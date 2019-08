Naštvaný Grebeníček k vandalům: Sochy Koněva, Pattona a Churchilla jsou projevem úcty! A spustil o tunelovaném Česku

Sochu sovětského maršála a osvoboditele Prahy Ivana Stěpanoviče Koněva, jež se nachází na náměstí Interbrigády v Praze 6, někdo ve čtvrtek 22. srpna potřísnil červenou barvou. Vaše stranická kolegyně Marta Semelová to považuje za projev neúcty k osvoboditelům v květnu 1945. Jinak to ovšem vidí starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), který tuto sochu tady nechce. Jak se na tuto záležitost díváte vy?

Socha osvoboditele Prahy maršála I. S. Koněva stejně jako socha generála G. S. Pattona v Plzni, ale i pražská socha W. Churchilla jsou projevem úcty k těm, kdo se zasloužili o porážku nacismu a osvobození Československa. Co víc k tomu dodat? Je skutečností, že jsou lidé, kteří to vidí jinak, ale projevy vandalismu a neúcty k takovým památníkům svědčí velmi často o kulturní negramotnosti, neznalosti nebo o politické účelovosti jednání těch, kdo projevují lhostejnost nebo neúctu k památníkům historické minulosti. Anketa Zaslouží si Věra Jourová pokračovat v Evropské komisi jako zástupkyně České republiky? Zaslouží 11% Nezaslouží 89% hlasovalo: 3549 lidí

Jak vlastně máme přistupovat k Rusku? Je správné, že prezident Zeman přijal pozvání od Vladimira Putina na příští rok na oslavy konce války?

Jako k jiným našim partnerům, se kterými máme a chceme mít dobré vztahy a se kterými spolupracujeme bilaterálně i prostřednictvím OSN a dalších organizací v oblasti mezinárodních vztahů, na poli kultury, vědy i v ekonomické oblasti. Považuji za samozřejmé, že se prezident republiky účastní oslav spojených s porážkou nacismu a fašismu a s osvobozením Československa. A považuji v této souvislosti za projev dobré historické paměti, že ctí odkaz obětí nacismu a války, hrdinství těch, kdo se zasloužili o porážku nacismu. Podíl Sovětského svazu na vítězství i na osvobození Československa byl rozhodující. A je logické, že prezident Zeman s úctou a respektem přijímá pozvání na oslavy Dne vítězství od těch, kdo tento odkaz ctí.

Panuje dnes ve výkladu historie 20. století jakási dvojakost, například ve vztahu k těžkostem, které nám způsobili Němci a Rusové? Je podle vás dnešní mainstreamové vnímání českých moderních dějin vyvážené a objektivní?

Současná falzifikace nesporných historických faktů a souvislostí či nové, vyloženě spekulativní interpretace našich národních i československých, evropských a světových dějin jsou mimořádně rozsáhlé. Technologie a prostředky, které jsou k tomu využívány jsou ohromné. Cenzura nepohodlných faktů, jejich zasouvání do mediálního stínu, a naopak přepisování dějin, to vše se odehrává nejen v komerčních, ale i takzvaných veřejnoprávních médiích. Objektivní vnímání dějin a historických souvislostí společenského pohybu, respekt k faktům v jejich komplexnosti je něco, co je na překážku jednostranné, černobílé ideologické interpretaci. Jsou v tom samozřejmě zájmy, které není těžké identifikovat.

V posledních týdnech jsme sledovali vládní krizi kolem jmenování ministra kultury. Co o ní soudíte a jak hodnotíte vládu celkově? Zaslouží si vaši podporu?

V současnosti nevidím lepší alternativu k současné vládě. Rozumně uvažující a protikorupčně naladění občané v žádném případě nemohou mít zájem na návratu starých zkompromitovaných figur někdejších korupčních vlád a stran typu ODS či TOP 09. Tahanice kolem ministra kultury začaly v souvislosti s jeho účastí na křtu mojí knihy Ve znamení kříže. Někomu totiž vadí kritika podvodů, které se římskokatolická církev pokouší halit svatou rouškou. A někomu možná vadily i vhledy ministra kultury do problémů financování kultury.

Psali jsme: „Za tohle by mě zavřeli.“ Alexander Tomský řekl své o muslimech: To mnohé naštve SŽDC pokračuje ve vysokém tempu rekonstrukcí tratí Rudolf Mládek: Vykuchaná vozidla na pořadu dne Česká obchodní inspekce: Alkohol prodali mladistvým na HIP HOP kempu všichni stánkaři

Rozkrádání národního bohatství? Jde o problém, který potřebujeme řešit? Obáváte se, že i v dnešní době k takovým případům může docházet?

Národním bohatstvím jsou přírodní zdroje, kulturní hodnoty, ale i každodenní poctivá práce našich občanů. Je pravdou, že mnohé se rozkradlo v neuvěřitelně velkém rozsahu za vlád vedených ODS v 90. letech minulého století. Pak to bohužel pokračovalo i za asistence ČSSD v následujícím období. Bohužel, ten proces nekončí, ať už jde o rozkrádání a tunelování, nebo znehodnocování přírodních zdrojů a hmotných kulturních statků, nebo o vykrádání nehmotných hodnot a výsledků práce třeba formou odlivu dividend, daňových úniků, cinknutých veřejných zakázek...

Fotogalerie: - Hamáček zůstává

Pokud se podíváme na životní úroveň obyčejných Čechů, jak si stojíme? Mají Češi dost peněz?

Pokud by nebyly v minulých desetiletích rozkrádány a tunelovány prostředky státu a obcí, podniků, úspory vkladatelů, penze... a mohl bych pokračovat, pak životní úroveň všech vrstev obyvatel by byla nepochybně významně vyšší. Argumentovat, jak se to dnes častěji objevuje, nominálními platy a penzemi a zapomenout na jejich skutečnou kupní sílu, účelově sestavovat statistiky vývoje cen televizí a aut a nepřipomenout nebo vyloženě zamlčovat růst cen vody, bydlení a služeb, bagatelizovat statisíce exekucí, to je nepoctivá hra. Ano, jsou ohromné rozdíly sociální, majetkové, nové přehrady mezi lidmi. A příliš často to není o zásluhovosti. Proto se dlouhodobě drží kritika korupce a povědomí o rychlokvašených zbohatlických elitách, které vyrostly z kmotrovského prostředí a vynořily se z tunelů za vlád Václava Klause. O tom ovšem při příležitosti 30. výročí majetkového převratu v někdejším Československu novodobí papaláši mluvit nebudou.

Letos se také hodně demonstruje proti premiérovi v rámci akcí pořádaných Milionem chvilek. Co si o nich myslíte?

Každý má právo demonstrovat a vyjádřit svou podporu něčemu, nebo naopak nespokojenost. S určitým znepokojením ale sleduji, jak se k těm nespokojeným hlásí funkcionáři ODS, TOP 09 a další. Anketa Jakou školní známkou zatím hodnotíte činnost současné vlády Andreje Babiše? 1 29% 2 51% 3 4% 4 6% 5 10% hlasovalo: 7624 lidí

Naši němečtí sousedé plánují převést maso do vyšší sazby DPH. Důvodem je prý ochrana klimatu, podle některých expertů výroba nadměrně zatěžuje životní prostředí. Jak se na podobné nápady díváte? Jde ochrana životního prostředí správným směrem?

Ochrana či dnes už záchrana životního prostředí patří spolu s úsilím o zajištění míru a sociální spravedlnosti k nejdůležitějším úkolům současné lidské pospolitosti. Nechci lacině známkovat, co se týče opatření k ochraně životního prostředí, německé sousedy. Zvláště ne nejrůznější návrhy, které se objevují v diskusích německé společnosti. V něčem mohou být i pro nás inspirativní a v něčem zase mohou posloužit jako odstrašující příklad, ale není to o mechanickém srovnávání a posuzování toho, co dělají a o čem vedou doma debatu. Mají nepochybně jinou ekonomickou základnu, svou vlastní kulturu a styl řešení svých ekonomických, sociálních problémů i svůj styl, pokud jde o ochranu životního prostředí. Více mne znepokojuje to, co se děje a o čem se vede debata na mezinárodní úrovni a samozřejmě u nás doma. Hospodaření s vodou, půdou a přírodními zdroji, využívání či zneužívání produkčního potenciálu, plýtvání zdroji i prostředky, to vše zatím nepodléhá dostatečně veřejné kontrole a demokratickému rozhodování a výsledky a projevy tohoto stavu jsou mimořádné závažné.

Psali jsme: Lukáš Kovanda: Zlato pokořilo další rekord, Asie padá a Trump je v pasti, kterou sám sobě uchystal Zeman, koryta, Čína... Zaorálek odkryl karty. Dnes už zas bude ministrem ČSSD má zájem o vedení sněmovního sociálního výboru Moravec se vrátil a už to jelo. Chvojkův jemný kopanec do Zemana. Bartošek na to šel tvrději, připomněl, jak Zeman „odpálkoval“ Havla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban