Mlčte. Zeman důrazně ve věci Donalda Trumpa

Pane prezidente, v pondělí složil Donald Trump slavnostní slib a ujal se opětovně po čtyřech letech funkce prezidenta USA. V jeho projevu zaznělo mnohé, stejně i později v dalších jeho vystoupeních, a podepsal desítky a desítky exekutivních nařízení, jimiž jedním tahem pera změnil vládní politiku. Co vše vás z toho zaujalo?

Několik málo vět. Odstoupíme od Green Dealu včetně odstoupení od Pařížské klimatické dohody. Zrušíme cenzuru. Jsou jenom dvě pohlaví, muž a žena. Krátce řečeno, všemu, co je substancí progresivismu, byla v jeho inauguračním projevu vyhlášena válka. To mě samozřejmě potěšilo.

Byl jsem rád, že zatím nebyla explicitní zmínka o clech, protože si nemyslím, že protekcionismus je žádoucí, a že je žádoucí obchodní válka. Nebyla tam ani explicitní zmínka o Ukrajině, ale přesto jsem optimista a věřím, že dojde k jednání mezi Trumpem a Putinem a na tomto jednání bude domluven mír na Ukrajině.

Mimochodem, k inauguračnímu projevu se vyjádřil český velvyslanec ve Washingtonu Miloslav Stašek, který ho dle médií hodnotil jako agresivní, bez vizí do budoucna s tím, že jen opakoval věci z předvolební kampaně. Je podle vás adekvátní, aby se český diplomat takto vyjadřoval?

Řadový diplomat by neměl opakovat chyby neřadového prezidenta. Neměl by mluvit o Trumpovi jako o odpudivé bytosti a spíše by se měl připojit k těm, kdo Trumpovi blahopřejí. A pokud o něm nechtějí mluvit pozitivně, alespoň by o něm neměli mluvit negativně.

Prezident Pavel se nejspíš tímto Vaším doporučením řídil, protože jako jediný vrcholný český politik Trumpův nástup do funkce nijak nekomentoval ani negratuloval…

Mlčení je v komunikaci nula. Nulu z jedné strany obklopují záporná a z druhé strany kladná čísla. Takže neumí-li mluvit kladně, ať alespoň mlčí.

Zmínil jste jedno ze zásadních Trumpových rozhodnutí, tedy odstoupení od Pařížské klimatické dohody. EU si evidentně nadále jede ve starých kolejích. Jak vnímáte slova šéfky Evropské komise von der Leyenové, že tato dohoda je nejlepší nadějí pro lidstvo?

Vycházím z toho, což zmínil i Trump, že Green Deal je v podstatě katastrofa pro automobilový průmysl, ale také katastrofa pro zemědělství a pro řadu dalších oblastí. Posedlé klimatisty, kteří v minulosti získali určitou politickou podporu, je teď potřeba odkázat do patřičných mezí. Říkal jsem, že klimatismus není věda, ale náboženství s Gretou Thunbergovou v čele, a měli bychom se vrátit ke zdravému rozumu. O tom také Trump mluvil.

Existuje podle Vašeho mínění v Evropě naděje návratu ke zdravému rozumu a opuštění tzv. woke témat, jako právě Green Deal, nespočet pohlaví apod.? Výroky von der Leyenové tomu zrovna moc nenapovídají.

Dobře, ale ona nemá příliš velký význam. Nezapomeňte, že ani nebyla pozvána na inauguraci. Samozřejmě tu naděje je. Vezměte si například rakouské volby. Nebo očekávaný konec Fialy ve vládě po našich parlamentních volbách a očekával bych výrazné změny v Německu i ve Francii. Masaryk kdysi říkal, že svět jde doleva, což v jeho době byla pravda, tak dnes se dá říci, že svět jde ať už k levicovému nebo pravicovému konzervatismu, což je opak progresivismu.

Stále se hovoří o nejrůznějších hrozbách, kterým čelíme. Na domácí politické scéně nejvýrazněji padají varování před ruskou hrozbou. Je však Rusko, podle Vás, tou největší hrozbou? Nejsou to právě ty zmíněné progresivistické ideologie?

Dlouhodobě jsem zastával názor, že největší hrozbou je mezinárodní islámský terorismus; na tomto názoru si trvám.

Zmínil jste, že na Trumpovu inauguraci nebyla pozvána předsedkyně Evropské komise. Pozvánky se hojně řešily též u nás a vládní činitelé své nepozvání hájili tím, že to není standardní, ale naopak tam byli opoziční představitelé včetně Petra Macinky a Filipa Turka z Motoristů. Je ta vládní neúčast špatná?

Premiér tam poslal Tomáše Pojara, což je svým způsobem jeho velvyslanec. Pozvání Patriotů pro Evropu je ale výrazný signál a pokud jde o to, že na rozdíl od italské premiérky nebo argentinského prezidenta tam nebyl žádný český vládní zástupce, třebaže Trumpova rodina má české kořeny, svědčí o tom, že si asi Trump přečetl výroky některých českých politiků na svou adresu.