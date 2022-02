Na Ukrajině se teď hraje o bezpečnost Evropy, varuje Jiří Pospíšil. Putin se naplno vrátil k tradicím SSSR

reklama

Váš mandát v Evropském parlamentu dospěl do poloviny. Jak byste zhodnotil prvních dva a půl roku? Co se vám podařilo prosadit, co byste v druhé polovině chtěl napravit?

Podařilo se mi získat členství ve výboru pro právní záležitosti. Byl jsem v minulosti ministrem spravedlnosti, takže je mi tato oblast odborně nejbližší. Nadále jsem aktivní i ve výboru pro vnitřní trh, což zní trochu odtažitě, ale řeší se tam hlavně ochrana spotřebitelů, což je z mého pohledu hodně důležité. Kromě oblasti justice se ale v Evropském parlamentu zaměřuji i na další témata. Jsem hodně aktivní v oblasti obrany lidských práv.

Zapojil jsem se také do skupiny poslanců, kteří usilují o větší prosazení tématu ochrany zvířat. V poslední době jsme v EP na tomto poli řešili třeba problematiku zbytečně dlouhých transportů živých zvířat, klecových chovů atd. Každopádně téměř celá první polovina tohoto mandátu byla poznamenána covidem, takže doufám, že druhá půlka funkčního období už bude probíhat bez různých omezení.

V druhé polovině letošního roku nás čeká předsednictví EU. Co říkáte na to, jak se zatím agendy chopila Fialova vláda?

Je vidět, že se nový kabinet do příprav předsednictví pustil hned, jak nastoupil do úřadu. Bylo to nezbytné, protože pro Babišovu vládu evropské předsednictví nebylo žádnou prioritou, a tomu odpovídala jeho dosavadní příprava – nepříprava. Přitom země, která úspěšně zvládne předsednictví a prosadí alespoň část svého programu, má v EU úplně jinou váhu než země, která to zpacká a neprosadí nic!

Velkým tématem, které se dnes řeší na národní i evropské úrovni, je napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Jak se na celou věc díváte?

Já stojím plně na straně Ukrajiny, protože podle mě má každý stát právo si sám rozhodnout, kam chce patřit a kam ne. To, že Rusko zkouší vydírat Ukrajinu i Západ, aby zrušily příslib budoucího ukrajinského členství v NATO, dokazuje, že se Putinův režim naplno vrátil k tradicím Sovětského svazu.

Zdá se tedy, že časy studené války jsou zpět. Rusko chystá největší válku v Evropě od roku 1945. A bez ohledu na to, zda k ní skutečně dojde, musíme jednat! Na Ukrajině se teď hraje o bezpečnost Evropy, možná i světa. A kdo si myslí, že se nás to netýká, je blázen. Dotkne se to nás všech…

A jaký pohled je v centrále EU, kde se pohybujete?

EU se zatím vždycky dokázala shodnout na jednotném postoji vůči Rusku, čehož dokladem jsou platné sankce proti Putinovu režimu. Pokud současná krize přejde v otevřený útok Ruska na Ukrajinu, jsem si jistý, že Unie dokáže opět jednotně zareagovat a podpořit NATO.

Není tato kauza naopak ukázkou nejednotnosti Evropské unie, ve které Německo, Francie i další země důsledně hájí své specifické vztahy k Rusku?

To si nemyslím. Různé členské země volí různé způsoby jednání s Ruskem, všechny ale drží jednotný směr v tom, že tlaku Ruska na Ukrajinu neustupují. Osobně jsem navíc přesvědčen, že protihráčem Ruska musí být hlavně NATO, které je garantem evropské bezpečnosti.

Co říkáte celkově na zahraniční politiku vlády? Objevily se pochybnosti o kompetenci ministra Lipavského, jak podle vás situaci zatím zvládá?

To, že ministra Lipavského nemá rád prezident Zeman, neznamená, že je nekompetentní. Já jsem známý tím, že dokážu veřejně poukázat na to, když Piráti v Praze občas prosazují levicové recepty, ale musím říct, že ministr zahraničí podle mého názoru dosud žádnou zásadní chybu neudělal a plní povinnosti, které mu náleží. Rusofily u nás naštval, když se vydal na Ukrajinu podpořit našeho spojence, ale já ho za tuhle iniciativu musím pochválit!





