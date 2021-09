Kdo volí SPOLU, volí Piráty, kteří přináší totální zkázu. Okamura promlouvá i o výzvách romského předáka k jeho likvidaci

Pro koalici ODS, lidovců a TOP 09 jsme určitě hrozba, připouští Tomio Okamura nad strašidelným plakátem parlamentní trojky. „Koalice SPOLU zveřejnila, že chtějí privatizovat Českou poštu a České dráhy. Chtějí rozkrást za bílého dne i to poslední, co po vládách ODS a lidovců zbylo. A já jim v tom chci zabránit,“ ujišťuje.

Pane předsedo, tento týden ve čtvrtek jste vystoupil v Berlíně v německém parlamentu na konferenci o budoucnosti Evropy. Jak to probíhalo?

Ano. Byl jsem pozván jako zástupce hlavní a největší vlastenecké strany v ČR a ve svém projevu před německými poslanci jsem řekl, že hájíme národní zájmy a chceme společně budovat a tvořit evropskou Evropu spolupracujících svobodných a suverénních národních států. Bez diktátu z Bruselu. Spolu s dalšími hlavními vlasteneckými stranami v naší evropské frakci v čele s mými přáteli a kolegy Marine Le Penovou, Matteem Salvinim a Geertem Wildersem chceme spolupracovat na základě rovnoprávnosti všech evropských národů. Chceme silné evropské národní státy. Chceme, aby si každý stát udržel svoje tradice, aby původní evropské národy nebyly vyhlazeny a zatlačeny přistěhovalci.

Nechceme ostatně nic víc a nic míň než chtějí například silné muslimské státy, které, světe div se, do svých zemí žádné, znovu zdůrazňuji, žádné migranty nepouští. Chápu jejich úmysl ovládnout a islamizovat Evropu a kolonizovat ji, ale snad nejen oni, ale i národy Evropy pochopí zase náš dobrý úmysl nedovolit jim to za žádnou cenu. Naši předci po tisíce let odolávali muslimským invazím a pokusům o to, ovládnout Evropu. Za naši kulturu, za naše národy a za dnešní státnost a svrchovanost umřeli miliony našich statečných předků.

Byl by to plivanec do tváře, kdybychom jejich dědictví promarnili a bez boje předali. Největší nepřítel přitom z tohoto pohledu nejsou muslimové, ti jen využívají slabost a hloupost evropských vlád a politiků. Tím největším nepřítelem evropské Evropy jsou ti, co Evropu rozdávají. A nejde jen o území, ale hlavně o evropské hodnoty založené na toleranci, demokracii a svobodě.

Svoboda a skutečná demokracie je to, co nás a další hlavní evropské vlastenecké strany spojuje. Často se mluví o evropském liberalismu. Ale svoboda, kterou si tihle liberálové přejí, je ve skutečnosti diktát jednoho názoru vedoucí k ohrožení Evropy a evropských národů. V normálním světě by prodej vlastního národa zájmům cizích mocností byl vlastizradou. Ale my bohužel v normálním světě nežijeme.

Žijeme ve světě, kde šílení politici vytváří navzdory přírodě nová pohlaví, kde se snaží poručit větru a dešti, snaží se nám diktovat, co si máme myslet, co máme dělat, a kriminalizují svobodné projevy nesouhlasu. Nastoupila diktatura samozvaných elit a jakkoli je odporná a nebezpečná, nemáme z ní strach, protože nejsme sami.

Všechny evropské národy zvedají hlavy proti zvůli diktované z Bruselu i z našich národních vlád a hlasy nesouhlasu rostou. To je dobrá zpráva, že nejsme sami – v celé Evropě stoupá podpora zdravého rozumu.

Vraťme se ještě jednou k výhrůžkám vaším pobodáním a odstraněním ze strany romských aktivistů, které se šíří internetem. Vyvíjí se nějak kauza od chvíle, kdy vás v minulém týdnu policie informovala, že věc vyšetřuje?

Ano, policie již ztotožnila osoby a podle mých informací přistupuje policie k případu velmi závažně. Mám obavy, aby mě na základě těchto výzev někdo na ulici nepobodal. Romský předák totiž veřejně vyzýval k mému napadení a likvidaci, protože SPD chce odebírat sociální dávky nepřizpůsobivým.

