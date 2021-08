Lidé by měli do voleb pochopit, co jsou Piráti zač. Jinak se budou nepěkně divit, obává se Šichtařová

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Už i do prostředí cenných papírů pronikají požadavky na zastoupení žen či menšin ve vedení firem. Po těch, co na ní obchodují, to požaduje druhá největší americká burza – technologický Nasdaq. „Chcete, aby váš důchod platila firma, která umí dělat peníze, nebo firma, která má ráda LGBT?“ vznáší řečnickou otázku Markéta Šichtařová. Tu v souvislosti s výrokem pirátského poslance Profanta a blížícími se volbami napadá, že pokud lidé nezačnou chápat, jak extrémně levicoví Piráti v realitě jsou, budou se nepěkně divit, ale s křížkem po funuse.

Před týdnem jsme se bavili o inflačních tlacích a následně oznámený meziroční růst spotřebitelských cen v červenci výší 3,4 procenta ještě překonal očekávání trhu i ČNB. Z prvních reakcí to vypadalo, že ekonomy zaskočila inflace svou razancí, protože ji čekali pod třemi procenty. Nově pak přišli s prognózami, že ke konci roku bude činit v meziročním vyjádření až čtyři procenta a celkově letos inflace převýší úroveň tří procent, ocitne se tak za celý rok mimo toleranční pásmo České národní banky. Jaké jsou vaše prognózy v tomto směru?

Divím se, že se někdo diví. O inflaci na tomto místě mluvíme už dlouho. Vždy, když přijde řeč na „covidovou záchranu“, já pravidelně poukazuji na to, že to je pseudozáchrana, danajský dar. Že tato „záchrana“ spočívající v tisku peněz a zadlužování notně musí vést k inflaci, která bude jednak vysoká, jednak dlouhodobá. Taky jsem tu opakovaně tvrdila, že inflace se nejprve projeví v cenách cenných papírů a realit, teprve s odstupem v cenách zboží a služeb.

Tu první fázi máme již za sebou, teď už se inflace ve druhé fázi projevuje i ve spotřebitelských cenách, je tedy v realitě ještě mnohem vyšší, než se oficiálně uvádí, protože inflaci danou cenami cenných papírů a nemovitostí v těchto číslech nemáme vůbec zahrnutou. Můj odhad pro takzvaný index spotřebitelských cen je spíš k těm čtyřem procentům než ke třem pro konec roku.

Zmínila jste, že inflace je v realitě mnohem vyšší, než se oficiálně uvádí. Je tedy pro úspory na běžných a spořicích účtech v bankách ještě více zle, než by se podle oficiálních údajů zdálo?

Jistěže ano. To jsou právě ty ceny realit a cenných papírů. Ty nejsou v žádném oficiálním indexu celkově zachycujícím cenový růst zahrnuty. Přitom všichni víme, jak ceny bytů nebo pozemků doslova bizarně v posledních 2-3 letech vyskočily. Trochu mi to připomíná situaci „operace se zdařila, pacient zemřel“. Tady taky můžeme říct: HDP na papíře roste, ekonomika je reálně a nepapírově tak trochu kaput a úspory jsou požírány inflací.

USA se vydávají stejnou cestou jako EU. Do roku 2030 by auta s elektrickým pohonem měla tvořit polovinu celkového prodeje nových automobilů ve Spojených státech. Stanovený cíl bude součástí exekutivního příkazu, který podepíše prezident Joe Biden, ale nebude právně závazný. Není příznačné, že s plánem souhlasí velké americké i zahraniční automobilky, ale až poté, co si hlasitě řekly o rozsáhlou vládní podporu a co Bílý dům na pobídkách přislíbil sto miliard dolarů?

Tak samozřejmě, že když do toho zamícháme dotace, automobilky se přestávají chovat tak, aby to bylo ku prospěchu spotřebitelů. Tohle CO2 náboženství společnost pomalu ekonomický rozkládá. Je to takový donkichotský boj proti větrným mlýnům. Jenomže, bohužel, není jenom směšný, on je taky příšerně drahý a tahá peníze z kapes i těm, kterým by jinak tahle komedie byla šumafuk. Nejhůř to dopadne na nejchudší lidi. Ti ani s dotacemi na elektroauta nebudou mít, takže zchudnou ještě víc.

Jak typické pro socialisty: Tak moc nerozumí ekonomii, že nedokáží domyslet dokonce ani to, že jejich výmysly mají většinou přesně opačný než zamýšlený efekt. V tomto případě je zamýšlen efekt dvojí: Dotace mají snížit nerovnost mezi lidmi a mají zlepšit ekologii. Realita je ta, že nůžky mezi lidmi se ještě víc rozevřou, protože chudí se k autům ještě víc než dosud nedostanou, a navíc třetí svět je ekologicky totálně drancován kvůli surovinám nezbytným pro výrobu elektrobaterií. Přitom efekt na CO2 v rozvinutém světě není prakticky žádný, nehledě na to, že sama touha omezovat CO2 je dosti pochybná.

