomalý, selhává v možnosti řešení. Nedávno byl v Radiožurnálu Alexandr Vondra, europoslanec ODS, ten se s kritikou Evropské unie rozjel tak, že ho moderátor musel zastavovat. Jak si podle vás Evropská unie za poslední dobu vede? A souhlasíte či nesouhlasíte se slovy, že jde o projekt do pěkných časů?

Ukázalo se, že Evropská unie není žádná unie, ale opravdu spolek národních států. A zdravotnictví, jak známo, je v kompetenci národních států. Čili všechna opatření v době covidové krize dělala unie a národní státy, které přebraly kompetenci, zavíraly si hranice, jak chtěly, zaváděly si pravidla, jaká chtěly. Evropská komise mohla být mnohem aktivnější, a co se týká vakcíny, byla zbytečně pomalá. Já naprosto chápu, že chce mít stoprocentní potvrzení, že je vakcína bezpečná, jenže ve srovnání s Británií nebo Izraelem lehce ujíždí vlak. A to, že vakcíny – jakkoliv byly slíbeny v masovém množství – teď chybí, působí strašné roztrpčení nejen v Česku, ale ve spoustě dalších zemí. Takže tam určitě udělala komise chybu.



