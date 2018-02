Kavárna nemá lidi. Občané vidí, že ten směr je prolhaný a umírá, ukazuje docent Konvička. Rozumní lidé se nechtěli ztrapňovat, zlomili jen loutku jménem Drahoš

Anketa Který kandidát na předsedu ČSSD je nejlepší? Hamáček 5% Chovanec 10% Zimola 53% Krejčík 1% Staněk 4% jiný kandidát 1% je mi to ,,šumák" 26% hlasovalo: 9358 lidí

Jak číst těsný výsledek voleb? Co říkáte na opakované tvrzení, že jsou Češi rozdělení na půl?

Já bych se především přiklonil ke spoustě komentátorů, kteří řeči o rozděleném národě považují za politický kýč. Jsou volby a v druhém kole se vybírá z alternativy dvou kandidátů. Je jasné, že jeden bude vítěz a jeden poražený. Každá strana podporuje kandidáta, který s ní konvenuje, ale netvrdil bych, že jsme rozdělený národ. To bychom pak mohli mít jednoho kandidáta jako za času Národní fronty. Co je vidět, je vehementní snaha rozdělovat národ od poražené strany. Když sledujete, jak v médiích označují vítěze za hlupáky, burany, lůzu a tak dále, neubráníte se srovnání se sportem, kde by takové chování poražených hráčů opravdu nebylo přijatelné. Nehovořil bych proto o rozdělení národa, ale o tom, že se jej někteří lumpové snaží rozdělit.

Poražená strana měla k dispozici lepší mediální aparát, mnohem lepší síť aktivistů, na jejich straně stála hlavní média, a nejen to. Dopouštěli se drsnějších podrazů, i já jsem byl zabanován na sociálních sítích, šlo o podvratné útoky proti podporovatelům Miloše Zemana. Otázkou je, kdyby obě strany měly vyrovnané finanční a mediální prostředky, což nelze zajistit, zda by nebyl poměr hlasů sedmdesát ku třiceti, nebo osmdesát ku dvaceti ve prospěch Miloše Zemana.

Kde Drahoš udělal chybu?

Jiří Drahoš žádnou chybu neudělal, protože neměl do průběhu voleb moc co mluvit. Byl od začátku prázdná nádoba, loutka bez názoru. Jestli někdo udělal chybu, tak osoby za Jiřím Drahošem, kteří ho ke kandidatuře přemluvili a jako vlajkovou loď vystrčili právě jeho. Jakmile došlo na lámání chleba a konfrontaci se Zemanem, jeho výkon byl ubohý. Na tom se shodují komentátoři v širokém spektru, od exprezidenta Klause po anonymní přispěvatele sociálních sítí. Pokud bych tedy měl něco říci, tak je spíše vidět, že strana, které se někdy říká kavárna, v podstatě nemá lidi a je to zvláštní, protože já sám bych vytáhl z klobouku pět šest akademiků, kteří by nepodporovali Zemana a předvedli by lepší výkon než Drahoš.

Získávám z toho dojem, že spousta lidí se sice hlásí ke kavárně a k pravdoláskařům, ale vědí, že by neměli šanci vyhrát, protože jejich politický směr je na ústupu, je prolhaný a umírá. Byli by dobří protivníci Zemana, ale jsou natolik chytří, aby věděli, že to nemá smysl a ztrapnili by se. Tito akademici jsou příliš chytří, než aby si likvidovali kariéru, proto dopředu vystřelili bývalého předsedu Akademie věd České republiky.

Jak vybrali Jiřího Drahoše? Michael Žantovský byl prý u toho: A je to venku: Havlův Žantovský vyzvonil, jak vybírali Jiřího Drahoše

Jiří Drahoš uvažuje o založení nového politického hnutí. Dá se předpokládat, že o něm uslyšíme v budoucích volebních kampaních. Co na to říkáte?

Je to určitě blbej nápad, protože těch stran, hnutí, či směrů, které se snaží udržet kavárenskou pravdoláskovou pozici, je spousta. Stačí se podívat na Parlament, kde jsou šesti, sedmiprocentní strany a Drahošova by byla v nejlepším případě další z nich. Jaké si získal jméno, je jiná věc. Určitě by měl šanci v senátních volbách a bylo by zajímavé, kdyby se o senátorský post ucházel v hodně protizemanovském obvodu, třeba v Praze ať už jako nezávislý, nebo v barvách stran jako TOP 09, STAN a podobně. Ale nedovedu si představit, že by založil něco nového, tedy dovedu si to představit, ale není mi jasné, k čemu by to bylo.

Zařadili jsme se výsledkem voleb mezi národy, které nechtějí multikulturní vstřícnou politiku? Do jaké míry měla migrace vliv na prezidentské volby?

Do značné, ale je třeba si uvědomit, že nejde o migraci jako takovou. Migrace je jedno slovo, s nímž je šermováno před očima mně či Zemanovi. Pokud bych to měl říci jinak, tak tady jde o fatalismus, submisivitu západní Evropy proti útoku islámské civilizace, útoku třetího světa vůči Západu. To, co prezentoval Zeman, nebyl jen odpor k migraci, ale postoj, že si nenecháme útočit na evropskou kulturu a nenecháme si vzít náš způsob života, ve kterém jsme vyrostli a jsme na něj zvyklí. Má svá negativa, ale i spoustu pozitiv. Stačí se podívat do jakékoliv subsaharské africké země a je jasné, co reprezentoval Drahoš a proti čemu se staví Zeman.

I Miloš Zeman jistě udělal v kampani chyby. Z tábora jeho příznivců zaznívaly spekulace, dezinformace a ti, kteří stáli za placením jeho kampaně, nedokázali jasně vysvětlit financování. Hovořilo se o tom, že v kampani může jít i o peníze z Ruska. Jak je možné, že tyto informace lidi nevyděsily?

Začal bych chybami. Už jsem říkal v jiném rozhovoru, že Zeman je naštěstí natolik formát, že si mohl dovolit jít do voleb bez promyšlené kampaně. Zatímco drahošovci předvedli skutečně profesionální přístup ke kampani s aktivisty, zaplakátováním každé autobusové zastávky a s obrovským nasazením, taková Zemanova kampaň vlastně nebyla. Spousta aktivistů, která Zemana podporovala na sociálních sítích, na internetu, v hospodách, nebyla Zemanovou stranou nijak koordinována. To bych zdůraznil.

Znám úzce část Zemanových podporovatelů a předvedli veliké osobní nasazení, psali, vyráběli grafiky a tak podobně. Bezpečně proto vím, že se to vše dělo nekoordinovaně, nikdo neviděl peníze z Ruska ani odjinud. Řeči, že někdo podpořil Zemana a Zeman nedokázal říci, kdo to byl, pramení nejspíš z toho, že to ani jeho nejbližší lidé nevěděli. Značná část podpory byla naprosto spontánní a právě proto, že podporovatelé dělali všechno bez vidiny odměny, nemohlo lidi vyděsit, že Zemanova strana nezná zdroj prostředků.

Psali jsme: FOTO „Ač ateista, říkám, že Putin je pro Rusko boží dar stejně jako Zeman pro Česko.“ Pravda o výpravě českých politiků do Stalingradu Miroslav Kulhavý: Marně hledám odpověď na otázku, proč je mlčení jako program Štěpán Křeček: Česká ekonomika je závislá na zahraničním obchodu FOTO To kdyby viděl Václav Havel! Takhle dopadla jeho lavička, která Pražáky vyšla skoro na milion

Server Echo24 přinesl komentář šéfredaktora slovenského týdeníku Týždeň Štefana Hríba s pohledem na české prezidentské volby. „Rozhodla též plebejskost mimopražského Česka. Mýtus o prozápadním a reformním Česku, který v prospěch rozdělení Československa živil Václav Klaus, je v troskách. Česko je – a to dlouhodobě – spíš ustrašené, sobecké a uzavřené do sebe. A je i překvapivě primitivní,“ píše Hríb. Jsme sobečtí, ustrašení a překvapivě primitivní?

Tohle je příklad toho, jak poražená strana rozděluje národ, a pokud je komentátor Slovák, jedná se navíc o zasahování ze zahraničí. Když tu máme komentář, že jsme sobečtí, navíc od zahraničního komentátora, jsou to snahy rozdělovat národ jdoucí ze zahraničí. Tedy to, co vytýkáme Zemanovi, předvádí protizemanovská strana.

Další neskutečná dezinformace je porovnání venkova a měst. Všichni víme, že Zeman měl nějakou třicetiprocentní podporu i v Praze a že v dalších velkých městech typu České Budějovice či Olomouc byla podpora velice vyrovnaná – někde mezi 45 – 55 procenty. Takže domnívají se snad komentátoři, že v Olomouci nebo v Českých Budějovicích je čtyřicet pět procent venkovanů? Je to blbost. Já žiju v Českých Budějovicích, jsem vysokoškolský učitel a nepodporoval jsem Drahoše.

Je vítězství prezidenta Miloše Zemana i vítězstvím premiéra Andreje Babiše? A jak reagujete na slova, že Zeman už Babiše v podstatě nepotřebuje, ale Babiš Zemana ano?

Já bych to neviděl tak jednoduše. Možná si čtenáři všimnou, že mezi volebními koly začal Babiš s podporou Zemana mírně lavírovat, dokonce nebyl na jeho oslavě a Zeman mu to promptně vrátil slovy: Kdyby tu byl teď pan premiér. Netvrdil bych, že je to Babišovo vítězství. Babiš a Zeman nejsou siamská dvojčata, ale dva hráči hájící každý své zájmy. Babišova situace se vítězstvím Zemana zkomplikovala. Drahoš byl kandidát slabý, ale probruselský, a Babiš, jak všichni víme, je závislý na bruselských dotacích.

Tváří se jako národovec, kterému záleží na české suverenitě, a na tom všem mu jistě záleží, ale byl by rád, kdyby bruselský penězovod nevyschl. Do značné míry totiž teče do jeho kapsy. Dovedu si představit, že kdyby vyhrál Drahoš, tak by se z Babiše velice rychle stal velmi ochotný pomahač bruselského vedení. Takto Babiš musí udržovat lavírovací pozici, což je možná složitější manažersky i lidsky, než se přiklonit k jedné straně.

Exministr a ekonom Vlastimil Tlustý si myslí, že zvolením Zemana začíná znovuzrození ČSSD, že se Zeman vrátí do ČSSD a sociální demokracie vyloučí ty, kdo ho v minulosti zradili. Zeman prý může se svými lidmi vrátit ČSSD minulou silnou pozici. Je to možné?

To je velice zajímavá předpověď. Voličský potenciál levicových voličů tu opravdu je a sociální demokracie s posledními vůdci voliče opravdu opustila a zklamala. My jsme viděli, že Sobotkova sociální demokracie se s Dienstbierem, Valachovou a dalšími podobala spíše straně Zelených v nějaké západoevropské zemi. Podle toho dostali i procenta ve volbách. Tradiční levicoví voliči, pokud vůbec volili, přešli buď k ANO nebo k Okamurově SPD.

Dovedu si představit, že se budou chtít vrátit, pokud se objeví novozemanovská ČSSD. Něco takového by byl veliký problém jak pro Babiše, který by se musel rozloučit s politikou mezi pravicí a levicí, tak i pro Okamurovu SPD. Takže si dovedu představit, že Zeman má něco takového za lubem a obě zmíněné strany by nad tím měly začít vážně přemýšlet.



autor: Zuzana Koulová