Druhá největší americká burza – technologický Nasdaq – mění pravidla pro firmy, jejichž akcie na se ní obchodují. Nově budou muset mít ve vedení minimálně jednu ženu a minimálně jednoho zástupce menšin, tedy zástupce LGBT orientace nebo příslušníka podreprezentovaných etnických menšin, k nimž se řadí Afroameričané, Asiaté, Hispánci, Indiáni, původní Havajci a lidé smíšené rasy. K čemu to může při obchodování pomoci?

Při obchodování to „pomůže“ k tomu, že cenově protežovány budou nikoliv akcie konkurenceschopných, efektivních a výnosných firem, nýbrž protežovány budou akcie ideologicky správné. Takže když kupříkladu váš penzijní fond bude kupovat akcie a podle regulace to budou muset být akcie obchodované na burze, nakoupí nikoliv akcie ziskové, ale akcie politicky povolené. Sami si odpovězte na otázku, zda chcete, aby váš důchod platila firma, která umí dělat peníze, nebo firma, která má ráda LGBT.

Víte, ona je LGBT korektnost pěkná věc; je hezké, když se všichni mají rádi: holky, kluci i ti ostatní. Ale zkuste tou korektností a všeobjímající láskou nakrmit vaše hladové dítě nebo zaplatit vaší babičce domov důchodců. Že to nejde? Hm, tak to jste měli vědět včas, kam vložit vaše peníze; jestli tam, kde umějí vydělávat, nebo tam, kde se umějí mít rádi. Zkuste se v důchodu utěšovat tím, jak jsou kvóty na LGBT správňácká věc a jak jste je museli ze svých peněz investovaných do Nasdaqu podpořit, a třeba vás hlad přejde.

Pirátský poslanec Ondřej Profant, s nímž koalice Pirátů a STAN počítá ve vládním týmu buď jako s ministrem pro místní rozvoj – nebo informatiky, tedy resortu, který Piráti plánují vytvořit – během akce Prague Pride prohlásil, že „Sněmovna je plná konzervativních bílejch páprdů a velká část inklinuje k fašismu“. Když si ten výrok pirátského poslance rozložíme na jednotlivé charakteristiky, čím by blížící se volby prospěly nejvíc – kdyby ve Sněmovně ubylo konzervativců, bílých, páprdů nebo těch, co inklinují k fašismu?

Blížící se volby by moc prospěly, kdyby se lidé kousli do pozadí a obtěžovali se zjistit si, kdo je v politice kdo. Pokud by se voliči kupříkladu obtěžovali zjistit si, jaké báječné nápady pro ně Piráti chystají. Pokud by místo protestních hlasů házeli do uren hlasy, o kterých vědí, komu je skutečně házejí. V opačném případě se dočkáme moc nepěkného překvapení. Pokud lidé dál nebudou chápat, jak extrémně levicoví Piráti v realitě jsou, budou se nepěkně divit... ale s křížkem po funuse.

I když migrace byla vysmívána jako volební téma a zprávy podobné té aktuální, kdy v Praze z jedné dodávky zadržela policie 29 Syřanů, byly zlehčovány, tak nynější události v Afghánistánu vyvolávají obavy z exodu velké spousty tamních obyvatel směr Evropa. U nás přibývá stran, které mohou po volbách sestavit vládu a netají se pozitivním postojem k přijímání uprchlíků. Po Pirátech se k tomu přihlásila i Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09, která je součástí koalice Spolu. Pokud by se ale EU postavila k ochraně vnějších hranic jako v případě Litvy a Lotyšska, kam proudí davy migrantů z území Běloruska, měla by nás otevřená náruč Pirátů či šéfky TOP 09 vůbec trápit?

Pokud Evropa nechrání vnější hranice schengenského prostoru, nejsme ani my vázání slibem nechat propustné naše hranice. Pokud váš partner porušuje smlouvu, nemáte ani vy povinnost dodržovat smlouvu. Jen taková smlouva je morálně přípustná, která je ve prospěch všech zúčastněných stran. Co tím chci říct: Pokud by začaly davy nelegálních migrantů proudit do Evropy, s klidným svědomím můžeme my naše hranice uzavřít. Co si ale budeme povídat, povolební situace na to moc nevypadá. Ta spíš vypadá na to, že hranice budou propustné jak cedník.

