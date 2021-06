Ladislav Větvička: Očkovací apartheid. Bál bych se na jejich místě. Covid-válka proti lidem půjde dál

CIVILIZACE A MY „Lidé ve světě normálně žijí pořád. Jen náš ‚západní‘ svět byl zasažen nesmyslnými opatřeními. A Česko-Slovensko se stalo největším testovatelem všech nesmyslných opatření,“ říká v souvislosti s covidem známý cestovatel a několikanásobný bloger roku Ladislav Větvička. Dává za příklad Albánii, kde jak upozorňuje, fungují všechny restaurace, obchody i ekonomika bez diskriminace. „Na hranici není vyžadováno žádné apartheidové potvrzení typu testu nebo koronapasu,“ popisuje. Krásné a svobodné časy prý tento rok strávil také na Ukrajině nebo v Dominikánské republice. Covid pas přirovnává k výjezdní doložce za socialismu. Velmi jasně také řekl, co si myslí o očkování. A prozradil, že jeho kniha Okolo Česko-Slovenska aneb Kronika koronového podfucku už má svůj druhý díl.

Očkování, testy, vyplňování vstupních dokumentů, někdy dokonce i karanténa… cestování stále není bez omezení. Jak vám to jako známému cestovateli komplikuje, nebo nekomplikuje život?

Nekomplikuje. Když mě Biľakovi zastánci totalitních metod nepustili do Jugošky, NSR ani do Rakouska, jezdil jsem po Československu, Polsku a NDR. Když mi brání dnešní zastánci totalitních metod cestovat, jedu tam, kde ve státním aparátu nejsou pitomci jako u nás, kteří škodí vlastnímu národu uzavíráním hranic, obchodů i hospod. Od ledna jsem strávil krásné, svobodné časy v Dominikánské republice, na Ukrajině nebo třeba v Albánii. Také tam chvilkami úředníci zneužívali své pravomoci a testovali, co si mohou na lidech dovolit, ale v principu tam nikdo žádné testy nevyžadoval, nikdo v rouškách nechodil a nikdo mě za nic nebuzeroval. Vše fungovalo skoro normálně. Na šíření té nemoci to samozřejmě mělo prakticky nulový vliv.

Od července mají platit takzvané covid pasy. Mají pravdu ti, kteří mluví o tom, že to zjednoduší cestování? Jak to vidíte vy?

Určitě to cestování zjednoduší, protože ho omezí, tak jako cestování zjednodušovaly tzv. výjezdní doložky za socialismu.

(Upřesnění z wiki: „Výjezdní doložka znamenala povolení k vycestování. Občané ČSSR museli před cestou do zahraničí požádat o její udělení. K písemné žádosti, která se podávala na oddělení Správy pasů a víz SNB, občané dokládali též doporučení zaměstnavatele, školy, vojenské správy nebo národního výboru. Zaměstnavatel před doporučením vyžadoval splnění několika dalších náležitostí a osobní pohovor na kádrovém oddělení. Škola podmiňovala doporučení pro vydání výjezdní doložky vyplněním podrobné žádosti, kde bylo nutné uvést cíl cesty, a kterou musel doporučit vedoucí učitel studijní skupiny, vedoucí učitel ročníku a předseda Socialistického svazu mládeže. K žádosti se přikládaly dvě fotografie, kolek v hodnotě 50 Kčs, cestovní pas, devizový příslib a výpis z rejstříku trestů. Zpracovávání žádosti o výjezdní doložku trvalo přibližně jeden měsíc. Během této doby neměl žadatel cestovní pas, takže nemohl cestovat ani do socialistických zemí).

Myslím to ironicky, samozřejmě. Covid pas je forma apartheidu, totalitního opatření, namířeného proti skupině občanů. Je to zločin a ten, kdo to podporuje, je zločinec. Podle našeho trestního zákona je už příprava apartheidu trestná se sazbou až dvacet let. Bylo by dobré, kdyby si to uvědomili ti, kteří se pokoušejí toto zlo zavést do praxe, od poslanců a ministrů až po IT firmy, které na tom spolupracují, dokonce až po jednotlivé ajťáky. Nevím, jestli je tento trestný čin nepromlčitelný, ale já bych se docela bál na něčem podobném pracovat, podílet se nebo jen schvalovat. Ani obyčejní dozorčí v koncentračních táborech se neubránili tím, že tvrdili, že plnili jen příkazy nadřízených.

