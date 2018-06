Nemoc, která nás zabije: Němci něco vymyslí, EU to nařídí. Soused si pozve hromadu žebráků a pošle je k vám. Kontrolujte, co cpou vašim dětem ve škole, varuje Petr Mach

AUDIT ČESKÉ SPOLEČNOSTI „Podle mě za celou migrační krizí stojí falešný altruismus – snaha Němců vypadat před sebou samými jako lepší lidé. Je to ale altruismus falešný – vždyť nejprve velkoryse otevřeli náruč, ale pak nám chtějí migranty přerozdělit. Je to, jako kdyby váš soused v domě říkal, jak je šlechetný, pozval si do svého bytu hromadu žebráků, ale za dva dny je přerozdělil do bytů sousedů,“ vysvětluje v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz bývalý předseda Svobodných a europoslanec Petr Mach. Česko si podle něj postupuje docela dobře, odmítá kvóty, nechce euro. „EU se ale s námi soudí, a co když ten soud prohrajeme? To pak migranty přijmeme? Ignorování rozhodnutí EU je jedna možnost, jak se tomu bránit,“ uvádí.

Většina Čechů je proti zavedení eura v České republice. I proto, že vidí krizi eurozóny a rozevírající se nůžky mezi severem a jihem. Kam spěje eurozóna? Je dobře, že v ní nejsme?

Dřív hodně lidí u nás zavedení eura podporovalo. Mysleli si, že se tím naše země zařadí po bok vyspělejších zemí. Když pak ale lidé viděli problémy, které eurozóna má, pud sebezáchovy v hlavách většiny lidí vedl k odmítání eura, a to je dobře. Eurozóna si své problémy rozhodně nevyřešila. Ty obrovské rozdíly mezi severem a jihem budou přetrvávat, pro Řecko je euro pořád moc silné a brání jim exportovat, ostatní zase na Řecko trvale doplácejí. Celá EU i eurozóna se může za pár let rozpadnout a je dobře, že pak budeme řešit o jeden problém míň, nebudeme se muset hádat jako ostatní v eurozóně, kdo komu co dluží.

Na nedávné konferenci jste uvedl, že Evropa je nemocná, a tato nemoc je nakažlivá. V čem je nemocná? Hrozí zničení Evropy tak, jak ji známe?

Evropská ekonomika jednak přestala růst. Za to mohou přemíra regulací, dotační přerozdělování, vysoké daně. A tato nákaza se k nám dostala přes Brusel. Tam to chodí obvykle tak, že Němci něco vymyslí, Evropská komise z toho udělá návrh směrnice a nařízení, to se v Europarlamentu odhlasuje třeba proti naší vůli, a tak se zadělá na problémy i u nás. V tom spočívá ta nákaza. Je to nákaza špatnou legislativou skrze směrnice EU. A k této ekonomické nemoci se přidala totální ztráta pudu sebezáchovy – Němci otevřeli náruč migrantům, Italové vůbec nehlídali hranice a nechali do Evropy připlout kohokoliv. Pak Němci vymysleli kvóty a problém se začal přesouvat k nám. Navíc v rámci Schengenu není hlídaná vnitřní hranice… Takže jsme opět nakaženi ze zahraničí. Stáváme se kvůli EU součástí problému, který by u nás jinak vůbec nebyl. Obávám se, že tato nemoc, tato ztráta pudu sebezáchovy může Evropu, jak ji známe, nakonec zabít.

Zhruba od roku 2015 je určujícím politickým tématem migrační krize. Co ji způsobilo? Neschopnost ohlídat si vnější hranici? Ztráta pudu sebezáchovy? Politický multikulturalismus? Falešný altruismus (což vás cituji ze zmíněné konference)?

Podle mě za celou migrační krizí stojí falešný altruismus – snaha Němců vypadat před sebou samými jako lepší lidé. Je to ale altruismus falešný – vždyť nejprve velkoryse otevřeli náruč, ale pak nám chtějí migranty přerozdělit. Je to, jako kdyby váš soused v domě říkal, jak je šlechetný, pozval si do svého bytu hromadu žebráků, ale za dva dny je přerozdělil do bytů sousedů. To je falešný altruismus. A multikulturalismus – nadšení z cizích kultur je další příčinou. Je to vlastně nadřazování cizích kultur nad naší. Vždyť v Evropě je spousta lidí, kteří mají nouzi, matky samoživitelky, lidé, kteří skončí na ulici, důchodci s nízkou penzí… Ale multikulturalismus velí pomáhat raději Syřanům, Afgháncům a Eritrejcům. A migraci navíc podpořil fakt, že v EU se vytrácí odpovědnost. Itálie nehlídala hranice, protože nenesla plně důsledky této liknavosti. V rámci Schengenu se totiž nehlídá vnitřní hranice, tak všichni migranti mohli volně pokračovat z Itálie do Německa. Itálie neměla vlastně důvod vnější hranici hlídat. Nenese důsledky svého konání. Je to zkrátka systémová ztráta odpovědnosti.

