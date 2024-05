Migranty do českých obcí a měst? Varování pro Rakušana. Bude boj

Plánovat nastěhovat na výsostné samosprávné území nezvané obyvatele, to si dovolím označit za takový zásah do samosprávy, že je to na hraně ústavnosti, varuje advokátka a senátorka Jana Zwyrtek Hamplová ministra vnitra Víta Rakušana, který bez jakékoliv diskuze podepsal migrační pakt EU. Senátorka se hodlá v případě potřeby postavit do čela odporu českých měst a obcí.

reklama

Definitivně schválený migrační pakt znamená, že členské státy EU budou muset od roku 2026 přijmout svůj díl uprchlíků, nebo se z této povinnosti vyplatit. Co si myslíte o tomto principu – platit za někoho, o koho nestojíte?

Migrační pakt měla Česká republika jednoznačně odmítnout. Je to takový zásah do národní svébytnosti, že větší si lze stěží představit. Přijmout proti své vůli vysoce problémové cizince nebo „za trest“ platit, tedy jednat v obou variantách proti zájmům vlastních občanů, je bruselská diktatura. Na naše území ani na peníze našeho rozpočtu nemá nikdo právo. Pokud jsme tedy ještě samostatný stát, jak se píše v Ústavě ČR.

Ministr vnitra Vít Rakušan při informování veřejnosti o migračním paktu kličkoval, až se v této věci stal osobou značně nedůvěryhodnou. Přesto mu zkusme věřit, že bychom v případě nepřijetí uprchlíků platili jakési penále jen půl miliardy korun za rok oproti podstatně vyšším sumám, o nichž se spekulovalo. Každým dalším rokem by ale logicky měla naše platba stoupnout o půl miliardy za další odmítnuté migranty. Nebo bychom za odmítnuté migranty jednou zaplatili, a další rok už ne, a platili bychom každoročně „jen“ tu částku, o níž Vít Rakušan hovořil?

Anketa Koho budete volit v eurovolbách? Vládní stranu či hnutí 1% Opozici zastoupenou v Poslanecké sněmovně 27% Opozici bez zastoupení v Poslanecké sněmovně 69% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4069 lidí

Pokud by se Česká republika rozhodla, že nebude platit pokutu, musela by migranty přijímat. To by znamenalo nápor na obce a města, v nichž by se usadili příchozí ze zcela odlišné kultury, než je ta naše. Jakou kompenzaci či pomoc by obce a města měly od státu očekávat?

Především doufám, že žádné lidi z jiné kultury tu přijímat nebudeme, a že odmítneme i cokoli platit. Navíc si uvědomme, že těch nejdůležitějších se pan ministr vnitra ani nezeptal – našich obcí, městysů a měst. Plánovat nastěhovat na jejich výsostné samosprávné území nezvané obyvatele, to si dovolím označit za takový zásah do samosprávy, že je to na hraně ústavnosti. Vláda si evidentně plete dnešní radnice s bývalými národními výbory, kterým stát přikazoval z titulu moci. Ta doba skončila v roce 1990.

Umím si docela dobře představit, že samospráva by se snaze státu nastěhovat na své území migranty tvrdě postavila a že by v tom uspěla. Ráda jí v tom pomohu, pokud to bude třeba.

Fotogalerie: - Milostivé léto

Jste autorkou vzdělávacího projektu MUNICIPAL pro obce, městyse, města a kraje. Často proto přicházíte do styku se zástupci samospráv. Obávají se něčeho v případě migrantů? A s čím by se museli vyrovnávat v případě, že by se do jejich měst či obcí nahrnuli migranti ve větším počtu?

Musím říct, že mnozí se už na mne obracejí, a zvažujeme například cestu místních referend. Jejich cílem by bylo vyslovit zásadní rozhodnutí formou hlasování občanů – u nás, na našem území, migranti ne. Samospráva má právo rozhodovat o tom, jak se u ní bude žít a co se u ní bude dít.

Psali jsme: „Jste tak hloupá.“ Rvačka s Nerudovou. Dostálová přešla do angličtiny a udeřila. Zle i mimo studio Migrační pakt je nepřijatelný a systém solidarity, který nastavuje, je jeho hlavní problém, říká Kotzian Tajný plán EU na řešení migrace. A Geert Wilders? Narazí, zní v Bruselu Migrační pakt schválen. A Vít Rakušan přiznal české zásluhy

Čím to, že ministr vnitra jako předseda Starostů a nezávislých (STAN) nikdy v souvislosti s migrací nezmínil, jaký dopad by v případě přijetí uprchlíků měla migrace na starosty obcí a měst, jimiž se v názvu svého hnutí zaštiťuje?

Víte, něco je název, který se hodí jako volební PR, a něco jiného je realita. Starostové jsou právem nejvíce důvěryhodní politikové, u kterých není zkratka za jménem důležitá. Většina starostů není členem žádné strany, a pokud ano, je to většinou úplně jedno. Nechali by za svou obec nebo město duši… Takovou mám zkušenost za třicet let.

Co tím chci říct – ministr Rakušan se sice zaštiťuje názvem dokonce už jen „Starostové“, ale označila bych to za tak trochu klamavou reklamu. Většina starostů s ním nemá nic společného, a použiji bonmot – ti, kteří jsou členy jeho strany, jsou většinou skvělí navzdory tomu... Zkrátka, Rakušan není člověkem, který by zastupoval zájmy samospráv. To mu samozřejmě nebrání mít název “Starostové” jako svůj hlavní volební trumf – jiné ostatně nemá… To, že se starostů jako ministr vnitra nezeptal, zda ve svých obcích chtějí, či nechtějí migranty, odpovídá na vše. Jejich názor ho nezajímá. Jen jejich dobré renomé.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Existuje způsob, jak by bylo možné podpořit obce a města, pokud se budou chtít tomuto problému postavit a čelit mu v zájmu těch obyvatel, kteří v nich žijí?

Jsem přesvědčena, že ano – a budou-li chtít, ráda jim pomohu ten způsob vymyslet a prosadit ho. Kdo jiný by měl rozhodovat o způsobu života na území obce, než občané té obce. Obzvláště když plány, které mají „o nich bez nich“ jiní, jsou přímým ohrožením jejich bezpečnosti.

Migrační pakt označuji za zneužití mezinárodní úmluvy k protiústavnímu zásahu do práva našich obcí a měst na samosprávu. Že pakt, na jehož základě by se měli do našich obcí a měst stěhovat migranti, podepsal právě Vít Rakušan, který se o samosprávu jako svou berličku opírá, a který by ji jako ministr vnitra měl chránit, jen dokresluje absurditu doby.

Doufám proto, že samosprávy se svými občany svá území nedají.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nejsou děti. Nenarodily se. Evropa začíná letos oficiálně vymírat Migrace do Evropy znovu letí nahoru. „Neobvykle vysoká,“ dumají na univerzitě Leyenová, neziskovky a nelegální migranti. Prolomení Schengenu. Bývalý šéf Frontexu odhalil vše Profesor Budil o migraci: Snaha elit o globální proletariát

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE