Konečná ještě k Moravcovi: Z Němcové tryskala nenávist celou dobu

Paní poslankyně, ve svém pořadu Bez obalu jste se vrátila k „íránské kauze“ . Takže, jaký to má vývoj? Mluvíte například o snaze zbavit se nepohodlného politika…

Já sama jsem požádala tajné služby o zveřejnění spisů, které mají k mé osobě. Nemám už jak jinak vyvrátit lži, které jsou beztrestně šířeny ve veřejném prostoru. A ano, vnímám to jako kauzu, která má na základě smyšlených pohádek zdiskreditovat nepohodlného kritika Fialovy vlády a poměrů v zemi i celé hnutí STAČILO!.

Velkou diskusi vyvolala reakce senátorky Němcové v Otázkách Václava Moravce, když jste se jí snažila dát knížku. Na Facebooku jste zmínila, že na to máte řadu zajímavých reakcí. Jakých? A co vy s odstupem pár dní k tomu říkáte?

Z paní Němcové po celou dobu vysílání přímo tryskala nenávist k čemukoli, co jí názorově „nešlo pod nos“. Čekala jsem, že je větší demokratka a že má respekt k jinému pohledu na věc. Je to ale jen nenávistná politička, která sedí ve zbytečné a drahé instituci zvané Senát.

Každopádně i díky ní jdou Fialovy pohádky na dračku. Dostává je každý, kdo podpoří hnutí STAČILO! alespoň pětistovkou, neboť za zády nemáme bohaté sponzory ani temné lobbisty. A já všem občanům, kteří nám takto pomáhají, moc děkuji.

Ani samotný odmrštěný výtisk Miroslavou Němcovou nezůstal v koši. Rozhodli jsme se jej vydražit a vytěžené peníze věnovat některé z charitativních organizací.

Na Facebooku jste se také rozepsala o tom, že „EU právě postupně zavádí nový systém obchodování s emisemi, který se bude nově vztahovat i na silniční dopravu a vytápění domu“. Můžete k tomu něco více říct i pro naše čtenáře?

Bude to znamenat, že lidé budou muset sáhnout opět hlouběji do kapsy. Podle odhadů různých ekonomů to prodraží litr pohonných hmot minimálně o dvě koruny a zasáhne zejména ty, kteří už nyní mají hluboko do kapsy a bydlí třeba v nezateplených domech.

Podívejme se i na to, co se odehrává kolem Jaderné elektrárny Dukovany. Soud v minulých dnech předběžným opatřením v reakci na žalobu francouzské společnosti zablokoval podpis dohody o stavbě nových jaderných bloků. Kdo podle vás za tento stav může?

Tak vláda Petra Fialy měla čtyři roky na to, aby podepsala smlouvu. Podle mého soudu je to dostatek času na to, aby eliminovala všechna možná rizika. Ale protože je to totálně nekompetentní vláda, tak toto je toho důsledek. Každé zdržení je špatně.

Česká republika potřebuje dostatek stabilní čisté a levné energie, což je právě ta z jádra.

A co říci na dopis od místopředsedy Evropské komise, zodpovědného za prosperitu a průmyslovou strategii, který požádal o odložení podpisu smlouvy o stavbě těch dvou nových jaderných bloků… Přitom tento dopis prý není právně závazný…

Já bych třeba očekávala, že se do věci vloží i český eurokomisař Síkela, který byl mimochodem před odchodem do Komise přímo ministrem, a vysvětlí svému kolegovi, jak se věci mají. Vždyť to bylo řečí, když jej česká vláda navrhovala, jak je kompetentní a respektovaný. Tak teď by to mohl předvést v praxi.

Ohledně voleb v Rumunsku jste se na Facebooku vyjádřila ke korespondenčním volbám. Jak se tedy ke korespondenčním volbám stavíte? A překvapily vás výsledky rumunských prezidentských voleb?

Překvapily. I když v politice se může stát všechno, nečekala jsem, že kandidát, který v prvním kole získal výrazný náskok, bude poražen. Nicméně tomu, aby vyhrál ten „správný“ kandidát, předcházelo něco, co podle mého soudu definitivně pošramotilo alespoň zdání férovosti voleb. Protože pokud volby byly zrušeny a dřívějšímu vítězi zakázáno kandidovat, tak to na mě nepůsobí jako hodné rovných voleb.

Mluvila jsem o tom i v souvislosti s korespondenčními volbami u nás, protože právě korespondenční hlasy významně zasáhly do výsledku v Rumunsku. Na rozdíl od hnutí ANO, které se už s existencí tohoto paskvilu zřejmě smířilo, jej odmítáme. Jsme toho názoru, že o tom, jak se v naší zemi bude žít, by měli rozhodovat především občané v naší zemi. Tedy ti, kteří přímo na své kůži pocítí důsledky své volby. Vždyť o tom, jak se bude žít ve vašem bytovém domě, také nerozhodují obyvatelé, kteří žijí v bytovce na druhé straně města, či dokonce na druhé straně země.

Na závěr se ještě podívejme na to, co se odehrává kolem řeporyjského starosty Pavla Novotného. Ten si několikrát vzal nevybíravě do úst i vás. Zaslouží si podle vás jít do vězení? A co říci na současný postoj premiéra Fialy, podle kterého Novotného členství v ODS teď už spíše škodí?

A když vykládal, že „Češi by potřebovali válku. Vyhnat je v noci z baráku, zabít dítě a zapálit barák“, tak to ještě podle pana Fialy ODS neškodilo? Jsou k smíchu. Hrají si na etalon slušnosti a hodnotové politiky, ale ve skutečnosti to není nic jiného než faleš.