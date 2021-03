Komentátor Vyoral ve varu: Počkáme si na vás všude, na horách, v lese, v přírodě?! Poslat policii na běžkaře a sáňkující děti může jen...

reklama

Co říkáte na třítýdenní omezení pohybu mezi okresy, platící od pondělí?

Že jde o logikou nepodloženou svévolnou demonstraci síly, fašistické uzurpování občanů, ponižování policistů a vojáků a plýtvání kapacitami a penězi daňových poplatníků, tedy nás všech. V boji proti covidu vyslala armáda do nemocnic na pomoc asi 500 vojáků a v době, kdy údajně je situace tak kritická, posílá Hamáček s Metnarem 25 000 policistů a 5 000 vojáků proti vlastním občanům do ulic? Jen další testování konceptu GREATRESET, v rámci něhož má být mimo jiné u plebsu minimalizována mobilita, což je zcela demagogicky připisováno boji s virem, který zjevně vymýtil chřipku a dostal ji historicky limitně k nule. Zrovna před chvílí jsem zaznamenal, že policisté v Jizerkách najeli se čtyřkolkami proti běžkařům. Pět nebo šest policistů zkontrolovalo jedenáct běžkařů, kteří byli bezprostředním rizikem koronafašistů, protože se snažili dělat něco pro své zdraví. Policisté nezjistili žádné pochybení. Nezlobte se na mě, ale policisty pošle na pár běžkařů stejně jako na sáňkující děti jenom morální mrzák a fašistický ksindl. Ať už v tom má prsty Hamáček, Babiš, Blatný, policejní ředitel nebo některý jiný aktivní svazák, tak jde pouze o další ukázku demonstrace síly a evidentní výhružku ve smyslu: vidíme a počkáme si na vás všude, na horách, v lese, v přírodě. Naprostá idiocie, která, doufám, ač možná marně, zase dalším lidem otevře oči. Divím se, že policisté rovnou nedostali povel diverzanty na místě zastřelit. Jinak si troufám tvrdit, že drtivá většina policistů a vojáků, které fašisti za stanného práva posílají do ulic proti vlastním lidem, za nic nemůže a je jim samotným určitě nepříjemné buzerovat spoluobčany, kterým by měli pomáhat a chránit je, už i za to málo, co ještě mohou. Navíc z vlastních zkušeností se současným stanným právem a protektorátem i z doslechu od jiných lidí, co vím, tak většina policistů se snaží chovat vstřícně.

Herec a principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský se postavil proti spolupráci s Ruskem. V účasti Rusů na dostavbě Dukovan vidí hrozbu „Černobylu“ a nákup vakcíny Sputnik V považuje za hazard se zdravím Čechů. Nečeká odpověď, maximálně „plivanec v ParlamentníchListech.cz a v Babišových médiích“. Tak pojďme věcně a bez plivanců – sdílíte Hrušínského obavy ze Sputniku? Co ty Dukovany?

Sdílím obavy ze všech vakcín. Buď, jak nám tvrdí, jde o rychlokvašky vyvinuté za pár měsíců, jejichž účinnost a dlouhodobé vedlejší účinky se dozvíme až po letech. Nebo jsou naopak léta vyvíjené a řádně dopředu promyšlené a připravené, čemuž také občas něco napovídá. Nic z toho ale nevěstí nic dobrého pro nás, naše zdraví a budoucnost nás i našich dětí. Jinak pana Hrušínského, jehož myšlení je díky nepřílišnému intelektu a přílišným dotacím smrsklé na Rusko arciďábel, EU anděl, nemá příliš cenu komentovat. Spíš bych řekl, že plivance, které vysílá, se mu v rámci akce vyvolávající reakci tak nějak přirozeně vrací. Nesmí se brát příliš vážně, neomylně a bohorovně. To však novodobým svazákům dělá docela potíže.

Měli bychom zvážit rozvolnění, i za cenu většího počtu nakažených, myslí si prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Souhlasíte s tímto názorem?

Nemocnice po celé republice začínají volat o pomoc. Stav hromadného ohrožení je hlášen ze stále více zařízení v mnoha krajích Česka. Nejsou lůžka na JIP, docházejí i přistýlky na standardních odděleních. Kdo je za tento stav zodpovědný?

