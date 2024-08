Lhoťan: To se na veřejnost nedostane. Ohrožení v ČR. Britský premiér je p*rchant

Federace židovských obcí ve výroční zprávě za rok 2023 varuje, že i v české společnosti narostly antisemitské nálady. Jedním z rizikových míst má být i pražská mešita v Kyjích, kde mají probíhat kázání na podporu Gazy a Palestiny. Souhlasíte s tvrzením FŽO?

Ano, souhlasím. Ono je dost těžké odlišit, co je antisemitismus a co je oprávněná kritika Izraele, ale v případě pátečních kázání v českých mešitách jsem přesvědčen, že se tam dlouhodobě a nepokrytě hlásá českým muslimům, že židé jsou nepřátelé, což má původ v některých interpretacích koránu, a také se propaguje cíl zničení státu Izrael.

Ale toto se na veřejnost většinou nedostane. V případě mešity zvané lidově Mešita na Černém Mostě se to na veřejnost dostalo jen díky Muslimské obci v Praze, která jejich kázání zveřejňuje na svém webu a v roce 2023 ještě ona kázání neprocházela cenzurou, takže se v nich objevovaly kontroverzní pasáže, na které upozornila i Federace židovských obcí ve své zprávě o antisemitismu za rok 2023. Obdobně na tato nenávistná kázání z roku 2023 upozornil již v lednu deník DNES a po jeho reportáži začala být evidentně zveřejňovaná kázání z pražské mešity cenzurovaná, takže se tam již kontroverzní pasáže o židech a Izraeli neobjevily, ale to neznamená, že v prostorách mešity se ta nenávist přestala kázat. Nejspíše se káže dál a pouze se to již nezveřejňuje pro českou veřejnost.

Mimochodem už před 23 roky zveřejnil varování před islámským extremismem a radikalismem v české komunitě tehdejší ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát v článku nazvaném „Náboženská tolerance je nedělitelná“, kde uvedl již tehdy důkazy o tom, jak se v pražské muslimské komunitě káže nenávist k židům.

A před skoro dvaceti léty natočil infiltrátor v pražské mešitě skrytou kamerou, jak kázali při přednášce muslimům, že sebevražední útočníci na izraelské civilisty jsou jako Jan Palach.

Od 7. října, kdy palestinští teroristé zaútočili na izraelský hudební festival a přilehlé osady, podle zprávy FŽO výrazně vzrostl počet antisemitských článků a dalšího nenávistného obsahu na internetu. Zvedá se podle vás vůči židům v naší zemi nějaká vlna nenávisti? A pokud ano, odkud?

Ano, zvedá se a sílí. Podle mne je už velmi slabý antisemitismus motivovaný starými důvody a teoriemi o snaze židů ovládnout svět. Takové teorie dnes již zastává stále méně Čechů, ale velmi sílí nenávist k židům v důsledku toho, co se děje v Pásmu Gazy a je tak záležitostí hlavně levicové části společnosti a propalestinských aktivistů. Ale mezi lidmi v České republice někteří aktivisté propagují teze, že žid = Izraelec, což souvisí s tím, že Izrael se prezentuje jako nacionalistický stát židovského etnika, v němž se toleruje život menšin, ale stát jako takový není neutrální, ale je otevřeně židovský a prosazující židovství. Proto to zlé, co dělá Izrael, je automaticky stahováno na všechny židy. A tím, jak se v České republice zrychluje rozrůstání muslimské komunity a její vliv na společnost, tak roste i nenávist k židům.

Vždyť o tom hovoří i již zmiňovaná zpráva Federace židovských obcí:

„Počty antisemitských incidentů vycházejících z islamismu se v letech 2019–2021 pohybovaly v řádu jednotek. V roce 2023 FŽO evidovala 212 incidentů, ve srovnání s rokem 2022 jde o nárůst ve výši 381,82 %. Islamismus tak byl vůbec nejrychleji rostoucí ideologickou motivací protižidovské nenávisti.“

Jsou podle vás židé v naší zemi v ohrožení?

V zemi jako celku asi ne, ale hlavně v Praze již ohroženi jsou, protože množství muslimů a levicových extremistů je tam asi největší z celé České republiky, takže může dojít k tomu, že někteří z nich dostanou amok a něco židům provedou, když je uvidí na ulici a poznají je. Co se týče rizika přímého teroristického útoku, tak si myslím, že riziko zde je, ale je mnohem menší, než třeba v Německu, Francii nebo Anglii. Zdejší muslimská komunita ještě není tak velká a není tak silně radikalizovaná jako na Západě. Takže určité riziko zde je, ale zatím se vždy podařilo českým bezpečnostním silám útokům zabránit a potenciální úročníky pacifikovat.

