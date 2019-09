Murínův nářez: Zeman věděl, čím Srby potěší. Kosované sami chápou, že jsou umělým státem kvůli základně USA

ROZHOVOR Slovenský přírodovědec a spisovatel Gustáv Murín se podivuje nad tím, co je to za morálku nechat se osvobodit a potom poplivat pomníky osvoboditelů. Reaguje tak na kauzu pomníku maršála Koněva, ale nebere ji jako počátek přepisování dějin. To dirigované zpoza oceánu začalo už dřív, protože jak jinak by mohli výročí vylodění v Normandii oslavovat západní spojenci bez Ruska, ale zato s Angelou Merkelovou, představitelkou německých okupantů. V souvislosti s nedávnými výroky prezidenta Miloše Zemana na adresu Kosova říká, že i jeho obyvatelé si uvědomují, že jsou uměle vytvořeným státem, aby měla kde v Evropě vyrůst největší americká vojenská základna, když jinde už mají americké arogance plné zuby.

O místo v Národní radě přišel člen Ľudové strany Naše Slovensko Milan Mazurek, protože ho Nejvyšší soud odsoudil za úmyslný trestný čin, a to je dle slovenské Ústavy neslučitelné s výkonem poslaneckého mandátu. Před časem v rádiu totiž mluvil o nepřizpůsobivosti, násilí a vandalismu ze strany romského etnika, hovořil o „celé komunitě cikánských asociálů“, o tom, že peníze z eurofondů se investují do lidí, kteří „pro náš národ nikdy nic neudělali a nic pro nás neudělají ani v budoucnu“, a že by si cikáni neměli z plození dětí dělat byznys. Panuje společenská shoda na tom, že „má, co si zasloužil“?

Ptal jsem se proto, že bývalý premiér Robert Fico k tomu uvedl, že „Milan Mazurek řekl to, co si myslí téměř celý národ“. A dodal: „Má-li být rozsudek Nejvyššího soudu měřidlem toho, co je pro výroky na adresu Romů trestným činem, to rovnou mohou orgány činné v trestním řízení vlézt do kterékoliv krčmy na Slovensku a všechny hosty včetně ležících psů pozavírat“. Vzhledem k tomu, že za tato slova už na něj padlo trestní oznámení a nezávisle na něm se případem začala zabývat slovenská Národní kriminální agentura, neutahují se na Slovensku svobodě projevu poněkud šrouby?

Především v politice jsou dnes trestní oznámení běžná jako rohlíky na krámě. V naprosté většině to bývá jen gesto. Z toho mraku nezaprší. Ale s tím „utahováním šroubů“ je to pravda. Představte si, že „nepolitičtí“ organizátoři protestů v koalici PS-Spolu – stran, které prý nikdy nechtěli založit a které jsou v průzkumech jako koalice druhé za Smerom-SD – přišli s návrhem, že v zájmu řešení globálního oteplování se má omezit – ve skutečnosti zamezit – diskusím, jestli tento běžný cyklický jev opravdu způsobuje lidská činnost, nebo ne?! No, Lenin musí v hrobě skákat kozáčka z radosti, jaké má nástupce.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v rozhovoru pro TV Markíza v reakci na tuto kauzu prohlásila: „Slovensko jako země potřebuje mít velmi jasné meze svobody projevu“. Je třeba striktně nastavit mantinely, aby si lidé neříkali jen tak, co je napadne, ale byli při svém projevu korigováni nějakým zákonným předpisem?

Jako dlouholetý vedoucí představitel celosvětové organizace spisovatelů PEN vím, že svoboda slova je nedělitelné lidské právo. Takže paní „skládková prezidentka“ jen plní úlohy Sorosovy Barbie, která bude propagovat to, co potřebuje globalizační klika – umlčet oprávněnou kritiku aspirantů na světovládu jejich kšeftu i za cenu uměle vyvolávaných válečných konfliktů a napětí. Mráz tentokrát přichází z Washingtonu.

To český prezident Miloš Zeman na žádné mantinely nehledí, a to ani na ty, které mu určuje oficiální zahraniční politika vlády. Při nedávné státní návštěvě Srbska se dvakrát ostře vyjádřil na adresu Kosova. Nejprve už na letišti během přivítání se srbským protějškem Aleksandarem Vučićem řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale ne Kosovo, aby později ještě přitvrdil, když vyhlásil záměr odvolat uznání Kosova. I s ohledem na to, že Slovensko patří mezi země, které neuznaly Kosovo jako samostatný stát, jak na vás tyto výroky působí?

Hlavně musím připomenout, že zatímco legendární literární babička „pro pírko i přes plot skočila“, pan prezident Zeman je přímo závislý na bonmotech a nečekaných prohlášeních. Věděl, čím potěší Srby, a udělal to záměrně provokativně. On je ale také autorem výroku „Netvrdím, že všichni muslimové jsou teroristi, ale tvrdím, že všichni teroristi jsou muslimové“, což je nehorázná lež. Stačí připomenout teroristický útok v Oklahoma City v roce 1995, útoky IRA, baskické ETA a tak dále. Takže jeho výroky je třeba brát s rezervou.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček Zemanova slova rychle korigoval a ujistil partnery o tom, že česká zahraniční politika v otázce Kosova zůstává neměnná. A Miroslav Kalousek na Twitteru nadhodil, že by bylo lepší Miloše Zemana nikam nepouštět. Neměl by si i prezident dávat větší pozor na jazyk a jít jako hlava státu příkladem v nastalém trendu doby neříkat, co si myslí?

Z toho, co jsem uvedl v předchozí odpovědi, logicky vyplývá, že bych takové výroky prezidenta Zemana nebral celkem vážně. Mimochodem, před časem jsem byl pozván do Kosova na literární festival, a tak jsem byl zvědav, jak se na letišti v Prištině vypořádají s mým cestovním pasem, když jsou pro nás neexistující zemí, a tak jsem ani neměl jak žádat o víza. Ale musím říct, že to zvládli bez mrknutí oka. Prostě mi dali do pasu razítko a mohl jsem projít bez jakéhokoli zdržování. No a díky tomu jsem se dozvěděl, že i sami Kosované si uvědomují, že jsou uměle vytvořeným státním útvarem, aby měla kde vyrůst největší americká vojenská základna na starém kontinentu, když jinde už mají americké arogance plné zuby. Ale nadšení z toho Kosované vůbec nejsou.

České soudy čím dál častěji řeší spory ohledně svobody slova nebo projevu. Třeba premiér Andrej Babiš se musí omluvit za to, že se vyjádřil o demonstrantech, že jsou za protesty proti němu placeni. Na druhou stranu s trestním oznámením za divadelní hru chorvatského režiséra Olivera Frljiče neuspěl kardinál Dominik Duka, jenž se cítil zobrazovanými výjevy jako katolík uražen a napaden, konkrétně mělo jít o zobrazení znásilňujícího Ježíše. Lze tyto případy srovnávat na základě toho, že šlo v obou případech o urážku? Nejde pak o jistou dvojakost ve výrocích soudů?

Je to tak, soudy rozhodují nejednoznačně až zmatečně. Vím o případu na Slovensku, kde se takové rozhodování táhne už šestým rokem, neboť jedním takovým výrokem dotčená osoba musí sehnat svědky, kteří mu dosvědčí, že ho kvůli tomu výroku už nemají rádi?! Dost bizarní, takže pro jistotu zopakuji – jako poškozená osoba máte k soudu dovléci své známé a přátele, kteří přestali být vašimi přáteli, protože uvěřili nepravdivému výroku o vás v médiích. Ale na druhou stranu herec Marek Vašut vysoudil na bulváru milion korun, což není vůbec špatné. A britský premiér John Major zažaloval jistý bulvár, že ho přes postel spojil s jednou ministryní z jeho vlády. Bulvár to prohrál a pokuta byla tak velká, že zkrachoval. No ale po letech se ta dáma tímto postelovým dobrodružstvím ve svých pamětech přímo chlubila. A teď, babo, raď!

