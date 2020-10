Nefiltrovaný Bernard: Covid nám svobody nevezme. Zato křik menšin, korektnost, cenzura a jediné správné názory... Jsme ztraceni v konzumu

ROZHOVOR Uzavřené hospody jako na jaře, doba, která do podnikání vnesla spoustu těžkostí a změn, ale i nové příležitosti. Tak pivovarník Stanislav Bernard hodnotí uplynulé měsíce. „Rozhodující je zůstat vnitřně klidní a z tohoto klidu hledat dobrá řešení a přijímat nové nápady,“ dodává. Klid ovšem chyběl jiným. „Celkově je přístup vlády po dobrém zvládnutí začátku pandemie velmi chaotický a amatérský,“ kritizuje Bernard kroky Babišova kabinetu. Problém spatřuje i v celkovém nastavení západní medicíny, v potlačování příznaků chorob a v důležitosti správné funkce imunitního systému, který je ovšem často „chemií“ poškozován. Otázka padla i na to, zda jsou covidem ohroženy naše svobody. Stanislav Bernard vidí nebezpečí úplně jinde: „Šíření ultralevicových nálad na mnoha univerzitách humanitárního zaměření, politická ‚korektnost‘, kampaně typu MeToo zcela popírající základní právní principy.“ Na paškál přišly také neziskové organizace, sociální sítě i boj s „fake news“, který se dá zneužít k cenzuře.

Jak se poslední půlrok projevil na kondici Vašeho pivovaru Bernard?

Ekonomicky jsme na jaře přišli o zhruba 40 miliónů korun. Naopak v létě, díky tomu, že většina Čechů nevycestovala do zahraničí byly rekordní prodeje a nyní s příchodem další vlny epidemie jsme finančně zdraví a stabilní. Díky tomu jsme schopni v nynějším těžkém období, kdy jsou znovu zavřeny restaurace a opakuje se jarní situace, jen v horší verzi, pokračovat v realizaci rozběhlých investic a vymýšlíme další kroky. Krize není zdaleka jen problém, je to zároveň velká příležitost. Rozhodující je zůstat vnitřně klidní a z tohoto klidu hledat dobrá řešení a příjímat nové nápady.

Co říkáte na pondělní mimořádnou tiskovou konferenci vlády a na fakt, že se vlivem nových nařízení některá odvětví na 3 týdny zcela zmrazí?

Dalo se to čekat. Ze strany vlády chybělo především pořádné vysvětlení restrikcí, krizové plány podle kterých se má jet a naopak přebývala mediální vystoupení politiků. Každý sám ať posoudí „důležitost“ červených svetrů a honění politických bodů. Celkově je přístup vlády po dobrém zvládnutí začátku pandemie velmi chaotický a amatérský. Přitom se stačilo inspirovat v řadě zemí, kde komplexní systém řešení krizových situací funguje skvěle. Například v Irsku mají přehledně definovaných 5 stupňů opatření a každý ví, jak se chovat. Nyní jsou na stupni 3 a podle vývoje epidemie jednoduše reagují zpřísněním nebo uvolněním. Lidé systém chápou a většinově respektují.

S pondělím přišly nové zákazy a omezení, ovšem vláda k nim nedodala nic o kompenzacích pro ty, jejichž podnikání teď bude nuceně zastaveno. Kompenzace prý budou dotaženy v průběhu týdne. Je to fér?

To souvisí s předchozí otázkou – improvizace v krizi není dobrý přístup. Nyní se kompenzace postupně zveřejňují a opět opakuji, že rozhodující je pozitivita a vnitřní klid lidí.

Restaurační zařízení musejí dle nového vládního zařízení zavřít do 3. listopadu, skeptici navíc předpokládají, že se současná omezení jen prodlouží. Podniky sice mohou každý den do 20 hodin vydávat pokrmy „přes okénko“, to je ale jen stěží spasí. Mnoho podniků už přitom po jarních problémech nemá žádné rezervy. Sledujete současnou situaci v pohostinství s obavami?

Situaci v pohostinství nejen sledujeme, ale hlavně s nimi komunikujeme a snažíme se spolupracovat. Naši obchodníci pomáhají s rozvozem odnosných lahví, organizují sanitace výčepních zařízení, dělají inventury zásob u velkoodběratelů, organizují převozy piva tam, kde je to potřeba a řadu dalších věcí. Nesedí doma, ale pracují. Není tak úplně pravda, že vydávat pokrmy a pivo přes okénko nemá smysl. Má a velký. Jde o to, že když něco konkrétního děláte, zaměstná vás to a nemáte tolik času na chmurné myšlenky. Pokryjete alespoň nejnutnější náklady a spolu s úlevami a kompenzacemi tak můžete přečkat nejtěžší období. Život není jen sluníčko a teplo, patří k němu i déšť a občas vichřice. Řada podniků to dělá velmi aktivně a například rozvozy jídla pomáhají nejen jim, ale i ostatním lidem. My nyní opět spustíme na sociálních sítích mapu našich hospod s otevřenými okénky, abychom je podpořili a zároveň usnadnili orientaci zákazníkům.

Neschopní ať zkrachují, pražská smetánka ať raději čte knihy. To jsou slova prezidenta Miloše Zemana, která koncem minulého týdne vzbudila velké emoce. Co si o nich myslíte vy?

Nechci komentovat prezidentovy výroky. Řeknu jen to, že skuteční státníci vždy v těžkých dobách národ spojovali a morálně podporovali, ne rozdělovali.

Prezident Zeman by rovněž pokutoval nenošení roušek. Máme v poslední době problém s lidskou bezohledností, nebo jsou problémem spíše roušky samotné?

Toto souvisí s druhou otázkou – důkladným vysvětlením opatření, které bylo opominuto. Nenapomáhá ani to, když například WHO nejprve roušky odmítá a následně doporučuje. Faktem je, že jsme byli mezi prvními evropskými zeměmi, kde se začaly používat a nyní je nosí ve spoustě zemí Evropy i Ameriky. Podíval bych se především do Asie, kdy mají s podobnými epidemiemi mnohem více zkušeností než my a roušky používají. Za vysloveně hloupé považuji veřejná vyjádření některých známých osobností, že oni se nebojí a roušky nenosí. Zcela jistě to ničemu dobrému nepomáhá. Co se týče pokutování – má-li být krizové opatření účinné, musí platit a musí se dodržovat. Pokud někdo jde do přírody a je buď s rodinou nebo sám, je rouška nesmysl. Na druhé straně, jsem - li v uzavřených prostorách nebo v místech s velkým výskytem dalších lidí, budu nařízení respektovat.

Jaká situace podle vás ospravedlňuje opravdu tvrdý lockdown? A jsme v ní právě teď?

Ano, jsme.

Podle dostupných statistik je covid-19 nebezpečím zejména pro lidi vyššího věku a ty, kteří již mají jiné zdravotní problémy. Je podle vás v české společnosti jistá část, která se nyní chová zcela sobecky vůči starým a nemocným? Nebo jsou to prostě lidé, kteří jen zoufale upozorňují na to, že další uzavírka by nás kromě svobod stála i celou ekonomiku?

Takže, věk je jedno hledisko. Za mnohem důležitější však považuji to, v jakém stavu je vnitřní stav organismu, bez ohledu na věk. Jsou známy případy a není jich málo, kdy umřeli mladí pacienti a staří naopak nemoc zvládli bez dramatického průběhu. Jde především o stav našeho imunitního systému, který když je silný a harmonický, infekce zvládne. A o tom se v médiích téměř nemluví. Přitom za více než půl roku od začátku této epidemie se mohlo v tomto směru udělat velké zlepšení.

Obáváte se toho, že vlivem veškerých opatření v rámci boje s koronavirem přijdeme o některé svobody nadobro?

Neobávám. Ne v souvislosti s Covidem. O svobodu v posledních letech přicházíme intenzivně v souvislosti s křikem marginálních menšin, s často neviděnou činností řady neziskových organizací, které ovlivňují podobu zákonů, do nichž vpašovávají prvky nesvobody a byrokracie. Šíření ultralevicových nálad na mnoha univerzitách humanitárního zaměření, politická „korektnost“, kampaně typu Metoo zcela popírající základní právní principy – především presumpci neviny, neblahý vliv sociálních sítí, které již ze svého naprogramování lidi rozdělují do sociálních bublin, které se vzájemně až nenávidí. Pod záminkou boje s fake news dochází k cenzuře a namísto kultivované svobodné diskuze se společnost nepozorovaně vrací k jediným správným názorům. Osobně to vnímám jako důsledek toho, že jsme se ztratili v konzumu, materialismu a vědeckých „pravdách“, které se po nějaké době často ukážou být chybné. Co nám naopak velmi chybí je hluboké spojení s přírodou, pochopení smyslu života, toho, jakou roli zde jako lidské bytosti máme a většinová absence niterní spirituality. Máme se zkrátka už hodně dlouho dobře, že už roupama nevíme coby a vymýšlíme si. Jeden z mnoha možných směrů řešení vidím v zahájení naprosto demokratické diskuze o sdílených společných hodnotách.



