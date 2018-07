Mladý pedagog od lidovců: EU není primárně o financích, ale vytvoření bezpečného prostoru, kde již 70 nebyla válka. Je o hodnotách

ROZHOVOR „Andrej Babiš nechce naší zemi dobře vládnout, ale ovládnout ji. A bohužel se mu to daří,“ říká mladý lidovec Šimon Heller. Pro ParlamentníListy.cz hodnotil jako pedagog školství, řekl svůj názor ohledně kauzy H-System a promluvil i o migraci. Prozradil také svůj pohled na Evropskou unii. „Měli bychom být součástí jádra EU. O jednotné Evropě snil už Masaryk a je třeba společně pracovat na tom, aby byla lepší,“ uvedl Šimon Heller s tím, že EU není primárně o financích, ale o vytvoření bezpečného prostoru, kde již 70 let nebyla válka.

Dle expertů na vzdělávání neučíme děti, co je potřeba. Naše školy jsou navíc podfinancované. Jaká je budoucnost našich dětí? Co pro ni musíme udělat? Jak vy jako pedagog vidíte naše školství? Připravujeme děti v tomto směru do života dobře?

Školství se za posledních několik desetiletí prakticky nezměnilo. Zásadním způsobem se ale proměňuje trh práce a život kolem nás. A naše školství na to nestíhá reagovat. Když se podíváte, jaké státy jsou v celosvětovém srovnání žáků na nejlepších pozicích, zjistíte, že to jsou severoevropské a některé asijské státy, jejichž vzdělávací systém umí pružně reagovat na změny ve společnosti. Dalším problémem je samozřejmě významné podfinancování tohoto resortu.

Když odbočíme, obrovské pobouření vyvolal v těchto dnech rozsudek ohledně kauzy H-System, kdy soud rozhodl, že se mají lidé do měsíce z domků vystěhovat. Co vy si o celé této kauze a o nejnovějším rozsudku myslíte? A jak vnímáte to, jakým způsobem se k rozsudku postavil prezident Zeman?

I když považuji rozhodnutí soudu za nepochopitelné a nemorální, je třeba ctít právní stát. Pevně věřím, že klienti H-Systemu uspějí u Ústavního soudu. Co se týká podezření, že poradci pana prezidenta měli údajně vyvádět peníze z H-Systemu, tak by se to nepochybně mělo vyšetřit. Padni, komu padni.

Vláda má po dlouhých měsících důvěru. Co říkáte na poměrně dost vyostřená jednání, která těsně před vyslovením důvěry probíhala? Jak hodnotíte například slovní přestřelky Miroslava Kalouska a Andreje Babiše? A co říci na chování demonstrantů, když se mezi ně Andrej Babiš snažil přijít?

Hádky Andreje Babišem s Miroslavem Kalouskem jsou ubohé. Co se týká chování demonstrantů před Sněmovnou, prý někdo po Andreji Babišovi hodil PET láhev. To se samozřejmě nedělá. Nicméně rozumím lidem, kterým vadí fakt, že nám vládne vláda v čele s trestně stíhaným agentem StB.

Kam s touto vládou podle vás náš stát směřuje? Jsou opodstatněné úvahy, že jde o konec první České republiky, jak ji známe, že vzniká v podstatě nový politický režim? Jsme prý na cestě od parlamentní demokracie k poloprezidentskému systému. Mění se skutečně vše, co se v republice vytvořilo od roku 1989? A jak? Prohrála demokracie, nebo je právě Babišova vláda, která byla ochotná makat i bez důvěry, to, co teď republika potřebuje?

Bohužel se to neděje pouze u nás. Maďarsko, Polsko, Slovensko a teď u nás. O demokracii se musíte starat a bohužel někteří lidé si myslí, že přijde někdo, kdo vyřeší jejich problémy. Andrej Babiš nechce naší zemi dobře vládnout, ale ovládnout ji. A bohužel se mu to daří.

Co vypovídá o našem národu, že u něj Andrej Babiš slaví úspěch? Sociologové tvrdí, že český národ je zaměřen spíše středolevicově a čeká, že stát zajistí blahobyt a pořádek. Je to tak? „Vyhmátl” to Andrej Babiš? A je to pro náš stát v důsledku dobře?

Když 40 let lidem vymýváte ideologicky jejich mozky, tak se to projeví. Demokracie není něco, co přijde ze dne na den, demokracie se musí budovat. Na rozdíl od řady dnešních politiků to věděl už Masaryk. Po sametové revoluci se stalo mnoho chyb a na těch teď Andrej Babiš, trestně stíhaný agent StB, staví svoji kariéru.

Životní úroveň v ČR podle oficiálních informací roste. Mezi lidmi jsou ale velké ekonomické rozdíly, mnozí žijí doslova od výplaty k výplatě, nemají často ani na základní věci. Jak vy životní úroveň v České republice vidíte a jak v tomto směru hodnotit těch téměř třicet let od Sametové revoluce?

Často se průzkumy ohánějí průměry. Měli bychom se ale zaměřit na ty, kteří buď potřebují pomoc a sami si pomoct nemohou, a na ty, kteří se ze své svízelné situace chtějí dostat. Vývoj po roce 1989 hodnotím pozitivně i přes řadu chyb.

A když jsme u Sametové revoluce, velmi rozdílný pohled panuje v posledních letech na Václava Havla. Pro mnohé je Havel terčem vtipů, posměšků a přezdívek. Zároveň se snižuje jeho význam jako našeho osvoboditele od komunismu s tím, že šlo o předem vyjednané předání moci. Jak vy s odstupem doby vnímáte bývalého prezidenta? Čím si vysvětlujete, že je mnohým tak velkým „trnem v oku“?

Někteří lidé si myslí, že za jejich problémy mohou všichni ostatní. Přes všechny své chyby pro mě Václav Havel zůstává jednou z největších osobností u nás za posledních 100 let.

Šimon Heller KDU-ČSL



To, co hýbe už několik let nejen českou, ale i zahraniční politikou, je téma migrace. Někteří lidé tvrdí, že pro Českou republiku je to tak trochu „nafouknutá bublina“, neboť tady žádní migranti nejsou. Jak to vidíte vy? Zvládne Evropa příliv tolika lidí, kteří vesměs vyznávají zcela jiné životní hodnoty?

Kolik migrantů jste, pane redaktore, viděl vy? Migrace tu vždycky byla, je a bude. EU by pak měla postupovat jednotně. Příchozích cest je několik (přes Španělsko, Itálii, Balkán). A na všech přístupových cestách by se migranti měli potkat se stejným přístupem. Pokud někdo přichází ze země, kde je válka a je uprchlíkem, měli bychom mu pomoci. Pokud je někdo pouze ekonomický migrant, měl by se vrátit zpět do své země.

Když jsme u migrace, výsledek patnáctiletého zkoumání na Harvardské univerzitě zní: Největšími rasisty v Evropě jsou Češi. Hřebíček do rakve naší tolerance zasadil i nizozemský ministr zahraničí Stef Blok. Z uzavřeného setkání totiž unikl do médií záznam, kde říká, že kdyby migranti jiné barvy pleti přišli do Prahy či do Varšavy, pravděpodobně by je tam zbili. Můžeme stokrát říkat, že jsme tolerantní a sami sebe za rasisty nepovažovat, co ale říct na uvedené skutečnosti a obecné mínění o nás v Evropě? Měli bychom tomu věnovat pozornost? V čem je vlastně problém?

Výzkum Harvardské univerzity jsem nečetl a jsem dalek soudů z jedné věty vytrhnuté ze závěru celé práce. Nicméně jsem přesvědčen, že už na školách bychom měli vzdělávat naše žáky k tomu, co se stane, když nastoupí k moci totalitní režimy. Jsem přesvědčen, že každý by v rámci základního vzdělávání měl navštívit alespoň jeden nacistický a komunistický koncentrační tábor.

Evropská unie čelí čím dál tím větší kritice. Jak vy vnímáte současnou EU, jak vidíte její budoucnost a jak vidíte budoucnost České republiky v EU?

Měli bychom být součástí jádra EU. O jednotné Evropě snil už Masaryk a je třeba společně pracovat tom, aby byla lepší.

Zatím jsme vyčerpali z EU cca 700 miliard korun na dotacích. Zastánci členství v EU to považují za důkaz své pravdy, kritici členství poukazuji na zbytečnost některých dotovaných projektů, které beztak musíme kofinancovat. Navíc, francouzský ekonom Thomas Piketty srovnává, kolik jsme dostali dotací, kolik odteklo zisků a naznačuje, že za dotace nemusíme být EU vděční, protože od nás odteklo mnohem víc zisků. Co na to říci?

EU není primárně o financích, ale vytvoření bezpečného prostoru, kde již 70 nebyla válka. Je o hodnotách. Co se týká financí, pokud nejsme schopni evropské dotace využít, rozkrádáme je a financujeme projekty typu Čapí hnízdo, není to problém EU, ale náš. Měli bychom začít u sebe.

autor: David Hora