Vzhledem k tomu, že očkování nechrání očkované ani před nakažením tou chorobou, ani před možností přenášet tu chorobu, přesto umožňují jedné skupině osob výhody při cestování, pak jde jednoznačně o apartheid, zločinný nástroj, který, doufám, právníci brzy napadnou a bude zrušen, stejně jako byla zrušena mnohá nesmyslná vládní opatření v uplynulých měsících.

Jak si vysvětlit rozdíly mezi státy, třeba i jen v Evropě, ohledně toho, co po turistech při vstupu do země v rámci protiepidemických nařízení vyžadují?

Jsme uprostřed biologicko-ekonomické války a nepřítel je sice silný, ale nemá neomezené zdroje, aby kontroloval a zastrašoval úplně všechny země. Zaměřuje se naprosto logicky v souladu se svými cíli na ekonomicky vyspělé země „Západu“, ke kterým patříme i my. Není možné, aby v srdci Evropy byl stát, který by ukázal, že lze fungovat bez diskriminačních opatření, a tím vyvolal dominový efekt.

U států, které jsou „na okraji“, nebo patří k „rozvojovým“, to nevadí. Proto si mohou dovolit rebelovat státy jako Švédsko, Bělorusko , Albánie, Makedonie, Dominikánská republika nebo třeba Tanzanie. Nepřítel je potrestá jiným způsobem. Nabídky WHO Bělorusku z jara loňského roku, kdy za uzavření ekonomiky byly slibovány nemalé investice, už jsou zapomenuty. Lukašenko odmítl a stal se cílem určeným k likvidaci. Ani zdaleka nechci zlehčovat jeho kroky proti opozici, to je jiná strana mince, na toto téma tady nemáme prostor. Ale myslím, že kdyby neměl podporu silnějšího bratra, tak už dávno není ve funkci, nebo možná ani naživu. Mimochodem, tanzanský prezident Magufuli také příliš dlouho nepřežil své vysmívání WHO, kdy na jaře loňského roku nechal otestovat různá zvířata a ovoce, od koz a ovcí až po papáju a testy vykázaly covid pozitivitu.

Nemohl se tedy divit, když letos v březnu v jednašedesáti čirou náhodou zemřel na infarkt. Až do jeho smrti tanzanské úřady nevyžadovaly od turistů žádná totalitní opatření. Viceprezidentka, která jej nahradila, pochopila velice dobře, co je od ní požadováno, a tak dnes turisté cestující do Tanzanie nebo na Zanzibar musejí podstoupit stejně nesmyslné testy a nosit náhubky jako jinde.

Jsou nějaké země, které nenavštívíte právě kvůli opatřením, o nichž mluvíme? Nebo ze kterých jste případně kvůli restrikcím odjel?

Samozřejmě že nebudu utrácet peníze v zemích, které mě diskriminují. Nebudu podporovat zločince. Naočkovaný člověk není z hlediska šíření nemoci méně nebezpečný pro ostatní než člověk neočkovaný. Kvůli totalitním restrikcím jsem z jedné země opravdu odjel, za posledního půlroku už dokonce třikrát. Je to smutné, ale její jméno je Česká republika.

Jaké jsou v místech, která jste v poslední době navštívil, protiepidemická opatření? Máte pocit, že lidé ve světě konečně začínají znovu „žít“?

Lidé ve světě normálně žijí pořád. Jen náš „západní“ svět byl zasažen nesmyslnými opatřeními. A Česko-Slovensko se stalo největším testovatelem všech nesmyslných opatření.

Když vezmeme jako opačný příklad Albánii minulého týdne, pak na hranici není vyžadováno žádné apartheidové potvrzení typu testu nebo koronapasu. V zemi fungují všechny restaurace, obchody i ekonomika bez diskriminace. Nikdo se netestuje, nikdo nenosí roušky, nikdo nenutí děcka ve školách dělat ze sebe roboty. I tam samozřejmě zkoušeli některá nesmyslná opatření typu zavírání obchodů nebo hospod. Naštěstí jim brzy došlo, že to nemá na šíření nemoci významný vliv.

Krásný příklad naprosto nesmyslného opatření předváděli třeba i v Dominikánské republice, kdy policie vyklízela pláže v sobotní a nedělní poledne a lidé se nesměli pohybovat venku, což prý mělo přispět k omezení šíření nemoci, která tam podle našich českých měřítek a parametrů ani nebyla. Naštěstí je to během pár dnů také přešlo, ale je vidět, že tlak na provádění těchto nesmyslných blbostí byl celosvětový.

Když s určitým odstupem od těch nejhorších měsíců, kdy jsme nemohli ani překročit hranice katastru, zhodnotíme – jak podle vás naše vláda zvládla, či nezvládla pandemii? A když se podíváme k nám, jak hodnotíte současný způsob rozvolňování? Co říci například na nutnost očkování nebo testování při návštěvě restaurace, kulturních akcí, v některých případech stále ještě roušky ve škole…?

Vláda byla nucena provést opatření a zničit ekonomiku, takže z úhlu pohledu svého loutkovodiče zvládla a zvládá svůj úkol dokonale. Nemá to nic společného s Babišem nebo sociálními demokraty, kdyby tam aktuálně byl kdokoliv jiný, plnil by stejnou agendu. Když přišla ta zvrhlost se zákazem překročení hranic okresů, byl jsem o tom informován deset dní předem, proto jsem opustil tuto smutnou zemi určenou k likvidaci a sledoval ty naplánované procesy zpovzdálí. Na polské straně Tater lyžovaly děti a radovaly se, na slovenské chodily po ulicích jen babky s „hadry přes pysk“ a děti byly zavřeny. Na podkarpatoruské straně Latorice lidé seděli v kavárnách, pili kafe, koňak a kouřili vodní dýmky, na slovenské straně stejné řeky a u nás jsme v té době nesměli skoro ani vystrčit nos z domu.

A ptáte se na „rozvolňování“? Co to je? Totalitní opatření byla na Ukrajině, pokud už byla zavedena, pak obvykle na čtrnáct dní, a pak zrušena – obvykle s okamžitou platností. A u nás si vláda dovoluje buzerovat vlastní občany tím, že něco takzvaně rozvolní s platností o deset dní později? To je vrchol arogance. No ale když si to občan nechal líbit, nemůže se divit, že na podzim vládní zločinci přitáhnou šrouby ještě silněji a budou dále testovat, kam až můžou zajít.

Vůbec bych se nedivil, kdyby na podzim přišli s novelou zákona o zdraví. Bez očkování vás nepustí do práce, do školy ani k příbuzným. Testy zdarma budou zrušeny, protože byznys je skrytý v očkování, na to nepřítel dbá velice dobře. Bez očkování nevstoupíte do volební místnosti, občanům druhé kategorie (těm, kteří se nechtějí podrobit systému) nebude umožněno volit, pokud volby vůbec budou, může se zavést korespondenční hlasování, s ním přijdou podvody amerického typu.

Takže o žádné rozvolňování nejde. Tato biologicko-ekonomická válka, jejímž cílem je nastolení multikulturního socialismu, byla plánována dlouho dopředu, velmi precizně a dnešní letní stav je jen malým nadechnutím před dalším podzimním kolem totalitního tlaku. Jsme teprve ve třetím roce prvního kola války – první pětiletky války. Je úsměvné, že i ti dnešní socialisté (multikulturní), právě tak jako předchozí socialisté (nacionální a internacionální) také plánují na pětiletky, že? Takže akce, která byla zahájena na podzim roku 2019 vypuštěním nemoci na vojenské olympiádě ve Wu-chanu a pokračovala v roce 2020 prvními totalitními zákazy a ekonomickou likvidací světa, jak jsme jej znali, je dnes v roce 2021 v polovině první pětiletky. Ještě se budeme divit, co na nás mají připraveno na zbývající dva roky a zvláště pak na druhou pětiletku, která má vyvrcholit v roce 2029 zavedením multikulturního socialismu, který nepřítel zastírá názvem Great reset.

