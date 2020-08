Nástupce hejtmana Bubeníčka, lídr KSČM: Proslýchá se, že se budou stavět čtyři zařízení pro uprchlíky, jedno v našem kraji. Žádné migranty zde nechceme

ROZHOVOR Čtyři roky měla KSČM v Ústeckém kraji svého hejtmana a bylo to od roku 1989 poprvé, co se zástupce této strany dostal do takto vysoké exekutivní funkce. Nyní Josefa Bubeníčka v pozici lídra krajské kandidátky střídá Radek Černý. Kraj by chtěl představit zcela jinak, než je znám, k čemuž má i osobní předpoklady. Nepochází totiž z žádného průmyslového centra, ale z vesnice na Litoměřicku. Chtěl by všem představit Ústecký kraj jako příjemné místo, nabízející možnosti, které by lidé nečekali.

V čem jsou podle vás kraje pro své občany nejdůležitější?

Poté, co byly před 20 lety zrušeny okresní úřady a nahrazeny krajskými, staly se pro občany mezičlánkem mezi samosprávami v obcích a městech a jednotlivými ministerstvy a vládou.

Kraj je zřizovatelem řady příspěvkových organizací, kterými jsou školská zařízení, muzea a galerie, sociální služby atd. Síť páteřních nemocnic vedených pod naší úspěšnou Krajskou zdravotní, jejímž je kraj jediným stoprocentním vlastníkem akcií. Dopravní společnost Ústeckého kraje, kterou nám jiné kraje závidí a chodí k nám na zkušenou, letos oslavila své páté výročí. To je malý výčet organizací, které kraj spravuje a slouží nejen všem občanům našeho kraje, bez kterých se neobejdeme. Ústecký kraj je také vyhlašovatelem řady dotačních titulů, kde finanční podporu mohou získat jak začínající podnikatelé, zemědělci, kulturní a spolkové organizace, tak i samosprávy a jiní. Pro žáky a studenty tu je řada stipendijních programů. Je zde pamatováno i na záchranné složky IZS a další.

Co nejpodstatnějšího se KSČM v minulých čtyřech letech na krajském úřadě podařilo prosadit?

Jako první bych zmínil založení Dopravní společnosti Ústeckého kraje, která vznikla na základě neustálých problémů s vysoutěženými dopravci, kteří si neplnili své závazky. Tato společnost od svého vzniku bez problémů funguje a neustále zlepšuje své služby pro cestující, a to i například nákupem nových autobusů. Od dubna do října kraj platí turistickou dopravu na regionálních železničních tratích a také historickou dopravu prostřednictvím lodí, vlaků i autobusu. Maximálně se zvýšil objem prostředků do oprav silnic II. a III. tříd. Po 31 letech byla dokončena dálnice D8. Ve spolupráci s největší firmou Nexen na výrobu pneumatik v průmyslové zóně Triangl vniklo mnoho pracovních míst.

V oblasti zdravotnictví byla v teplické nemocnici zřízena protialkoholní a protitoxikomatická záchytná služba, která v kraji dlouho chyběla. V Masarykově nemocnici vzniklo kardiovaskulární centrum. U zdravotnické záchranné služby byl vybudován nový dispečink a ročně se nakupovaly desítky nových sanitních vozů.

V oblasti životního prostředí kraj několikrát otevřel dotační titul na kotlíkové dotace, o které byl obrovský zájem.

Ústecký kraj byl vyhlašovatelem mnoha dotačních titulů, kde si mohli žádat o finanční prostředky nejen začínající podnikatelé, ale i zemědělci, včelaři, různé spolky a kluby, hasiči a záchranáři, obce a další.

Zajímavé jsou zejména stipendijní programy pro studenty.

Jak se podle vás bude vzpomínat na hejtmana Bubeníčka?

Jako na člověka, který se nesmazatelně zapsal dobrým písmem do historie Ústeckého kraje. Jako na pracovitého člověka, který se těší na rozdíl od jeho předchůdců obrovské popularitě, jak mezi občany kraje, tak i samosprávami. Člověk, který dokázal s krajem pod jeho vedením čelit jak zničujícím povodním, tak i koronavirové krizi.

Kraje jsou „mezi“ komunální politikou, která řeší místní problémy, a velkou celostátní politikou. Co by měly přinášet obcím (jak by měly spolupracovat s obecními či městskými samosprávami) a co naopak v celostátní politice? A jak se to Ústeckému kraji v minulém období podle vás dařilo?

