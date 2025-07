Kde udělali soudruzi z Fialovy vlády chybu? Okamura k blackoutu

Česká vláda prý bude usilovat o to, aby chystaný systém emisních povolenek z dopravy a z vytápění budov, označovaný jako ETS 2, byl pro státy Evropské unie dobrovolný. V Otázkách Václava Moravce to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Jste rád?

Evropská komise ale navzdory výhradám některých členských zemí pokračuje ve svých snahách o dekarbonizaci. Snižování emisí má podle aktuálního návrhu Bruselu ještě zrychlit. Už v roce 2040 by Evropa měla dosáhnout snížení emisí o 90 % oproti roku 1990. Je to podle vás reálné?

V Evropské unii zešíleli. Brusel potvrdil, že chce rozvrátit naši ekonomiku a životní úroveň lidí. To jsou vpravdě bolševické stachanovské závazky podobné Velkému skoku. A to všechno podporuje česká vláda s Fialou a Rakušanem. Pokud tomu nezabráníme, bude to mít i podobné destruktivní důsledky jako čínský Velký skok a naprosto to rozvrátí ekonomiku a životní úroveň obyvatel Evropy. Tomu musíme zabránit. K podpoře Green Dealu se bohužel zavázala i Fialova vláda, která, když viděla, jaký to vyvolalo odpor občanů, nyní navrhuje perestrojková opatření, která reálně nic neřeší.

Česko vydalo na ukrajinské uprchlíky takřka nejvíce na světě – 200 miliard korun. V přepočtu na průměrnou českou domácnost šlo o zhruba 42 tisíc korun, plyne z dat německého institutu v Kielu. Kde je tedy ten ekonomický přínos, o kterém stále mluví vláda?

A ještě dodám, že si na to Fialova vláda vzala půjčky, které budou splácet naši občané. My říkáme: peníze českým občanům, ne Ukrajincům! Podle hnutí SPD by se měli ukrajinští takzvaní „uprchlíci“ vrátit domů. Hnutí SPD jasně říká: Už ani halíř Ukrajincům! Nula! Peníze českým občanům, to je jasná pozice SPD. Proč mají mít nějakou podporu? Pro nás je na prvním místě český občan. Pro Fialovu vláda je na prvním místě ukrajinský občan. Navíc se také ukazuje, že Fialova vláda upřednostňuje Ukrajince na úkor bezpečnosti českých občanů.

Na čem se to ukazuje, prosím?

Odsouzení takzvaní „uprchlíci“ jsou totiž na Ukrajinu vyhošťováni jen výjimečně. Zákon to přitom umožňuje. Česko letos vyhostilo pouze osm občanů Ukrajiny, z toho se ve dvou případech jednalo o držitele dočasné ochrany, tedy údajné uprchlíky. Dopustili se však trestné činnosti a tuzemský soud je odsoudil k vyhoštění. Držitele dočasné ochrany je možné vyhostit teprve od 1. ledna 2024, do té doby to zákon zvaný Lex Ukrajina zapovídal. Jak ale ukazuje policejní statistika, děje se tak spíše výjimečně. S tímto postupem nesouhlasíme a je právě vidět, že Fialova vláda upřednostňuje Ukrajince na úkor bezpečnosti českých občanů. My říkáme: jednou a dost! Pakliže tedy cizinec spáchá v ČR trestný čin, navrhujeme, aby mu bylo ukončeno povolení k pobytu.

Pokud budeme ve vládě, udělali bychom též zásadní revizi všech povolení k pobytu Ukrajinců v ČR, aby tady zůstali pouze ti, kteří prokazatelně pracují na pracovním místě, kde nelze přijmout českého občana. Všem ostatním bychom ukončili povolení k pobytu. Nechceme tady žádné Ukrajince, kteří dostávají sociální dávky nebo podsekávají mzdy našim občanům.

Na konci týdne se ale řešilo něco jiného: Co říkáte rozsáhlému blackoutu, který postihl rozsáhlé oblasti České republiky? Blackouty hrozí i do budoucna, protože lze obecně říct, že takzvané obnovitelné zdroje energie, které prosazuje jako stěžejní v rámci Green dealu Evropská komise a Fialova vláda, nepomáhají stabilitě přenosové soustavy, protože dodávají nestabilní množství elektřiny. O tom se hovořilo i v případě nedávného velkého blackoutu ve Španělsku. Fotogalerie: - K výpadku proudu Pozoruhodná je v této souvislosti nekompetentnost Fialovy vlády, protože ještě před týdnem tvrdil v médiích náměstek ministra průmyslu a obchodu Štěpán Hofman, že "každopádně podstatné je, že u nás v tuto chvíli takovýto blackout nehrozí. Český systém je na podobnou situaci připravený a má funkční krizové plány. Rizika sice mírně rostou, ale námi přijatá legislativa a realizovaná opatření tuto možnost minimalizují." A já se ptám: Kde udělali soudruzi z Fialovy vlády chybu?

Nebyl to jediný kolaps tohoto týdne, v pondělí zase spadl na mnoho hodin systém pro registraci OSVČ a podnikatelů ke koncesionářským poplatkům České televize a Českého rozhlasu. Přitom podle mnohých šlo o zcela zbytečný úkon, zejména údaje o počtu zaměstnanců a aut, které si televize a rozhlas klidně mohly samy vytáhnout z rejstříků...

