Když Pekarové dojdou argumenty, použije Putina, aby si něco vyřvala. A to je v čele Sněmovny. Konečná ve varu

Paní poslankyně, v předvolební debatě CNN Prima NEWS jste se v rámci diváckého hlasování stala jasnou vítězkou. Získala jste 57 procent hlasů. Co na to říkáte?

Ta podpora diváků je pro mne milým překvapením. Mám z toho velkou radost a zároveň je to pro mě obrovský závazek. A myslím, že to nebyla podpora jen moje, ale i podpora toho, co říkám a co má KSČM v programu. A o to je ten závazek silnější.

Názorově jste se střetla s Markétou Pekarovou Adamovou. Ta vám mimo jiné poté, co jste uvedla, že KSČM podpoří zdanění nadměrných zisků, odpověděla, že KSČM je mimo Parlament a vaši podporu nepotřebuje. Co na toto i další názory, které z jejích úst padly, říkáte?

Myslím, že z většiny věcí, co tam říkala, je jasné, že myslí akorát na sebe, na své zájmy a na to, aby se co nejdéle udržela u koryta. Člověk, který je schopný říct, že je mu jedno, co si myslí občané, že vláda si může dělat, co chce, a že aby lidé nezmrzli, tak si mají začít plést svetry… Myslím, že to je všeříkající. A ona to několika těmi výroky v té debatě i potvrdila. Mně prostě připadá šílené, že v naší republice může být v třetí nejvyšší instituci člověk, který když mu dojdou argumenty, tak musí použít ruského prezidenta Putina, aby si něco vyřval. To je prostě neskutečné. Je mi to vlastně líto a připadá mi, že je to obrovská škoda. Ale když vidíme, že máme Tchaiwance jako předsedu Senátu, pevně věřím, že už ne dlouho, tak se vlastně není čemu divit. Když vidíte, jaké lidi pravice produkuje a jaké lidi navrhuje do těchto vysokých postů. Je to prostě šílenost.

Byla jsem v Poslanecké sněmovně dvanáct let a vždycky jsem měla velkou úctu k předsedům Sněmovny, ať byli z jakékoliv strany. Protože to minimálně byli lidé, kteří se za svůj názor uměli poprat, ale zároveň ho měli opřený o fakta a argumenty, a ne o demagogii a takové to – vy jste mi vzali hračku, tak já vám teď rozbiju pět dalších. To je prostě podle mého Markéta Pekarová Adamová. Mrzí mě, kam jsme to dovedli.

Já tu nedělní debatu nebrala jako souboj s ní. Opravdu jsem se snažila od ní i od těch ostatních slyšet nějaký recept, co s tou aktuální situací dělat. Myslím, že ho chceme slyšet všichni. Já na rozdíl od paní Pekarové mezi těmi lidmi na ulici jsem. Oni se mě na to ptají, ptají se, co dělá vláda. Ale ani po nedělní dvou a půl hodinové debatě to prostě nevím. Protože takové věci, že plnila plynem zásobníky, které ani nepatří Čechům, my nepřijdou jako fajn argument pro to, že jsme nepomáhali občanům a vlastně jsme dělali jenom to, abychom si možná zase zařídili další kšefty. Přijde mi to šílené a strašně mě to v té debatě zklamalo. Nedozvěděla jsem se zase nic.

Podívejme se na „vývoj“ kolem kauzy Dozimetr. V souvislosti s ní odstupuje z vedení Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová. Je její odstoupení na místě? Co říci na postoj koalice v tomto směru a co na výzvy A. Babiše na odstoupení ministra Rakušana?

Vraťme se k protivládní demonstraci na Václavském náměstí, které se podle některých informací zúčasnilo kolem 70 tisíc lidí. Jak tuto akci s týdenním odstupem hodnotíte?

KSČM se jí aktivně účastnila. A aktivně se budeme účastnit každé demonstrace, která bude namířena proti vládě, která drtí lidi drahotou a neschopností. Ano. Na mnohé, co zaznělo z pódia, máme jako KSČM jiný názor. My tam ale byli proto, abychom vyjádřili názor. Proti drahotě, proti chudobě, proti této vládě!

Na svém facebookovém profilu uvádíte, že další protivládní demonstrace proběhne v sobotu 17. září. A chystají se i další akce?

Ano. V sobotu 17. září od 14.00 proběhne na Václavském náměstí další demonstrace! Proti vládě a za převzetí strategických podniků a infrastruktury zpět do českých rukou. Je třeba nepolevit a projevit názor na tuto vládu opět v co největším počtu! Každý, kdo si přeje co nejrychlejší konec této vlády, by měl upozadit své partikulární politické – a někde i egoistické – zájmy a dorazit!

Chystáme i lokální demonstrace. Hned 15. září v Plzni a 19. září ve Vsetíně! O všem budu informovat na svém facebooku.

Podle premiéra Petra Fialy demonstraci, která se konala 3. září na Václavském náměstí, svolaly síly, které se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům ČR. Co byste mu vzkázala?

Jako KSČM jsme mu vzkázali, ať odejde, protože pohrdá lidmi. Ať pan Fiala přijde 17. září mezi nás na Václavák. Může podebatovat s lidmi, jestli vnímají jako zájem ČR zbrojení za miliardy, nebo konkrétní pomoc lidem.



Proti demonstraci z 3. 9. se vyslovili zástupci Kyjeva s tím, že je podle nich proruská. Co na toto říct?

Pokud Kyjev četl nehorázné vyjádření Petra Fialy, pak mohl nabýt dojmu, že demonstrace byla proruská. Já ji naopak vnímala jako silně mírovou (několikrát byl od různých řečníků zopakován požadavek na mír). Mimochodem – Kyjev by neměl strkat nos do toho, proti čemu čeští občané demonstrují. Chápu, že prezident Zelenskyj a jeho režim zakázal mnohá média, politické strany i odbory, a tak se mu nemusí líbit hlas lidu, ale věřím, že česká vláda snad k podobným krokům zatím nesáhne. I když si zřídila úřad novodobého cenzora… Já naopak vyzývám všechny obyčejné Ukrajince, aby se k podobným demonstracím připojili a pomohli tak co nejrychleji ukončit vojenský konflikt, který na jejich území provádí USA s Ruskou federací!

Ve svém pořadu Bez obalu jste se vrátila k návštěvě německého kancléře Scholze, který, jak jste řekla, opět vytáhl téma – zrušení práva veta při hlasování v radě EU. Co na to říkáte?

Nevím, jestli si to mnozí uvědomují, ale německý kancléř přijel do Prahy, aby nám řekl, že se máme vzdát jedné z mála účinných pojistek, kterou můžeme na půdě EU použít. Nepřipadá vám to absurdní? Samozřejmě že na nás v tomto Německo tlačí. Protože zrušení jednomyslnosti je v zájmu Německa i Francie, ale rozhodně je to proti našim zájmům, když už o nich Fiala hovoří. Ostatně jako jediná europoslankyně z České republiky jsem mu to také přímo řekla na půdě Evropského parlamentu! Jsem rozhodně PROTI zrušení práva veta!



Zmínila jste také, že Němci chystají opravdu velký balíček opatření na pomoc svým občanům. Můžete prosím upřesnit, o co se jedná a co v tomto směru vzkázat naší vládě?

No, co jim vzkázat… jestli se Fialovi a jeho partičce nezdá tento signál, které mají tak rádi, dostatečně silný, pak už nemá cenu jim nic vzkazovat. Snad jen ať jdou rychle od toho. Jestliže německá vláda pochopila, že je nutné pomáhat občanům, kde mimochodem průměrná mzda překračuje 110 tisíc korun měsíčně, pak nechápu, na co čeká česká vláda, kde je průměrná mzda kolem 40 tisíc. A i o ní si většina pracujících může nechat jen zdát…



Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová odmítla nedávno polskou výzvu, aby Evropská unie dočasně pozastavila svůj systém obchodování s emisními povolenkami, a pomohla tak snížit vysoké ceny elektřiny. Bylo by to, co navrhuje Polsko, dobré řešení?

Emisní povolenky možná měly svůj smysl, když se unie snažila snížit množství emisí. Ve chvíli, kdy se z nich stalo ale obchodovatelné zboží v rukou spekulantů, tak slouží pouze zisku těchto spekulantů na burze. Energeticky náročné podniky v ČR jsou decimovány nejdražšími cenami energií v EU a nutnost kupovat povolenky pro své technologické procesy znamenají další obrovské výdaje. Jestli je cíl emisních povolenek to, aby se v EU zničil průmysl, musím říct, že se to díky komisi daří. Další důkaz neschopnosti Fialovy vlády je, že se odmítla k výzvě polské vlády přidat.

Za KSČM jsme již v prosinci loňského roku vyzvali vládu, aby požadovala ukončení obchodu s emisními povolenkami, takže s polským návrhem samozřejmě souhlasíme. Samozřejmě těch kroků musí být ale mnohem více.



A co si myslíte o návrhu na zastropování cen plynu z Ruska? (Návrh na pátečním jednání unijních ministrů pro energetiku nebyl odsouhlasen.)

Zastropování je jeden z nástrojů, po němž jako KSČM voláme. Ovšem v tomto případě by to rozhodně nevedlo k očekávanému užitku. Mohlo by se nám totiž stát, že z Ruska nepoteče nic. A náhradu opravdu nemáme. To, co potřebujeme, a čeho se především Němci zoufale bojí, je oddělení ceny energií od plynu. A protože takové řešení Německo na poslední energetické evropské radě zablokovalo, nechápu, jak ji kdokoliv může považovat za úspěšnou. Navíc nedošlo k dohodě na řešení vůbec v ničem a vše je nyní v režimu, že komise musí připravit a předjednat, což znamená, že žádné brzké snížení cen není možné očekávat. Vláda už konečně musí začít něco dělat a ne se pořad vymlouvat, že tenhle problém někdo vyřeší za ni. Je naprostý nesmysl, aby se energie vyrobená v českých elektrárnách, které mimochodem stavěli naši tátové a dědové, byla českým občanům prodávána za násobky výrobní ceny! To je šílenost.

