Kritika ČT a rozhlasu? Takhle skončil Landa. Vliv cizích institucí. Svoboda slova omezována. Gregor nejen o pozadí covidu

„Za chvíli nebude očkovaný rodič mluvit se svým neočkovaným dítětem? Anebo se budou hádat a kmotřit sourozenci? K čemu to vede?“ ptá se Matěj Gregor, předseda spolku Odchod.eu. Pandemie covidu podle něj totiž zásadním způsobem rozděluje společnost a velkou roli v tom hrají média. Zatímco ta soukromá často hledají tu co možná nejméně kontroverzní pozici, aby moc nevyčnívala, ta veřejnoprávní je podle něj prakticky zakázáno kritizovat. Připomíná příběhy Daniela Landy nebo Karla Janečka, kteří šli proti proudu.

reklama

Prominentním blogerům na platformě Aktuálně.cz Janu Hnízdilovi, Janě Zwyrtek Hamplové a Janu Tománkovi byly ze strany provozovatele ukončeny blogy. Šlo o tři hlasy výrazně kritické k současnému řešení pandemie covidu-19. Myslíte, že takovýto zásah je ze strany soukromého majitele v pořádku?

Tak samozřejmě soukromé médium, potažmo jeho vlastníci, mají právo si zvolit, kdo pro ně bude, či nebude psát. Z tohoto pohledu tedy nejsem člověk, který by to provozovatelům vyčítal, avšak je to jakýsi signál směrem ven, ke čtenářům, který může mít nějakou odezvu. Je to jedno z těch rozhodnutí, které se nám sice nemusí líbit, ale je třeba ho respektovat.

Anketa Bude nakonec od března 2022 povinné očkování? Třeba i jen vybraných skupin. Bude 11% Nebude 86% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5420 lidí

Miliardář Karel Janeček projevil svůj názor na pandemii na jím vzkříšené akci Český slavík. Za svá slova, kritická k zavírání dětí doma a k jejich očkování, dostal co proto. Nejprve se od něj s bleskovou rychlostí distancovala televize Nova, na jejímž kanálu pořad běžel, později tak učinil třeba i Nadační fond Neuron, který Janeček sám založil. Jeho slova jsou podle zástupců NF Neuron v příkrém rozporu s poznáním nejlepších vědců. O čem to celé podle vás svědčí?

Covid témata jsou jako horký brambor ve veřejném prostoru. A velká média i společnosti se snaží najít tu nejpohodlnější, nejméně kontroverzní pozici, aby příliš nevyčnívala. A jelikož je očkování ze strany státu i mainstreamu podporováno, dala se taková reakce očekávat.

Neznám záměry Karla Janečka, ale přijde mi nevhodné jej démonizovat za to, že projevil svůj názor na akci, kterou z velké míry sponzoroval. Nestuduji ani dopodrobna veškeré vědecké výstupy k očkování dětí, ale myslím si, že jde o legitimní názor na obě strany. Každý má právo říkat i neříkat svůj názor na očkování a výroky Karla Janečka mi nepřišly nikterak závadné ani ostré, aby se od nich někdo musel distancovat. Vlastně si ani nemyslím, že by to mělo být tak ostré téma.

Hudebník Daniel Landa vyzval své stoupence, aby na krajské hygieny posílali takzvané stošestky, tedy zákonné žádosti o informace v rámci akce „šikanou proti šikaně“. Jak tuto iniciativu hodnotíte? A co říct o následné vlně rozhořčení směřovaného vůči Landovi, v jejímž čele stál ministr zdravotnictví Adam Vojtěch?

Problémem té akce byl název „šikanou proti šikaně“. Tím se bohužel celá akce pasovala do role agresora, což je nešťastné. Na druhou stranu, poskytovat informace o svém provozu je zákonnou povinností hygieny. Hygienu taktéž platí daňoví poplatníci. Je to úplně stejné, jako když pošleme dotaz na ministerstvo nebo krajský úřad.

