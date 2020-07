Kandidát ODS, který se s tím příliš nepáře: Přeobsadit Ústavní soud. Nostalgie mladého komunisty Rychetského...

reklama

Bývalý český prezident Václav Klaus uvedl v neděli na Primě, že považuje deficit rozpočtu na letošní rok 500 miliard za rozhazování peněz, které stejně nevyřeší dopady ekonomické pandemie. Pro oživení ekonomiky by vláda měla podle něj spíš odstranit regulace a škrtat ve státních výdajích. „To, co se děje teď, je pro mě konec světa. Pouze rozvrátíme své finance. Dluhy budou splácet nejen naše děti a vnuci, ale i vnuci našich vnuků. To je naprosto nepřijatelné,“ konstatoval. Jak pohlížíte na deficit rozpočtu vy?

Svůj názor jsem uvedl na svém blogu.

Stát udělal všechny zásadní věci přesně opačně, je třeba: 1. zásadně proškrtat počty úředníků, úřadů a vládních agentur, zásadně jim omezit rozpočty, 2. zrušit zákon, kterým se ČNB dala nesmyslná pravomoc k „sekundárnímu dotování státního rozpočtu a spřátelených firem“, 3. výrazně omezit legislativu. Podle odhadu Ministerstva vnitra máme popsán milion normostran našimi zákony (nezahrnuje technické normy a obecní vyhlášky!). V mnoha případech obsahují povinnosti, které nejen lidem život otravují, ale hlavně prodražují, 4. nastartovat ekonomický růst půjde daleko snáze, když se sníží odvody („daň z práce“), zavede se jednotná sazba daně (bavme se, zda 10, 12 nebo 15 %) nejen z příjmu, ale i DPH a zruší značná část regulací. Dopad na rozpočet to krátkodobě bude jistě mít, ale je to daň za položení budoucích základů zdravého růstu. Vyhodit peníze přímo na státem vybrané a organizované investice povede pouze k utužení dosavadních na stát napojených „sosačů“ a pomůže jim v monopolizaci jejich postavení, a tím pádem k zadušení konkurence, která by život zlepšovala a zlevňovala.

K demonstracím v USA Klaus řekl, že jde o levicovou kulturní revoluci, která začala v šedesátých letech, prosákla společností, nyní dosáhla vrcholu a útočí na západní hodnoty. Podobně mluvil v sobotním rozhovoru pro MF Dnes bývalý ředitel televize Nova Vladimír Železný, který si myslí, že svět se zbláznil. „Konečně se zúročily investice do vymývání mozků dvou až tří generací. Probíhalo zejména na západních univerzitách, bylo tam přítomno ve školském systému. Je to vymývání mozků, které je velmi dobře financováno z nadací s různými otevřenými společnostmi.“ Vyústilo to podle něj do tří podvodů. Ekologického, genderového a rasového. Co si myslíte vy?

K tomuto tématu jsem napsal jiný svůj blog.

Takže krátce: proti snahám kulturní levice by stačilo dodržovat platné zákony. Pokud ovšem Ústavní soud posvětí boření našich staletých principů, jako je presumpce neviny („antidiskriminační zákon“), je třeba přeobsadit Ústavní soud. Ukazuje se, že ti, kteří do svých právních názorů přimíchávají svoje nostalgické politické názory z mladých komunistických let, nemohou hráz proti demontáži civilizace nikdy udržet. A zde jde v osobě výběru předsedy ÚS vina za špatný odhad na vrub oběma našim žijícím prezidentům.

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása cituje ve svém blogu George Orwella a jeho slavný román 1984: „Všechny záznamy byly zničeny nebo zfalšovány, všechny knihy byly přepsány, každý obraz přemalován, každá socha, ulice, budova přejmenovány, každé datum změněno. A tenhle proces pokračuje den za dnem, minutu za minutou. Dějiny se zastavily. Neexistuje nic kromě nekonečné pitomosti, v níž má Strana vždycky pravdu.“ A Krása dodává: „Všechny podivné kampaně typu MeeToo, bezuhlíková společnost nebo Black Lives Matter v nás mají vyvolat pocit viny za útlak žen, za špatné životní prostředí a za diskriminaci černochů. Jsou pořádány hony na úspěšné osobnosti, vymýšleny nesmyslné projekty, které zničí hospodářství jednotlivých zemí a přepisují se dějiny, ničí sochy. Vše přesně v duchu Orwella.“ Jsme opravdu v orwellovské době?

Ano, jsme. Velmi úzce to souvisí s předcházejícím tématem. Lidé, kteří se nemohou uplatnit svými (ne)schopnostmi v daných pravidlech, vydávají energii na změnu těch pravidel, tak aby se dostali na výsluní. Proto si vymýšlejí různé vlastní disciplíny, ve kterých jsou sami sobě odborníky. Řešení je opět trvat na prověřených postupech. Zjednodušeně řečeno, místo výuky 70 nových pohlaví chtějme zpět matematiku, aktivistům navzdory.

