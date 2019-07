Mluvila s pašeráky z Libye! A ten soud... Tomáš Zdechovský má těžko uvěřitelné informace o kapitánce lodi plné uprchlíků

Diskusi po celé Evropě vyvolala kapitánka Carola Racketeová, když přes zákaz vplula lodí s africkými migranty do italských vod. Je podezřelá z napomáhání nelegální migraci. Někteří ji ale považují za hrdinku a ve veřejném prostoru padla i slova o Nobelově ceně míru. Vy jste v souvislost s případem Jiřího Sagana, který byl odsouzený za pašování migrantů, poukazoval na dvojí přístup k právu. V čem vidíte největší problém?

Vina Jiřího Sagana spočívala v tom, že údajně nekontroloval svůj náklad a ti lidé mu dovnitř pronikli. Na tom je postavena celá obžaloba. Paní Racketeová a celá skupina z lodi Sea Watch 3 systematicky porušují mezinárodní právo. Byla to její loď, u které je zachycena komunikace s pašeráckými skupinami z Libye. Ona odmítala podepsat dohodu s Itálií o tom, že na palubě lodi budou působit oficiálně policisté z pohraniční stráže, aby se předešlo převážení lidí od libyjských hranic do Itálie. Celou dobu systematicky bojovala proti tomu, aby byla loď pod kontrolou. Teď je oslavována jako hrdinka. Podle mě žádná hrdinka není. Její chování je zbabělé. Je netransparentní. Ukazuje na to, jak se dá poměrně jednoduše zneužít pozice tzv. záchranáře a jakým způsobem se zachází s bojem proti organizovanému zločinu.

Tento týden jsem měl v Evropském parlamentu setkání s lidmi z Europolu, kteří bojují proti pašerákům lidí. Bohužel její jméno a jméno některých neziskových organizací je opakovaně zmiňováno jako těch, kteří systematickým způsobem a porušováním pravidel daných Itálií napomáhají nelegální migraci.

V médiích prošla informace, že bude Racketeová oceněna nejvyšším vyznamenáním francouzské metropole Paříže. Byla navíc pozvána na půdu Evropského parlamentu Stranou evropské levice. Máte informace, jak setkání bude probíhat?

Každý si může do Evropského parlamentu pozvat, koho chce. Pokud to není terorista, je vítán. Je to otevřená diskuse. Určitě uslyší kritiku svého jednání. Nezaznívá jen od Zdechovského. Zaznívá od expertů na bezpečnost a migraci. Její práce často vypadá tak, že přijede na nějaké místo, zakotví tam a pak jsou k tomu místu dopraveni lidé na člunech z libyjského pobřeží. Takovou činnost považuji za nepřípustnou.

Chtěl byste se s ní potkat, mluvit s ní? Je něco, na co byste se jí chtěl zeptat?

Kdyby šlo o oficiální setkání, pozvali ji na výbor… samozřejmě ji zkonfrontuji. Řada lidí nemá přístup k materiálům Europolu nebo Frontexu. Já se dlouhodobě touto problematikou zabývám a není to hezká podívaná. Řada organizací ve snaze odůvodnit svou činnost se nechová eticky a morálně, jak se prezentují. Rád bych se jí zeptal na to, zda jí to přijde normální. Zda jí přijde normální, že je někdo do vězení odsouzen jako pan Sagan a ona, která se systematicky nechce podrobit jakékoli spolupráci s oficiálními úřady, je oslavována jako hrdinka.

Názory na německou kapitánku, která se i přes zákaz vylodila s migranty na Lampeduse, se různí. Podle Jana Zahradila, europoslance ODS, spáchala zločin, podle Martina Rozumka z Organizace pro pomoc uprchlíkům by její podobu měli tesat do kamene jako sira Nicholase Wintona. Vyjádřil se tak v Českém rozhlase. Co říkáte návrhu, že by Racketeová měla mít sochu? A co si myslíte o srovnání s Nicholasem Wintonem?

Tohle já nebudu komentovat. Martina Rozumka si vážím za jeho práci, ale tak jak se vyjádřil k mému Twitteru, kdy v případě pana Sagana tvrdí informace, které jsou naprosto prokazatelná nehorázná lež… u mě se tím shodil. Rád bych si zachoval čistou hlavu a nebudu se k tomu dál vyjadřovat. Kdo chce vidět důkazy, tak je vidí. Kdo chce podporovat porušování zákonů, tak důkazy nevidí.

Myslím si, že nejvíc pravicoví extremisté sílí na základě toho, že elity dlouhé měsíce a roky lhaly, vydávaly nelegální migranty za uprchlíky.

Studuji tuto problematiku pět let. I tento rok strávím část své tzv. dovolené cestami po uprchlických táborech, zjišťováním informací o aktuální situaci spojené s migrací. Když se do nějaké diskuse pouštím, snažím si informace několikrát ověřit.

Podle Racketeové bychom lidem v uprchlických táborech měli pomoct už proto, že máme zodpovědnost kvůli koloniální minulosti. Co říkáte na tento argument?

Myslím si, že to řekl krásně Radek Pelikán. Koloniální minulost také znamená, že se v řadě států udělala infrastruktura, ale státy neumějí hospodařit. Tento týden jsem hovořil s několika experty například z Maroka a jednoznačně ukazovali, že projekty, které se za posledních dvacet let realizují v řadě afrických zemí, vedou k tomu, že bohatne pár představitelů států a ostatní chudnou. Paní Racketeová by se měla zaměřit na to, aby představitelé států nekradli, začali něco se zeměmi dělat, a ne že budou po padesáti letech vše svádět na kolonialismus. Samozřejmě že kolonialismus nikdo neomlouvá, ale… mluvil jsem o tom na konferenci v Africe už před dvěma lety, je nepřijatelné hledat po padesáti letech chybu jinde. Státy jako Maroko ukázaly, že je možné se postavit na vlastní nohy, dá se žít, tvořit stát, rozvíjet ho a mohou to dokázat i další státy.

Tohle levicové vidění světa považuji za scestné.

Racketeová podala na italského ministra vnitra žalobu. Tvrdí, že proti ní na sociálních sítích rozdmýchával nenávist. Sama se kvůli výhrůžkám smrtí skrývá. Salvini označil kapitánku například za „bohatou bílou Němku“, jejíž čin je srovnatelný s válečným aktem. Nepřipadá vám reakce Salviniho nepřiměřená? Má Racketeová se žalobou šanci?

Se žalobou šanci nemá, Salvini má předvolení rétoriku. Klasický mediální boj, kdy je každý zaměřen na své publikum. Pravda obecně je někde uprostřed.

V Německu už se na ni vybraly miliony, je z ní v podstatě celebrita. Soudce to jistě nebude mít jednoduché. Jak si myslíte, že celá záležitost dopadne?

Nebude odsouzena. Snaha levicových aktivistů bude ji neodsoudit. To se potáhne celým soudem. Když vidíte, jaké si platí z vybraných peněz esa, která ji budou obhajovat… zřejmě soud vyhraje.

Francouzský prezident oznámil, že se čtrnáct zemí Evropské unie dohodlo na novém systému přerozdělování migrantů zachráněných ve Středozemním moři. Plánovaný mechanismus by měl podle zdroje agentury AFP umožnit co nejrychlejší přerozdělení migrantů mezi unijní země výměnou za to, že Itálie a Malta uprchlíkům otevřou své přístavy. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout v září na Maltě. Co z toho vyplývá a co máme očekávat?

Princip musí být dobrovolný. Počkám si na definitivní podobu. V současné době Evropa neřeší masivní příliv lidí z Afriky, nicméně otevření přístavů by byl další problémový bod.



autor: Daniela Černá