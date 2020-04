Lidé bez práce a peněz. Krádeže, rabování. Bezpečnost země se zhoršuje... Izraelský bezpečnostní expert proto chystá tento projekt

ROZHOVOR Občané v době koronavirové krize naší vládě vesměs důvěřují. Rozvolňování, vynucené opozicí, je ale nebezpečné a může se vymstít. Nikoliv Andreji Babišovi, ale právě opozici, která „příliš tlačí na pilu“. Bezpečnostní riziko bude větší i po překonání krize, a to „díky“ ekonomickému propadu. To uvádí v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz izraelský bezpečnostní expert, dlouhodobě žijící v ČR, David Bohbot. Hovoří dále o projektu Občanská civilní stráž, byť už v samém zrodu je napadán za to, že její členové chtějí pomáhat policii a starostům udržovat pořádek.

reklama

Občanská civilní stráž, ve které se angažujete, respektive jste její spoluzakladatel – co si pod tímto pojmem máme představit? U mnoha lidí to může vyvolávat určité „vzpomínky na minulost“, například ve spojení s bývalou Pomocnou stráží Veřejné bezpečnosti. Ta, pokud vím, neměla moc dobrou pověst.

Nebyl jsem tady před rokem 1989, ale slyšel jsem, že lidé, co tam byli, pomáhali komunistické policii proti normálním lidem. Můj projekt je jiný. Mám s tím hodně zkušeností z Izraele a hodně špičkových odborníků mi ho pomáhalo připravit. V civilní stráži občané pomáhají občanům a používají k tomu schopnosti a možnosti policie. Policie jim pomáhá, školí je a dává jim právo řídit ostatní, když je nějaká kritická nebo nebezpečná situace. Strážní jí pomáhají takové situace zvládnout. Je to dobré jak pro lidi, tak pro policii. Není dost policistů na to, aby byli všude. Potřebují lidi, aby jí pomohli. A taky je dobré, aby lidi viděli, jak těžkou práci policie má.

Každý občan má přece právo žít v bezpečí. Ale musí mít také právo se na tom podílet, chránit svoje rodiny a majetek. Taky se musí naučit, co je k tomu potřeba. Aby mohl učit i ostatní. Všechno musí být podle českých zákonů.

Chcete tedy zřídit legální organizaci? Jaké kroky chcete podniknout k její legalizaci a máte představu, kolik času to zabere?

Anketa Přispěla parlamentní opozice pozitivně k řešení koronavirové krize v ČR? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 22864 lidí

Když mluvíte o čase, to nezáleží tak úplně na mně. Konkrétní kroky k vytvoření civilní stráže jsem chtěl zahájit do konce dubna. Ale vidíte, jak to vypadá. Všechno jde pomalu. Až podpisů bude pod naší peticí aspoň tisíc, obrátím se otevřeným dopisem na ministerstvo vnitra, na vládu a na poslance. Připravil jsem prezentaci, kde podrobně vysvětlím všechno, co budou chtít vědět. Chci, aby občanská civilní stráž byla v zákoně o policii a také v zákoně o obecní policii. Chci, aby o ní věděli hejtmani a starostové a počítali s ní v krizových situacích.

Očekáváte, že bude o členství v nové organizaci zájem? Nebojíte se, že se pod jejím krytím začnou v podstatě legálně organizovat extrémisté?

Lidé, kteří se budou do občanské stráže hlásit, musí projít výběrem. Stanovil jsem po konzultacích s dalšími lidmi, kteří tomu rozumí, několik kritérií pro výběr lidí. Už jsem napsal, že pro zařazení do civilní stráže platí čtyři zásadní limitující omezení – čistý trestní rejstřík, absence extrémistických názorů, věk od 18 do 75 let a duševní a tělesná způsobilost pro zařazení do konkrétní skupiny. Policie může s výběrem hodně pomoci.

Nechci vytvářet novou ozbrojenou složkou, nechci žádné extrémní hnutí. Chci, aby ta organizace vystupovala veřejně a transparentně. Hledám lidi, kterým není lhostejná bezpečnostní situace v naší zemi a nechtějí se jen pasivně dívat, jak se zhoršuje. Nechci jen bezpečnou společnost, bezpečné prostředí pro práci a život, ale chci taky zlepšit vztah mezi českou policií a občany.

V reakcích na vaše články, na výzvy k podpisu petice i pod vašimi příspěvky na Facebooku je i hodně negativních reakcí, a dokonce i osobních útoků proti vám a lidem, kteří vám s projektem občanské civilní stráže pomáhají. Útočí na vaše kontakty s vedením domobran, vyčítají vám podporu Jaroslava Foldyny. Jak se k tomu stavíte?

Osobní útoky mi nevadí. Mám rád výzvy a neuhnu. Dokážu s tím žít, protože mám čisté srdce a vím, že to, co dělám, je pro dobro této země, pro bezpečí nás a našich dětí. Ale nemůžu to říct o všech, kteří se mnou na projektu začali. Minimálně polovička z nich po zveřejnění projektu utekla. Myslím, že to je výhoda. V těžké době poznáte rozdíl mezi chlapy a babami.

Zmínil jste se o vedení domobrany. Jsem rád, že jsou ochotní mi pomáhat. Přidávají se i další lidé, kteří reagují na petici a na moje vystoupení na Facebooku. Teď se třeba k projektu připojila skupina Bohemia patriot, která se taky hodně zajímá o bezpečnost.

Moc se mi líbí jejich program Bezpečná ulice, který je hodně podobný tomu, co jsem začal v Kladně. A taky projekt omezení šikany na školách. Sešel jsem se s panem Denisem Novákem a domluvili jsme se, že se k nám připojí. Takové lidi potřebujeme. Dobré organizátory ochotné pracovat pro bezpečnost naší země.

Četl jsem, že si vytvářím soukromou armádu a že jí budu velet. To je nesmysl. Ničemu nechci velet. Chci jen, aby se vláda, ministerstvo vnitra a poslanci seznámili s mým projektem a aby ho použili pro bezpečnost naší země a nás, co tady žijeme. Včetně jich samotných a jejich rodin.

Psali jsme: To nejhorší teprve přijde, varuje bezpečnostní expert z Izraele. Lidé budou krást a loupit. EU se nejvíc klepe, co na opatření řeknou místní muslimové Bezpečnostní expert Bohbot radil lidem: Štěstí přeje připraveným. V Izraeli se nacvičuje i v noci... Expert: Schválit zákon, že každý migrant jde zpět! Teď jsme zranitelní, kvůli viru. Pozor na to nejhorší. A Turecko... Připravenost české armády, radikální islám, bezpečnost. Dva bezpečnostní experti promluvili otevřeně pro PL

Jak se váš návrh na založení nové bezpečnostní organizace srovnává s tím, že ČR je podle takzvaného Světového indexu míru sedmou nejbezpečnější zemí světa?

Nemáte tak úplně pravdu. Vámi zmiňovaný index vydává Institut pro ekonomii a mír, a je to spíš ukazatel mírumilovnosti země než její bezpečnosti. Hodnotí třeba velikost výdajů na zbrojení a tak. Ale souhlasím, že ČR je bezpečná země. Aspoň zatím. Hlavně proto, že je tu málo mimoevropských migrantů. Nemáme tady no-go zóny, co jsem viděl ve Francii, v Itálii nebo v Německu. A taky policie dělá dobrou práci proti kriminalitě. Ale to se bohužel změní a musíme se na to připravit.

Anketa Souhlasíte s odstraněním sochy maršála Koněva? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 20733 lidí

Před pár dny parta mladíků v Brně zvonila na zvonky domů, a kde nikdo nereagoval, vykopli dveře a vykradli ho. A naše kamarádka měla před pár dny štěstí. Dělá doma kvůli koronaviru a ve dne se jí dobýval do bytu zloděj. Naštěstí když otevřela, lekl se a utekl.

Můžu také ukázat změny na tom, co jsem říkal a jak se vyvinula situace. Když jsem před pár měsíci varoval před koronavirem, smáli se mi. Když jsem před pár lety mluvil o tom, že migranti přinášejí zločinnost a nemoci, psali, že jsem xenofob a fašista. Dnes už hodně lidí vidí, že bezpečnostní situace je stále horší. Jestli nebudeme reagovat na hrozby, brzy zjistí všichni, co se smáli, že jsem měl zase pravdu. Navíc oni mě taky rozesmáli. Já, Žid, a fašista?

Zmínil jste se o projektu na Kladně. Proč právě toto město?

Pracuji jak v Praze, tak na Kladně, kde navíc žije a studuje moje dcera. Mám proto velký zájem, aby Kladno bylo bezpečné místo pro práci i pro život. Vím, že hodně lidem se bezpečnostní situace v Kladně a jeho okolí moc nelíbí a já tady můžu hodně pomoci. Mám tam pořád připravený projekt Bezpečná ulice a Bezpečná škola, které se teď ale zastavily. Měli jsme zatím jen jednu prezentaci, Bezpečné Kladno. Ale chci v tom pokračovat, jak to půjde.

Uvažuji, že když ministerstvo vnitra a vláda projekt občanské civilní stráže odmítne, budu kandidovat za Kladno do Senátu. Jako senátor budu moct iniciovat vytvoření lokálního projektu stráže s vedením Středočeského kraje a se starostou města Kladna.

Fotogalerie: - Hladová okna

Zažíváme poměrně rychlé a chaotické uvolňování. Kdyby se muselo znovu přiostřit, nebude to bezpečnostní riziko? Přestanou lidé důvěřovat vládě?

Myslím, že to uvolňování je předčasné. Každý vidí, že co vláda udělala, opravdu funguje. Jsme na tom hodně dobře proti západní Evropě i Americe, kde se ČR nejdřív smáli a teď dělají to samé.

Lidé vládě určitě důvěřovat nepřestanou, protože vidí, co se děje v Itálii, ve Španělsku i jinde. A to se u nás nestalo. Vidí také, že vláda ustupuje opozici, která se ale nechová moc rozumně. Jestli začne druhá vlna epidemie, bude to pro ni špatné.

Vidím riziko spíš v situaci státu a lidí, až skončí dnešní opatření. Babiš ví, že obnova ekonomiky bude hodně složitá. Stát nemá moc peněz, je závislý na ekonomice Německa, a to bude mít svoje problémy. Lidem se to nebude líbit. Budou mít míň peněz, bude těžké cestovat na dovolenou k moři, možná bude i nedostatek potravin. To může být problém.

Jak zvládá koronavirovou pandemii Izrael? Zákazy jsou tam údajně tvrdší než v ČR …

Izrael zvládá koronavirus velice dobře. Má silnou vládu, lidé jí věří a poslouchají. Měli jsme problémy s menšími skupinami ultraortodoxních obyvatel, ale k mému potěšení vláda jednala silně, rychle, nekompromisně a zvládla to.

Co se tyká dýchacích přístrojů a dalšího potřebného vybavení, Izrael ukázal, že má zázemí, a to, co chybělo, dokázaly ve světě najít naše informační služby. Další neuvěřitelný příklad je IAI, státní firma, která normálně vyrábí drony a satelity. Jakmile se ukázala potřeba, ihned vyvinula a začala vyrábět respirátory a dýchací přístroje. Tomu se říká špičková reakce.

A ještě jedna otázka. Jak se díváte na budoucnost Evropské unie po skončení současné krize, způsobené pandemií nemoci Covid-19?

V době pandemie Evropská unie úplně přestala existovat. Viděli jsme, že každý stát se stará sám o sebe. Pandemie jasně ukázala rozdělení Evropy na tři oblasti. Arogantní západ, využívaný východ a chudý jih. V době krize jsme zjistili, že jednota nikdy neexistovala, a že je v EU spousta zemí, které víc věcí rozděluje, než spojuje.

Hlavním důvodem, proč Evropská unie nikdy nefungovala a nikdy ani fungovat nebude, je, že nemá silné a jednotné vedení. Neexistuje jeden silný a rozhodující prezident jako v Rusku nebo USA. O každém rozhodnutí musí hlasovat lidi z 27 různých států s různými potřebami a názory. EU nebude pokračovat. Její problém je, že vedení se více zajímá o ideologii než o výsledky a o lidi.

Psali jsme: Ropa? Obří škody i v Rusku a v USA. Ekonom Křeček navrhuje Babišovi: Zrušte dotace solárům, nenechme vyvádět peníze do ciziny! Burani na Hradě, krádeže ve zdravotnictví, Babišovo zneužití koronakrize... Europoslanec Zdechovský i o tom, jak mu hrozili smrtí Stupidní propaganda ČT, žebrácké platy, chemické jídlo a moudra oslů. To se máme! „libuje“ si Martin Koller. A o EU nic hezkého Žebráci, flákači... Rozklad v EU. Hádky národů, píše Kechlibar. Toto ještě nebylo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.