Romský předák zároveň ve videu vyzval k volbě Pirátů, protože Piráti chtějí dávky nepřizpůsobivým zachovat. Videonahrávka ukazuje monolog romského předáka Libereckého kraje na téma - Okamura chce Romům sebrat sociální dávky. „Takže budeme bojovat proti Okamurovi," pronesl předák, načež se kolem stolu začaly ozývat výkřiky „do boje".

A předsedající pokračuje: „Akce, do boje, nože, a budeme ho bodat." Vzal si nůž a za potlesku ostatních výmluvně předvedl, jak má takové bodání vypadat. „Jedna strana je k nám nakloněná, a to jsou Piráti," oznámil dále. Protože díky Pirátům se pozastavilo projednávání návrhu SPD na změny v dávkách hmotné nouze a příspěvcích na bydlení. Jedná se o návrh SPD, kdy poslanci Pirátské strany opakovaně znemožnili projednání toho zákona.

Pro SPD je zcela nepřijatelné, aby romští předáci pobízeli k násilí ze strany romských spoluobčanů. Toto musí skončit. Výzvy k napadání a fyzické likvidaci kohokoliv do naší společnosti nepatří. Slušný a pracující občan je pro SPD na 1. místě!

Vy sám jste se vždy důsledně vyhýbal rasové selekci „nepřizpůsobivých“ ve Vašich návrzích, nyní se ukazuje, že druhá strana to vnímá jinak a kolektivně se řadí do skupiny příjemců dávek. O čem to podle vás svědčí?

Co si budeme nalhávat, mezi tzv. nepřizpůsobivými tvoří Romové velkou část. Ale jak jste řekl, náš návrh není zaměřen etnicky, rasově. A je nutné dodat, že mezi nepřizpůsobivými jsou i lidé z většinové „bílé“ populace, například feťáci, a i mezi Romy jsou slušní lidé – někteří z nich jsou i členy SPD. Máme mezi našimi členy romskou zdravotní sestru nebo vysokoškolsky vzdělaného vychovatele v dětském domově, znám je osobně, jsou skvělí a odvážní, máme je rádi. Myslím si, že je i v zájmu slušných Romů, aby na ně ti nepřizpůsobiví neházeli špatné světlo.

Součástí tohoto výstupu bylo i nabádání „všichni Romové volit Piráty“. Očekáváte, že Piráti se stanou skutečně volbou těchto skupin?

Myslím si, že slušní Romové Piráty volit nebudou. Protože když poctivě pracují, proč by měli volit Piráty, kteří z jejich daní chtějí živit nepřizpůsobivé a parazity? Ale určitě si myslím, že velmi významná část nepřizpůsobivých bude skutečně volit Piráty. Protože kvůli Pirátům, ČSSD a KDU-ČSL se pozastavilo ve Sněmovně projednávání návrhu SPD, který má výrazně omezit sociální dávky pro nepřizpůsobivé. Jedná se o návrh SPD, kdy především poslanci Pirátské strany opakovaně znemožnili jeho projednání. Společně s nimi to znemožnily ČSSD a KDU-ČSL, čímž také podporují nepřizpůsobivé.

Není podivné, že výhrůžky fyzickou likvidací místopředsedy Poslanecké sněmovny jsou médii hlavního proudu buď zcela zamlčovány nebo bagatelizovány (nejnověji prý že to bylo jen opilecké blábolení), zatímco z druhé strany po každém „zločinu z nenávisti“ málem spadnou servery Twitteru?

Je to typický dvojí metr sluníčkářských médií. Pokud věcně kritizujete imigraci, islám a nepřizpůsobivé, hned jste pomalu označován za rasistu a píší o tom všechna média a ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka z ČSSD vás označuje za šiřitele "předsudečné nenávisti". Když Vám vyhrožují smrtí, většina médií mlčí. Ale aspoň lidé vidí, že většina mainstreamových médií neinformuje objektivně a že některé zprávy vyloženě zamlčují.

Zaznamenal jste nějaké reakce (ať už ve smyslu odsouzení, nebo nějaké jiné) od ostatních ústavních činitelů, nebo je jim to jedno?

