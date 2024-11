Kubka se nebojí a chystá silný krok. Hovoří lékař Henzl, který odmítl vakcínu na covid

Ve vaší čekárně jste zveřejnil leták, na kterém před vakcínou na covid a zejména její kombinací s vakcínou na chřipku varujete. Co vás k tomu vedlo?

O nežádoucích účincích vakcín proti Covidu je dostupná spousta informací na netu, my řešíme konkrétní problémy konkrétních pacientů, letákem jsem se snažil varovat pacienty před prokázanými riziky. Problémem je především samotná vakcína na Covid, kombinace se chřipkou ještě zvyšuje riziko komplikací, například trombóz (krevních sraženin), to zmínil nedávno i profesor Prymula a je to i v SPC (souhrn údajů o léčivém přípravku, pozn. red.) léku (vakcíny). Doplatil na to nedávno velký propagátor vakcín, senátor Roman Kraus (náhle zemřel 30. října, pozn. red.).

V letáku avizujete, že chystáte trestní oznámení kvůli propagaci vakcín na Covid. Můžete být konkrétnější?

Na základě všech údajů, informací a materiálů, které máme k dispozici, půjde o trestní oznámení pro obecné ohrožení, šíření poplašné zprávy a zneužití pravomocí veřejného činitele.

S jakými případy zdravotních obtíží po vakcíně na Covid jste se v souvislosti se svou lékařskou praxí setkal?

Jde o záněty srdečního svalu, krevní sraženiny, záněty pohybového aparátu, nervové poruchy – polyneuropathie a poruchy psychiky, únava a nevýkonnost, aktivace autoimunních onemocnění, opakované infekce. Nejhorší jsou náhlá úmrtí (srdeční komplikace, trombózy aj.), původně aktivní sportovci bez zdravotních obtíží jsou nyní plně invalidní – 3. stupeň.

Co byste doporučil lidem, kteří se domnívají, že se po vakcíně na Covid jejich zdravotní stav zhoršil?

Je třeba se obrátit na pracoviště, kde jim byla vakcína aplikována, pokud nepochodí, dát dohromady veškeré podklady a podat žalobu.

Někdo na vás podal oznámení na ČLK, ta se tím prý bude zabývat v disciplinárním řízení. Už vás ČLK nějakým způsobem kontaktovala?

ČLK mne nekontaktovala a kontaktovat patrně nebude, jsem přesvědčen, že se toho někteří zodpovědní velmi obávají a budou to chtít uhrát do ztracena, argumentů na podporu nejen mých závěrů máme bezpočetně.

Setkal jste se už kvůli vašemu postoji s nějakým útlakem z oficiálních míst?

Zatím jsem nezaznamenal protiútok, ale očekávám ho a jsem na to připraven.

Jakou zpětnou vazbu máte od pacientů?

Reakce pacientů jsou velmi pozitivní, vyjadřují podporu i poděkování, a to nejen naši pacienti.

Plné znění letáku, který doktor Henzl zveřejnil v čekárně své ordinace, a kvůli kterému je vyšetřován ČLK

Velmi důrazně varuji před MRNA vakcínou proti Covidu. A už vůbec zároveň s tou na chřipku. Hrozí velmi vážné a trvalé zdravotní obtíže, dokonce i úmrtí.

V naší ordinaci evidujeme celou řadu případů poškození zdraví, zcela jednoznačně v souvislosti s vakcínou na Covid.

S ohledem na závažnost a naplnění skutkové podstaty trestného činu při propagaci vakcín na Covid připravuji spolu s právníky trestní oznámení na osoby zodpovědné, včetně lékařů.

Podepsán MUDr. Jaroslav Henzl

