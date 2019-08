Lidovec označil Okamuru za „ekonomického migranta z Tokia“, který se opičí. Proč?

Stále více se diskutuje o významu rodiny – muže a ženy v manželství. Jsou tradiční rodinné hodnoty ohroženy v rámci prosazování genderu, manželství a adopce dětí homosexuálů a podobně? Máme se podle vás čeho obávat?

KDU-ČSL je strana, která má v zásadních hodnotových otázkách jasno. Na rozdíl od většiny ostatních stran a různých populistických hnutí a politiků, kteří ještě před pár lety propagovali multikulturalismus a takzvaná práva menšin a dnes se tváří, že brání tradiční hodnoty, své postoje a program měnit nemusíme. Bohužel vnímáme relativizaci postavení tradiční rodiny, a proto jako KDU-ČSL navrhujeme, aby definice manželství jako svazek muže a ženy byla zakotvena přímo v Ústavě České republiky.

Pokud dochází k narušování tradičního vnímání rodiny, jaký dopad to může mít na společnost, lidstvo, civilizaci? Proč je důležité ho zachovávat?

Použiji to staré, ale pravdivé rčení: rodina je základ státu. Z ekonomického hlediska je tradiční rodina nejlepší a nejlevnější prostředí pro výchovu dětí, tedy budoucích daňových poplatníků. Bez dostatečně početné nové generace nemůže fungovat ekonomika ani důchodový systém. Nejde tedy jen o hodnotové téma, ale také o ekonomické. Každé narozené dítě přinese státu na daních za svůj život 3,5 milionu korun.

A jak nám to v České republice jde?

Vzhledem k tomu, že populace v České republice mírně roste jen díky migraci, tak nám to moc nejde. KDU-ČSL dlouhodobě říká, že naše budoucnost musí být v našich vlastních dětech, ne v migrantech. A za tento postoj se mám v minulosti smáli. Možná si vzpomenete na stereotyp: jo lidovci, pánbíčkáři, mají hodně dětí, tak je chtějí podporovat. Pravda je, že máme propracovaný program podpory pracujících rodin. Když jsme byli ve vládě, tak se nám podařilo řadu opatření na podporu rodičů s dětmi prosadit. Dnes už se tomu nikdo nesměje. Dnes se naopak po nás, pokud jde o podporu pracujících rodin, opičí kdekdo. I ekonomický migrant z Tokia.

Učíme ve školách dostatečně, co tradiční rodina znamená?

Od vlastních dětí vím, že se o tom učí. Jestli dostatečně, to neumím posoudit. Ale důležité je, aby co nejvíce dětí žilo v tradiční rodině. Pokud v tradiční rodině žijete, logicky se o tom nemusíte tolik učit. Pokud to znáte jen jako teorii ze školy, něco je špatně.

Měli by homosexuální páry mít v České republice dovoleno uzavírat manželství a adoptovat děti?

Pro mě i pro KDU-ČSL je manželství svazkem výhradně mezi mužem a ženou. Je to institut prověřený tisíciletími. Rodina založená na manželství muže a ženy je statisticky nejstabilnějším soužitím s nejmenšími nároky na státní kasu a nejvhodnějším prostředím pro výchovu dětí. Z těchto důvodů má manželství zůstat výlučně svazkem muže i ženy, a proto si zaslouží exkluzivní postavení ve společnosti. Z obdobných důvodů jsem i proti adopci dětí homosexuálními páry. Manželství není žádný přežitek, lidé to podvědomě cítí. Rozvodovost není tak vysoká, jak se tvrdí, protože jde o procentuální vyhodnocení sňatků a rozvodů za jeden rok, to je nevypovídající. Máme taky důvod k optimismu. Od roku 2013 setrvale roste počet uzavíraných sňatků, a to především těch prvních.

Jak sám vnímáte pochody menšin, třeba ten, který hostí Praha – Prague Pride?

Sexuální orientace je a má zůstat soukromou věcí každého jednotlivce. Veřejné demonstrace sexuality a sexuální orientace považuji za výraz malého sebevědomí a v některých případech i za projevy hraničící s obscénností nebo přímo obscénní. Lidé odění jen do kožených spodků podle mě na veřejnost nepatří.

S tím souvisí i diskuse kolem výrazného vlivu menšin. Jistě jste také nejednou slyšel obavy, že menšiny začínají ovládat většinu. Souhlasíte s tím? Nebo jsou to přehnané obavy? Kde nalézt rovnováhu?

Menšina, pokud se pohybuje v mezích zákona, má požívat ochrany většiny a má být respektována. V demokraciích ale rozhoduje vůle většiny, a to buď přímo, nebo v případě zastupitelské demokracie prostřednictvím volených zástupců – například poslanců. Pokud se prosadí menšinový názor nebo výhody pro menšiny, děje se tak zpravidla z vůle většiny. Například pokud budou uzákoněny homosexuální sňatky, bude k tomu potřeba většiny hlasů v Parlamentu. A ve volbách si lidé demokraticky zvolili většinu liberálních poslanců. Hnutí ANO se 78 poslanci je liberální uskupení, které se k liberalismu hlásí a patří do liberální evropské frakce.

Těch pár jedinců z hnutí ANO, kteří o sobě říkají, že hájí tradiční hodnoty, tuto skutečnost nezmění. Podpora pro takzvané sňatky pro všechny je tam tedy přirozeně velmi vysoká. Piráti, kterých je ve Sněmovně 22, jsou čistokrevní liberálové a homosexuální sňatky podporují ze sta procent. ČSSD je většinově také pro. Přidáte-li k nim jednotlivce z dalších stran, tak pravděpodobnost, že tento návrh projde, je docela vysoká. Deset poslanců za KDU-ČSL nemá sílu tomu zabránit. Ale je to demokratické a vyhraje vůle většiny. Pokud to voličům vadí, tak o tom mají přemýšlet před volbami. Ten, kdo volil Babiše nebo Piráty, prostě volil Istanbulskou úmluvu a homosexuální sňatky. Ten, kdo volil KDU-ČSL, volil tradiční hodnoty. Poměr je ale 100 : 10.

Poslankyně Helena Válková z hnutí ANO však tvrdí, že Istanbulská úmluva neznamená žádné problémy a Česká republika by ji měla schválit. Má zajistit ochranu obětem násilí, odpůrci však tvrdí – například pravoslavná církev –, že znamená porušení presumpce neviny a nic užitečného nepřináší. Co vy na to?

KDU-ČSL se vyjadřuje kriticky k úmluvě již několik let. Na rozdíl od Babišova hnutí ANO 2011 a ČSSD naši ministři hlasovali v Sobotkově vládě proti její ratifikaci. Cílem úmluvy má být reagovat na vysoký výskyt domácího a genderově podmíněného násilí. Je třeba zdůraznit, že KDU-ČSL dlouhodobě odsuzuje všechny formy domácího násilí a jednoznačně podporuje rovnost příležitostí pro muže i ženy. Mimochodem, byla to právě KDU-ČSL, která se před deseti lety zasadila o přijetí legislativy na potírání domácího násilí a násilí na ženách. Pokud je potřeba tuto legislativu v měnícím se světě upravit nebo doplnit, tak to udělejme novelizací vlastní legislativy, nikoliv ratifikací Istanbulské úmluvy, která obsahuje řadu problematických pasáží. KDU-ČSL jde především o řešení násilí na ženách, nikoliv o prosazování genderové politiky.

My odmítáme Istanbulskou úmluvu, jelikož to není zdaleka jen o potírání násilí na ženách, ale především o genderové ideologii. Je to dokument, kde se v preambuli dozvíte, že násilí na ženách má strukturální povahu, že násilí na ženách je nástrojem patriarchátu. To je jazyk takzvané frankfurtské školy. Žena a muž se v životě podporují a pomáhají. Tento dokument ovšem vidí vztah muže a ženy jako boj o moc, útočí na samotnou podstatu rodiny, vidí ji jako nástroj k ovládání ženy. To je prostě přes čáru. Podporuje smluvní státy ve financování programů zpochybňujících normální rodinu jejím označováním za stereotypní pojímání rolí můžu a žen a podobně. Domníváme se, že nikdo není schopen dát politické záruky, že Istanbulská úmluva nebude v průběhu času interpretována v neprospěch rodiny založené na vztahu jednoho muže a jedné ženy.

Dále chybí záruka, že úmluva nebude sloužit jako záminka či legislativní opora ke stírání autentických rozdílů mezi mužským a ženským pohlavím a k odstraňování pojmů otec a matka z vládní pro rodinné politiky, k zavádění předčasné a násilné sexualizace dětí ve školách prostřednictvím povinné výuky, k pozvolné indoktrinaci právními prostředky na úkor občanské společnosti, k umožnění adopce dětí homosexuálními páry, k vytváření takového systému sociálně-právní ochrany dětí, který nepreferuje komplexní práci s rodinou a nerespektuje subsidiární roli státu k záležitostem rodiny, ke znevažování mateřské role ve vztahu k profesní kariéře a podobně.



autor: Zuzana Koulová