Nic jsem nezaznamenal. Jak je tak znám, tak si myslím, že by jim ani moc nevadilo, kdyby ty výhrůžky někdo uskutečnil nebo kdybych se nechal zastrašit. Ale já se nedám. (smích) Od lidí cítím obrovskou podporu a cítím kvůli tomu k lidem obrovský závazek a odpovědnost. Musíme společně bojovat za náš národ, náš stát a za slušné lidi! SPD prosazuje, aby měli slušní lidé více peněz, bezpečí a spravedlnosti.

Když se na to podíváme celkově, tak kampaň ze strany tzv. demobloku nabírá grády. Vás označuje koalice SPOLU na billboardech za hrozbu...

Ano, pro koalici SPOLU jsem určitě hrozbou. Koalice SPOLU zveřejnila, že chtějí privatizovat Českou poštu a České dráhy. Chtějí rozkrást za bílého dne i to poslední, co po vládách ODS a lidovců zbylo. A já jim v tom chci zabránit. Budeme pro ně hrozbou, protože budeme bojovat proti přijetí eura, které podporuje předseda poslaneckého klubu ODS pan Stanjura a které podporují TOP 09 a KDU-ČSL. Budeme pro ně hrozbou, protože budeme bojovat za svobodu a suverenitu našeho národa a abychom nebyli v područí Bruselu a Washingtonu.

Jsme pro ně hrozbou, protože nechceme, abychom byli nadále kolonií Západu – zdrojem levné podřadně placené námezdní síly a odběratelem šuntů ze Západu... Jsme pro ně hrozbou, protože chceme, aby Česká republika vedla samostatnou sebevědomou zahraniční politiku hájící naše a jenom naše národní zájmy a ne abychom dělali užitečné idioty Američanům v NATO a Němcům v EU. Jsme pro ně hrozbou, protože bojujeme za české zemědělce a proti diktátu nadnárodních korporací. A tak bych mohl pokračovat...

Koalici SPOLU říká, že patříme na Západ...

Na Západ, kde hoří ulice? Na Západ, kde jsou lidé zavíráni za své názory? Na Západ, kde pálí komiksy Asterixe a Tintinových dobrodružství? Na islamizovaný Západ, kde se lidé bojí vejít do některých čtvrtí, aby je nenapadli imigranti? Na Západ, kde deklarují stovky pohlaví? Na Západ, který chce zeleným fanatismem spáchat ekonomickou sebevraždu? Na Západ, který páchá civilizační sebevraždu a vyklízí prostor muslimským okupantům? Na takový Západ tedy patřit nechci a my v SPD před těmito věcmi nepoklekneme!

A kam tedy chcete patřit?

Do střední Evropy, kam jsme patřili vždy a vždy patřit budeme. Společně s Poláky, Maďary, Slováky, ale třeba i Rakušany, Slovinci či Chorvaty musíme bránit evropskou civilizaci svobodných národů založenou na tradičních křesťanských hodnotách. Hnutí SPD není ani proruské, ani proamerické, ani probruselské. My prostě hájíme zájmy České republiky a našich občanů, abychom se co nejrychleji životní úrovní přiblížili nejvyspělejším státům světa.

Vy jste v minulých dnech představili volební hesla pro závěrečnou kampaň a jedno z nich je „potopíme Piráty“. Není potápění soupeře přece jen zbytečně konfrontační styl kampaně? A proč právě Piráty vnímáte jako hlavního soupeře?

Je to samozřejmě obrazně řečeno a u toho hesla je smajlík a palec nahoru. Čili je naprosto jasné, že je to nadsázka. Navíc, když to jsou Piráti, tak mají obrazně svou pirátskou loď, takže se to přirovnání a slogan docela nabízelo (smích). Jako hlavní soupeře je vnímáme proto, že Piráti představují přesný opak našeho programu. Koalice Pirátů a STAN tím, že prosazují přijímání migrantů a eura, jasně škodí České republice a jejím občanům. Jejich program znamená totální destrukci české společnosti, českého národa i české ekonomiky.

