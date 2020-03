Liberálně levicové kruhy se patrně rozhodly zničit EU, obává se expert. Erdogan se mstí a vydírá

reklama

Pane Novotný, Řecko dospělo v současnosti do tak napjaté fáze v otázce imigrační politiky, že Ankara rozhodla na měsíc zcela vyřadit z platnosti právo na azyl. Je to podle vás relevantní krok?

Já jsem přesvědčen, že je, protože Řecku nic jiného nezbývá. Pokud nechce úplně zkolabovat.

Jde ale přece jen svého druhu o precedens, který, jak sám říkáte, je logickým vyústěním situace. Na tahu je teď EU. Jak Řecku může pomoci? Někteří navrhují otevřít uprchlíkům hranice, jiní zase vyslat do Řecka české policisty, či vojáky. Co byste preferoval vy?

Jestliže nám začíná obdoba té imigrační vlny z roku 2015, tak nezbývá než uzavřít hranice. Nezapomínejme, že Řecko má naštěstí dostatečně velikou a dobře vyzbrojenou armádu na to, aby to uzavření dokázalo samo zajistit.

EU má nyní na výběr – buď se postaví za Řecko se vším všudy – anebo půjde zcela opačnou cestou a výsledkem bude kolaps schengenského prostoru, protože hranice postupně začnou uzavírat i další státy.

Konec Schengenu po 30 letech – opravdu se domníváte, že k tomu v dohledné době může dojít?

No tak, jestli Turci přestanou s tím expedováním imigrantů k řecké hranici, tak taková situace nastat samozřejmě nemusí. Mimochodem ti turečtí uprchlíci to nejsou jen Syřané, jak se často tvrdí. To jsou hlavně Íránci, Bangladéšané a Afghánci, takže argument, že jde o konsekvence války v Sýrii už tady neobstojí.

A pokud ještě k tomu dojde k podepsání úmluvy mezi USA a Tálibánem, tak můžeme očekávat obrovskou vlnu uprchlíků z Afghánistánu.

Když už jste se dotkl zahraniční politiky Spojených států, tak právě americký prezident Donald Trump v telefonátu s řeckým premiérem Kyriakem Mitsotakisem uvedl, že Řecko má nezcizitelné právo vymáhat své zákony při ochraně řeckých hranic. Naopak podle ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům Martina Rozumka Řecko tímto krokem na měsíc přestává dodržovat mezinárodní právo. Rozumek se odkazuje na Ženevskou úmluvu a Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv. Komu dáte za pravdu vy?

Tak jednoznačně Řecku a řeckým zákonům, to jest řeckému internímu rozhodnutí. Když jde o udržení státnosti jako v tomto případě, pak mají národní zákony přednost.

Z liberálně levicových kruhů v západní Evropě se přesto ozývají hlasy, že Řecko by mělo neprodleně uprchlíkům umožnit další cestu…

Tak to se ty liberálně levicové kruhy patrně rozhodly zničit EU touto cestou, protože tímto způsobem mohou vyvolat sérii občanských válek v celé západní Evropě a vnitřní zhroucení těchto zemí.

A musíme si uvědomit, že uzavření hranic je v zájmu celé EU, protože pokud se imigranti dostanou do Řecka, tak tam rozhodně nezůstanou a minimálně další desítky tisíc jich opět zamíří směr Německo vstříc štědrým sociálním dávkám. Ale tak jednoduché to nebude, protože i německá kancléřka Angela Merkelová se nechala slyšet, že rok 2015 už se v žádném případě opakovat nebude a že Evropa je zkrátka zavřená!

Pojďme teď k úzce souvisejícímu tématu už zmiňovaného Turecka. Je to stále stejný příběh – prezident Erdogan chce po EU stále více peněz – a ta zatím „klopí“ o sto šest, aby zachránila situaci. Ale řečeno bez obalu – jde o obyčejné, sprosté vydírání…

Ano, to máte samozřejmě naprostou pravdu, je to čistý a klasický příklad vydírání. Turecko zkouší, co EU ještě snese. To je v podstatě takový průzkum bojem.

Například v New York Times se objevila informace, že Turecko už imigranty sváží k řeckým hranicím dokonce v autobusech. To je přece jasná Erdoganova provokace, vede ho k tomu ještě něco jiného kromě snahy o co nejvyšší financí prospěch?

Podívejte se, Turecko je zklamáno tím, že při útoku turecké armády na syrskou armádu v okolí Idlibu se EU za Turky nepostavila. Ani NATO nereagovalo. Turecko požadovalo aktivování článku pět, jenomže to zablokovalo právě Řecko. Takže je to prostě klasická vendeta ve smyslu – vy jste nám nepomohli v Idlibu, takže my teď pustíme imigranty dál do Evropy a přestaneme respektovat dohodu s vámi (s EU) – to řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Turecko v neděli oznámilo, že spustilo vojenskou ofenzivu proti silám syrského prezidenta Bašára Asada na severozápadě Sýrie. Ankara ale zároveň uvedla, že si nepřeje vojenskou konfrontaci s Ruskem, které je v Sýrii přítomno. Co podle vás tato Erdoganova akce znamená? Jde ve skutečnosti pouze o kouřovou clonu kvůli sporu s Řeckem?

