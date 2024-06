Macinka: Motoristé a můj tajný záměr. Jak půjdeme do voleb 2025

Začneme od úplného začátku, kdy vás vlastně napadlo založit stranu Motoristé sobě, byl tam nějaký zlomový moment, zlomový nápad?

Dávno jsem věděl, že zelený útok náš svět, na automobilismus a na automobilový průmysl (a nejen na ten automobilový) přijde, protože problematiku klimatického fanatismu, který postupně prorůstá do veřejných rozhodovacích struktur nejen na úrovni EU, sleduji dlouhodobě. Zároveň jsem věděl, že nikdo z české politické scény nebude schopen účinně vypointovat, o jak velký problém se jedná. Green Deal je velmi složitý a málokterý z politiků (natož občanů) jeho konstrukci rozumí a domýšlí hrozivé dopady této šílené politiky na prosperitu a životní styl celé naší společnosti.

Anketa Věříte státním institucím České republiky? Rozhodně ano 3% Převážně ano 0% Převážně ne 2% Rozhodně ne 95% hlasovalo: 14069 lidí

Chtěl jsem proto vnést do hry nějaký symbol. Symbol ztělesňující každodenní životní potřeby drtivé většiny lidí u nás, na něž vytrvale útočí západní zelená progresivistická levice: auto a motorismus. A protože motoristů a lidí existenčně závislých na jízdě autem je u nás mnoho, vsadil jsem na to, že příběh symbolizovaný automobilem lidé pochopí snáze, než snahu vysvětlovat pro leckoho možná příliš abstraktní boj za svobodu. Proto Motoristé sobě.

Jak dlouho znáte Filipa Turka? A kdy vás napadlo, že je to europoslanecký „materiál“?

Anketa Věříte státním institucím České republiky? Rozhodně ano 3% Převážně ano 0% Převážně ne 2% Rozhodně ne 95% hlasovalo: 14069 lidí

Měl jste v některém konkrétním momentu pocit, že by celá kampaň mohla přijít vniveč, protože byste i přes koalici zůstal pod pětiprocentní hranicí?

Neměl. Ta kampaň byla skvělá. A i když jsme v porovnání s ostatními disponovali nesrovnatelně nižšími finančními prostředky, byla vidět. Lidé o nás mluvili a byli jsme všude. Slova o nás coby o „černém koni voleb“ jsme z médií slyšeli prakticky celý poslední předvolební čtvrtrok. Věděli jsme od začátku naprosto přesně, co chceme udělat i jak to chceme udělat. A také jsme tak všechno i udělali.

A na druhou stranu, považoval jste dva mandáty za možný nebo dokonce pravděpodobný výsledek?

Úspěchem by pro nás bylo cokoliv nad pět procent, tedy i zisk mandátu jednoho, přesto potenciál zisku dvou křesel naše koalice určitě měla od začátku. Tento cíl jsme si také veřejně vytyčili při zahájení naší kampaně 11. dubna 2024, kdy jsme představili dvojici našich hlavních kandidátů – dnes již zvolených europoslanců – Filipa Turka, experta na průmysl a problematiku Green Dealu, a Nikoly Bartůšek, mimořádně kvalifikované odbornice na problematiku migrační a azylové politiky.

Fotogalerie: - Autor Twitter files v Praze

Koalice s Přísahou se evidentně osvědčila. V krajských volbách asi také podpoříte Přísahu. Ale co parlamentní volby? A širší koalice? SPD, Rajchl, Svobodní atd., jak se na ně díváte?