Je to šílená buzerace. S rozšířením a zvyšováním koncesionářských poplatků, které prosadila Fialova vláda, se totiž zavedla povinnost, že se OSVČ a podnikatelé musí registrovat pod hrozbou pokuty, a to i v případě, že nemají povinnost platit koncesionářské poplatky. Fialova vláda se chová arogantně a lidem se vysmívá. Dává jim debilní povinnosti a pak ani není schopna zajistit, aby lidé mohli splnit to, co po nich nesmyslně požaduje. Nechápu, proč se musí někdo registrovat do něčeho, k čemu nemá povinnost. Buzerace!

Jde o závěrečnou křeč Fialovy vlády. Od června musí nově stovky tisíc domácností platit televizní a rozhlasové poplatky, i když žádnou televizi ani rádio nevlastní – stačí, že mají mobil nebo počítač. Dalším 3,3 milionům lidí vláda poplatky zvýšila. Navýšení poplatků navíc přichází v době, kdy mnoho domácností bojuje s rostoucími životními náklady. Vláda a parlament by měly naopak hledat cesty, jak lidem ulevit. Místo toho je nutí platit víc za služby, které mnozí ani nevyužívají a vysloveně je nechtějí.

A řešení?

My navrhujeme zrušit koncesionářské poplatky České televizi a Českému rozhlasu a převedení na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Systém koncesionářských poplatků v drtivé většině zemí EU neexistuje. A posílíme také důraz na objektivitu těchto médií a službu veřejnosti.

Nová ministryně spravedlnosti z ODS Eva Decroix stále neposkytla senátorům požadované dokumenty k tzv. bitcoinové kauze. Máte pocit, že se paní ministryně skutečně snaží kauzu zcela transparentně objasnit, jak slibovala?

Jednání ministryně Evy Decroix nasvědčuje tomu, že chce bitcoinovou kauzu zamést pod koberec. Ministryně odmítá vydat tyto dokumenty Bezpečnostnímu výboru Senátu, čímž podle všeho porušuje své zákonné povinnosti. Potvrzuje se, že jmenovat do vedení ministerstva spravedlnosti vysokou představitelku vládní ODS byla zásadní chyba, před kterou hnutí SPD varovalo. Působení Evy Decroix v čele ministerstva spravedlnosti potvrzuje obavy, že aféra ohledně dohody o vrácení, legalizaci a následném prodeji bitcoinů (a podíl členů vlády na ní) nebude nikdy objasněna.

Požadujeme, aby Eva Decroix byla z pozice ministryně spravedlnosti okamžitě odvolána a aby byl do vedení tohoto resortu jmenován nestranický právní odborník s vysokým morálním kreditem. Stejně tak by měl být odvolán i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který byl o celé transakci dlouhodobě informován a nyní se tváří, že tomu tak nebylo. Protože za vládu nese odpovědnost premiér, měl by podat demisi i on, a tím by skončila celá vláda.

Ještě připomenu, že i díky SPD se podařilo zamezit tomu, aby byly na návrh ministra financí Stanjury (ODS) osvobozeny od zdanění příjmy z prodeje kryptoměn nad 40 milionů korun. Pro tento nehorázný Stanjurův návrh hlasovali poslanci ODS a TOP 09. Návrh na nulovou daň z příjmu pro vybrané miliardové obchody nese všechny znaky účelového jednání politiků z ODS prosazujících zájmy miliardářů na úkor obyčejných lidí.

Začíná léto, čas koupání. Jenže v sousedním Německu média přinášejí z plováren spíše děsivé příběhy, třeba jak čtveřice Syřanů osahávala v německém městě Gelnhausenu v jihovýchodním Hesensku na koupališti mladé dívenky. Sexuální útok jich nahlásilo devět. Toto obtěžování na koupalištích se stává ale spíše pravidlem. O čem to svědčí?

Muslimové dobývají západní Evropu a stávají se tam pány. Ze západní Evropy se stává Orient. Hnutí SPD nechce, aby se toto dělo v naší zemi! A když na tyto problémy SPD upozorní, je hnutí SPD trestně stíháno i se svým předsedou na základě trestního oznámení z Fialovy vlády! Už se blíží soud a Fiala s Rakušanem mě chtějí zavřít do vězení na tři roky za protiimigrační plakát a zároveň nám neumožnit účast ve volbách. Chtějí zmanipulovat volby, aby se udrželi u moci. My ale neodvoláme a dále budeme bojovat proti masové imigraci, islamizaci a Migračnímu paktu EU, který prosadila Fialova vláda a který fakticky znamená, že nám se EU pošle muslimské imigranty. Ještě připomenu hromadnou bitku imigrantů v Německu, kdy stovka lidí ze dvou libanonských rodin se do sebe pustila noži a dýkami. Šílené.

Bohužel západní vlády se chovají vlastizrádně a africké a muslimské imigranty do Evropy fakticky zvou.

Zvou? Pane předsedo, není to příliš silné slovo?

Tak například Německo dalo za rok přes 17 miliard eur na podporu bydlení. Téměř polovina podpory jde cizincům! To je opravdu normální pozvánka pro africké a muslimské imigranty, aby si do Evropy šli za levným bydlením a sociálními dávkami! U nás je to podobné, když Fialova vláda radši dává peníze Ukrajině a Ukrajincům než českým občanům. SPD odmítá, aby se podporovali cizinci a imigranti na úkor našich občanů!