Ne, to si nemyslím. Turecko v podstatě chrání odnože Al-Káidy v Sýrii, to znamená islámské teroristy. Nejdřív vyzkoušelo vyslat ty syrské „demokratické“ síly do Libye na podporu mezinárodně uznávané vlády v Tripolisu. Ale tam se tito Syřané teď střetávají s jinými ozbrojenými silami, které tam vyslalo pro změnu Rusko. Takže Turecko se už s Ruskem utkává v Libyi a teď k tomu možná dojde ještě v Sýrii, protože Rusko už vyslalo do Středozemního moře dvě válečné lodě schopné odpálit rakety na delší vzdálenost. Rozhodně takovou, aby zasáhly Turecko. Takže, když Turci svých aktivit v Sýrii nezanechají, stane se to, že se dostanou do přímé konfrontace s Ruskem.

Pane Novotný, politiku teď vytlačil na druhou kolej problém zvaný koronavirus. Jsou ho plná média, hojně ho využívají také politici. Dalo by se s trochou nadsázky říct, že když se někdo nakazí, uspořádá se k tomu tisková konference – přitom registrujeme naprosté minimum případů. Není to už přece jen přehnané? Nehrozí tím spíše panika, či dokonce davová psychóza a hysterie?

Tak naše média to tedy nesporně přehánějí. Zkuste si jenom srovnat koronavirus s obyčejnou chřipkou. Na tu pravidelně zemře rok co rok v Česku až 2 tisíce lidí.

To znamená, že od začátku roku už zemřelo na chřipkovou epidemii, řekněme, alikvotně k tomu číslu cca 150–200 lidí, zatímco v případě koronaviru jsou to pouze ti jednotlivci.

Já jsem se například opravdu pobavil, když jsem sledoval televizní zprávy, kde se paní redaktorka ptala Andreje Babiše: „Pane premiére, uvažujete o tom, že v rámci karantény zavřete jednotlivá města?“ A on jí v podstatě odvětil – co tady, prosím vás, vyšilujete, vždyť tu máme jenom 5 nakažených (v ten moment).

A taky si všimněte, že koronavirus prostě zabírá tři čtvrtiny času všech zpravodajských relací. To je naprosto neúměrné.

Vicepremiér Jan Hamáček v tomto týdnu přišel s návrhem vyhlásit právě kvůli koronaviru nouzový stav. Ale Andrej Babiš byl proti. Předpokládám, že v tom s ním souhlasíte?

No tak to určitě. Já se znovu vrátím k té chřipce. Ještě v lednu jsme měli cca 1 800 nemocných lidí na 100 tisíc obyvatel, což je na hranici epidemie. A vyhlásili jsme kvůli tomu snad nouzový stav?

Jak velké je tedy reálně podle vás to bezpečnostní riziko spojené s koronavirem? Je například smysluplné, aby se dlouhodobě plánovaný Světový pohár v biatlonu v Novém městě na Moravě konal, respektive už koná bez diváků? Což znamená nejenom pokažený sportovní svátek, ale také a především mnohamilionové manko způsobené neúčastí očekávaných 30 tisíc fanoušků...

Já si myslím, že to je naprosto v pořádku a že to smysl má, protože do toho místa by se sjeli lidé mnoha národností z mnoha zemí.

Představte si například, kolik by tam přijelo Italů, přičemž severní Itálie je momentálně evropským ohniskem nákazy koronaviru číslo jedna. Stejně tak se množí případy už i v Německu a těch 30 tisíc diváků prostě nemáte šanci jakkoliv zkontrolovat s výjimkou toho, že jim tak maximálně prohlédnete vstupenky.

Takže rozhodnutí vlády plně chápu.

Něco jiného je, když jdete třeba na ligový hokej nebo fotbal, tam totiž nejezdí diváci z celého světa, takže tam se to dá tolerovat.

To znamená, že veškeré větší mezinárodní akce bychom měli v souvislosti s koronavirem zrušit? A mám teď speciálně na mysli letní olympijské hry, které se mají uskutečnit od 24. července v japonském Tokiu, přičemž Japonsko vykazuje v poměru k dalším zemím momentálně relativně vysoký počet nakažených, který navíc progresivně stoupá...

No, pokud do té doby vznikne pandemie, tak pak to sami Japonci nepochybně zakážou.

Zatím vidíme, že ten počet nakažených mírně klesá vlastně jenom v Číně, ale prudce roste v Evropě nebo v Jižní Koreji, a jak jste už říkal, tak právě i v tom Japonsku.

Takže máme zhruba 4 a půl měsíce do zahájení her, to znamená, že nejpozději v červnu se Japonci budou muset rozhodnout, zda olympiádu pořádat či nikoliv.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka

