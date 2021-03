Kriminální čin, jasný úmysl. Žádná UEFA, soud! Generál Šándor si znovu přehrál brutální okamžiky z utkání Rangers proti Slávii

reklama

Pane generále, co si o takovém chování nemalé části britské společnosti vlastně myslet? Namísto omluvy za brutální hru a neandrtálské chování přišly ještě útočné reakce. Kde se ztratilo příslovečné britské gentlemanství, smysl pro fair play a vlastně i zdravý rozum? Takový přístup by se dal očekávat v nějaké zaostalé rozvojové zemi, ale v Británii...? Vy jste tam nějaký čas pobýval a stále na Ostrovy často jezdíte, jak si takový přešlap Britů vysvětlujete?

Především si myslím, že to není celonárodní britský přešlap. Tímto incidentem se ve větší míře zabývala skotská média. V Londýně to určitě tak emotivně neprožívali. A také v Británii, stejně jako u nás, fungují různé druhy médií, které cílí na určitou skupinu lidí. Navíc měl velkou, pozitivní váhu fakt, že vedení Slávie se od rasismu veřejně distancovalo.

Na celý incident pak měla jistě vliv současná atmosféra s covidem, kdy Britové měli za ten rok mnohdy daleko přísnější uzávěry, než fungovaly v Česku, a ta celonárodní nervozita a agresivita frustrovaných lidí, svázaných různými zákazy, kterou můžeme často pozorovat i u nás, si jistě udělala své a přenesla se i do sportu. Samozřejmě na přístup k lidem ze „starého kontinentu“ má jistě vliv i nedávný brexit. Ten není koncem, ale vlastně začátkem toho, aby si Britové našli a vytvořili svůj nový vztah ke státům z Evropské unie. Ke klidu jim pak určitě nepřidá, že právě Skotové by případnou pomocnou ruku od Evropské unie ihned přijali, osamostatnili by se, a znovu by do Unie vstoupili. Jenže k tomu s největší pravděpodobností nedojde, jelikož to budou vetovat Španělé, kteří mají obavy, že by potom mohli přijít o Katalánsko, kde jsou také silné separatistické tendence.

Je si také třeba uvědomit, jaká nyní panuje v Británii atmosféra. Multikulturalismus je tam na rozdíl od států východní Evropy hodně zakořeněný, je to úplně jiná společnost než ta naše. Nyní tam jsme svědky řady příkladů, například se bourají sochy bývalých velkých osobností, které měly někdy co do činění s otrokářstvím. Trochu s nadsázkou říkám, že snad se nedožijeme toho, že se přestane hrát známý hit od The Beatles – Penny Lane – jež pojednává o obchodníkovi, který stejně jako celý Liverpool zbohatl na obchodu s otroky a je po něm pojmenovaná i jedna ulice. No, a problém s britským fotbalovým chuligánstvím je přece letitý. I když si s ním doma poradili, pokud rowdies někde vyjedou, je s nimi stále velký problém. Vůbec i celá společnost, která se točí kolem fotbalu, hodně zhrubla. Já jsem fanoušek Manchesteru United, jeho utkání sleduji, a co si hráči říkají na hříštích, to by se dalo opravdu vysílat až po 22. hodině. Nicméně to, co se v Glasgow odehrálo ze strany týmu Rangers, nemá se slušností a přístupem k fotbalu nic společného. Vinu na tom především nese trenér mužstva Steven Gerrard, který své svěřence tak agresívně motivoval. Postoj Gerrarda k rasismu dokumentují jeho dřívější excesy právě vůči fotbalistům tmavé pleti. Je to pokrytec a zklamal mě.

Možná se mýlím, ale mně toto brutální chování koresponduje i s dalším otřesným případem, který se udál v nedávné době. Nedlouho po vyhlášení brexitu napadli britští chuligáni českého počítačového specialistu a jeden z nich ho ubil řetězem. Britské soudy ale chuligána celkem nepochopitelně osvobodily. Neuspěl ve sporu ani český stát, který na tento děsivý precedens poukázal. Nejsou samotní Britové, tedy nemalá část jejich společnosti, vlastně kryptorasisté, kterým sice nevadí lidé jiné barvy kůže, ale opovrhují lidmi z východní Evropy. Podobně tragicky jako český IT specialista dopadli přece i někteří polští gastarbeiteři po brexitu. A v nejnovějším případě z minulého týdne dokonce příznivci Glasgow Rangers podřízli po utkání polského fanouška žijícího v Británii po derby s Celtikem. Co k tomu dodat?

Co se týká těch tragických případů po brexitu, tak máte pravdu. To byl důsledek štvavé kampaně některých politiků vůči cizincům, zvláště z východní Evropy, kdy se velmi často objevovaly v médiích zprávy, že právě tito přestěhovalci berou Britům práci a jsou zdrojem kriminality.

Na druhé straně si také přiznejme, že někteří i z našich lidí tam dovezli ty své švindly, na které jsme tady zvyklí, a nikdo se nad nimi příliš nepozastavuje, ale Britové jsou na to hodně citliví. Já do Británie často jezdím a rád si tam zajdu na snídani do své oblíbené restaurace. Nyní ji vlastní Poláci a oni mi například nechtěli vzít při úhradě platební kartu, chtěli hotovost, aby mohli zřejmě „ušetřit“ na daních. Za posledních 20 let se tam zvláště v restauracích vyměnil personál, kdy tam často pracují lidé z východní Evropy, kteří si někdy počínají dost svérázně, a proto tam byla proti nim rozjitřená nálada. To ale samozřejmě nemůže být omluvou pro ty kriminální činy, které jste uváděl.

Já jsem přijel do Británie na začátku 90. let a tam si nás místní pletli s Jugoslávci, kde tenkrát probíhala válka. To bylo pod jejich rozlišovací schopnost poznat lidi z různých částí Evropy. Oni mají to vnímání každodenní reality poněkud jiné než u nás. Ale přiznejme si, že někdy k tomu jejich negativnímu náhledu na nás jsme také menší měrou přispěli, což se samozřejmě týká jen určité, menší části naší veřejnosti. Ale ono to je celé daleko hlubší problém a já nejsem žádný sociolog, abych ho mohl detailně analyzovat.

Že agresívní fotbaloví chuligáni jsou odpornou části společnosti všude na světě, je dobře známo. Nechápu ale, jak incident se Slávií a brutalitu Rangers mohou v Británii podporovat i některá seriozní média, fotbaloví činovníci a nemalá část veřejnosti. Taková přehnaná agresivita a neúcta vůči soupeři potom vede k případům, kdy někteří hlupáci jsou schopní fanoušky jiného týmu i zabít, jak jsem uvedl v předchozí otázce. Změnila se tak za poslední léta britská společnost anebo je to jeden z jejich letitých nešvarů? Vždyť po sérii hrůzných událostí v 70. a 80. letech minulého století, kdy britští fandové zavinili například smrt několika desítek lidí na stadionu v Bruselu, se měla údajně britská vláda s touto situací razantně vypořádat. Vrací se tedy Britové o 40 let zpátky?

Není v těch posledních incidentech také trochu znát tu bývalou britskou koloniální nabubřelost či aroganci některých velmocí vůči menším zemím? I když Britové už žádnou supervelmocí vlastně nejsou. V současné době mne například zarazilo, že zatímco Evropa vyvezla do jiných zemí, včetně Británie, 77 milionů vakcín na očkování proti covidu, Britové do EU nedodali vůbec nic.

Tak ohledně těch vakcín přece máme oficiální stanovisko premiéra Borise Johnsona, že Britové jsou nyní hamižní a máme přece kapitalismus, takže každý myslí jen sám na sebe a oni tímto přístupem získali dostatek očkovacích látek. To jen ukazuje po brexitu současný politický postoj Velké Británie k Evropě. Johnsona totiž nebude při volbách kroužkovat ani šéfová Evropské komise Layenová ani bulharský premiér, ale běžní Britové a těm se chce jejich ministerský předseda především zalíbit. A britská politika vůči Evropě bude taková, co si Evropská unie nechá od Londýnu líbit.

Je si ale třeba přiznat, že na vystoupení Velké Británie z EU, což mne hodně mrzelo, mělo velký vliv, jak Evropská komise necitelně zasahovala do jejích vnitřních záležitostí, jako byla například migrace, vyhošťování islámských teroristů a také třeba vměšování se do rybolovu. Ten problém není ale jen mezi Británií a EU, ale také mezi samotnými britskými občany, protože hlasování v referendu neskončilo tehdy 70 ku 30, ale bylo velmi těsné. Ukázalo se také, že všechny ty údajně velmi výhodné obchodní dohody s USA, které jim nasliboval Donald Trump, nepůjdou tak rychle uzavřít. Takže bude jistě zajímavé sledovat, jaký vztah si Británie vytvoří s ostatní Evropou, zda se od ní neodtrhne Skotsko atd. Já jen doufám, že všechny ty prvotní výstřelky a excesy s nacionalistickým podtextem po čase pominou a Británie se vrátí k seriozní politice vůči EU.

Jak byste tipoval, že ten incident se Slavií nyní dopadne? Potrestá UEFA brutální hráče z Glasgow Rangers? Bude Glen Kamara, který zákeřně pěstmi napadl slávistického obránce Kúdelu, patřičně potrestán? A možná i jiní hráči skotského týmu? Vedení Slavie na ně podalo trestní oznámení a byli u toho prý i komisaři z UEFA. Nebo to britská porota opět hodí do autu?

Nezmínil jste se o jedné celkem zásadní věci při tom utkání. Na incidentu mají velký podíl rozhodčí, kteří povolili tak brutální hru, oni prostě odvedli velmi špatnou práci. To, co předvedl útočník Glasgow Roofe, když těžce zranil slávistického brankáře, byl jasný úmysl, kriminální čin. Profesionální hráč špičkového formátu si toto nemůže dovolit, musí umět kontrolovat svoje pohyby v každé situaci. Nejednalo se totiž o nechtěné zranění v zápalu hry a mělo by se to vyřešit na trestně právní úrovni. To nebyla žádná přemotivovanost, nýbrž čirá zloba, kdy Glasgow Rangers neunesli prohru. Tady si všimněte, jaký byl rozdíl v přístupu mezi Glasgow Rangers a Leicesterem, který Slavia také vyřadila. Leicester prohru přijal a ještě slávistům pogratuloval.

Potom tu dohru, kdy slávistický Kúdela měl něco říct Kamarovi, bude jistě řešit UEFA, ale ty brutální fyzické útoky skotského týmu by měl řešit soud, který musí jasně konstatovat, že takové jednání už nemá s fotbalem nic společného. Já si nemyslím, že by za to měl jít Roofe na 15 let do vězení, musí být však adekvátně potrestán, jedná se přece i o budoucnost fotbalu. Bohužel lze říci, že tím, kdo prohrál, byl fotbal.

Čeští a polští piloti velmi výrazně přispěli k vítězství Britů v letecké válce nad fašistickým Německem ve II. světové válce. Domníváte se, že o tom dnešní mladí Britové něco vědí? Učí se o tom na školách? Ví také o tom, jak Československo hodil přes palubu nebo spíše do náruče Hitlerovi Arthur N. Chamberlain svoji politikou appeasementu? Domníváte se, že britské vládní vzdělávací instituce něco dělají se skrytým kryptorasismem vůči východoevropanům?

Určitě jste v poslední době sledoval na našich televizních kanálech novinářské ankety, co naši mladí lidé vědí o tragických událostech z roku 1938. Většina z oslovených na to s údivem hleděla a vůbec nebyla v obraze, takže se nedivme mladým Britům, že také nemají základní historické vědomosti o této době. A nejedná se jen o ty hvězdičky, rádoby celebrity, s plastikami ňader.

Samozřejmě starší, určitě menší část britské generace si to ještě pamatuje včetně té slavné Churchillovy věty, že nikdy v historii lidských konfliktů nevděčil tak velký počet lidí takové hrstce lidí – jako byli polští a českoslovenští piloti. Víte, já často jezdím i do Brookwoodu na známý vojenský hřbitov, kde jsou pohřbeni čeští, polští, ale i jiní zahraniční piloti. Velká návštěvnost tohoto pietního místa, kromě různých výročí, zde určitě není. Nicméně Britové si každoročně připomínají na slavnostních akcích padlé z I. i II. světové války, ale průměrný mladý Angličan to nijak intenzívně nevnímá.

Jak byste zhodnotil chování trenéra Rangers Stevena Gerrarda, který podle většiny českých médií věděl prý o zakrytí kamer na stadionu v místě, kde Kamara měl napadnout pěstmi slávistu Kúdelu a dokonce byl i přímo u toho. Dovedete si představit, že by se například trenér Sparty či Plzně takto zachoval při mezinárodním utkání, kdy by se přímo podílel na zosnování fyzického útoku na protihráče? Dovolili by si to hráči Glasgow Rangers vůči francouzskému či německému týmu?

V té své poslední větě jste řekl to podstatné, že kdyby v Glasgow hrála Barcelona, Real Madrid či Paříž St. Germain, tak by si takové chování Skotové v žádném případě nedovolili.

Já nevím, jestli se Steven Gerrard podílel na zakrytí kamer, ale on je určitě odpovědný za to, jak agresívně své hráče namotivoval. Jako kouč je přece odpovědný za to, jakou taktiku svému týmu naordinuje. A na těch hráčích byla už zdaleka vidět nepřiměřená agrese. Mně tím Gerrard ohromně zklamal, protože si ho pamatuji jako skvělého hráče z Liverpoolu a v zápase se Slavií se potom zachoval jako podlý darebák. Aby se totiž trenér po vypjatém zápase takto prezentoval, je prostě nehorázné a ještě nikdy jsem to nezažil. A znovu opakuji, že tím nejvíce utrpěl fotbal na mezinárodní úrovni.

Ale podívejme se na celý tento problém i z jiné strany. V Británii jsou dnes velmi populární hráči West Hamu Souček a Coufal, především pak Souček, jehož cena neuvěřitelně roste. A toho West Ham určitě neudrží, myslím si, že skončí v jiném slavném anglickém velkoklubu. Takže Britové to zas neberou, co Čech to lump či rasista. Vždyť v těch nejsledovanějších týmech hrají třeba jen dva Britové a zbytek jsou cizinci a britskému fanouškovi to vůbec nevadí a má hodně oblíbené i zahraniční hráče. A ty problémy s rasismem mají mezi sebou i samotní britští hráči, jak se dozvídáme z médií, z mého klubu to jsou například Angličan Rashford, Francouz Martial nebo Brazilec Fred. Uzavřel bych to asi tak, že Britové se na nás budou dívat takovým způsobem, jakou budou mít s námi u sebe na Ostrovech zkušenost.

