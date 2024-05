Největší nebezpečí? Lidé, kteří uměle roztleskali migraci. Ti samí, kteří stvořili Green Deal, říká Gregor

Mladý politik Matěj Gregor si nikdy nebral servítky. A nebere si je ani teď, když objíždí Českou republiku a potkává se se svými příznivci na speciálních předvolebních besedách. „Spousta lidí říká, že chování Bruselu a jejich politiků jim silně připomíná vztahy s Moskvou a Sovětským svazem v minulém století. Pro mě jako relativně mladého člověka je to silné kafe a někdy z toho mám husinu,“ říká Gregor, který kandiduje v letošních volbách do Evropského parlamentu za Svobodné. Podle jeho názoru jsou navíc největším nebezpečím lidé, kteří uměle roztleskali migraci. „Jsou to často ti samí, kteří stvořili Green Deal,“ dodává Gregor.

V posledních týdnech jste zahájil své besedy s občany. Jak jste spokojený se zájmem veřejnosti o evropská témata?

Vlévá mi to krev do žil. K eurovolbám chodí jen 3 lidé z 10 a my máme často úplně narvané sály. Lidé se ptají, chtějí se zapojit do kampaně a navíc jde vidět, že mají o některých tématech obrovský přehled. Někdy samozřejmě přijde i méně lidí, což ale znamená mnohdy ještě kvalitnější diskuzi. Vzpomínám si na Dolní Benešov a Kladno, kde jsme se sešli v počtu pár desítek v pracovním týdnu a povídali jsme si jako na pivu. Člověk pak zjistí, kolik věcí ho spojuje s lidmi někdy i o generace staršími, kteří žijí přes půl republiky. Je to pro mě velká škola a jsem za takovou možnost vděčný.

Co zatím mezi lidmi, kteří se vašich besed účastní, rezonuje nejvíce? Jsou to vnitrostátní, nebo evropská politika?

Anketa Máme vůči Rusku cítit vděčnost za osvobození od německého nacismu? Máme 97% Nemáme 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12731 lidí Když dojde na otázky, často se pohybujeme u migrace, zákazu aut, Green Dealu a práva veta. Lidi zajímá, jaká je moje vize pro řešení takových problémů. Vnímám i obavu o to, aby se z České republiky nestala jen taková nesvéprávná provincie Evropy. Spoustu lidí říká, že chování Bruselu a jejich politiků jim silně připomíná vztahy s Moskvou a Sovětským svazem v minulém století. Pro mě jako relativně mladého člověka je to silné kafe a někdy z toho mám husinu.

I díky svému věku jste spíše reprezentantem mladé generace. Odráží se to i na účasti na vašich besedách? Nebo mladí lidé zůstávají spíše v digitálním prostředí?

Dělal jsem besedy i před rokem a mých vrstevníků dnes na setkání chodí mnohem více. Samozřejmě je ale drtivá většina aktivity mladých na internetu. Jako europoslanec budu chtít svým vrstevníkům ukázat, jak Evropský parlament doopravdy funguje.

V posledních dnech jste hodně ostře kritizoval migrační pakt. Co vám na jeho přijetí vadí nejvíce?

Mně vadí už ta samotná myšlenka toho, že migrační zákony a azylová politika 27 zemí bude řízena centrálně Evropskou komisí. Migrační politika je kmen bezpečnosti každé země. A rozhodování o ní má být bez diskuze v rukou národní vlády každého státu. Když jsme se s první velkou migrační vlnou setkali v roce 2015, Evropská unie s nějakým řešením přišla a dneska vidíme, že to problém spíše zhoršilo. Pokud tedy EU s podobným řešením přichází o 10 let později, jsem přirozeně skeptický.

K samotnému migračnímu paktu mám pak dvě veledůležité výtky. První se jmenuje „povinná solidarita“. Oxymóron, který nutí každého zúčastněného k nějaké formě solidarity se státy, které si za migrační krizi (např. Německo) mohou občas samy svou národní politikou, ale nechtějí nést zodpovědnost. Migrační pakt vám vlastně nedává možnost se nezúčastnit. Buď platíte, nebo přerozdělujete. A tím druhým problémem je ono přerozdělování, které se na první pohled tváří ryze dobrovolně, avšak při hlubším studiu migračního paktu zjistíme, že pokud se v EU dostatečný počet migrantů nepřerozdělí dobrovolně, bude je Brusel přerozdělovat podle svého klíče povinně. Migrační pakt je tak velký kus naší svobody, suverenity a bezpečnosti, který předáme do rukou Evropské unie. Navíc si ho nikdo nepřeje. Vláda ho neměla v programovém prohlášení a na jeho podpis se občanů ani nezeptala.

Fotogalerie: - Korunu nedáme

Ministr vnitra Vít Rakušan migrační pakt hájí a o jeho kriticích mluví jeho o dezinformátorech. Co si o tom myslíte?

Ministr Rakušan na kauze migračního paktu ztratil i důvěru svých podporovatelů. Mlžil, neříkal pravdu a překrucoval. No a když to na něj postupně prasklo, neměl odvahu říct: „Udělal jsem chybu, omlouvám se.“ a uvést věci na pravou míru. Začal raději označovat kritiky migračního paktu různými urážkami. Takhle se prostě nechová demokrat a poctivý politik. Takhle se chová primitiv. Ve vládě Petra Fialy je to ale častý jev. Její ministři totiž často slaví a prodávají úspěchy, které ještě neexistují. A potom, za pár týdnů, když začnou detaily jejich „úspěchů“ vyplouvat mezi lidi, musí řešit krizovou komunikaci. Myslím si tedy, že ministr Rakušan nemůže hledat chybu nikde jinde a u nikoho jiného, než u sebe a u své vlády. Přitom by do budoucna stačilo jednat s lidmi na rovinu. Od začátku.

Ve veřejném prostoru se v této souvislosti hodně mluvilo o výjimce pro ČR kvůli přijetí velkého počtu uprchlíků z Ukrajiny. Jak je to s touto výjimkou?

Tahle výjimka v migračním paktu není. Potvrdilo to už několik právníků, kteří se s paktem seznámili. Například Robert Kotzian. Je to něco, co bychom neměli tolerovat žádné vládě a žádnému politikovi. Politik je náš zástupce a ve svých projevech má jasně a přesně sdělit, co se děje. Lhát, překrucovat nebo domýšlet pro dobro svých preferencí je něco, na co si nikdo v České republice nechce zvykat.

Jak by podle vás měla Evropská unie čelit nelegální migraci?

Potřebujeme chránit vnější hranice. Nezní to světoborně, mluví se o tom roky, ale pořád to vlastně nikdo v Evropské komisi úplně nepochopil. Itálie, Řecko i například Španělsko v průběhu let chtěly své hranice chránit. Brusel jim každý takový plán odmítl zrealizovat na evropském poli. Zkrátka nárazníkové země musí mít silný plán, jak chránit své hranice a musí na to být připraveni. A ostatní státy EU by jim s tím měly finančně (a pokud to bude potřeba, tak také personálně) pomoct. Myslím si, že proti tomu by žádný stát EU nic významného neměl. Ale takhle to EU nechce. Každý politik, který chtěl vnější hranice chránit, byl ostře kritizován jako nehumánní diktátor. Přitom víme, že přerozdělování nic nevyřešilo. Česká republika se v minulosti zapojila v rámci policejní výpomoci. Naši policisté pomáhali na hranicích Maďarska, nebo třeba v Makedonii. Byl jsem na ně jako kluk hrdý. To bylo totiž něco, co opravdu pomohlo. I bez povinné solidarity a dalších výmyslů. Evropská komise má prostě ráda, když může vše centrálně řídit, plánovat a pak trestat ty, kterým se to nelíbí. A proto za posledních 10 let nevyřešila v otázce migrace vůbec nic.

Je opravdu migrace tím největším nebezpečím, které dnes hrozí starému kontinentu?

Největší nebezpečí pro Evropu jsou lidé, kteří migraci uměle roztleskali. Jsou to často ti samí, kteří stvořili Green Deal. Danuše Nerudová říkala, že k nám bude migrovat třetina Afriky. Já si spíše myslím, že migrace by v souvislosti s Green Dealem mohla vytvořit smrtící koktejl pro Evropu. Pokud chceme udržet vysokou životní úroveň a stát se ekonomicky silným, bezpečným a konkurenceschopným hráčem ve světě, nesmíme se střílet do vlastní nohy. Silná Evropa bude ta, kde si migraci řeší každá národní vláda sama beze strachu, že skončí u Evropského soudního dvoru.

