Mlčí a klade věnce? Komu to pomohlo zaplatit složenky. Šichtařová plísní Drahoše. Výzva

Pokud se občas ozývají hlasy zpochybňující, zda máme v Česku svobodu slova, co je proti tomu kauza dopisu, který zaslal komisař EU pro vnitřní trh Thierry Breton majiteli sítě X Elonu Muskovi před jeho „konverzací“ s exprezidentem Donaldem Trumpem. V něm Muskovi vyhrožuje, že by jeho platforma mohla mít potíže v případě šíření „závadného obsahu“. Trumpův tým se vůči tomu ohradil s tím, že Evropská unie je nepřítelem svobody slova a nemá žádnou pravomoc diktovat republikánům, jak mají vést kampaň. Co si o tomto komisařově varování myslíte?

Víte – já bych se zastavila u vašeho výroku „co je to (u nás) proti kauze Elona Muska“. Musíme si uvědomit jednu věc. To, čemu čelí Elon Musk, totiž JE i u nás, jediný rozdíl je v tom, že Musk se rozhodl jako jediná sociální síť pravdu zveřejňovat. A udělal to už poněkolikáté. Jeho prvním počinem v této oblasti byla kauza Twitter files, která ukázala, že sociální sítě jsou vládou USA tlačeny k tomu, aby cenzurovaly obsah. Tato cenzura a ovlivňování veřejného mínění na zadání vlády skončilo na platformě X teprve až poté, co ji Musk koupil a vše zveřejnil. Teď to udělal znovu – akorát že tentokrát tou institucí, která se dopouští cenzury a ovlivňování veřejného mínění, je Evropská komise.

A teď to podstatné: komisař EU pro vnitřní trh Thierry Breton se odvolával ve „varování“ Elonu Muskovi na zákon DSA, který byl přijat na úrovni celé EU. A už platí i u nás. Jinými slovy, cenzura a ovlivňování veřejného mínění už platí i u nás. Proč to mnoho lidí ještě nevidí, je jednoduché – podstatou cenzury je, že se k lidem nedostávají některé informace. A podobně jako bez brýlí se špatně hledají brýle, tak také bez informací se špatně vyhodnocují informace. Neboli v cenzuře je těžké pro mnoho lidí identifikovat cenzuru. Ale my - kdo pracujeme s médii, hojně publikujeme na sociálních sítích, zajímáme se o DSA, sledujeme tato fakta – moc dobře víme, že cenzura běží, jen se snaží být neviditelná.

Bohužel, z historie i přítomnosti víme, že cenzura skoro vždy hraje klíčovou roli v nastolení a udržení totalitních režimů, protože umožňuje kontrolu nad informacemi, které formují myšlení a chování obyvatelstva, a tím udržuje moc autoritářských vládců neomezenou a nekontrolovanou. Takže jakmile se někde začne byť jen v náznaku objevovat cenzura a autocenzura, je to pro nás velký red flag. A cenzura se nejen že objevuje a šíří, ale je dokonce již i uzákoněna (například v podobě DSA zákona) a od roku 2024 máme v České republice funkci vrchního státního cenzora. To samo o sobě by mělo každého zalarmovat.

Jak vám zní informace, že ministerstvo zdravotnictví očekává nárůst počtu případů onemocnění covid-19 a z toho důvodu nakoupilo na 700 tisíc očkovacích dávek proti tomuto onemocnění? Ministr Válek se prý sám nechá očkovat v říjnu.

Jako černý humor. Nevím, zda je to naivita, nebo asertivita, že to na nás ministr po tom všem, co se v souvislosti s covidem stalo, ještě pořád zkouší.

Blížící se krajské a senátní volby se mohou stát tak trochu zúčtováním s pětikoalicí za tři roky jejího vládnutí. V poslední televizní debatě před volbami v roce 2021 prohlásil Petr Fiala: „Žijeme na dluh. Každý z nás dluží 225 tisíc. To je strašná zpráva. Rostou ceny, všichni to vidí na svých domácnostech. Inflace má mezinárodní příčiny, ale i národní a je to politika Babišovy vlády,“ Podle údajů z letošního července každý Čech dluží teoreticky přes 295 tisíc korun. Jen za ty tři roky se dluh každého z nás zvýšil o třetinu. Jaká je tohle zpráva, když ta před nástupem Fialy byla strašná?



Není se čemu divit, když Fialova vláda k nárůstu veřejného dluhu přispívá. Neprodukuje snad mimořádně velké schodky? A pravda je taková, že Fialova vláda přispívá i k inflaci, ačkoliv se to snaží hodit na Babišovu vládu. Ale pod inflaci se podepsaly vlády obě. Fialova vláda se pod inflací podepsala jednak schodky veřejného rozpočtu, a jednak i tím, že na evropské úrovni za svého předsednictví vyjednala mnohé detaily Green Dealu v podobě Fit for 55. Tato opatření včetně například konce těžby uhlí zvyšují náklady podniků, a tím prodražují energie i potraviny. Ta inflace, kterou pozorujeme v poslední době – mezi dvěma a třemi procenty – už nejde na vrub Babišově vládě, ale Fialově.

Blíží se krajské a senátní volby, v nichž také kandidujete. Vybavuji si, že jste někdy v polovině července vyzvala prostřednictvím sociálních sítí svého soupeře ze senátního obvodu Prahy 4 Jiřího Drahoše k veřejnému duelu. Nabídla jste, že by se duel mohl týkat palčivých témat, jako je inkluze ve školství, zákaz spalovacích motorů, rozšíření emisních povolenek, přijetí eura a migrační pakt. Informaci o výzvě dalo dokonce Echo24 do titulku svého článku k volbám. Uplynulo pět týdnů, jak to s uskutečněním duelu vypadá?

Pan Drahoš od té doby soustavně mlčí. Tak jako mlčel předchozích 6 let v Senátu. Že mlčí a neprojevuje se ani diskusí na plénu, potvrzují dokonce i ostatní senátoři. Pan profesor se prostě podle všeho hodlá k volbám promlčet. Já tedy nevím, jak je možné, že vrcholný politik mlčí k tématům typu Green Deal, zdražování energií, migrační pakt… Přeci od toho je politik politikem, aby nemlčel, ale konal.

Díval jsem se na jeho výstupy na sociálních sítích a nikde jsem k vámi navrženým tématům nenašel jedinou zmínku. Buď je tedy senátor za problémy nepovažuje, nebo si nechce pálit prsty. Ale třeba by místo o inkluzi ve školství chtěl debatovat o reformě fungování vysokých škol. Podle něj ji potřebujeme, aby se neopakoval nedůstojný příběh, čímž myslí to, aby se odvolaný děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Miroslav Ševčík nemohl stát proděkanem, což se nakonec ale stalo. Jak reformovat fungování vysokých škol, aby si akademičtí funkcionáři nemohli říkat jen tak, co je napadne, a pokud ano, přišli by o funkce?

Tak především: Akademická půda MUSÍ být místem diskuse, svobodného vyjadřování, zpochybňování a neustálého posouvání stávajících poznatků vědy! Kde jinde než na akademické půdě by si měli profesoři říkat, co chtějí?! Jakmile začneme na vysokých školách omezovat svobodu slova, stává se z nich posluhovač režimu.

Takže, pane Drahoši, hluboce s vámi nesouhlasím, že bychom měli jakkoliv kontrolovat, co akademici říkají. Naopak jim musíme dát svobodu říkat, co říkat chtějí, jenom tak se můžeme přiblížit nalezení pravdy. A to i v případě, že s jejich výroky nesouhlasíme. I když s někým nesouhlasím, budu vždy hájit jeho svobodu říkat to, s čím nesouhlasím! A když se mi jeho výroky nelíbí, budu s ním diskutovat. Zákaz vyjadřování totiž přichází tam, kde chybí argumenty.

Vy, pane profesore Drahoši, byste to měl vědět nejlépe, protože jste vědec. Jak byste jako vědec chtěl svobodně bádat, kdyby vám někdo zakazoval třeba říkat některé názory o chemii a chtěl vás za to vyhodit z Akademie věd? Asi by se vám to nelíbilo, že? Asi byste se bránil, že zkoumání musí být dána volnost a nesmí být cenzurováno. A teď voláte po cenzuře na Vysoké škole ekonomické? Protože chtít jednoho z akademiků umlčet, to není nic jiného než volání po cenzuře.

Jiří Drahoš je místopředsedou Senátu a soudě podle jeho informací na Facebooku tolik pamětních desek neodhalil a tolik věnců u pomníků nepoložil za poslední rok nikdo z politiků, takže v reprezentativní funkci určitě nezahálí. Mohou tedy po něm voliči vůbec ještě chtít, aby našel čas a ve věku 75 let i energii k tomu debatovat s lidmi o jejich problémech nebo se svými konkurenty ve volbách o tématech, před nimiž by jinak ani senátoři neměli zavírat oči?

Kolika lidem pomohlo položení věnce zaplatit složenky za elektřinu? Kolika podnikům zachránilo podnikání odhalení pomníku? Zmírnil položený věnec cenzuru u nás? Pomohl zmírnit migrační pakt? Pomohl takový věnec oddálit zákaz spalováků? Pomohl nějaký pomník za veřejné peníze alespoň zmírnit, když ne odvrátit, uzavírání našich stabilních elektráren? Ne? Tak to asi byly vyhozené peníze daňových poplatníků.

Pokud už někdo nemá energii kvůli vysokému věku, který zmiňujete, nemusí se přeci někam plahočit odkrývat pomníky; bohatě postačí, když už chce být ve funkci, aby ji pořádně plnil tím, že bude vidět, bude slyšet, bude hlasovat tak, aby to někomu pomohlo a aby to brzdilo to špatné, co se u nás děje. Ale pan Drahoš vidět není, slyšet není, a zelenou ideologii nebrzdí.