Vážím si koaliční spolupráce s Přísahou Roberta Šlachty, proto je pro mne pro jakoukoli současnou i budoucí politickou diskusi na prvním místě vždy právě on. Podobu, v jaké se Motoristé sobě zúčastní voleb do Poslanecké sněmovny, odhalíme v roce 2025. Do té doby nic nekomentuji, protože je před námi obrovské množství práce, kterou musíme vykonat. Ale ani s jednou z vámi zmíněných stran (SPD, PRO, Svobodní) z vlastní iniciativy jednat nebudeme. Mou ambicí určitě není vnitřně se uštvat a poztrácet energii v pokusech o „spojování“ atomizovaných, neúspěšných a mnohdy i značně zdiskreditovaných skupin. Chci se primárně věnovat „budování“ nové, silné a pro občany přijatelné pravicové politické alternativy. A to podle vlastního receptu, který nebude zatěžován „moudrostí a nároky“ lidí, kteří by se chtěli koalovat, jen aby zajistili přežití své značky. Bezbřehé diskuse postrádající smysl, rácio a elementární vnímání reality jsem zažil už na podzim se Svobodnými, jimž jsem nabízel účast v našem projektu pro eurovolby. Odmítli a prohráli. Celou dobu při tom hovořili o „spojování pravice“. Legrační ukázka pokročilého lhaní si do kapsy.

Andrej Babiš několikrát řekl, mimo jiné i pro PL, že se STAČILO! a „Turkem“ se dá bavit. Co to pro vás znamená?

Znamená to, jediné: Vládní strany jsou tak zamilované do svého pětikoaličního projektu, který vznikl na podkladu jediného „průniku“, jímž je mimořádně stupidní politika „antibabiš“, že jakoukoli diskusi s nejsilnější českou politickou stranou nad vážnými otázkami týkajícími se efektivní správy země nevedou a nepovedou. Stejné je to v případě SPD, jejíž předseda Tomio Okamura zcela nepochopitelně namísto opoziční (neboli protivládní) rétoriky raději vsadil na agresivní útoky na Andreje Babiše (a další opoziční subjekty včetně nás). Z parlamentních stran se tedy s nejsilnější stranou v zemi bavit nikdo nechce, zatímco my tento mindrák z nedostatku vlastního obsahu nemáme. Nepotřebujme hledat žádné zástupné pózy typu „antibabiš“, a proto nemáme problém se s hnutím ANO normálně bavit bez hysterických emocí, jaké předvádí např. paní Pekarová. Lidé z ANO jsou pro mne osobně stokrát přijatelnější, než drtivá většina levičáků a vlastizrádců z koalice SPOLU. Nerozumím ODS, proč se spoluprací s nimi tak zdiskreditovala.

Fotogalerie: - Šaty Lenky Šimůnkové

Různí „mudrcové“ spekulují, že se Filip Turek vrátí do celostátní politiky? To je asi blbost, co?

Filip Turek před dvěma týdny vstoupil do aktivní politiky a myslím, že z ní odejde, až půjde do důchodu. Má tedy před sebou dlouhou politickou kariéru a já se těším na to, v jakých funkcích a na jakých pozicích jej budeme v průběhu času vídat. Uměl bych si jej určitě představit ve významných a strategických postech doma i ve světě. Je to Čech jako poleno a svoji zemi nikdy nezaprodá ani nezradí. Nyní nastupuje na svoji misi do Evropského parlamentu, kde chce primárně zabojovat o zvrácení šíleného zákazu výroby a prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035. Revize tohoto zločinného zákazu by mohla přijít v roce 2026. Představa, že by se na všechny voliče vykašlal a v roce 2026 tam už nebyl a nehlasoval, je úplně bizarní. To se určitě nestane. Na druhou stranu si ale myslím, že pokud se zrušení tohoto zákazu vyjednat a prosadit podaří, může Filip svoji evropskou misi považovat de facto za naplněnou. Ale nepředbíhejme.

Fotogalerie: - SPOLU na druhém místě

A jiní „mudrcové“ tvrdí, že do frakce ECR vás nevezmou kvůli údajnému hajlování Turka. Komu a jak to pojedete do Bruselu vysvětlit? Jistě budou mít „informací“ od ochotných českých bonzáků dost.