Jak se Česko může bránit té nakažlivé nemoci a jak hodně je jí zasaženo? Přece jen jsme odmítli kvóty, jsme skeptičtí k euru... A jakou máme alternativu k Evropské unii? Je jí podle vás jen odchod z EU, nebo jsou tu i jiné možnosti? Co by bylo pro Česko nejideálnější možností?

Postupujeme docela dobře. Nemáme euro a nechceme ho. Odmítli jsme migrační kvóty. EU se ale s námi soudí, a co když ten soud prohrajeme? To pak migranty přijmeme? Ignorování rozhodnutí EU je jedna možnost, jak se tomu bránit. Pak nás ale asi z EU vyloučí. To je také řešení. Nebo můžeme odejít sami, tak jak to udělali Britové. Nebo se Němci a ostatní proberou a budou souhlasit s přeměnou EU na volné sdružení států, kde už nikdo nebude nikomu moci nic diktovat.

Na Facebooku máte uvedeno, že byste nedal dítě do školky ve vašem sousedství, která se pyšní tím, že je multikulturní a děti vede k environmentálnímu vzdělání a globálnímu občanství. Zapojila se do projektu „Panenky proti nenávist“, kde se například učí, že ne všechny děti mají maminku. K tomu jste napsal, že byste tam své dítě nedal, že vám to připadá jako umělé cpaní multikulturní ideologie tříletým dětem. Když se zeptám obecně, jak to vypadá s naším školstvím? Podle expertu na vzdělávání neučíme děti, co je potřeba. Naše školy jsou navíc podfinancované. Jaká je budoucnost našich dětí? Co pro ni musíme udělat?

Já jsem strašně rád, že v České republice máme možnost si vybírat. Někdo dětem vybere státní školku s výchovou k multikulturalismu, někdo alternativní lesní školku, někdo děti do školky nedá. Je ale spousta lidí, kteří nemají možnost si alternativu vybrat, a tito lidé ani často nevědí, k čemu jejich děti školka podprahově vede. Podle mě by státní školství mělo být neideologické. Ve školce si mají s dětmi hrát, ne jim cpát ideologii. Ve škole mají děti učit číst, psát, počítat a základy vědy, ne jim cpát názory na sexualitu nebo migraci. Musíme si rozhodně v České republice zachovat možnost mít kromě státních alternativní školy a musíme kontrolovat, jestli státní škola dětem netlačí do hlav nějakou ideologii.

V posledních měsících jsme viděli hodně vyostřené vztahy mezi Ruskem a Západem. Je pro nás opravdu Rusko největší hrozbou?

Každá říše, nadnárodní stát, potřebuje vnějšího nepřítele, aby upevnil vlastní identitu a poslušnost obyvatel. To přece dokonale popsal George Orwell v knížce „1984“. Teď je hlavním oficiálním nepřítelem Rusko. Rusko určitě není ideální, já bych tam asi na dovolenou s rodinou nejel, ale kdo je ideální? Když Francie s USA napadaly Libyi, nelíbilo se mi to, mám za to, že tím přispěly k migrační krizi a mnoha mrtvým. Ale asi kvůli tomu nebudeme na Francii uvalovat sankce. Ničemu bychom tím nepomohli. Jsem proto za normalizaci vztahů s Ruskem.

Summit G7 skončil fiaskem, když prezident Donald Trump stáhl podporu závěrečného prohlášení a odjel předčasně kvůli jednání se severokorejským Kim Čong-unem. Trump se se členy skupiny neshodl nejen v otázce amerických cel. Prohlásil i to, že by se jednání mělo znovu účastnit i Rusko, které bylo vyřazeno z původní G8 kvůli okupaci a následné anexi ukrajinského Krymu. Změní něco aktuální roztržka USA a zbytku Západu ohledně obchodu?

Mezinárodní obchod s ocelí je často předmětem svárů. Jednak je to strategická surovina pro vojenský průmysl a asi nikdo nechce být v její výrobě odkázán na cizinu. Podobná cla jako dnes Trump zaváděl už v roce 2003 George Bush. A před dvěma lety naši oceláři hlasitě volali po tom, aby EU zachovala vysoká cla na čínskou ocel. Americká cla na ocel jsou spíš malou nevýznamnou kauzou a neměla vést k žádné obchodní válce. Pojďme třeba na oplátku uvalit stejná cla na americkou ocel, ale jinak můžeme vesele obchodovat dál bez cel na většinu zboží.



autor: Oldřich Szaban