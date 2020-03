Neuvěřitelné svinstvo, sbor idiotů z ČT. Šabatová škodila českému státu. Senátor Doubrava vzpomíná, jak Fischer kvůli připomínce Mnichova křičel o prasatech

ROZHOVOR Senát na sebe v posledních týdnech několikrát připoutal pozornost, a nebylo to jenom kvůli úmrtí jeho předsedy Jaroslava Kubery. Devatenáctka senátorů se zviditelnila útoky na kandidátku do Rady ČT, senátor Růžička vyvolal znechucení svou očividnou snahou dostat se do křesla po zemřelém Kuberovi a mediální komise vyrazila do boje s dezinformacemi. Veterán horní komory Paramentu Jaroslav Doubrava se po těchto událostech nedokázal zdržet komentáře.

Senát má nového předsedu, Miloše Vystrčila. Vy jste měl dlouhé roky možnost jej v senátu poznávat, myslíte si, že je vhodným kandidátem na předsedu komory? A jakým předsedou by podle vás byl jeho soupeř Jiří Růžička?

Nezastíral jsem, že z mého pohledu senát nemá velkou váhu a kdo mu bude předsedat, to je proto šuma fuk. Kubera byl dobrým předsedou, protože byl dobrým bavičem, a dával senátu zdání instituce pro lidi. Miloš Vystrčil je neskutečně pracovitým kolegou. Na jednání vždy bezvadně připravený. Věřím, že takovým bude i jako předseda. Jiří Růžička nejen mne, ale celou řadu kolegů a kolegyň velmi nazlobil, když těsně po úmrtí Jardy Kubery se už hlásil na jeho místo předsedy. Myslím, že i rozdíl hlasů při volbě to potvrdil. Bylo na něm vidět, že takovým rozdílem byl velmi zklamaný.

Působení předsedy Vystrčila začalo velmi rázně- odhalením „kauzy“ s dopisem z čínské ambasády, který byl přeposlán z Pražského hradu a předseda Vystrčil jej prohlásil za hrubý nátlak ze strany Číny. Jak se díváte na tuto kauzu? A jaký máte názor na plán zeslulého předsedy Jaroslava Kubery na cestu na Čínou neuznávaný Tchaj- wan, na který chce předseda Vystrčil navázat?

Doufám, že se nechytil již předtím přežvykované „neuctivosti“ čínské ambasády, že někdo chce letět do čínské autonomní oblasti Tchaj-Wan, která ještě asi 10 let bude předstírat samostatnost. Pokud jde o Kuberův plán letět na Tchaj-Wan, on tam letět musel, protože v jeho naturelu bylo chovat se nevšedně až provokačně. Navíc velmi rád ve své funkci cestoval.

Doufám, že Miloš Vystrčil vezme rozum do hrsti a nepoletí tam. Je si totiž vědom toho, že naše republika deklaruje celistvost, tedy nedělitelnost Číny a jeho cesta by byla popřením této deklarace. Ví také, že by poškodila vztahy s Čínou a to nemůže být v našem zájmu. Ostatně ten dopis já nepovažuji za vyhrožování ze strany čínské ambasády, ale za upozornění na nevhodnost takové cesty.

Podruhé se v minulých týdnech senát, respektive část senátorů, zviditelnila v souvislosti s volbou členů Rady České televize. Ačkoliv Senát do tohoto ústavního procesu není oprávněn zasahovat, skupina senátorů sepsala poměrně ostrý dopis České biskupské konferenci, kterou vybízela ke stažení kandidatury její kandidátky, ekonomky Hany Lipovské. Měli by senátoři využívat svého mandátu právě k takovým zásahům do práv jiných?

Tito senátoři, podobně jako narkomané, Jehovisté, přátelé žehu a další občané České republiky, mají právo kafrat, jak jim zobák narostl. Když se přitom zaštítí tím, že mají strýčka v Americe, nebo jsou senátory, to jim ale nedává právo osobovat si svou představu práva vnucovat jinému, kdo neposkakuje podle jejich not, dost nevybíravě, svůj názor.

Tímto ostrým dopisem odkryli, že se bojí toho, aby se Rada stala skutečně takovou, jakou má být, aby Česká televize přestala být televizí jen vyvolených. V přírodě to je normální, že každý živočich kvoká, řve nebo se čepýří, jak jen může, když to na něho přijde. Tak proč ne senátoři…

Jak vůbec jako senátor hodnotíte působení současné Komise pro sdělovací prostředky pod vedením předsedy Chaloupka? Zejména v poslední době dala jasně najevo, že chce aktivně vstupovat do mediálního dění, zve si jako hosty zástupce neziskových organizací a nebo si nechává přednášet zástupce tajných služeb o nebezpečí dezinformací…

Pokud to pan Chaloupek myslí vážně a poctivě, lze mu jen zatleskat a popřát úspěch. Udělat totiž v mediálním dění pořádek je nejvyšší část. Situace se stala neúnosnou! Je smutné, že chcete-li se dozvědět něco alespoň trochu pravdivého, objektivního, musíte se vrátit k poslechu zahraničních médií. Pokud jde o neziskové organizace, ty v devadesáti procentech (jsem od přírody optimista) vůbec nejsou neziskové a jen cucají státní rozpočet a prostředky, které by byly účelněji použitelné jinde, ale to je o něčem jiném.

Jaroslav Doubrava S.cz



V těchto aktivitách se poměrně často opakují stejná jména vašich kolegů. Jsou to senátoři Hilšer, Láska, Goláň, Smoljak nebo Wagenknecht, případně v zahraničních otázkách senátor Fischer. Co říkáte na to, jakým způsobem pojímají své senátní působení jmenovaní pánové?

Podivná skupina kolegů, co žijí ve svém světě. Snaží se o genocidu drzých fujtajblíků, kteří jim kadí na neexistující super liberální demokratickou svatyni. Jenom zatím používají místo nábojů jenom kecy a dezinformace. Jejich neustálá snaha skandalizovat našeho prezidenta, a nejen jeho, je všeobecně známá. Stejně známé je jejich tažení proti premiérovi Babišovi.

Kolega Fischer mě a celou řadu vlastenecky smýšlejících (dnes se to moc nenosí a on to dokázal) šokoval, když nás, kteří jsme se sešli, abychom připomněli výročí Mnichovské zrady, kdy nás „spojenci“ Anglie a Francie předhodili Hitlerovi, označil za prasata. Smutné, ale pravdivé. Co více k tomu dodat?

Z úst těchto lidí se ozývá varování, že „musíme ubránit Českou televizi“ před babišovsko- zemanovským táborem. Co si o současné České televizi, zejména jejím zpravodajství a publicistice, myslíte vy?

Česká televize, to je už velmi smutný příběh. Některý člen Rady se před časem uřekl, že televize musí poskakovat podle příkazů z Bruselu. Pseudo-veřejná poloprávní televize nástrojem těch, kteří jsou u moci v EU. Dnes a denně to dokazuje. U moci je byrokratická eurosebranka, ne česká odborná a politická veřejnost. Oni také patří do týmu této eurosebranky, tak čemu se divit. Bohužel kvůli tomu je zpravodajství slabé, omezené a tendenční. Publicistika je vyloženě euro-mandarínská, tedy normálnost zazdívají liberálními excesy.

Jediné, co je trochu slušné, jsou rozhovory s odborníky, např. v Horizontu večer. Zde nemohou své tendenční kecy moc uplatnit – jde o odborné záležitosti. Příklad? Např. informace o koronaviru od odborníků, kteří věcně vysvětlí, co novináři zmateně přežvykují, a obávám se, že cíleně děsí obyvatele.

Nejnovějším skandálem veřejnoprávní publicistiky je příběh reportáží o Lidicích z dílny Reportérů ČT. Ti dali prostor historiku Kynclovi, který s deklarovaným cílem vyvrátit „lidický mýtus“ přišel s obviněním jedné z lidických žen, že udala svou židovskou podnájemnici (na základě jednoho záznamu protektorátního četníka, který zapsal zpětně v roce 1945, když si potřeboval zachránit krk). Reportéři ČT takto vloni oslavili výročí vypálení vesnice a pak přidali ještě jednu reportáž, kde obvinění zopakovali, a ještě natřeli kritiky, že chtějí „normalizační pohled na historii“. Nyní se objevila svědectví, která tento příběh o udavačce jednoznačně vyvracejí, ale její osmaosmdesátiletá dcera, lidické dítě, má kvůli senzaci Reportérů zničený život. Co říci na tyto pokusy o „rozbití mýtů“, či přepsání dějin?

Na to lze říci jen to, že je to neuvěřitelné svinstvo! Kdyby autorský tým ČT nebyl sborem idiotů, mohl to pojmout skutečně pozoruhodně a přitom slušně. My nevíme, co se stalo, záznam četníka by dnes u soudu neobstál, leda jako toaletní papír, tedy po právní stránce to je o ničem. Žádný důkaz. Kdyby nebyli tupci a nedali si za cíl skandalizovat lidi, mohli se od toho odrazit. V té době 1. poloviny 20. století byl antisemitismus tak rozšířený, že kdekdo ho využíval a v jakékoliv formě. Tedy někdo mohl být strůjcem protižidovského udání a jiný si mohl zase vymýšlet, že někdo napsal protižidovská udání…

Čili jsou to všechno v této rovině jenom spekulace, jenom idioti z toho dělají super reportáže bez ohledu na to, co jimi vyvolají. Idioty z nich dělají snahy za každou cenu přepisovat dějiny, špinit kde koho a to s vědomím, že jsou prakticky nepostižitelní. Případ Lidic je toho důkazem.

