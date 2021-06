Morální pokrytectví liberálních elit. Lokajství vůči Bruselu. Okamura na startu kampaně připomíná, co všechno se tu napáchalo

Rakušan, Jurečka, Bartošek, Výborný. To jsou podle Tomia Okamury čtyři politici, kteří se před letošními volbami nejčastěji dopouštějí politických faulů. On sám prý usiluje o slušnou a věcnou kampaň. Hádky a pokřikování prý k ničemu nevedou.

Blíží se říjnové volby, strany pomalu začínají předvolební kampaně. V čem vidíte hlavní programové rozdíly mezi SPD, hnutím ANO, koalicí Piráti-STAN, koalicí SPOLU, ČSSD a například Přísahou Roberta Šlachty?

Rozdílů je mnoho, takže bych vypíchl jen některé zásadnější, které jsou zároveň jasně podložené výroky představitelů jednotlivých stran nebo jejich hlasováním v Parlamentu. Jediné SPD je proti přijetí eura, proti migraci a islamizaci, pro referendum včetně referenda o členství ČR v EU a v NATO nebo pro zestátnění exekutorů, pomoc lidem v dluhových pastích či pro uzákonění minimálního důstojného invalidního a starobního důchodu na hranici minimální mzdy (cca 15 tis. Kč) a až od této čátky výše zásluhově, samozřejmě za splnění zákonných podmínek odpracovaných let či invalidity. Máme také zásadní protikorupční program. Navrhujeme například uzákonit přímou hmotnou odpovědnost politiků a všech, kdo přímo hospodaří s veřejnými prostředky. A chceme prokázání původu majetku od 20 milionů výše, a to i zpětně.

Všechny ostatní vámi jmenované strany prosazují opak, jsou pro přijímání migrantů do Evropy, přijetí eura, jsou proti referendu a odmítají i další mnou jmenované body programu SPD. Například vláda Andreje Babiše platí z veřejných peněz neziskovku s názvem Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), která otevřeně podporuje migraci z islámských zemí do ČR. Také europoslanci ANO hlasují v Evropském parlamentu otevřeně pro podporu přijímání migrantů z Afriky a stejně tak hlasují i poslanci Pirátů, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a také europoslankyně KSČM Kateřina Konečná.

A Robert Šlachta řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy na otázku členství ČR v EU, že Přísaha odmítá referendum i czexit. Ivan Bartoš zase veřejně napsal, že „by mu nevadilo, kdyby byla za patnáct dvacet let Evropa muslimská“. Předseda ČSSD Jan Hamáček pochvalně řekl, že „islám má nezastupitelné místo“. A Miroslav Kalousek z TOP 09 zase řekl, že pakliže se koalice SPOLU dostane po volbách do vlády, tak prosadí přijetí eura v ČR.

Minulý pátek sněmovna projednávala novelu zákona o veřejném zdraví. SPD někteří vyčítali, že provádí obstrukce. Můžete vysvětlit, jak to tedy z vaší strany bylo?

Ano, pohrozili jsme obstrukcemi, a SPD na základě toho ve Sněmovně již podruhé zamezilo projednání vládní novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která v případě schválení zásadně plošně omezí svobody a práva všech občanů a skrytě se v České republice zavádí tzv. covid pas. Vláda ale dál tlačí a znovu, již potřetí, zařadila tento zákon na pořad schůze Sněmovny na příští středu. Budeme znovu bojovat. Konzistentně říkáme – chraňme ohrožené skupiny občanů, ty jsou po roce zkušeností již jasně definované – a ostatní většinu nechme normálně žít a pracovat jen při základních hygienických opatřeních. Chceme normální život pro naše děti. Plošné zákazy nejsou cesta. Hnutí SPD odmítá diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat a testovat. Zároveň říkáme, že pro ty lidi, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, musí vláda zajistit rychlý výběr očkování bezpečnou vakcínou. Jasně říkáme po celou dobu konzistentně, že očkování a testování má být dobrovolné. A budeme nadále dělat nadále maximum pro to, aby se všechno v naší zemi vrátilo znovu do normálního života, jaký tady byl do loňského jara, kdy děti chodily bez omezení a bez podmínek do školy, lidé se normálně navštěvovali, cestovali, chodili ven za zábavou či do hospody. Současně odmítáme podmínění vycestování do sedmi zemí včetně Slovenska očkováním. Plošné zákazy nejsou řešení. Je opravdu za hranicí jakékoli logiky, že malé děti, po kterých je vyžadován na základní škole negativní test, musejí mít teď v horku ještě navíc celý den nasazené roušky. Nebo že jsou výrazně diskriminovaní lidé, kteří bezpříznakově prodělali covid a mají testem prokázané protilátky v krvi. Tady bych chtěl zdůraznit, že vláda tady vytváří atmosféru, že normální stav je ten, co je tady dnes. Není. Vláda tlačí k očkování i ty lidi, kteří mají přirozenou imunitu proti covidu . Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO mi připadá jako slepý a hluchý. Tomio Okamura SPD