Piráti podporují čím dál větší pravomoci pro Evropskou unii, abychom přišli o poslední zbytky samostatnosti. Podporují přijetí eura, což je škodlivá nefunkční měna. Kdybychom přišli o korunu, zbavili bychom se posledních nástrojů, jak ovlivňovat českou hospodářskou politiku. Přijetím eura bychom se zavázali vstoupit do ESM a tím financovat krachující státy eurozóny. Neměli bychom vliv na kurs vlastní měny a úrokové sazby.

Nechceme vítat uprchlíky jako předseda Pirátů Ivan Bartoš a na rozdíl od něj si nepřejeme islámskou Evropu. Nechceme, na rozdíl od Pirátů, aby občané museli živit nepřizpůsobivé. Nechceme, aby se děti musely učit, že existují stovky pohlaví, a nechceme, aby děti byly nuceny či motivovány nějaké z těch prapodivných pohlaví přijmout. Podle nás existuje jenom pohlaví mužské a ženské. Kluci mají pindíky a holky pipinky (smích). Pro nás je základem tradiční rodina, nepodporujeme vícečlenné svazky – „polyamorii“, kterou podporují Piráti ústy jejich poslance Ferjenčíka.

Nechceme zelený úděl Evropské unie, tzv. Green Deal – nechceme platit drahou elektřinu, nechceme, aby nám někdo zakazoval benzinová a naftová auta a nechceme, aby nám někdo zakazoval jíst maso. Nechceme, aby se museli naši občané obávat, že jim Piráti zvednou daň z nemovitosti, což již navrhli. Ale chci dodat, že kdo volí SPOLU, volí vládu Pirátů, protože koalice SPOLU deklarovala, že chce vládnout s Piráty. Podle definice Pirátů se zdá, že všichni slušní občané a tátové od rodin jsou podle nich „fašističtí páprdové“.

Zaznamenal jste přestřelku mezi prezidentem Zemanem a primátorem Hřibem na téma kolapsu dopravy v Praze? Nemáte obavy, že přístup pana primátora (my za to nemůžeme, zdědili jsme to, a všechno je to Babišova kampaň) bude následně aplikován Piráty i ve vládě celostátní?

Praha je krásná ukázka, kam by vedlo, kdyby Piráti vládli celé republice: kolaps dopravy, tunelování veřejných peněz pro různé "poradce", podpora politických neziskovek, nepřizpůsobivých, kolaps dopravy...

Kde Vás lidi v nejbližší době uvidí?

V neděli 12. září v Českých Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II. na volebním meetingu Český jarmark SPD od 14 hodin. Čeští zemědělci a výrobci budou prodávat kvalitní české potraviny za férové ceny od 12:00 do 17:00. A v pondělí 13. září budu v Liberci na Náměstí Dr. Edvarda Beneše, kde bude meeting tradičně od 14 hodin a prodej mezi 12:00 až 17:00. Ve 14h zazpívá hymnu SPD naživo Petr Kolář. Už se zase moc těším, až si popovídám s lidmi. Jsem při tom ve svém živlu (smích).

Tady je seznam všech zbývajících volebních mítinků a českých jarmarků SPD , na nichž vystoupím já a kandidáti SPD do sněmovních voleb. Přijďte.

12.9. České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. – prodej od 12:00 – 17:00, volební mítink od 14:00

13.9. Liberec – Náměstí Dr. Edvarda Beneše – prodej od 12:00 – 17:00, volební mítink od 14:00 (v 14h zazpívá naživo hymnu SPD Petr Kolář)

18.9. Plzeň, Smetanovy Sady, U Branky 5272 – prodej od 12:00 – 17:00, volební mítink od 14:00

19.9. Karlovy Vary, parkoviště hotelu Ambassador, Zeyerova ul. – prodej od 12:00 – 17:00, volební mítink od 14:00

25.9. Ústí nad Labem – Mírové náměstí – prodej od 12:00 – 17:00, volební mítink od 14:00

26.9. Jihlava – Masarykovo náměstí – prodej od 12:00 – 17:00, volební mítink od 14:00

2.10. Kladno – Václavské náměstí – prodej od 12:00 – 17:00, volební mítink od 14:00

3.10. Praha, místo upřesníme – prodej od 12:00 – 17:00, volební mítink od 14:00

