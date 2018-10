Místopředseda ODS Kupka jednoznačně: My bychom Petra Štěpánka nepodpořili. Nezávislá veřejná média dnes jednoznačně potřebujeme

ROZHOVOR Místopředseda ODS a poslanec Martin Kupka prohlásil, že poslanecký klub ODS by nominaci hnutí ANO Petra Štěpánka do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nepodpořil. Přiznává, že i když on sám není k České televizi nekritický, názory bývalého člena ODS Štěpánka, že je třeba „vyhodit Českou televizi do povětří“, nesdílí. „Je zjevné, že v dnešní době je potřeba nezávislých médií jednoznačná,“ prohlásil Martin Kupka, starosta Líbeznic, který se v nadcházejících komunálních volbách opět uchází o podporu voličů ve své obci.

Pondělní demonstraci před Poslaneckou sněmovnou vyvolala nominace bývalého člena ODS Petra Štěpánka hnutím ANO do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, protože Štěpánek se netajil názory, že je třeba Českou televizi „vyhodit do povětří“. Vy jste původním povoláním novinář, řadu let jste pracoval i v Českém rozhlase, proto by mne zajímal váš názor na to, jak to dopadlo nakonec s kandidaturou pana Štěpánka a zda sdílíte jeho názor, že se obejdeme bez veřejnoprávních médií?

Já s názorem Petra Štěpánka na fungování veřejnoprávních médií nesouhlasím. Samozřejmě nejsem nekritický, ale jeho pohled opravdu nesdílím. Je zjevné, že v dnešní době je potřeba nezávislých veřejnoprávních médií jednoznačná. Celý veletoč hnutí ANO je příznačná záležitost. Nejprve jsme slyšeli vyjádření poslanců hnutí ANO, jak je to správná volba, že od ní neustoupí, a najednou jsme se dozvěděli, že je to nesmysl. Pan premiér zavelel a všechno je jinak. To je spíš úsměvná záležitost, ke které došlo už poněkolikáté. A ukazuje, jaké poměry fakticky vládnou v hnutí ANO.

Ale minulý týden se v médiích objevily informace, že ODS je připravena volbu Petra Štěpánka podpořit. Je to pravda?

To není pravda. Já jsem bohužel nemohl být na jednání poslaneckého klubu před zahájením jednání Poslanecké sněmovny, ale mám za to, že názor klubu byl jednoznačně takový, že bychom Petra Štěpánka nepodporovali.

Říkal jste, že tento případ není první, kdy ANO, když se proti nějaké osobě postavila veřejnost, vzpomenu například volbu komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, na výzvu svého předsedy hodila zpátečku. Ale tyto zvláštní metody „stranické demokracie“ nejsou jediným problémem hnutí ANO a jejího předsedy. Šetří se kauza Čapí hnízdo, nyní se objevila zpráva, že korunové dluhopisy Agrofertu kupoval Andrej Babiš už jako ministr financí. Jak si vysvětlujete, že přes všechny tyto problémy má hnutí ANO stále nejvyšší – třicetiprocentní – podporu voličů?

Takových případů bylo víc. Krátce potom, co byl tehdejší středočeský hejtman David Rath zatčen, sociální demokraté vyhráli i ve středních Čechách krajské volby. V tomto případě je možné říci, že voliči Andreje Babiše jsou k některým problémům hluší a nevnímají je tak významně, jak by si situace zasluhovala. Sledujeme další pokles podpory u sociální demokracie a KSČM a naopak setrvalý stav u ANO. Je jasné, že dochází k jasným přesunům voličů ČSSD a KSČM směrem k Andreji Babišovi. A tam tolerance k problémům, jako jsou Čapí hnízdo nebo dluhopisy, opakované rozpory ve vyjádřeních Andreje Babiše a skutečností, ovlivňování nebo neovlivňování vlastních médií, je velká, je vidět, že na to jeho voliči zjevně citliví nejsou.

Nereagují voliči na problémy politických stran obvykle s určitým zpožděním? Ukázalo se to i v případě sociální demokracie, ostatně i v případě ODS. Dlouho měla spolu s ČSSD nejvyšší preference a pak přišla poslední kapka, najednou se jí všechny „hříchy“ sečetly a propadla se k jednocifernému výsledku. Nemůže se to stát i hnutí ANO?

Jednak si troufnu tvrdit, že je to naopak, že pravicoví voliči jsou velmi kritičtí a citliví k některým problémům a reagují okamžitě odklonem a přechodem k jiné politické straně. To občanští demokraté v minulosti zažili. A velmi obtížně se získává důvěra veřejnosti zpět, my tím teď procházíme a troufnu si tvrdit, že rostoucí preference ukazují, že se nám to daří. A daří se nám to zejména proto, že jsme i v opozici schopni přinášet konkrétní návrhy pro nejvážnější problémy lidí. To vnímám jako hlavní důvod, proč se veřejnost vrací k důvěře v ODS. Myslím, že to je tak správně.

Jedním z důvodů, že se vám vracejí voliči, může být i fakt, že hnutí ANO získalo vysokou podporu ve sněmovních volbách v roce 2013 díky podpoře právě bývalých voličů ODS, mezi nimi i malých a středních podnikatelů. A ti, když zjistili, že hnutí ANO preferuje jen největší podnikatele a menším háže klacky pod nohy, odvrátili se od něj, takže Andrej Babiš vsadil už před loňskými volbami na populistickou levicovou politiku a naopak luxuje voliče levici.

Myslím, že je úplně zjevné, že Andrej Babiš nepodporuje drobné a střední podnikatele, dokonce přesně naopak. Od první chvíle jim velmi významně komplikuje život, a tím se proměňuje atmosféra ve společnosti. ANO má v tomto směru podobné preference jako sociální demokraté, protože míří především na velké korporace a jejich zaměstnance. A to, že přebírá voliče levici, je velmi významný jev, který se může zapsat i do učebnic politologie, protože za dosavadní demokratický vývoj se žádnému politickému subjektu za jedno volební období tak nezměnil elektorát jako právě hnutí ANO.

Ten přesun je výrazný a je samozřejmě otázka, co to udělá s těmi, kteří z těch prvních voličů ještě zůstali hnutí ANO věrni, a jak budou vyhodnocovat další posun, protože Andrej Babiš na tu změnu elektorátu musí reagovat a velmi hbitě reaguje. Je to patrné v nárůstu populistických slibů a dalším ladění politiky směrem k populismu. Bude oslovovat jinou skupinu, než jsou aktivní lidé, kteří mají zájem řídit si svůj život sami a vpustit co nejmenší zásahy státu do jejich životů.

Sociální demokraté říkají, že bylo pro ně lepší jít do vlády, protože z opozice by bylo těžké kritizovat program hnutí ANO, který jim ANO ukradlo, takže by vlastně kritizovali vlastní program.

Nicméně se obávám, že tohle jejich rozhodnutí je může skutečně nebezpečně ohrozit, protože se může stát, že Andrej Babiš dokončí přesun elektorátu ve prospěch hnutí ANO a v neprospěch sociální demokracie.

Komunisté se v poslední době dostávají v některých průzkumech volebních preferencí těsně nad hranici volitelnosti. Myslíte si, že je dobře, že KSČM po téměř třiceti letech od konce totality výrazně ztrácí podporu, nebo pro svobodu a demokracii je stejné nebezpečí politické hnutí autoritativně řízené miliardářem, který má k dispozici politickou moc, téměř neomezené finanční prostředky i média, ke kterému voliči komunistů přecházejí? A není paradox, že je to právě bývalý komunista a současně miliardář, který dokázal sebrat voliče KSČM?

Myslím, že to není zásluha Andreje Babiše, že to musí každého demokrata strašit, protože to mimo jiné znamená, že Andrej Babiš je schopen ovládnout praktiky a v některých ohledech i názory komunistů.

Hodně se před sněmovními volbami spekulovalo, jestli ODS půjde, nebo nepůjde do vlády s trestně stíhaným Andrejem Babišem. Nakonec jste se rozhodli, že do vlády nevstoupíte, nicméně ve středních Čechách jste krajskou koalici s hnutím ANO uzavřeli. Netrvala dlouho, protože ANO dalo přednost sociální demokracii. Poučila se z toho ODS, nebo může v Praze vzniknout koalice ODS s ANO, když váš kandidát na primátora Bohuslav Svoboda prohlásil, že po tom někteří voliči ODS v Praze volají?

Myslím, že se o tom především nemá spekulovat před volbami, ty jsou na dohled. Skládání koalic podle toho, jak voliči síly rozdělí, nastane až po tom. A je nerozum to předjímat. Počkejme, jak volby dopadnou a jaká bude povolební situace.

Nemyslíte, že voliči mají právo před volbami vědět, s kým strana, kterou hodlají volit, je ochotna spolupracovat, aby pak nebyli překvapeni jako v minulosti v případě opoziční smlouvy mezi ČSSD a ODS? Zvlášť když jste ve Středočeském kraji už do koalice s hnutím ANO vstoupili, a umožnili tak vládnutí kontroverzní hejtmanky Jaroslavy Jermanové.

My jsme do koalice vstupovali spolu se Starosty a nezávislými a myslím, že všem ta spolupráce přinesla zklamání.

Takže byste opakování spolupráce pražským kolegům z vlastní zkušenosti spíš nedoporučoval, nebo myslíte, že situace je místo od místa jiná?

Nepochybně v mnoha městech budou vznikat velmi různé koalice podle toho, co rozhodnou voliči ve volbách. I dnes je celá řada měst a obcí, kde existují koalice ODS s ČSSD nebo koalice ODS s hnutím ANO. A dopředu generalizovat znamená zároveň se trochu nepokorně postavit k tomu, jak budou rozhodovat voliči a jakou vůli vyjádří i ve vztahu k programům, což je důležitý argument pro jakoukoli spolupráci.

Vy osobně jste se ve středočeském zastupitelstvu postavil proti dopravě zdarma pro studenty a seniory, kterou prosadilo hnutí ANO spolu s levicí. Jak se díváte na podobný krok, kterým je zavedení velkých slev v dopravě pro studenty a důchodce v celostátním měřítku, a na návrhy na MHD zdarma v Praze?

Já jsem vždycky byl pro to, aby pomoc směřovala ke konkrétním potřebným. Plošná pomoc vždycky něco stojí. Ve výsledku není nic zadarmo. Metro, autobusy, tramvaje musí vždycky někdo zaplatit. Vždycky jsem se snažil o adresnou pomoc těm, kteří pomoc potřebují. To je princip, který opravdu funguje. V případě Středočeského kraje to bilo přímo do očí, protože současná koalice ve Středočeském kraji – ANO, ČSSD a komunisté – se dokonce rozhodla doplácet formou daru těch zbývajících dvacet pět procent do úplného jízdného zdarma, protože vláda rozhodla, že od září letošního roku bude sleva na dopravu pro studenty a důchodce sedmdesát pět procent. Středočeský kraj šel dokonce ještě nad to a složitým byrokratickým způsobem bude doplácet těch zbývajících dvacet pět procent. Skutečné věcné důvody k tomu podle mne neexistují, je to opatření nákladné. A tím, že to není adresná pomoc, znamená to plýtvání veřejnými prostředky.

Vy kandidujete do zastupitelstva v Líbeznici, kde jste byl několik let starostou. Dosáhl jste tam několika úspěchů, podařilo se vám zabránit rozšíření Letiště Vodochody a vybudování obchvatu kolem obce. Co nyní nabízíte ve volebním programu?

Kromě těch dvou záměrů je nejpodstatnější to, co se podařilo vybudovat a co teď lidem slouží. To není jen obchvat, ale i nové školní budovy, sociální infrastruktura, která lidem chyběla a která je důležitá pro to, aby obec mohla dobře žít. Chystáme další zkvalitnění služeb pro občany, pro seniory i pro děti, aby obec nebyla jen místem, kde se pracuje, ale aby to byl živý organismus, v němž se lidé budou cítit přirozeně a kde budou chtít realizovat svoje sny a představy o životě v menší obci.

autor: Libuše Frantová