Český kněz a teolog Tomáš Halík už se vzdal ambice stát se hlavou státu, politiku však komentuje pořád. Na adresu jemu nepohodlných politických subjektů SPD a Trikolóry říká, že vyjadřují to, co si myslí lidé, kteří nemyslí. Někteří politici zase s oblibou prohlašují, že voliči hnutí ANO jsou hloupí, staří a neinformovaní. Domníváte se, že označovat příslušníky nějaké voličské skupiny za hlupáky je přijatelné právě s odkazem na svobodu slova či projevu?

Je opravdu zajímavé, že určité etnické a náboženské skupiny jsou zákonem chráněné, ale voličské skupiny už ne. Bude to asi tím, že v tomto případě platí „Psi štěkají, ale karavana táhne dál“. A to si pana Halíka vážím a nepovažuji ho za psa. Ale štěká neúměrně ke svému obvyklému střízlivému projevu. Jako by se ztrátou ambice stát se prezidentem ztrácel i příslovečný nadhled, který by k hlavě státu měl patřit automaticky.

Zastupitelé na Praze 6 rozhodli o přemístění pomníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Na jeho místo by měl být umístěn univerzální památník osvoboditelům. Podle kritiků tohoto rozhodnutí je cílem odstranění památníku vymazání významu obětí ruského národa a revize výsledků druhé světové války. Dá se to vnímat i jako krok k postupnému přepisování dějin?

Ale vždyť přepisování dějin řízené zpoza oceánu už tady je! Jak jinak by mohli výročí vylodění v Normandii oslavovat západní spojenci bez Ruska, ale zato s paní Merkelovou, představitelkou německých okupantů. Ve slovenském tisku se už objevily pokusy přesvědčit nás, že nás v roce 1945 Rudá armáda neosvobodila, ale okupovala. Budete mi to muset odpustit, ale takové „kopání do mrtvol“ je specialita ryze česká. Stačí si vzpomenout na přemalování tanku výtvarnickým exhibicionistou v Praze. Ale v tom tanku zahynuli mladí lidé, kteří přijeli Praze na pomoc, protože o ni volala kupodivu celkem dobrou ruštinou. Tak co je to za morálku nejdřív se nechat osvobodit a potom poplivat pomníky osvoboditelů? Neboť právě Koněv zakázal bombardovat a ostřelovat z děl česká města, což mnoho jeho vojáků zaplatilo svými životy. A tohle je poděkování „vděčných Pražanů?

Kauza kolem sochy Koněva byla doprovázena tím, že Rusové ostře protestují i z oficiálních míst, starostu Ondřeje Koláře nazval ruský ministr kultury dokonce nacistou. Jsou takto ostré paralely namístě? Co o Rusech a o Kolářovi, jehož otec Petr Kolář, bývalý velvyslanec v Rusku i USA, je znám jako velký rusofob, celý spor vypovídá?

Existuje přísloví „Na hrubý pytel hrubá záplata“. A mopslíci globalizační kliky plní její plány obnovení studené války, protože pro ně byla nejvděčnějším obdobím z hlediska jejich velkých kšeftů ze zbrojení, ale bez krveprolití. A tak to zkoušejí znovu provokacemi vůči Rusům, které jdou až do absurdna. Viz například neslavná kampaň ubohých exhibicionistek z Pussy Riot, které začínaly tím, že se nechaly v nějaké knihovně nahrávat nahé při svých radovánkách. Ve Spojených státech by je za to hned zavřeli, šerif by je vyhodil z kostela, kde také vyváděly a vřískaly nesmysly, až by se za nimi prášilo. Ale tak dlouho budou Rusům brnkat na nervy, až… A na to „až“ doplatíme kvůli těm mopslíkům hlavně my. V tomhle směru to mají v americkém Deep State dobře vymyšlené. Nechat dělat špinavosti jiné a potom se z dálky smát. Ale uvidíme, kdo se bude smát naposled.

autor: Jiří Hroník