Jen tak pro pobavení: Po obsazení Polska Německem v roce 1939 na řadě míst Poláci ochotně vyháněli židy z jejich příbytků, po skončení války židé opouštěli Polsko také proto, že tam cítili protižidovskou atmosféru.

Další věcí, která v poslední době hýbe českou politikou, je volba ombudsmana. Zvolen byl Stanislav Křeček, navržený prezidentem, zatímco kandidáti Senátu, Vít Alexander Schorm a Jan Matys, ti neuspěli. Z volby se stala „kulturní válka“ mezi zastánci a kritiky Stanislava Křečka, kterému byly vyčítány jeho názory a byl prohlašován za „xenofoba“. Jak na vás celá kauza volby ombudsmana působila?

Proti Křečkovi mohli protestovat zase jenom idioti. Odcitoval bych z jednoho článku, který vyšel nedávno na Prvních zprávách: „Křeček má střízlivý pohled na společnost, protože se dlouhodobě zabýval bytovou politikou. Otázka bydlení je pro každého člověka základní existenční otázkou. Má tedy velké zkušenosti s hyenismem lidí a spoustou čachrů provázející bytovou politiku. Proto Křeček ví, jaké problémy mají majitelé domů a bytová družstva s problémovými nájemníky či majiteli bytů.

Křeček ví, jaké peklo jsou schopni nepřizpůsobiví občané způsobit spolubydlícím v domech a na sídlištích.“ Je to přesné. Doktor práv Křeček chce navázat na základní lidský přístup prvního ombudsmana Motejla. Je opravdu moc dobře, že Sněmovna viděla všechny přednosti S. Křečka a upřednostnili ho před kandidáty Senátu. Budu ale upřímný. Kdyby na tento úřad nastoupil Pepek Vyskoč, určitě by tam byl prospěšnější, než Šabatová.

Současně s tím se debatovalo o tom, co z úřadu ombudsmana za posledních šest let udělala Anna Šabatová. Ve vašem senátorském obvodě jste s jejím působením měli celkem bohaté zkušenosti, co byste tedy k její činnosti na ombudsmanství řekl?

Právě ty zkušenosti mě přivedly k mému názoru na ni. Šabatová je jak aktivistická teroristka. V oblasti nějakých práv nějakých menšin svým primitivním aktivismem udělala nesmírně mnoho škod. Konkrétně uvedu: když nás Šabatová otravovala v senátu se svou zprávou za rok 2017, vzal jsem si slovo a řekl jsem jí, že v případě cikánů „…při hodnocení této komunity vycházíte z nepravdivých a neověřených údajů. Příklad vám mohu dát – litvínovský Janov apod., kde očividně jste komunikovala a rozsáhle komunikovala s mosteckým bytovým družstvem a údaje, které jste tam vy uváděla, byly naprosto mimo realitu. Šlo o to, že si tam někdo postěžoval z romské komunity, a vy, aniž byste k tomu znali souvislosti, tak jste vyrukovali na družstvo, okamžitě jste reagovali - xenofobové, rasisti a já nevím, co všechno…“

Psali jsme: „Horší než za totality. Ona znechucuje slušné občany.“ Šéf bytového družstva ze severu promlouvá, co kvůli "cikánům" předvedla ombudsmanka Šabatová

Ústavní soud vyhověl Šabatové. Každý prý smí na veřejném místě vysedávat, kde se mu zlíbí

Co jsem řekl v roce 2017 platí i dnes. Poté, když město Ústí nad Labem nechalo vyklidit neuvěřitelný binec odpadků, kteří její chráněnci vyhazovali přímo z oken (stálo to maličkost, 3,5milionu korun) jsem Šabatové napsal otevřený dopis, ve kterém jsem jí poprosil, aby přijela své chráněnce přesvědčit, aby konečně žili jako lidé. Odpověď jsem do dnešního dne nedostal a už nedostanu. Nicméně, dnes jsem se tam byl podívat a odpadky už opět dosahují téměř oken v přízemí. Podle Šabatové ale jsem xenofob a rasista, protože si dovoluji její chráněnce kritizovat. Píši o tom i v dokončované knize, kterou doufám brzy vydám. Nepřestanu. Zpronevěřil bych se svému senátorskému slibu.

Prostě Šabatová škodila českému státu a doufám, že jejím odchodem to skončí.

