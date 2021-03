Milan Šarapatka: Zeman se zastal Sputniku. Pro opozici, nedovzdělance typu Hrušínského a Geislerové je to rudý hadr. Bez ohledu na další oběti

reklama

Jakou vizitku v zahraničí má podle vás Česká republika? Často od politiků slýcháme, že problémy a potíže mají všechny země na světě a Česko není výjimkou…

Já jsem na naši republiku hrdý a myslím si, že si vede celkově velmi dobře. Zdá se mi ale, že některým našim vrcholným představitelům chybí více sebevědomí a právě té hrdosti. Z toho pramení jejich podbízení se a devótnost vůči autoritám, tu v Bruselu, tu v Berlíně i jinde. Myslím si, že jsme posledních 30 let prožili úspěšně a že se jen musíme snažit, aby nás ostatní země, ať již velké nebo malé, vnímaly jako partnera a ne jako slouhu.

Jak vnímáte diskuze a bouřlivé reakce kolem dodávání vakcín? Vezměme si to postupně, nejprve tedy skutečnost, že česká vláda pravděpodobně objednala v Bruselu méně vakcín, než měla.

Celkově vnímám situaci s vakcínami proti koronaviru veskrze kriticky. Podle mého zcela selhala politika centrálního nákupu prostřednictvím orgánů Evropské unie. Stačí se podívat na nesrovnatelně lepší výsledky očkování v čerstvě nečlenské Velké Británii nebo v Izraeli, v zemích, které si zajistily dostatek vakcín pro nejkritičtější počáteční období a koranavirus se jim prakticky již podařilo zkrotit.

Ani česká vláda si v této fázi očkování příliš bodů nepřipsala. Podle médií objednala méně vakcín AstraZeneca a další, protože je chtěla doplnit u nás vyráběnou vakcínou firmy Novavax. Ta má ovšem velké zpoždění a bude k dispozici někdy v létě. Inu chybička se vloudila, v létě už do nás budou všichni výrobci tlačit vakcíny za půl ceny horem dolem. Počet obětí, se kterými jsme už dnes světovými lídry, se ale za tu dobu ještě výrazně zvýší.

Evropské unii vadí postup Velké Británie, která vyrábí vakcínu AstraZeneca. Smlouvy, podle nichž měla být dodána do Evropské unie, nebyly dodrženy, Británie ale nakupuje jiné vakcíny od Evropské unie. Brusel teď zvažuje, že zakáže vývoz vakcín z Evropy do doby, než bude většina populace naočkována. Co vy na to?

Podle mne se Evropská unie jenom snaží zakamuflovat svoje fatální selhání. Nevěřím, že by si společnost jako je AstraZeneca dovolila neplnit smluvní podmínky dohodnuté s Evropskou unií. Otázkou je tedy, jaké podmínky byly tedy vlastně dohodnuty, že umožňují dodavateli preferovat dodávky do Velké Británie před zeměmi Unie. A z tohoto pohledu mi přijde hodně podezřelé, že jsou dohody mezi Evropskou unií a AstraZeneca orgány Evropské unie označeny za tajné.

A co ruská vakcína Sputnik a další dvě, které vyrábí? A čínská vakcína? Nakolik je pro vás podstatné schválení Evropskou lékovou agenturou a nakolik by vám stačil Státní ústav pro kontrolu léčiv?

Pokud se považujeme za svrchovaný stát a pokud považujeme Státní ústav pro kontrolu léčiv za dostatečně odbornou instituci, nevidím nejmenší důvod, proč by jeho souhlas neměl stačit pro použití jakékoli vakcíny, lhostejno, zda je to Sputnik nebo nějaká jiná. A pokud tomu tak není, nemá podle mne Ústav právo na svoji další existenci.

Jaký je váš názor na postoj českého prezidenta Miloše Zemana, který Sputnik prosazoval, ale také by byl nejraději, kdyby kvůli ruské vakcíně ministr zdravotnictví Jan Blatný i ministr zahraničí Tomáš Petříček rezignovali? Zeman teď čelí kritice, že se přiklání na Východ k Rusku, zatímco někteří politici to považují za naprosto nevhodné?

Mám stejný názor jako pan prezident. Na úspěšných příkladech - Velká Británie, Izrael a další - se ukázalo, že o úspěchu boje s pandemií rozhoduje především rychlost očkování co největšího počtu obyvatel daného státu, nikoli nejrůznější omezující opatření. A v situaci, kdy dodávky Evropskou lékovou agenturou odsouhlasených vakcín vázly, prosazoval Sputnik - odzkoušený a očkovaný ve více než 50 zemích, který mohl výpadky ostatních vakcín nahradit. Obstrukce opozice této možnosti naočkovat podstatně více našich obyvatel, bohužel, zabránily. Představa, že jsme mohli díky Sputniku být dnes v situaci Izraele, kde se život prakticky vrací do původních kolejí, místo toho, abychom se prali s lockdownem, je velmi lákavá.

Negativní stanoviska, jak ministra Blatného, tak i Petříčka, k očkování Sputnikem jsou všeobecně známá a jejich zaštiťování se souhlasem evropských orgánů považuji za nesprávné. Zda jeden nebo druhý mohli očkování Sputnikem ovlivnit, nebo ne, to nevím. Pokud ano, je to trestuhodné a svým jednáním nejspíš také přispěli k pokračujícímu nárůstu mrtvých u nás.

Mezi Hradem a premiérem došlo k několika výměnám názorů. Babiš odmítl ministry odvolat, Blatnému ale zaslal vytýkací dopis. Po poslední schůzce premiér mluvil o pudinku a literatuře. Jak to čtete?

Jsem přesvědčen, že se skutečné názory prezidenta Zemana od názorů premiéra Babiše, jak na řešení covidové problematiky, tak na personální obsazení rezortů, nijak zásadně neliší.

Co je naopak velmi rozdílné, jsou jejich pozice a nejbližší budoucnost. Zatímco prezident Zeman může v klidu vyjadřovat svoje názory na dění v zemi a užívat si závěr svého mandátu, premiéra Babiše už opět zakrátko čekají další volby, které nechce, jak jinak, prohrát. To ho nutí různě lavírovat a hledat někdy i nevěrohodná kompromisní řešení, ta nejlepší ze špatných.

Rasistickou kartu prý vytáhli při zápasu českého fotbalového šampiona ve Skotsku. Hráč Slávie měl záložníkovi z Glasgow Rangers nadávat: „Ty zasraná opice!“ Mimochodem, celý zápas poznamenala mimořádně brutální hra Rangers, kteří dostali dvě červené karty. Co na incident říkáte? Měla by být Slavia Praha vyloučena z letošní Evropské ligy?

Nevím, zda se mohu k tomuto tématu nějak kvalifikovaně vyjadřovat, neboť jsem zápas neviděl a informace znám jen z uvozovkách nezaujatých českých médií. Jak ti redaktoři vědí, co jeden hráč na hřišti šeptal – sic - do ucha druhému hráči, to fakt nechápu. Myslím si, že podstatnější je vámi zmíněná „mimořádně brutální hra Rangers“. Tou se ostatně předvedli i v předchozích zápasech. A to pak, jako reakce ze soupeřových úst, může nechtěně vypadnout ledacos.

Skončilo první osobní jednání představitelů Spojených států a Číny od lednové inaugurace amerického prezidenta Joea Bidena. Padala silná slova. Těsně před příletem na Aljašku vyhlásili Američané nové sankce proti Pekingu. Co očekávat dál od vztahů Spojených států s Čínou? Co změní Bidenova administrativa?

Ukazuje se, že se na americké politice, na rozdíl od Bidenových převolebních proklamací, nic nezměnilo a že Bidenova administrativa půjde, ve vztahu k Číně, jak ve stopách Trumpa, tak ve stopách předchozích Demokratických vlád Obamy a Clintona.

Američané diktovali svoji představu světa jeho velké části již od druhé světové války, a kromě Sovětského svazu v určitém období neměly odpovídajícího konkurenta. Po oteplení vztahů s komunistickou Čínou v 80. letech minulého století začal Západ, ve snaze maximalizovat své zisky, do Číny masivně investovat. S tím souvisel také transfer technologií a know-how. Čína toho využila, ekonomicky zmohutněla a v některých ekonomických ukazatelích již dokonce Spojené státy předstihla. Je proto jen logické, že se nyní Čína snaží emancipovat také politicky a vojensky. Přestože Spojené státy americké stále investují do zbrojení mnohonásobně více než Čína nebo i ostatní státy, vojenské posilování Číny americké politiky a vojenské stratégy značně znervózňuje. Amerika sice dosud svými jedenácti strategickými flotilami nadále ovládá světová moře, ale Čína v oblasti námořního zbrojení rychle posiluje. Připravuje se totiž na mocenskou expanzi do jižních moří, které byly donedávna výhradní sférou vlivu Spojených států a jeho spojenců. Pokud by mělo dojít v dohledné době k horkému konfliktu mezi velmocemi, dá se předpokládat, že se odehraje právě zde.

A co výměna mezi americkým prezidentem Joe Bidenem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Biden kývnutím potvrdil, že považuje Putina za zabijáka, ten odvětil dětskou říkankou: Kdo to říká, ten to je. Dá se očekávat, že se vztahy mezi Ruskem a USA ještě zhorší za vlády Bidena?

Moc tomu, upřímně řečeno, nerozumím. Pokud platí to, co zaznělo v předchozím odstavci, tedy, že se Spojené státy prioritně připravují na střet s Čínou, která jim na rozdíl od Ruska může a také reálně chce mocensky, vojensky i ekonomicky konkurovat, představoval bych si, že si budou spíše hýčkat svého potenciálního spojence, v tomto případě logicky Rusko. Místo toho Biden, jako přes kopírák, opakuje Trumpova teatrální gesta vůči Rusku. Nemyslím si ale, že by jeho agresivní rétorika nějakým výrazným způsobem ještě více ohrožovala dosavadní, již tak hodně pošramocené americko-ruské vztahy, ale určitě je nezlepší.

Americko-ruské vztahy by se ale mohly dále zhoršovat spíše kvůli byznysu. Pokud například Rusové skutečně letos zprovozní plynovod North Stream II, americký zkapalněný plyn bude neprodejný. A pokud půjde cena ropy nahoru jako nyní, americké ekonomické sankce vůči Rusku ztratí zcela účinnost. To by mohlo Ameriku hodně naštvat. Pokud se ale naopak Amerika skutečně začne ještě více hašteřit s Čínou, mohlo by to naopak americko-ruským vztahům nemálo prospět.

Přijme Biden výzvu Putina na rozhovor v přímém přenosu on-line? Mluví se o psychickém i fyzickém zdraví Bidena, byl to Putinův účel?

Tak určitě. Biden působí jako stařík a fakticky již opravdu nemá mnoho sil. Dokonce se o něm říká, že za něj stejně vládne Obama a okolí. Naproti tomu Putin se stále prezentuje jako macho, ačkoli je mu také již 68. Ale fyzická příprava v KGB byla holt asi důkladnější než v americkém Senátu (úsměv).

