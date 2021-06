Lidé schovávají majetek před státem. Čeho se tak moc bojí? Markéta Šichtařová má informace a varuje

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Lidé převádějí své majetky do zahraničí, nakupují bezpečná aktiva a dělají všechno, aby tento majetek schovali před státem. Obávají se inflace, zvyšování daní a plíživého zestátňování, protože dobře vidí, co se v Evropě děje. Podle Markéty Šichtařové jde o důsledek rostoucího zadlužení eurozóny, které slouží k tomu, aby se nemuselo přiznat, že eurozóna jako projekt se nepovedla. Přitom Pakt stability a růstu, který byl zaveden proto, aby nebyla ohrožena prosperita eurozóny, teď neplatí, aby nebyla ohrožena prosperita eurozóny. To je vymývání mozků.

reklama

Za prvních pět měsíců letošního roku dosáhl deficit státního rozpočtu 255 miliard korun, přičemž na celý rok byl schválen schodek 500 miliard korun. Na příští rok navrhlo Ministerstvo financí státní rozpočet se schodkem 390 miliard korun. Jak byste ta tři čísla, z nichž dvě jsou nová, okomentovala?

Schodek státního rozpočtu ke konci května na těchto 255 miliard korun vyskočil z dubnových 192 miliard korun. To samo o sobě je ohromný meziměsíční růst. Jde o nejhorší květnový výsledek od vzniku České republiky. Když se podíváme na statistiku detailněji, tak příjmy meziročně poklesly o ještě přijatelných 3,3 procenta. Jenže tempo růstu celkových výdajů je vysoké a dosahuje 10,8 procenta. Zatímco běžné výdaje kvůli nejrůznějším podpůrným balíčkům rostly o 12,4 procenta, kapitálové výdaje meziročně klesly o 9,6 procenta. Loni hospodaření státu ovlivněné dopady pandemie vykázalo deficit 367,4 miliardy korun, na letošní rok je i díky předvolebním dárečkům schválen schodek 500 miliard korun. Ještě horší je, že se vládě nechce šetřit ani v příštím roce - Ministerstvo financí ČR navrhlo na příští rok státní rozpočet se schodkem 390 miliard korun.

Hospodářské noviny, server Aktuálně.cz a týdeník Respekt přinesly před pár dny článek s titulkem „Klaus po revoluci tajně poslal miliardy Sovětům“. Bývalý prezident Václav Klaus považuje text za snůšku lží, a když mu moderátor Radiožurnálu Vladimír Kroc kladl na toto téma stále stejné otázky, z rozhlasového studia odešel. Z toho, co víme, lze spíše věřit těmto seriózním médiím, nebo dát tentokrát na Miroslava Kalouska, který na Twitteru napsal: „Nemám žádný důvod bránit V. Klause, ale neměli bychom se uchylovat k nepravdám. Klausovo ministerstvo financí žádnou miliardu dolarů do SSSR neposlalo“?

Anketa Vážíte si exprezidenta Václava Klause? Ano 37% Ne 31% Mé pocity k němu jsou rozporné 32% hlasovalo: 15619 lidí

Já nebudu jednat stejně, nebudu vyslovovat kategorické soudy o něčem, o čem nemohu mít detailní informace. Řeknu vám proto nikoliv fakta, ale můj názor. A můj názor zní: V lepším případě novináři nevěděli, o čem píší, v horším případě se přímo snažili Václava Klause cíleně dehonestovat, aby nemohl znovu kandidovat na prezidenta. Novináři totiž dokonce museli některá slova ve svém článku pozměnit, jelikož jeho prvotní vyznění bylo dost posunuté. Vypadá to, že levicoví novináři, kteří text psali, vůbec nechápali základní ekonomické pojmy jako úvěrový rámec, konvertibilní rubl a další. Takže můj dojem, na který bych vsadila boty, je, že to je naprostá fantasmagorie.

Psali jsme: Státem podporované bonzáctví. Šichtařová o další novince, raději se připravte Řeší se Dukovany, nákup Sputniku V, schyluje se k další válce o Krym. A „najednou“ kauza Vrbětice? Markéta Šichtařová tuší a připomíná Irák Volíte hodné hochy a pak se divíte, že přijde teror jako řemen. Kdysi komunisté, dneska Piráti. Šichtařová varuje „Socialistická čuňárna! A tohle je populismus, nebo ekonomická nevzdělanost?!“ Ekonomka Šichtařová rozkryla plány Pirátů, když budou u moci

Evropská komise oznámila, že pravidla týkající se zadlužování v zemích Evropské unie zůstanou v roce 2022 pozastavena. Odložení nutnosti zavádět úsporná opatření v zemích EU má vést k nastartování ekonomického růstu po pandemii. K opětovné aktivaci pravidel pro odpovědné hospodaření dojde nejdříve v roce 2023. Co říkáte tomu, jak se žongluje s tímto takzvaným Paktem stability a růstu, který má omezovat tvorbu schodků veřejných rozpočtů na nejvýše tři procenta HDP?

Směšné. Pakt stability a růstu byl zaveden proto, aby nebyla ohrožena prosperita eurozóny. A teď se tvrdí, že je odložen k ledu, aby nebyla ohrožena prosperita eurozóny. No co tohle je za vymývání mozků lidí?

Realita je taková, že rostoucí zadlužení eurozóny slouží k tomu, aby se nemuselo přiznat, že eurozóna jako projekt se nepovedla, že prochází hlubokou strukturální krizí a její monetární systém má velký problém. Tak se na dluh hrnou peníze do oběhu jednak skrze vlády, jednak skrze centrální banku, aby se držela uměle při životě nefunkční pracovní místa a průběh této krize se maskoval. Výsledkem bude jen a jen ztráta konkurenceschopnosti a inflace.

Neuplyne dne, kdy by mne klienti nekontaktovali a neradili se, jak před inflací, zvyšováním daní a plíživým zestátňováním ochránit svůj majetek, protože dobře vidí, co se v Evropě děje. Převádějí tak své majetky do zahraničí, nakupují bezpečná aktiva a dělají všechno, aby tento majetek schovali před státem. A mají pravdu – protože právě toto zadlužování nutně ke zvyšování daní a stále rozpínavějšímu státu povede.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Velká zelená revoluce, známá jako New Green Deal, cesta k bezuhlíkové ekonomice, bude mimořádně nákladná. Maďarský premiér Viktor Orbán se ale vyslovil proti tomu, aby náklady nesli jednotlivci a rodiny. Podle něj by průměrná maďarská rodina platila za boj s klimatickými změnami 20 tisíc forintů měsíčně, tedy přibližně 1464 korun. To považuje za nepřijatelné, a proto chce, aby za znečišťování platily velké společnosti. Ale je reálné zabránit, aby tento náklad nějak nepřenesly na spotřebitele? Kdo by tedy náklady zelené revoluce měl nést?

Samozřejmě vždy náklady ponese poslední článek řetězce, tedy jednotlivec, bez ohledu na to, na který článek regulaci uvalíme. Už mě docela unavuje komentovat vizi bezuhlíkové ekonomiky. Je to stejná hloupost jako komunismus – totiž myšlenková konstrukce, která by mohla fungovat, jen pokud by se člověk jako živočišný druh choval jinak, myslel jinak.

Všechny tyhle utopie jsou založené na předpokladech, že homo sapiens bude jiný, než jaký je. Že ho nebude motivovat zisk, že se nebude chtít rozmnožovat, že nebude soutěživý a tak dál. Ze včel samotářského živočicha neuděláte a z lišky neuděláte smečkové zvíře. Člověka nedonutíte, aby v jeho DNA nebyla zakódována potřeba hospodářské soutěže a tedy tržního jednání. A představa komunismu zrovna tak jako bezuhlíkové ekonomiky je nekompatibilní s tržním chováním.

Bezuhlíková ekonomika nebude, protože než bychom jí dosáhli, naše ekonomika by se neefektivitou zhroutila, byla by požrána a kolonizována ekonomikami vitálnějšími. Nehledě na to, že bezuhlíkové ekonomiky není třeba. Kdyby – hypoteticky – byla, globální klima by to neovlivnilo. A kdyby ho to – hypoteticky – ovlivnilo, bylo by to šumafuk, protože pro přežití lidstva není rizikem oteplování, nýbrž ochlazování. Nelogičnost na nelogičnost.

Přiznejme si: kolektivistům nikdo nešlo o dosažení veřejného blaha, které deklarují. Šlo jim vždy jen o ovládání a kontrolu. A toho se nejlépe docílí za použití strachu – jedno zda z oteplování nebo z covidu. A nemyslete si, že když jim ustoupíte trochu, budou spokojeni a nechají vás dýchat. Čím víc ustoupíte, tím víc na vás budou tlačit, až do ovládnutí totálního.

Ondřej Profant Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kvůli požadavku Evropské unie na zavedení biometrických údajů do identifikačních dokladů používaných pro cesty po Evropě projednala Sněmovna zákon o občanských průkazech. Nově se v nich objeví otisky prstů, ženám se umožňuje zvolit si své příjmení nepřechýlené, ruší se uvádění akademických titulů a hodností, ale i rodného čísla, neprošel však návrh pirátského poslance Ondřeje Profanta, aby v občanských průkazech nebyl uváděn údaj o pohlaví. Zamlouvá se vám tato podoba klíčového dokladu totožnosti, nebo by si ještě nějakou úpravu zasloužil?

Popravdě – je mi to upřímně jedno. Já si státu moc nevšímám a nejšťastnější jsem, když si ani on nevšímá mě. Občanský průkaz je majetkem státu, tak mě nějak zvlášť netrápí, co si do něj o mně píše. Já se státem uzavřela takovou – jednostrannou – dohodu, vlastně tedy spíš deklaraci: snažme se jeden druhého všímat co nejmíň, a budeme oba spokojeni!

Možná se ale i tyto občanské průkazy brzy přežijí. Evropská komise ve čtvrtek představila návrh takzvané digitální peněženky, která má lidem umožnit snadné používání elektronických dokumentů po celé Evropské unii. A bude prý mít nejvyšší úroveň zabezpečení. Máme jásat, že evropská digitální identita nám umožní dělat v jakékoli členské zemi to, co děláme doma, bez jakýchkoli dalších nákladů a s méně překážkami, jak uvádí Komise, nebo se bát možných krádeží citlivých dat a toho, že jde o další krok ke sledování lidí či toků peněz?

Jistě, že je to další krok ke sledování lidí i jejich peněz. Ale to v zóně, která pomalinku polehounku sklouzává k totalitě, nepřekvapí.

Psali jsme: Ekohysterie, vyhozený BILION korun. To je spravedlnost? Šichtařová jen kroutí hlavou Proč nemůže být ČT objektivní? Markéta Šichtařová vytáhla věc, ke které se televize sama hlásí Piráti a pirátky, tady někdo vůbec neví, co povídá. Ekonomka vyvrací jejich základní neznalosti měnové politiky K hypotéce pět milionů budete platit ještě daň 50 tisíc ročně?! Ekonomka Šichtařová jde do otáček nad tím, co už se vymýšlí

Aby bylo jasno aneb Vrátí se Marx a Lenin?

"Svoboda se nedá koupit. Odpovědnost se nedá zdědit. Demokracie se nedá nařídit. A přesto jako by dnešní svět svobodu zatracoval, odpovědnost umlčoval a demokracií opovrhoval. Jako by znovu volal po návratu Marxe s Leninem." * Objednat za zvýhodněnou cenu ZDE

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.