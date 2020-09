Nejen koronavirus… Hovořili jsme s lékařem, hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhounkem

reklama

Pane Hejtmane, Vysočina je region, který pohledem z venku vypadá, že mu nic nechybí. Tedy kromě hotové D1, což je takový evergreen. Co je podle vás třeba pro Vysočinu teď udělat?

Tenhle rok ukazuje, že je nejdůležitější nadále udržovat soudržnost a pochopení, a to platí jistě i pro Vysočinu. Musíme držet pospolu a pomáhat si. Razím heslo, že je na všech úrovních pro náš region zapotřebí pracovat. Není to o jednom člověku či jednom rozhodnutí, ale o komplexní spolupráci všech. To je také můj úkol v pozici hejtmana, vyjednávat tuto spolupráci.

Jedním z velkých problémů kraje je nyní další vlna šíření koronaviru. Dovede si váš kraj s rostoucím počtem nakažených poradit?

Jarní vlna nás hodně poučila a ukázala slabá místa, se kterými se potýkala celá republika. Když to jednoduše shrnu, tak od samého začátku jsme všichni dělali a stále děláme, co je v našich silách. A já pevně věřím, že to společně zvládneme. Tenhle rok ukazuje, že nejdůležitější je nadále udržovat soudržnost a pochopení, a to platí jistě i pro Vysočinu. Musíme držet pospolu a pomáhat si. Razím heslo, že je na všech úrovních pro náš region zapotřebí pracovat. Není to o jednom člověku či jednom rozhodnutí, ale o komplexní spolupráci všech. To je také můj úkol v pozici hejtmana, vyjednávat tuto spolupráci.

Zmiňujete poučení, máte nějaké konkrétní na mysli?

Poučení je jednoduché, tak jako v mnoha jiných situacích – nejlepší je spoléhat se sám na sebe a podle toho pracovat. Tím ale nemyslím, že jsme v tom každý sám. Ale že jako kraj musíme být maximálně soběstační.

Takže necítíte podporu od centrálních orgánů?

Osobně bych uvítal větší informovanost a koordinaci jednotlivých kroků.

Součástí každé předvolební kampaně je, že politici slibují. Nepřijde vám, že se stále zvyšuje velikost slibů? Za chvilku to bude možná i byt do každé rodiny.

Je jenom na voličích, jak dlouhou mají paměť. Věřím, že nezapomínají na to, co se slibuje a následně skutečně realizuje. Slibům během voleb asi není možné zabránit, já si ale za tím, co slibuji, pevně stojím.

Loni katastrofální sucho a kůrovec. Letos jsou obě témata jakoby stranou pozornosti, protože všichni řeší koronavirus. Nemáte pocit, že v poslední době čelíme stále více zásadnějším problémům spojeným se životním prostředím? A máte z pozice hejtmana šanci tyto věci nějak aktivně řešit?

Řešíme to, co jsme si jako společnost způsobili. V tomhle ohledu jsme na vině vlastně my všichni a nelze házet vinu na nikoho konkrétního. Je ale evidentní, že se jako společnost k tomu stavíme konstruktivně a věci řešíme. My jako Češi v tomhle patříme, myslím, k těm uvědomělejším. Co se konkrétně sucha a kůrovce týče, situaci v kraji rozhodně nepodceňujeme a snažíme se ji řešit komplexně v kooperaci se všemi zainteresovanými stranami. Z pozice hejtmana se snažím jednat s jednotlivými ministerstvy, správou povodí i dalšími kraji, aby bylo možné vývoj situace aktivně ovlivňovat. Jeden kraj situaci nezvrátí.

Jedním z problémů je vylidňování menších obcí. Často to souvisí s tím, že tam nejsou obchody, restaurace a nefunguje ani příliš hromadná doprava. Je vůbec v silách hejtmana to změnit?

Samozřejmě že není. Jde o celorepublikový trend. Ale je v našich silách usilovat o zkvalitnění životních podmínek na vesnicích natolik, aby se takový trend zpomalil a někde i zvrátil. Snažíme se všemožnými stimuly co nejvíce mladých lidí v kraji udržet. Investujeme do infrastruktury a podporujeme spolky, které vracejí na venkov kulturní a sportovní vyžití.

Co podle vás odlišuje dobrého hejtmana od toho špatného? Jak má člověk poznat, že kraj je řízený tak, jak opravdu má být?

Neexistuje žádné univerzální hodnocení a dělení na špatného a dobrého hejtmana. Pozná se to jedině podle toho, zda slova následují činy a veřejnost je poté spokojena.

Kdybyste se stal premiérem, čistě hypoteticky, co byste pro kraje udělal jako první? Co podle vás není vyřešené, a při troše snahy by to přitom šlo?

Jistě by přínosem bylo odstranění neskutečného resortismu a nedostatek vnímání potřeb druhých jak na ministerstvech, tak i jiných institucích. Myslím, že by české legislativě také slušel jednodušší právní řád, který by umožnil řadu věcí uspíšit a úředně zjednodušit.

Vy jste hodně v kontaktu s místními lidmi... kdybych vás poprosila o tři tipy na výlet na Vysočinu nebo na akce, které se tu konají, které byste mi dal? A nechci žádné takové, které si mohu přečíst v desítkách průvodců.

Není to snadný úkol, každý kout Vysočiny má své kouzlo a každého oslovuje něco jiného. Osobně mám rád přírodu kolem Křemešníku, ale doporučit mohu i nové expozice hradu Roštejn, či Muzeum Vysočiny v Třebíči. Nezapomenutelné kouzlo pak má řada tradičních hudebních festivalů, kterým však letošní epidemiologická situace zrovna nepřála.

Je nějaké typické jídlo, které byste řekl, že je pro Vysočinu příznačné?

Vysočina je známá jako bramborářský kraj. Proto brambory na nejrůznější způsoby na talíři nemohou chybět. A mrkvance z Polné, ty mohu také doporučit.

