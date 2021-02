Keller: Piráti, experti na injekce. Jasné, jak dopadne Sputnik

ROZHOVOR Něčím takovým si Evropu ohrožovat nedáme! „Jde o naše nejvyšší a nejhumánnější hodnoty.“ O strategii použití vakcín hovoří známý sociolog, profesor Jan Keller. „Pokud by nějakým nedopatřením přece jen došlo k tomu, že by byla ruská vakcína nakonec schválena, bude na její dovoz uvaleno embargo a přísné sankce. Tím se opět nad slunce jasněji potvrdí, že za všechno mohou Rusové,“ komentuje. Evropští úředníci více přemýšlí o potrestání Maďarska za to, že vakcínu má, než o tom, proč ji nemají ti, co disciplinovaně spoléhají na Brusel. Má také obavy, aby nový americký prezident nevyrazil do útoku v čele svých mužů na vraném koni a s nabitými revolvery proklatě nízko. „Toho koně by mi přece jenom bylo líto,“ podotýká.

Stále víc se hovoří o nové vakcíně Sputnik V. Zvlášť po návštěvě českého premiéra v Maďarsku už se plní stránky webů diskusemi o novém nástroji hybridní války i o tom, zda by se lidé nechali vůbec očkovat vakcínou ruské výroby. Premiér naznačil, že by zvážil maďarskou cestu, ale pak ujistil, že musí počkat na schválení Evropské lékové agentury. Než se dostaneme k podrobnostem, váš názor, pane profesore, je možné, že by skutečně Česká republika nebo EU nakoupila vakcínu Sputnik V?

Jak je v naší době obvyklé, vše se naprosto zpolitizovalo. Domnívám se, že i kdyby se jednoznačně prokázalo, že Sputnik V je kvalitnější, bezpečnější a s nižšími vedlejšími účinky než ostatní vakcíny, udělá se vše pro to, aby ho EU neschválila. Přiznám se ale, že na rozdíl od většiny diskutujících na sítích vůbec nemám ponětí, jaké medicínské vlastnosti jednotlivé očkovací látky mají, jaké účinky vykazují a která z nich by byla pro které kategorie populace optimální. Asi jsem někde na základní škole nedával pozor.

Premiér hovoří o tom, že bychom mohli získat příslib dodání ruské vakcíny a pak jen čekat na schválení. Myslíte si, že jde ze strany předsedy vlády o to vytvořit tlak na EU, abychom dostali schválených vakcín více?

Pan premiér je především zkušený obchodník, který se, na rozdíl od mnoha jiných, v byznysu skutečně vyzná. Proto bych věřil tomu, že takovou strategii použil. I když se z hlediska různých opatření, vakcíny atd. rozhodně všechno nedaří, jak by se dařit mělo, děsím se toho, že by dodávky vakcín měli na starosti ti, kdo dnes premiéra nejhlasitěji kritizují. Nejvíce bych ještě tak věřil Pirátům, ti by mohli mít s injekčními stříkačkami asi největší zkušenosti.



Nesrovnalosti jsou už v tom, zda Rusko požádalo Evropskou lékovou agenturu o schválení vakcíny nebo nepožádalo. Může být tohle bod, na kterém se vyjednávání zasekne?

Už jsem to naznačil ve své první odpovědi. Pokud se celý ten proces nezasekne na tomhle, zasekne se s určitostí na něčem jiném. A pokud by nějakým nedopatřením přece jen došlo k tomu, že by byla ruská vakcína nakonec schválena, bude na její dovoz uvaleno embargo a přísné sankce. Tím se opět nad slunce jasněji potvrdí, že za všechno mohou Rusové.



Maďarsko jde ve věci vakcín svou vlastní cestou a nečeká na EU. Zahájilo očkování ruskou vakcínou. Četla jsem, že jde o „geopolitický trumf ruského režimu“. Jaké si myslíte, že Maďarsko ponese následky?

Na to si musíme počkat. Ale schytají to určitě. Předpokládám, že dnes více evropských úředníků přemýšlí o tom, jak potrestat Maďarsko za to, že vakcínu má, než o tom, proč vlastně ti ostatní, kteří se disciplinovaně spoléhají na Brusel, vakcínu nemají a podle všeho ještě dlouho mít nebudou.

Slyšíme, že ruská vakcína není řádně testovaná, vědci mají výhrady. Jenže ostatních vakcín není dostatek. Pokud připustíme názory odpůrců, stojí za to risk s ruskou vakcínou nebo počkat na očkovací látky testované v EU? Možná bychom snížili počet lidí, kteří mezitím zemřou. Co si myslíte, že při takovém zvažování bude rozhodující?

Opakuji, že i kdyby byla ruská vakcína čistě náhodou nejlepší, Evropu si něčím takovým ohrožovat nedáme. Tady přece nejde o to snižovat počet nějakých nakažených a mrtvých. Tady jde o naše vůbec nejvyšší a nejhumánnější hodnoty.

Jak si vysvětlit, že je vůči ruské vakcíně ze strany části veřejnosti takový odpor? Fakta, medializace, stereotyp, že co je ruské, to je špatné, že není schválená EU… Co hraje roli v náladách veřejnosti?

Nedávno mi vyšla knížka s názvem Hybridní politika. Její součástí je malý slovníček hybridní novořeči. Jako odpověď na vaši otázku si z ní dovolím ocitovat heslo stereotyp: „Výraz stereotyp označuje způsob myšlení, který z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje vládnoucím stereotypům.“

Myslíte si, že do budoucna si bude moc člověk vybrat, jakou vakcínou se nechá očkovat? Vadilo by vám nechat se očkovat ruskou vakcínou?

Když si představíme, že by Evropská léková agentura skutečně schválila Sputnik V... Mohl by úspěch ruské vakcíny nějak rehabilitovat Rusko v očích veřejnosti?

Právě proto, že by mohl, nebude schválen. O našich nejvyšších hodnotách už jsem ostatně mluvil.

Bez ohledu na vakcíny, nový americký prezident Joe Biden se chce Rusku postavit. Amerika je prý zpět. Biden v telefonátu Vladimiru Putinovi měl hovořit o tom, že dny, kdy se USA Rusku podrobovaly, skončily, ať už jde o kyberšpionáž, ovlivňování voleb či používání jedů. „Nebudeme váhat nechat za to Rusko zaplatit a hájit své životně důležité zájmy i naše občany,“ řekl Biden. Co můžeme očekávat ve vztazích mezi Spojenými státy a Ruskem?

Pan prezident mluví jako správný kovboj. Asi by nejradši udělal s Rusy to, co dělali jeho předkové s Indiány. Mám jenom trochu obavu, aby nevyrazil do útoku v čele svých mužů na vraném koni a s nabitými revolvery proklatě nízko. Toho koně by mi přece jenom bylo líto.



Vraťme se ještě do České republiky, ministr Blatný v rozhovoru pro Právo mj. uvedl, že i po skončení epidemie každodenní život dozná trvalých změn. Stejně jako po 11. září dojde k nastavení nové normy. Změní se např. cestování i přístup ke zdraví. Pane profesore, jaké změny se dají předpokládat?

Jsem si naprosto jist, že to neví vůbec nikdo. Je tam příliš mnoho neznámých. Pokud by se podařilo vyvinout účinnou vakcínu a účinné léky, které by dokázaly zvládat i mutace viru a neměly závažné vedlejší důsledky, troufám si tvrdit, že by každodenní život žádných změn nedoznal a vše by bylo velice brzy tak jako dřív. Dokonce i včetně té bezstarostnosti ohledně možného příchodu něčeho ještě horšího. Po španělské chřipce přece lidem také brzy otrnulo. Nevím, jestli je možné takové léky skutečně vyvinout, ale to určitě neví ani ministr Blatný. Proto bych na jeho místě příliš nepředjímal.

Nespokojení jsou živnostníci, podnikatelé a nejen lidé ze jmenované sféry už mají dost omezování. Někteří pro to ani nevidí důvod. Slyšíme o katastrofálním dopadu lockdownů na mládež, ekonomika se propadla skoro o 6 procent. Jak vy, prosím, vnímáte atmosféru ve společnosti? Co říct na názory, že platíme za současný způsob potlačení pandemie příliš velkou cenu?

Na jedné misce vah jsou ohrožené životy, na druhé je ohrožené podnikání. Nedá se to přepočítat na žádného společného jmenovatele, na koruny už vůbec ne. Je pochopitelné, že každý hájí to, co považuje za svůj hlavní zájem. Proto je každé vyhodnocení situace vysoce subjektivní. Já momentálně považuji za svůj hlavní zájem neskončit na ARO na ventilátoru a pak na mimotělním oběhu. Znal jsem lidi, kterým se to přihodilo. Ale docela chápu, že pokud někdo investoval tak, že nyní má místo zisku ztrátu, nemusí mu můj osobní zájem připadat nijak zajímavý.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na sebe upozornila nedělním výrokem, že ani druhá světová válka nezpůsobila na vzdělávání dětí tolik škod, co současná pandemie covidu. Ministryně se za výrok omluvila. O čem to svědčí? Jak vám znělo takové přirovnání?

Udělala dobře, že se za tento hloupý výrok omluvila. Bude jí nicméně předhazován až do konce její politické kariéry. Nežijeme ve společnosti, kde by slušná omluva přiměla kohokoliv k tomu, aby se choval korektně.