Kraje jakožto nadřazený orgán obcí funguje zároveň i jako poradní a pomocný. Měl a musí být zákonodárným iniciátorem v řešení řady problémů, se kterými se obce a města potýkají. Jsme kraj s řadou vyloučených lokalit, které kraj ze své podstaty sám nevyřeší. Zde se musí aktivně zapojit stát se systémovou změnou a kraj může hrát roli poradce ze svých letitých zkušeností.

Ústecký kraj přišel mnohokrát s návrhy na řešení situací, ale bohužel ne vždy se daná věc vyřešila. Zkrátka přijela vládní delegace (už to byl úspěch), seznámila se s daným problémem a přislíbila řešení, ale ne vždy se dané sliby splnily.

Diskutovaným tématem, které se dotýká krajů, je podpora regionálních rozvojových projektů ze strany Evropské unie. Je podle vás správné, že Unie tyto projekty podporuje?

Když tak nečiní stát, musí to být někdo jiný. Ústecký kraj ze svého rozpočtu není schopen podporovat větší projekty, zejména ty rozvojové. Máme tu tak zvané projekty jako Smart regiony, Uhelné regiony, Terezín – město změny a další. Bez těchto podpor si nedokážu představit realizaci řady projektů.

Co říkáte na to, kam tyto peníze z unijních fondů míří? Jsou využívány smysluplně? Třeba v oblasti zemědělství, kterému se věnujete, se poměrně často diskutuje o tom, jak by podpora měla být zaměřena…

Víte, toto je věčná otázka, kterou si kladou snad všichni. Možná bychom si spíše měli klást otázku, jestli by nebylo lepší vytvořit takové podmínky, aby dotace nemusely být čerpány vůbec? S dotacemi jsou neodmyslitelně spojená rizika, jako jsou složitost, špatná administrace nebo čerpání, korupce, klientelismus, předražování zakázek a jiné, kterým by se předešlo. Ale to by asi někdo přišel o tu opojnou moc něco někomu dát, ale hlavně rozhodovat komu.

Někdy mám ten pocit, že se vymýšlí nesmysly, jen abychom maximálně vyčerpali alokované prostředky. Co se týče podpory do zemědělství, tak to je různé. Každý zemědělec hospodaří jinak a jinde. Je smutné, že se chová a pěstuje především to, za co jsou největší dotace a výdělky a ne to, co se dá v daném regionu pěstovat či chovat v návaznosti na poptávku, soběstačnost a ochranu zemědělské půdy a krajiny. Samozřejmě existují i zemědělci, kteří na to nehledí.

Jste rodákem z Lovečkovic, což je na Litoměřicku. Tento spíše zemědělský kraj si málokdo spojuje s Ústeckým krajem, ten je lidmi ze zbytku republiky vnímán jen optikou krušnohorských průmyslových center s občas vybydlenými sídlišti a vyloučenými lokalitami. Co tedy může Ústecký kraj nabídnout na venkově?

Je toho celkem hodně. Aby byl venkov atraktivní pro život, musíte jejím obyvatelům vytvářet takové podmínky, aby v něm chtěli žít, zakládat rodiny a neodcházet. Pokud v obcích, zejména těch menších, nebudou různé služby, jako je lékařská péče, obchod, kadeřník, hospoda, kultura, zájmová a spolková činnost, školka a škola, ale hlavně pracovní příležitosti a dostupné bydlení, tak těžko v takových obcích někoho udržíte, zejména ty mladé. Tady si myslím, že kraj může hodně pomoci. Podporou turistiky a vytvořením tak nových pracovních míst.

Podporou bytové výstavby třeba i ve spolupráci s bytovými družstvy za rozumné nájemné, které hodně chybí. Také podporou oprav místních komunikací a obecních objektů. Důležitá je dostupná dopravní obslužnost, kterou zde v kraji máme. Nedílnou součástí je propracovanější spolupráce při vytváření a aktualizování územních plánů.

S venkovem souvisí i otázka turistického ruchu. Na co přilákat turisty do Ústeckého kraje? A jak byste chtěl jako hejtman prolomit tu negativní značku, jakou pro řadu cestovatelů kraj má?