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ve Sněmovně se také probíralo téma zvýšení podpory zdravotně postiženým lidem. Jak důležité téma to podle vás je, obzvlášť v současné době? Podpora zdravotně postižených spoluobčanů je jednou z důležitých programových priorit SPD a vždy podpoříme jakékoliv pozitivní návrhy. V první řadě největším problémem invalidních občanů je extrémně nízký příjem. Velká část našich postižených spoluobčanů žije v podstatě pod hranicí chudoby. Žije přímo v bídě. Pochopitelně to nejsou jediní důchodci, kteří bez vlastní viny žijí v bídě. Řešením pro všechny důchodce je minimální důstojný důchod v takové výši, která by zajistila důstojný život. SPD návrh zákona na minimální důstojný důchod podala a bylo by dobré, aby SPD po říjnových volbách ve Sněmovně posílila, a podařilo se nám tento zákon prosadit. Evropští Piráti prosazují minimální zaručený příjem pro všechny občany, tedy i pro všechny flákače a nepřizpůsobivé, kteří nikdy nic pro druhé ani pro stát neudělali a velká část ani nic neudělá, pokud tím nemyslíme fetování či kriminální činnost. Faktem je, že nepřizpůsobiví a drogově závislí samozřejmě bezpracný příjem vyžadují. V každém případě nejsou Piráti jediní, kdo tento model prosazují. Ale zvažují ho i další partaje jako například ČSSD. Další problém našeho sociálního systému je skutečně neuvěřitelná byrokracie, která ztěžuje přístup k pomoci těm, kdo ji skutečně potřebují. A naopak ti, kteří na ní parazitují, umějí s pomocí nejrůznějších neziskovek byrokracii obejít. A tak tu máme kromě jiného i zdravé invalidní důchodce z řad nepřizpůsobivých, na což poukazuje řada občanů. A naopak, zoufalé skutečné invalidy, kteří se nějaké podpory nemohou domoci. Řešení tohoto problému už ovšem nezvládne jednoduchá zákonná norma. Je třeba udělat audit všech předpisů, které řeší přiznání invalidních důchodů, analyzovat je, najít problematické části a najít samozřejmě potřebná řešení. Slyšel jsem třeba od lidí i příběhy o tom, že tu a tam lze invalidní důchod koupit. Dokonce v jednom městě prý bohatá menšinová rodina koupila invalidní důchod synovi k narozeninám... Slušní a pracující lidé či lidé, kteří jsou postižení a proti své vůli pracovat nemůžou, jsou pro SPD na prvním místě. Je potřeba zamezit tomu, aby paraziti, kteří pracovat nechtějí, vysávali náš sociální systém.

Ještě bych se vrátil k volbám a předvolební kampani. Jaké jsou zatím vaše dojmy? A pozorujete nějaké změny oproti roku 2017?

Zatím ne. Snad jen jména se změnila. Na základě mých osobních zkušeností z televizních debat a z Parlamentu jsou letos nejagresivnější, nejútočnější a nejvíce argumentačně faulujou, nebo chcete-li, lžou, předseda STAN Vít Rakušan a lidovci Jurečka, Bartošek a Výborný. Už jsem jim říkal, proč pořád tak agresivně napadají ostatní a lžou. Ale nedají si říct. Já bych rád vedl slušnou a věcnou kampaň. Měli bychom kultivovat politické prostředí. Lidi přece nezajímá nějaké napadání a hádky. My v SPD chceme věnovat energii a čas pro prosazování prospěšných zákonů pro slušné lidi, a ne ztrácet čas neplodnými diskusemi s takovými politiky, kteří se chtějí jen hádat, napadat druhé a pokřikovat.

Co se týče médií, tady je to ohraná písnička. A myslím, že velká část veřejnosti už oprávněně novinářům nevěří. Naposledy tento týden se nám stalo, že novinář Práva Oldřich Danda napsal záměrně pomluvný manipulativní článek, že prý SPD nemá transparentní kampaň. Jen proto, že nemá rád SPD. Přitom ve stejný den potvrdil státní Úřad pro kontrolu hospodaření politických stran, že kampaň SPD je zcela v souladu se zákonem. Předpokládám, že tento neseriózní novinář bude SPD i nadále pomlouvat nebo nám škodit. Ale není první ani poslední a za SPD můžu říct, že to zvládneme a stejně jako dosud půjdeme pevně za prosazováním našeho politického programu. A prosím všechny lidi o podporu.

V minulém týdnu se ve sněmovně vyslovovala nedůvěra vládě na návrh SPOLU a Pirátů se STAN. Vojtěch Filip, jehož KSČM opustila před hlasováním sněmovnu, vysvětlil krok své strany tak, že komunisté nemají důvěru v současnou vládu, ale ještě více se děsí toho, že se k moci dostane současná pravicová opozice. Nemáte obavy, že SPD, která hlasovala stejně jako tato „bruselská pětka“, bude v očích voličů vnímána jako její spojenec?