Jiří Čunek v rozhovoru pro Reflex upozorňuje, že ve všech společenských vrstvách porušujeme pravidla. „Místo toho, aby v zorném úhlu společnosti stála záchrana normálních rodin, jež mají děti, pozornost se upíná k marginálním menšinám. My bychom měli chtít, aby nebyly svobodné matky, aby fungovaly normální partnerské vztahy. Legislativu bychom měli přizpůsobit tak, abychom otce vedli k odpovědnosti za své konání, za děti,“ řekl. Co k tomu říci?

Vlastně jsem odpověděl předchozí odpovědí i na toto. Je vidět, že se to vše prolíná a vůbec to není nijak složité, pouze si aktivisté vymýšlejí komplikovaně znějící nálepky a disciplíny.

Sledujeme ústup USA z pozice světové velmoci? Jakým způsobem se do postavení USA promítnou nepokoje související s hnutím Black Lives Matter?

Hodně široká otázka. Ústup v jaké oblasti? Vůči jaké hodnotě určující tu „velmoc“? Třeba z hlediska odvahy k jasným sdělením to tak nevidím. Vystoupení z WHO mi přijde například jako krok „lídrovský“. Málo mediálně prezentované zrušení americké legislativy „Affirmative action“ Donaldem Trumpem je vysloveně revoluční. Naopak některé kroky FED při řešení finanční krize považuji za špatné. A není náhoda, že právě k nim se ihned přihlásila ECB a nově i Rusnokova ČNB. Ohledně promítnutí pokusu o občanskou válku, který nazýváte „nepokoje“, do postavení USA, musím přiznat, že nevím. Budoucnost předvídat neumím.

Je to skutečně tak, že v současné době není v USA „o co stát“? Nebo je tam život stále mnohem jednodušší a příležitosti snáze realizovatelné než jinde?

Opět komplexní otázka. V USA jsem pobýval opakovaně jak pracovně, tak soukromě. Pracoval jsem dost let i pro několik amerických firem. Faktem je, že tzv, kulturní šok tam člověk jednoduše nemůže nezažít. Podle toho, jak ho dokáže zpracovat, pak hodnotí kvalitu tamního života. Podle mě je to silně individuální záležitost.

V USA budou letos prezidentské volby. Podle Václava Klause ve výše zmiňovaném rozhovoru Donald Trump přes řadu nevhodných výroků uskutečňuje správnou politiku obhajoby národního státu proti globalistickým tendencím. „Jestli přijde Biden a umožní, aby kulturní revoluce dále pokračovala, to bych považoval za strašlivou prohru nás všech,“ uvedl. Co o tom soudíte vy?

Soudím, že je sice dobré pokukovat za humna, ale snažme se, abychom neprohráli my tady doma, na náš účet. Fandíme-li politice Trumpovy doktríny zahleděné na USA, počítejme s tím, že nebude chtít řešit naše problémy za nás. Pokud si budeme slibovat pomoc zvenku, prohrajeme také.

Německo 1. července převzalo předsednictví v Evropské unii. Mezi priority má patřit řešení otázky migrace, ve které mají členské státy být solidárnější. Posílí podle vás ještě tlak na ty země, které uprchlíky přijímat nechtějí? Poslanec za AfD Petr Bystroň interpeloval německého ministra zahraničí Heiko Maase ve věci přerozdělování migrantů po celé Evropě. Připomínal mu odmítavý postoj států V4 a ptal se Maase, zda hodlá trvat na nátlakovém způsobu. „… členství v EU s sebou přináší jak práva, tak povinnosti. Mnozí v EU profitují v obrovském rozsahu z členství v EU, finančně, ale nejen finančně. Jsou ale i jiné věci, jiné základní hodnoty, ke kterým jsme se členstvím v EU zavázali. A proto uvnitř EU nelze využívat pouze práv, ale je nutné i plnit povinnosti, které jsou s tím spojené,“ kontroval Maas a doplnil, že půjde o prioritu německého předsednictví EU. Jak se k těmto slovům postavit?

Postavit se k tomu podle svého. Obecně je jasné, že členství v nějaké komunitě má svá pravidla, ale nedovolme jejich selektivní vyžadování. Bohužel jsem neregistroval větší sebevědomí naší zahraniční politiky vůči Bruselu v otázce porušování pravidel. Kolikrát jsme od Maastrichtu vyzvali Francii, aby dodržovala pravidla fiskální politiky? Dali jsme k evropskému soudu pana Junckera za porušování hodnot EU odhalením sochy K. Marxe? Abychom třeba tyto kroky pak směnili za něco jiného? Ne? Tak se nemůžeme divit, že si nás někdo maže na chleba.