Konzultoval jsem to tehdy s kolegou právníkem, který mi řekl, že když hygieny neodpoví, tak se vlastně nic moc nestane, jelikož je nemá kdo trestat. Proto mi přijde nesmyslné říkat, že kvůli akci Daniela Landy budou umírat lidé, a podobné výroky.

V prostředí českého Twitteru byla řada sledovaných autorů, kteří přáli Landovi smrt, případně jeho rodině. A to mi přijde za hranou jakéhokoliv vkusu. Šlo o projev v mezích zákona vůči hygieně a o projev nějakého nesouhlasu.

Když před rokem šlo deset tisíc lidí na demonstraci, bylo to prý bezohledné. Když se posílají dotazy hygieně přes e-mail, je to také bezohledné. Nějak nevím, jakým způsobem by tedy měl občan vyjadřovat nějakou formu nesouhlasu.

Takže když to shrnu – akce Daniela Landy byla kontroverzní a určitě ji šlo pochopit i v negativním smyslu. Na straně druhé to nepovažuji za žádné „ochromení“ hygien a útoky vůči Landovi (přání smrti, těžkého průběhu apod.) považuji za naprosto nechutné.

Psali jsme: Zeman to mohl protahovat. Co měl dělat? Černochová rozbila Peheho

Poměrně diskutovaná je i skutečnost, že Landu následně kontaktoval redaktor Českého rozhlasu a na webu iROZHLAS.cz byl poté publikován neúplný rozhovor, z nějž jsou vytrženy zásadní pasáže. Důkaz o tom v rámci obrany zveřejnil sám Landa. Je podle vás takový přístup veřejnoprávního rozhlasu v pořádku?

Ne, není to v pořádku a Daniel Landa by měl podat stížnost, stejně jako každý, kdo bude podobným způsobem poškozován ze strany veřejnoprávních médií.

Přijde mi absurdní, že se v dnešní době volá po „svobodných médiích“ do takové míry, že je prakticky zakázáno kritizovat práci ČT a rozhlasu, přestože někdy svou práci nedělají dobře. Tato média, veřejnoprávní, mohou zůstat nezávislá jen díky koncesionářským poplatkům, které platím jak já, tak Daniel Landa a dalších x milionů lidí. Anketa Těšíte se, až se kabinet Petra Fialy ujme vlády? Ano 6% Ne 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 10424 lidí

Podobné přešlapy si mohou dovolit soukromá média a je pak na uvážení každého, zda jim poskytne rozhovor. Pokud ale poskytujeme rozhovory a vyjádření pro veřejnoprávní média, tak je nemyslitelné, aby docházelo k podobným excesům.

Je podle vás nyní z Landy dělán jakýsi zloduch, obětní beránek?

Daniel Landa se stal, do velké míry dobrovolně, symbolem občanské nespokojenosti s opatřeními proti covidu a té nálepky se nezbaví. Jelikož je Daniel Landa velmi známá osobnost a má obrovské množství fanoušků, je první na ráně.

Když sleduji vyjádření Daniela Landy, tak na mě nepůsobí jako někdo, kdo by hanil práci zdravotníků, případně vyzýval lidi k nezodpovědnosti.

Jak se obecně vypořádat s myšlenkou či přesvědčením, že některé názory jsou „škodlivé“, a proto je potřeba je aktivně potlačovat?

Musí v tom být společnost jednotná a nepokrytecká. Jinak vznikne jakýsi cenzorní hybrid, který sledujeme v dnešní době. Buď jako společnost akceptujeme neomezenou svobodu slova a smíříme se s tím, že občas uslyšíme věci, které slyšet nechceme, anebo přijmeme společnost, která bude nějakým způsobem filtrovat, co je a není škodlivé a co se smí a nesmí říkat, a podle toho postupovat. Ale kdo to bude určovat? Jak se to bude vynucovat?

Přijde mi absurdní, že bychom některé názory ve veřejném prostoru měli potlačovat, případně trestat. Občas to zachází daleko, viz poslankyni Richterovou, která zažalovala Liskovou za to, že sdílela příspěvek, který ani nevytvořila.

Sociolog Ivan Gabal ve svém textu pro Forum24 prohlásil, že vzhledem ke zdejšímu odporu proti očkování jde o naši další prohru po hybridním útoku Kremlu. Mínil tím samozřejmě dezinformace. Jak moc je tento soud přesný?

Máme 60% proočkovanost. Větší než Estonsko nebo Maďarsko a stejnou jako Řecko nebo Rakousko. Podle výroku pana Gabala asi hybridně prohrála skoro polovina EU. Nechápu tyhle výroky, nerozumím jim. Myslím si, že počet očkovaných lidí nereflektuje v žádné podobě nějakou hybridní válku s kýmkoliv.

Podobní fact-checkeři a analytici jen zase hledají viníka, na kterého mohou hodit, že svět není takový, jaký by ho chtěli.

K čemu podle vás v aktuální situaci, tedy pandemii covidu-19, kdy se prakticky každý den mění jak přístup vlády, tak statistika nemocných, účinnosti očkování atd., může přispět ostrakizace kritických názorů?

K dalšímu rozdělení společnosti. A říkám to od začátku. Za chvíli nebude očkovaný rodič mluvit se svým neočkovaným dítětem? Anebo se budou hádat a kmotřit sourozenci? K čemu to vede?

Povede to k vzájemnému nerespektování. Část neočkovaných i očkovaných se mezi sebou začne hádat a bude vznikat rozsáhlá polarizace naší už tak rozdělené společnosti. A velice mě to mrzí, protože jako zastánce euroskepticismu mě bolí, když vidím, jak se euroskeptici a podporovatelé referenda o vystoupení hádají kvůli tomu, kdo je a není očkovaný.

Psali jsme: S vakcínou či bez? Ne! Doktor řekl, kdo opravdu umírá. Bylo zle

Když pozorujete vývoj v posledních dvou letech, nabýváte dojmu, že se nám ještě stále podařilo udržet demokracii, nebo to již sklouzává jinam?

Nedaří se nám korigovat vliv zahraničních firem a institucí v České republice. Svobodu slova, jeden z pilířů demokracie, zde omezují lidé, kteří sami sebe jmenovali do pozice „arbitrů pravdy“ a jako pověření mají licenci americké instituce na ověřování faktů, která se dá koupit za 200 dolarů.

Taktéž se snižují nároky občanů na to, jak má vypadat práce v médiích, a přijde mi, že občan jakožto daňový poplatník si přestává uvědomovat svá práva a svůj vliv na chod tohoto státu.

Nepřijde mi taktéž adekvátní, že naši politici tolerují žaloby EU na Českou republiku (například kvůli tomu, že cizinci nejsou členy stran) a občané je za to nekritizují.

Je to více faktorů a moc si vážím každého, kdo má motivaci a chuť něco měnit. Možná jsem jen mladý a naivní, každopádně cítím velkou zodpovědnost za to, v jaké České republice budu žít.

Nechci se smířit s tím, že Česká republika přenese kompetence na Evropskou unii a stane se součástí jakési „federace EU“. To by byl zánik demokracie, jak ji známe.

Psali jsme: Disident: Havel? Nebudu si špinit ústa. Žádná revoluce. Aspoň měli kotelny, dnes se můžete jít pást Opovržení Václavem Klausem. Gregor slyšel projev a už to nemohl vydržet. Pak se přidal Pavel Novotný Evropský Green Deal – chystá se odboj. Akce začne ve Sněmovně. S Okamurou a dalšími ,,Gay vlajka skáče i z lednice." Mladý Čech, jiný než ostatní. Mnohé naštve

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.