Snaha vyslovit nedůvěru vládě ze strany tzv. demobloku čtyři měsíce před volbami byla jen předvolebním divadlem a exhibicí u řečnického pultu. Hnutí SPD shromažďovalo podpisy poslanců na naše podpisové archy již před třemi měsíci, kdy to ještě mělo smysl, a tehdy se k nám nikdo nepřipojil. Hnutí SPD nikdy tuto vládu ANO a ČSSD nepodporovalo a nepodporuje ji ani v současné době. Máme zásadní výhrady zejména k Janu Hamáčkovi z ČSSD a ministru za ANO Adamu Vojtěchovi, kteří oba byli označení Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ) jako odpovědní za předražené veřejné zakázky velkého objemu s podezřením na korupci. Věc šetří policie.

Je nutné stabilizovat současnou nestabilní vládní situaci a vrátit důvěru občanů ve vládu. Proto považujeme za optimální rekonstrukci vlády, protože ve Sněmovně je více než 200 zákonů, které je potřeba projednat a schválit do konce volebního období této Sněmovny. Namísto toho se ale u řečnického pultu střídali před televizními kamerami poslanci z tzv. demobloku v rámci předvolební kampaně. SPD dává místo toho přednost projednávání prospěšných zákonů pro lidi. Poslanci SPD hlasovali pro nedůvěru této vládě, kde je zprofanovaná ČSSD.

A proč tedy vláda ANO a ČSSD nemá důvěru vašeho hnutí?

Důvodů je více. Už přítomnost sluníčkářské neomarxistické probruselské ČSSD stačí pro nedůvěru. Vidíme lokajský postoj vlády vůči Bruselu a v posledním čase i vůči americké Bidenově vládě. Po kauze Vrbětice jsme z hlediska zahraniční politiky kvůli této vládě už nikoli na kolenou, ale opravdu slovy Karla Kryla ryjeme hubou v zemi, a to tak, že západním zemím už ani nestojíme za to, aby na podlézání české vlády reagovaly nějakým víc než symbolickým pohlazením.

Za působení této vlády se zcela vytratila sebevědomá a suverénní politika naší republiky. A to nás jako vlasteneckou stranu velmi znepokojuje. Podíl obyvatel České republiky, kteří důvěřují této české vládě, podle průzkumů meziročně klesl ze 40 na 19 %. Vláda se dopouštěla v souvislosti s epidemií protizákonných a protiústavních opatření, což již potvrdilo několik soudních rozsudků. Statisticky jsme ohledně úmrtí v souvislosti s covidem za uplynulé měsíce buď nejhorší v Evropě, nebo někdy předposlední.

To jsou veřejně známá fakta. Lidé to vidí. A zatímco vyvolení bohatnou, naše země a občané chudnou. Naše vláda spolu s Bruselem na to mají jediný lék – zadlužit se, rozdávat dotace a nechat zbohatnout další vyvolené, zatímco dluhy zaplatí opět ti chudí a střední třída. Covid se stal pro vládu v uvozovkách skvělou záminkou, jak pošlapat ústavu a základní lidská práva občanů. Kromě toho vláda napáchala nedozírné škody. Dnes už nikdo nepochybuje o tom, že víc škod napáchala vláda svými nepromyšlenými a chaotickými zákazy než samotný virus covidu.

Na závěr se musím zeptat na téma, které ovlivnilo život Poslanecké sněmovny i podzimní volby. Poslanec a čelní kandidát SPOLU Dominik Feri odstoupil po obviněních ze sexuálního násilí. Je to vlastně poprvé, co do české politiky vstoupilo toto téma. Je to podle vás správně?

V plné nahotě se projevuje morální pokrytectví samozvaných liberálních elit. V případě skandálu poslance koalice SPOLU Dominika Feriho (TOP 09), který je obviněn z několikanásobného znásilnění a sexuálního obtěžování, se objevují další svědectví. Skandální na tom všem je, že poslanec koalice SPOLU a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg jednání svého kolegy Dominika Feriho veřejně schvaluje. Ponižování, sexuální násilí a obtěžování je podle Schwarzenberga v pořádku a za chování poslance Dominika Feriho vůči ženám se omlouvat nehodlá.

Chování bývalého poslance Dominika Feriho je pro SPD zcela nepřijatelné a zcela amorální. V hnutí SPD jsme obecně pro zpřísnění trestu za znásilnění, viz nedávnou kauzu znásilnění nezletilé české dívky u Terezína nelegálním africkým islámským migrantem, za který dostal tento odporný násilník směšný trest. Na druhou stranu je vždy důležité posouzení každého případu individuálně soudem. Zároveň je nutné odmítnout pokusy aktivistů fakticky využít kauzu k dalšímu prohloubení kontroly nad soukromým životem lidí a zavádět systém kontrolovatelných souhlasů se sexuálním kontaktem.

V souvislosti s kauzou Feriho se odkrývají v médiích další znepokojivé informace o praktikách připomínajících sexuální nátlak při akcích pořádaných v rámci aktivit Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je nutné žádat odpovědi i na tyto otázky. Začíná se v plné nahotě projevovat morální pokrytectví samozvaných liberálních elit.