Do frakce ECR nás nejspíše nevezmou kvůli hysterickému postoji ODS. Fiala křečovitě sleduje, jak mu roste konkurence na pravici a postupně zabírá ideové pozice, které kdysi zastávala ODS, ale spojením se zelenými euronaivisty z TOP 09 a koalicí s neomarxistickými Piráty se jich dobrovolně vzdala. Výroky paní europoslankyně Vrecionové, kterou jsme mimochodem ještě nikdy v životě neviděli udělat vůbec nic, jak nás bude v ECR blokovat, odkrývají, že ODS nejde o věc, nejde jí o obsah, nejde jí o politiku, natož o prosazování čehokoli z programu, kterým obalamutili své voliče, ale výlučně o zapouzdření se u moci poškozováním své politické konkurence. Myslím, že se jim to dlouhodobě nevyplatí a osobně udělám vše pro to, aby tragikomický trojspolek SPOLU odešel po sněmovních volbách tam, kam patří. Do opozice.

Teď objektivně, bez hodnocení toho, jestli vytahování špíny na poslední chvíli je morální. Myslíte, že si STAN pomohl, když se z Filipa Turka snažil udělat neonacistu a „šmejda“ cpoucího lidem savo?

Nevím. U voličů nové levice, kteří se bojí, že uhoříme v důsledku globálního oteplování, a myslí si, že na světě je 200 lidských pohlaví, nikoli pouze muž a žena, možná ano. Útok na nás byl bojem STANu o hlasy voličů Pirátů, zelených a TOP 09, tedy progresivistických, extrémně proevropských levicových stran.

Anketa Jste spokojeni s výsledky vyšetřování masakru na Filozofické fakultě UK? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5246 lidí

Byly volby do europarlamentu v koalici především záležitostí Motoristů? Plánovaný zákaz spalovacích motorů je přece jen hlavně váš program.

Určitě nebyly. Jsou dvě zásadní témata dnešní doby. Bezpečnost a prosperita. Bezpečnost je v současnosti bezprecedentně ohrožována vazalskou zradou Víta Rakušana, který navzdory dlouhodobě odmítavému postoji drtivé většiny české veřejnosti naši zemi zaprodal odsouhlasením tzv. Migračního paktu. V jeho důsledku nám sem časem začnou vozit migranty z Afriky a Blízkého východu, které tu kromě Rakušana a Pirátů nikdo nechce. Prosperitu zase zásadně ohrožuje šílená a (sebe)destrukční politika tzv. Green Dealu, jehož je zákaz spalovacích motorů součástí. Na obě tyto oblasti jsme lidem nabídli experty a lidé je oba přijali.

Novinářka Kateřina Mahdalová píše, že Filipa Turka volili především méně vzdělaní a také že ho spíše volili muži než ženy. Byl to snad záměr?

Mě tady ty analýzy moc nezajímají. Je mi to docela jedno. Hlas nám odevzdalo přes 10 % voličů, kteří z nás v těchto volbách učinili třetí nejsilnější politický subjekt v zemi. Dojímá mne hra na „méně vzdělané“ voliče. Osobně si myslím, že člověk, který absolvoval střední průmyslovku, je pro život mnohem připravenější a pro společnost nekonečně přínosnější, než „vzdělanec“ v oboru genderových studií, který volí stranu Zelených a celý svůj život tráví jako vyžírka v nějaké zbytečné a pro nikoho prospěšné neziskovce.

Bavili jsme se o Turkovi, teď otázka na vás. Jaké máte konkrétní politické ambice? Ministr, poslanec nebo rovnou premiér?

Chci být předsedou silné české pravicové politické strany, která bude přijatelná pro všechny racionálně smýšlející voliče a solí v očích všech levičáků a zelených kolaborantů. To je moje hlavní ambice. Vím, že to nebude jednoduché a že jsem možná naivní, přesto se o to pokusím. Motoristé sobě vznikli před dvěma lety v létě 2022 a od té doby jsme udělali velký posun na cestě k parlamentním volbám v roce 2025. Uspět v nich je a vždy byl náš hlavní cíl. Proto to celé děláme.