Zcela bez debat vláda i opozice, která se jako opozice jenom tváří. Šíří-li papaláši non-stop paniku, provádějí-li svými restrikcemi genocidu psychického i fyzického zdraví občanů a před nedávnem zrušili dvě údajné polní nemocnice, které evidentně sloužily pouze jako PR pro pologramotné domácí a zahraniční novináře a jako tunel veřejných peněz, pak nevidím ospravedlnění. Pokud nebyli schopní za rok rozšířit kapacity a miliardy korun posílají jen na nic neřešící testování, šmírovací chytré karantény a goebbelsovské propagandistické kampaně na 3R a rychlokvašené vakcíny, tak jde všechno na její vrub. Svým dílem pak hraje i karanténa pozitivně testovaných zdravých zdravotníků a uzavřené školy, což jsou další nařízení naší protektorátní vlády, kterými papaláši přispívají k možnému tristnímu stavu v některých nemocnicích. A významnou součástí celé řízené eskalace paniky je samotné korumpování nemocnic, respektive jejich vedení. Nemocnice totiž dostávají za covidového pacienta na JIP, tuším, takřka 600 tisíc týdně, zatímco za necovidového asi 160 tisíc. Značný rozdíl je i u pacientů covid a necovid na běžném, nikoliv JIP lůžku. To bych pak jako někteří „ekonomicky smýšlející“ ředitelé měl taky plnou nemocnici k prasknutí, ať už kvůli počtu nemocných, nebo jim navzdory.

Jak správně sterilizovat respirátor? Na Aktuálně.cz vyšel článek, který, zaštítěn vědci, zmiňuje možnost nouzové sterilizace mikrovlnnou troubou. Až níže v textu se čtenář dozví, že je třeba dbát na bezpečnost, aby respirátor „nezahořel“. Obsahuje totiž kovové části, které se do mikrovlnné trouby samozřejmě dávat nemají. Lze ale očekávat, že si to někteří lidé neuvědomí a vystaví se tak riziku požáru. Co s tím?

Je správné nosit roušku, dvě až nekonečno roušek a respirátor v lese, v autě, u vánočního stromečku? Je správné dezinfikovat nákup a nechávat ho ve speciální místnosti? Je správné nesportovat, nechodit do přírody a do hor, sedět doma na prdeli, tloustnout a chodit jen do hytlermarketů a, když se poštěstí, do rachoty? Ať si každý udělá svůj obrázek sám. Stejně jako se „sterilizací“ respirátoru od pologramotných novinářů z Bakalova Aktuálně. Ne že by jinde nepřevažovali většinou ne úplně bystří, „ekonomicky smýšlející“ nebo pravověrně uvědomělí žurnalisté bez schopnosti analytického myšlení a zasazování věcí do kontextu. Média se v drtivé většině ukázala jako bezskrupulní propagandistický prorežimní nástroj plný goebbelsovských hlásných trubek. Ostatně jako za každého totalitního režimu. Co s tím? Vypnout a nechat shnít. Což, myslím, řada lidí už praktikuje. Jedno z mála pozitiv téhle třetí světové války je další odhalení na světlo naprosto selhávající role médií a kvazi novinářů.

V Berlíně jsou zase o krok dál. Tamní levicoví aktivisté sbírají podpisy pro referendum o vyvlastnění velkých soukromých bytových komplexů. Podle průzkumů by pro bylo 36 % tamních, proti 51 %. Navíc panují i spory o výši kompenzace, podle Senátu by to bylo 29 miliard eur (a pro Berlín fakticky bankrot), podle levicové iniciativy 8 miliard eur. Co myslíte, uvidíme něco takového brzy i u nás?

Vyhrají-li Piráti příští volby, jakože to dost reálně hrozí, tak je možné i to. Vyvlastňování a rozprodávání majetku střední a nižší třídy, předpokládám, brzy poběží jak na drátkách, až se roztočí spirála, kterou v rámci konceptu GREATRESET roztočily řídící struktury tohoto světa.

Na Facebooku jste se věnoval číslům ministerstva zdravotnictví o počtu nakažených, vyléčených a zemřelých na covid-19. V čem je podle vás jejich problém?

Tak předně jde od samého počátku o orwellovská čísla, která nejsou ničím podložitelná a doložitelná, která můžu úplně stejně každé ráno nadiktovat třeba já nebo vy. Ale co je velmi zarážející, že aktivní případy prezentované jako nově nakažené získáme, když zcela nelogicky sečteme „úmrtí s nákazou“, „počet zotavených“ a „aktivní případy“. A součet vychází každý den jak v přírůstcích, tak absolutně. Stačí se podívat a přesvědčit na hlavní stránce Seznamu nebo na webu ministerstva zdravotnictví. Jakkoliv může jít o obrovskou náhodu, tak by to stálo za vysvětlení. Ale opakuji, stejně tak jako tak ona primární čísla jsou zcela neprůkazná, že věřit jim může opravdu jen velký naiva.