„Slyšel jsem, že se vyskytli lidi, keři si nechali vstřiknout neznamy jed do těla enem proto, aby se dostali k mořu, bo jakasi vladni mafia vyhlasila, že tak to je spravne. Vůbec mi to nevadi, je to jejich volba. Když mě ti nacisti nebudu nutit pichat si ty svinstva tež, tak ať si robi, co chcu,“ napsal jste na svůj facebook. Podle vašich slov je jasné, že s očkováním proti covidu hluboce nesouhlasíte. Můžete prosím vysvětlit proč?“

Nikoliv, ani zdaleka to tak není. Nemám vůbec nic proti lidem, kteří pod dojmem pocitu z toho, že chrání sebe nebo své blízké, podstoupí očkování neznámou látkou a věří, že to je osobně nebo jejich blízké ochrání. Mohu nad tím nevěřícně kývat hlavou, ale respektuji to. Kdo chce, najde si případy úmrtí na „očkování“, způsobené krevními sraženinami, pokud si to přesto nechá píchnout, je to jeho věc.

Nemám nic proti lidem, kteří to dělají. Je to jejich svaté právo vpravovat si do těla jedy. A říkám sice „jed“, ale všichni velice dobře víme, že rozdíl mezi lékem a jedem je jen ve velikosti dávky. Každý lék v nepřiměřené dávce je jedem – i alkohol, nikotin, jídlo nebo třeba sport je člověku jedem, pokud ho užívá v nepřiměřené dávce. Přesto bych nikomu nevyčítal, že nepřiměřeně žere, chlastá nebo sportuje. Ať si každý dělá, co chce. Ale ať mě nikdo z těch, kteří nepřiměřeně žerou, chlastají, sportují nebo si píchají do těla látky, o nichž jsou přesvědčeni, že jim mohou prospět, nenutí k tomu, abych činil totéž co oni.

„Moralně mi to sice připomina ty, keři vstupovali po roce 69 do strany enem proto, aby se děcka dostaly na školy a oni mohli raz za par roku do Jugošky, ale to je fakt enem jejich rozhodnuti,“ napsal jste také. Dá se to opravdu srovnávat?

Ovšemže dá. Každá historická věc, ze které se národ nepoučí, se mu vrátí dříve či později v jiné formě.

Hegel řekl, že se „historie opakuje“ a Marx k tomu přidal, že „poprvé jako tragédie, podruhé jako fraška“.

A přesně toho jsme nyní svědky. Mnozí podlehli za normalizace tlaku režimu, vstoupili do strany a získali rudou legitimaci. Vždyť tím nikomu neškodili, neměli v úmyslu nic zlého, navíc se za tím skrývaly výhody, člověk byl lépe hodnocen, mohl dostat třeba právě výjezdní doložku, nebo jeho dítě mohlo v pořadníku na školu získat lepší hodnocení.

A co jiného je snaha získat apartheidní koronapas? Vždyť tím nikomu neškodím, nečiním nikomu konkrétnímu nic zlého, navíc budu mít výhody, protože se nebudu muset v práci testovat, jednodušeji se dostanu do zahraničí a hlavně – stará nebude pyskovat, že sousedka jela k moři a ona ne.

Anebo snad koronapas slouží k něčemu jinému než k oddělení poslušných od neposlušných? Nemoc přece můžete dostat s pasem i bez něho. Nakazit ostatní můžete s ním i bez něho. Takže k čemu je tato socialistická relikvie, europarlamentem dočasně posvěcená na rok? Je to jen počátek nové totality. Protože co jednou bylo socialisty (internacionálními, nacionálními nebo nyní multikulturními) zavedeno, to je myšleno na věčné časy. My už ale s tou dočasností máme zkušenosti.

Vzhledem k vašemu postoji k vakcíně proti covidu, co říkáte na to, že někteří lidé v poslední době, mezi nimi například i umělci, oznamují na sociálních sítích, že jsou už naočkovaní, případně jak očkování snášeli…

Jde o špinavý byznys. Mám radost, že třeba Jarda Jágr odmítl dělat šaška a takzvaného figuranta této goebbelsovské propagandy. Mnozí jiní tomu podlehli a podlehnou. Nezlobím se na ně. Mají děti, musejí platit hypotéky, leasingy, chtějí pracovat v oboru… Je mi z nich jen smutno, velmi smutno. Nepřítel s těmito lidmi počítá ve svém plánu.

Už několikrát jste použil slova jako válka, nepřítel. Jsou to jen abstraktní formulace, abyste popsal procesy, které tady probíhají, nebo máte na mysli někoho konkrétního?

Samozřejmě že mám na mysli konkrétního nepřítele. Ostatně on sám to ani nezastírá. Nepřítelem je několik desítek rodin, které už dnes vlastní západní svět, ale pořád je jim to málo. Teď realizují plán, který připravovali velice dlouho a chtějí si vzít zbytek. Nejde o premiéry či prezidenty, to jsou jen jejich loutky. Jsou to majitelé nejreakčnějších segmentů trhu – zbrojního, finančního a biologicko-medicínského.

Neobáváte se, že teď budete označen za šiřitele konspirační teorie?

Ano, placení agenti multikulturního socialismu, všichni ti manipulátoři.cz, evropské hodnoty.cz a spol. to označí za konspirační teorii. Jen si neuvědomují, že už teď se jim všichni smějí. Ostatně to, co označovali ještě v lednu jako konspirační teorii, tedy zavádění apartheidu, covid pasů a nepovinně povinného očkování, je dnes realita. Oni se ani nestydí mít to pořád na stránkách jako konspirační teorii. Jak dlouho tedy trvá zavedení konspirační teorie do praxe? Pár měsíců?

Na závěr se ještě zeptám na vaši knihu, která nese název Kronika koronopodfucku. Na facebook jste napsal, že v knihkupectví ji není možné koupit. Z jakého důvodu?

Na tom není nic tajemného. Tu knihu jsem psal při loňské jarní, skoro dvouměsíční cestě na kole okolo Česko-Slovenska, kdy jsme se při setkáních s mnoha lidmi z různých oborů snažili přijít na kloub tomu, co se v té době okolo nás začínalo dít. Kniha vyšla na sklonku léta 2020, kdy málokdo tušil, že další totalitní vlna nejenže přijde, ale navíc bude silnější a více devastující než ta předchozí.

Diskutovali jsme o tom, že cílem může být zabránění zvolení amerického prezidenta do druhého období, zničení ekonomik, zotročení obyvatelstva koronopasy, zákazy cestování i podnikání a nastartování gigantické dluhové ekonomické krize. Skoro vše, o čem jsme diskutovali a co je v knize popsáno, dokonce i věci, které byly tehdy vládou označeny jako naprosté konspirační teorie, jsou dnes realitou.

Knihkupectví měla od loňského podzimu prakticky až po dnešek zavřeno, nakladatelství se nacházejí v kritické situaci, takže se nedivím tomu, že jsou rezervované k vydávání jakýchkoliv knih, nejen té mojí. Navíc informace, které jsou v knize použité, mohou být mnoha nakladatelstvím se „sluníčkářským“ pohledem na svět vnímány jako nekorektní, nevhodné, konspirační atd. A mohou být zneužité dnešní multikulturní „elitou“ proti nim. Takže kniha k dostání je – v těch správných knihkupectvích, která si o ni napsala přímo ke mně, nebo šla přímo ke konkrétním čtenářům, jak mě to naučil můj moravský krajan Ludvík Vaculík se svou samizdatovou edicí Petlice.

Nevadí mi, že mé knihy neleží na hromadách u vchodů do knihkupectví. Mrzí mě spíše, že tato kniha už má svůj druhý díl, který jsem právě v Albánii dopisoval. Ačkoliv jsem ten vývoj očekával a v prvním díle je popsán, ta rychlost demoralizace národa (nejen našeho), s jakou byla bez protestů přijata opatření omezující svobodu, je deprimující, a to ještě nejsme ani v polovině celé plánované akce proti lidstvu…

