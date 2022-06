Nebezpečná fáze, požerou se navzájem, půjde o přežití. Petr Holec tuší malér

KONTEXT PETRA HOLCE Nic neřekl, a stejně přitom lhal, míní komentátor Petr Holec o Fialově projevu k národu. Premiérova slova o Babišově vině za konec dodávek norského plynu totiž vyvrátili experti. „Není lež jako lež,“ dodává Holec a soudí, že se Fiala hezky naučil lhát, ale k jeho řečem o slušnosti to příliš nesedí. Nenechal ležet ani kauzu STAN. „Tyhle fáze politických kauz bývají nejnebezpečnější,“ varoval s tím, že by mohli podezřelí začít zpívat. Bez ohledu na kolegy.

Premiér a lídr SPOLU Petr Fiala ve svém „projevu k národu“ obvinil expremiéra a šéfa ANO Andreje Babiše, že jeho vláda dopustila ukončení dodávek norského plynu, a tím prý Česko udělala energeticky ještě závislejší na Rusku. Navíc to podle něj mohl být záměr. Experti ale říkají, že to není pravda.

Politici samozřejmě lžou odjakživa, není ale lež jako lež. A taky nejde o Babiše, ale o princip. Nebo řekněme o signál, jak by jistě řekl Fiala, premiér permanentních podprahových signálů, jimž rozumí jen on sám a možná ještě pár jeho „ultras“ z Twitteru. Vymýšlet si totiž takhle přímo v údajném „projevu k národu“, a ještě ke všemu v takovéhle chvíli, kdy veřejnost děsí chudoba a podzimní účty nejen za energie, to je ten nejhorší možný signál: jestli nám totiž premiér aspoň něco na letní prázdniny řekl, pak to, že mu radši nemáme věřit. Příznačná ironie taky je, že právě Fiala sliboval slušnost, do níž takovéhle lhaní určitě nepatří. Málokdo by řekl, že se zrovna lídr SPOLU, jehož trápí spíš nudnost, promění tak rychle v extraligového demagoga.

Svým způsobem ale Fialu chápu. Jeho vláda není schopná čelit domácí socioekonomické ani energetické krizi, jak znovu ukázal nedostatečný energetický balíček ministra průmyslu a obchodu STAN Jozefa Síkely. A k tomu s ní teď ještě zle cloumá korupční megakauza druhé nejsilnější vládní strany, bez níž nemá sněmovní většinu. Fialův kabinet ve skutečnosti nevládne, ale spíš se jen udržuje ve vládě. Ve svém projevu premiér ukázal, že mu už zbývá jen „Antibabiš“. A co hůř: stále více lidí vidí, že po pouhém půlroce vládnutí je Fialova vláda směšná, v politice nejhorší hřích.

Zmínil jste korupční kauzu STAN, která jako by pořád nemohla skončit. Tušíte, v jaké její fázi právě jsme?

Nikdo samozřejmě neví, kam až chobotnice kolem „kmotra“ STAN Michala Redla a nyní končícího vedení strany nakonec dosáhne, každý den nás pořád něčím překvapí. Zatím určitě víme jen to, že to určitě není lokální kauza, protože se týká Prahy, Zlína i Středočeského kraje i TOP 09. A taky dlouholetých lídrů a nyní i ministra STAN. Kauza „Dozimetr“ v podstatě STAN rozložila. Jeho šéf a ministr vnitra Vít Rakušan má navíc smůlu, že je mediálně nesmírně atraktivní: jsou v ní sex, prachy, drogy, bentley i jistý pan „Gucci“. I Tarantino musí závidět, jaké historky z podsvětí dokázali slušňáci ze STAN, on si totiž ve svých Gaunerech vystačil jen s panem Bílým, Růžovým a tak dál.

Po fázi prvotního zděšení, následného popírání a současného kání jsme každopádně přešli do fáze frašky, kdy se dva padlí hlavouni STAN, její bývalý dlouholetý šéf a končící ministr školství Petr Gazdík a nesmrtelná šedá eminence Stanislav Polčák, veřejně v médiích přou o to, kdo za ně celá léta platil šifrované telefony. Právě tyhle fáze politických kauz bývají nejnebezpečnější, protože se v rámci vlastní záchrany začínají požírat sami jejich aktéři, často lidé se slabšími charaktery. Veškerá partajní i spolustranická loajalita pak jde stranou a diktuje holé přežití. Proto čekám další díly seriálu historek ze STAN. Ani tradičně provládní média jako třeba Seznam Zprávy tohle jen tak nepustí, protože to pořád skvěle prodává.

Zajímavá je reakce nebo spíš nereakce Pirátů, které STAN už několikrát svými kauzami tolik poškodil. Místo aby celé korupční kauzy využili k hlučnému rozchodu na úkor STAN, přijdou s protikorupčním balíčkem.

To je asi nejhezčí ironie všeho. Kdysi hlučně protikorupční Piráti se svým krédem transparentnosti oficiálně stále zůstávají v koalici se STAN, takže korupční kauza logicky poškozuje i je. A oni právě teď vážně přijdou s protikorupčním balíčkem. A navíc ještě se sloganem „Konec okrádání lidí, měst i státu“, což je přesně všechno to, co je v kauze STAN. A ještě to na Twitteru představí slovy „Usekáme chobotnici chapadla. Korupce a mafiánské struktury stále prorůstají do veřejných struktur“. Ano, a hlavně díky jejich koaličnímu parťákovi! Kdyby teď Piráti znovu nastartovali svůj slavný vězeňský autobus, tak ho naplní jen ve vlastní koalici, a ještě možná budou muset vypravit další. Ale i zoufalá reakce Pirátů jen dokazuje to samé, co Fialův projev: všechny vládní strany zachvátila panika ze současné obtížné situace a taky strach z návratu Babiše. Takže se za každou cenu budou snažit udržet u moci. To bude jejich hlavní a možná i jediný program.