Velice mě mrzí, když slýchám jakou špatnou vizitku má náš Ústecký kraj u zbytku republiky. Tento špatný názor si bohužel nese již z minulosti a ti, kteří to o našem kraji tvrdí, si vůbec neuvědomují, že díky našemu kraji může větší část České republiky svítit, topit, hnojit, stavět apod. A pak když sem přijedou, jsou překvapeni, že jsou v kraji, který má spoustu krásných míst, bohaté kulturní a přírodní bohatství a příjemné lidi. Podpora turistiky je pro KSČM jednou z priorit, což jsme dokazovali i v minulých volebních obdobích. Bylo vytvořeno několik úspěšných projektů, jako provoz historických a turistických linek, budování cyklostezek, naučných stezek, informačních center apod. Byla vytvořena řada propagačních materiálů. Ústecký kraj se pravidelně propaguje na různých výstavách a soutěžích, jako je Má vlast aj.

Jako hejtman bych chtěl pozvat všechny, kteří zde u nás v kraji ještě nebyli, aby nás navštívili a sami se přesvědčili, že jsme kraj turisticky zajímavý, který má i náročnému turistovi co nabídnout. A je toho opravdu hodně od Českého Švýcarska přes Polabí, vinařské oblasti, České středohoří a Krušné hory.

Jaká je tedy vaše vize Ústeckého kraje? Jak by měl v budoucnu vypadat, na co by se měl soustředit?

Určitě bychom chtěli pokračovat a navázat na projekty a záměry z minulého volebního období. Chceme se zaměřit na bezpečnost v našem kraji, a to zejména v pokračování spolupráce s Policií ČR na naplnění tabulkových stavů, a tím posílení hlídkové služby. Proslýchá se, že v ČR mají být vybudována čtyři zařízení pro uprchlíky, kde jedno má být i v Ústeckém kraji. Toto zásadně odmítáme. Nechceme zde žádné migranty. Ve zdravotnictví chceme nadále podporovat rozvoj všech nemocnic.

Chceme investovat do oprav budov a majetku kraje, ať jsou to nemocnice, školská a sociální zařízení. Ve školství se chceme zasadit o úplné zrušení inkluze, jako nesystémového kroku. Budeme nadále pokračovat v zavedených stipendijních programech pro studenty. V oblasti dopravy chceme pokračovat v opravách silnic II. a III. tříd. Zasadit se o tunelovou variantu průjezdu Bílinou a dostavbu dálnic na našem území. Prioritou je pro nás splavnění dolního toku Labe ve dvou plavebních stupních.

Nadále chceme, aby pokračoval výbor pro národnostní menšiny, který má v našem kraji opodstatnění. Chceme také do budoucna udržet sítě fungujících sociálních služeb. Naši stálou podporu budou mít i naši zemědělci a chceme se zaměřit na rozumné vytváření krajiny s důrazem na zadržování vody v krajině. V kultuře chceme pokračovat v programu „Rodinné stříbro“ a obnově kulturních památek. Určitě budeme pokračovat v podpoře všech složek IZS včetně dobrovolných hasičů, jak tomu bylo v minulosti. Naši podporu budou mít samozřejmě i sportovci a sportovní kluby na území našeho kraje.

Jaké by měly být ambice KSČM v letošních volbách? Čeho má podle vás strana šanci dosáhnout?

Určitě bychom chtěli minimálně navázat na výsledky v minulých volbách do Ústeckého kraje. Jsem přesvědčen, že máme voličům co nabídnout. Vycházíme z reálných věcí a neslibujeme vzdušné zámky. Jsme strana, která se podílela na vládě v kraji 8 let a je za námi vidět kus poctivé práce. Jsme tradiční strana, která za sebou nemá žádné korupční či podobné skandály, takže si myslím, že máme velkou šanci uspět navzdory až někdy hysterickému komunistobijectví.

Kromě krajů se bude v říjnu volit také do Senátu. O něm se v posledních dvou letech zase hovoří trochu více. Má podle vás Senát v našem ústavním systému smysl? A jak tento smysl naplňuje současný Senát?

KSČM dlouhodobě proklamuje nadbytečnost senátu, který je nám vysvětlován jako pojistka demokracie. To sice ano, ale příliš drahá. Naše strana i v minulosti nestavěla své kandidáty s upozorněním na nadbytečnost této instituce. Myslíme si, že tak, jak je tomu i v jiných zemích, by postačovala pouze jedna zákonodárná komora. To, proč KSČM staví své kandidáty do senátních voleb, je jednoduché, pokud má Senát rozhodovací moc, tak by i KSČM měla být u toho.