Ale nenávistná kázání v českých mešitách jsou pro české židy vážnou hrozbou, protože mohou pomoci radikalizovat české muslimy a mohou je motivovat něco spáchat. A tato situace trvá už dlouho. Připomeňme si jen nenávistné kázání proti židům v brněnské mešitě pronesené v českém překladu z arabštiny konvertitou k islámu Lukášem Větrovcem:

Izrael dokázal eliminovat lídra Hamásu Ismajla Haníju. Nyní se na jeho místo dostal Jahjá Sinwár, mnohými považovaný za opravdového radikála. Co tato změna přinese Blízkému východu a konkrétně Izraeli?

To uvidíme. Já osobně si myslím, že to ze strany izraelské vlády je velká chyba a hlavně je to jasný vzkaz, že jakékoliv jednání o příměří je zbytečné, protože izraelská vláda o něj nemá zájem.

Jsem toho názoru, že situace je kritická a snad i beznadějná. Izrael se s Palestinou dostal do situace, kdy se celý konflikt po desítkách let proměnil do stavu, v němž vlastně není jiné řešení, než že jedna strana zničí nebo vyžene druhou stranu. Nejlépe je to vidět na Pásmu Gazy.

Izrael dnes už nemůže přestat porušovat mezinárodní právo a musí okupovat trvale palestinské území, protože kdyby se z něj stáhl, tak by se opuštěné území stalo jen další základnou pro hnutí typu Hamás k dalším útokům na Izrael. V podstatě stát Izrael musí vyhnat nebo zničit všechny potenciálně nepřátelské Palestince dříve, než budou opět tak silní, aby zopakovali mnohem větší tragédii ze 7. října.

Jsem ovšem přesvědčen, že dnešní situace se stavem izraelské společnosti, armády a hlavně stavem západní společnosti a armád spojenců Izraele – hlavně armády USA, je nejhorší od vzniku Státu Izrael. Pokud by došlo k většímu konfliktu v oblasti nebo by došlo na světě k více konfliktům, kde by se musely USA angažovat, tak Izrael dlouhodobě nedokáže udržet válku ve svůj prospěch. Čím déle by konflikt trval, tím více by bylo reálné zničení Izraele. A nepřátelé Izraele to vědí a čekají na příležitost. Zbrojní průmysl Západu je v nejhorším stavu od konce druhé světové války a muslimové jsou stále více přesvědčeni, že USA s Evropou jsou v nejhorším společenském stavu za posledních 200 let a nebudou ochotní jít do skutečné větší války kvůli Izraeli.

Takže Izrael likvidováním lidí stojící v čele hnutí typu Hamás či Hizballáh umožňuje nástup na jejich místa lidem, jež jsou mnohdy mnohem horší a odhodlanější zničit Izrael či rovnou židy vyvraždit. Takže ta změna bude, podle mne, spíše hodně negativní.

V Anglii propukly masové nepokoje poté, co 17letý mladík Axel Rudakubana v anglickém Southportu ubodal tři malé děti a deset dalších lidí zranil. Útočník je britským občanem, ale jeho rodiče přišli z Rwandy. Jaký je váš komentář k nepokojům?

Daly se čekat a jen šlo o to, co bude záminkou. Napětí rostlo dlouhodobě. Stačí jen si připomenout co se dělo: Muslimské znásilňování gangy, které probíhá dlouhé roky s jistým krytím ze strany úřadů a benevolencí od policie, masy ilegálních imigrantů, jež připlouvají do Anglie a pak se podílejí na trestné činnosti, a to nejen z muslimských zemí, ale hlavně mnohdy jde o lidi problémové i v jejich domovské zemi. Postupná výměna původních obyvatel za muslimské a africké přistěhovalce, kteří si z Anglie budují islámskou či africkou společnost apod. Takže já jsem to čekal a naplnila se slova britského politika Enocha Powella na téma masové migrace do Velké Británie pronesená před víc než padesáti roky: „Národ si staví svou pohřební hranici, v budoucnosti vidím řeku krve!“

Co říkáte na reakci premiéra Keira Starmera? Ten vzkazuje, že ve vězeních „bude dostatek místa pro všechny, kdo se podílí na násilnostech“. Slíbil, že pachatele násilností stihne trest.

Je to parchant, který se sice tváří, jak se bude prosazovat právo a pořádek, ale ve skutečnosti jím řízený stát vysloveně brutálně potlačuje jakýkoliv odpor, i nenásilný, k politice multikulturalismu a na druhou stranu muslimští, afričtí a další zločinci imigrantského či barevného původu jsou evidentně zvýhodňováni v trestních řízeních a přistupuje se k nim s velkou tolerancí. Běloch za údajně nenávistný komentář dostane pobyt ve vězení a zločinec, co vraždil a má jistou barvu kůže nebo jisté náboženství, tak dostává mnohem mírnější trest než běloch, co jen měl třeba blbé řeči. To vše je výsledek po desetiletí budované tzv. antirasistické justice a multikulturní společnosti, v níž být bělochem je vlastně zločin a barevní jsou zvýhodňováni. A Anglie je v tomto dále jak naše EU, ale i tady v České republice se tato politika ze Západu postupně prosazuje v soudním systému a v právním řádu.

Takže jak by mne mohl překvapit britský premiér Keir Starmer, který je znám tím, že je zastáncem největšího nepřítele Evropy, marxisty Trockého? Starmer byl redaktor Socialist Alternatives, trockistického radikálního časopisu, jenž patřil k International Revolutionary Marxist Tendency (IRMT). Ten člověk může říkat, co chce, podle mne jen lže a oblbuje Angličany, ale jinak udělá cokoliv, aby dokončil proměnu Anglie v multikulturní totalitu, v níž být běloch bude za trest.

Útočník Rudakubana, který zabil tři malé děti, jako dospívající herec účinkoval i v reklamě pro BBC. Původně se šířila falešná informace, že útočník je muslim, jde však o křesťana. Jedná se podle vás o příklad nezvládnuté integrace, nebo je to složitější?

Zatím o něm a jeho motivech nic nevíme. Tento případ je složitý v tom, že jde o mladistvého, takže britské úřady toho asi moc nezveřejní. Ale jak jsem říkal již dříve, tak tento samotný útok byl jen spouštěčem dlouhodobě hromaděného napětí. Jenže už na něj nebere ohledy a jde si svou cestou. Dále to, že se někdo prohlásí za křesťana neznamená, že žije jako křesťan nebo že nekoná zlo. Jsou i křesťané konající zlo. Vzpomeňme si jen na příklad první světové války, v níž na obou stranách fronty se vojáci modlili za své vítězství a za to, aby zabíjeli křesťany na druhé straně fronty a ještě jim k tomu všemu vraždění asistovali faráři a žehnali jejich zabíjení, takže opravdu nevidím překážku pro zlo v tom, že je někdo křesťan nebo se za něj prohlásí. Pokušení páchat zlo čelí všichni. Jako člověk, jenž se při magisterském studiu teologie věnoval i tématu násilí a víry, prostě říkám, že být křesťan je spíše výzva pro osobní boj za dobro než nějaká překážka pro páchání zla.

Proč podle vás demonstranti v Británii uvěřili původní mylné informaci, že útočník je muslimský migrant? Vypovídá to o jisté předsudečné nenávisti v anglické společnosti?

A odkud víme, že ti demonstranti tomu uvěřili? Z toho, že jeden či dva lidi to řekli? Z toho, že to řekla média hlavního společenského proudu? Ta média, jež tvrdí, že bojují proti dezinformacím a přitom je kolikrát sama šíří a mnohdy vytvářejí? Já sám jsem například u nás v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání před pár lety usvědčil Českou televizi z toho, že záměrně vyrobila dezinformaci a víte, co její zástupce řekl Radě pro rozhlasové a televizní vysílání? Něco ve smyslu, že to byla kreativní novinářská práce. Takže proč bychom měli věřit tvrzení britských médií hlavního proudu? Já jim nevěřím, ony byly také usvědčeny opakovaně ze lhaní a manipulování informací proti odpůrcům multikulturalismu či islámu.

Znovu zopakuji, že si myslím – a co sleduji některé ty britské demonstranty a jejich představitele na sociálních sítích, tak ty vraždy byly prostě jen spouštěčem hromaděného vzteku na to, do jaké tragedie dovedla Anglii politika multikulturalismu a jak jsou státními úřady a justicí zvýhodňováni zločinci z prostředí muslimů a barevných imigrantů a naopak běloši – původní obyvatele Velké Británie – jsou tvrdě pronásledováni a trestáni za jakýkoliv odpor či projev nepovoleného názoru apod. Co poslouchám lidi žijící v Anglii, tak v určitých ohledech je tam méně svobody slova a projevu, jak bylo v komunistickém Československu a prostě tyto všechny věci dovedly ty lidi do ulic protestovat proti totalitnímu multikulturnímu režimu...

A předsudečná nenávist? Promiňte, ale je ovce plná předsudečné nenávisti, když uvidí vlka a dá se na útěk? Co když se ten vlk identifikuje taky jako ovce, a tak by měly být pastýřem ovce donuceny si ho pustit do ohrady? Takový pastýř by byl debil a nepřítel ovcí…

A my, Evropané, jsme dnes takové lidské ovce a jsme našimi vládnoucími pastýři – politiky – nucení si do svých ohrad – národních států – pouštět vlky.

Podle mne je lepší být urážen za to, že jsem „plný předsudečné nenávisti“ a jsem stále naživu, než tu „předsudečnou nenávist“ nemít a ležet mrtvý v hrobě jako ty sluníčkářské holky, které znásilnili a zavraždili ilegální imigranti, jimž kolikrát pomáhaly a neměly k nim předsudečnou nenávist.

Předsudečná nenávist je jen marxistický klacek k umlčení oprávněné kritiky neomarxistických cílů likvidace evropských států a národů skrze multikulturalismus.

