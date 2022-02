Odrbali vás na elektřině? Tajná dohoda. Znalec hledal. Zmínka Bursíka

reklama

Kdo a proč má zájem na tom, aby u nás nestály jaderné bloky?

Těžko říci. Je otázka, kolik tendr bude stát, a tak dál. Je tam mnoho dalších podotázek...

Kdo nejvíce vydělává na obnovitelných zdrojích?

Spíše bych si položil otázku, proč obnovitelné zdroje jsou teď tak upřednostňované na úkor zrovna toho jádra. Jádro je zcela ekologické. Z jádra opravdu nejsou žádné emise. Dnes je jádro bezpečné. Kdo na tom vydělává, je těžko říci. Obecně si myslím, že dotace nejsou dobrá cesta.

Jsou vlastně všechny obnovitelné zdroje bezemisní?

Nejsou. Bezemisní jsou vodní zdroje, soláry. Vítr má určité problémy, protože zabíjí ptáky a mísí jednotlivé vrstvy. Biomasa je obrovský problém. Při jejím spalování vznikají emise, které jsou zdraví škodlivé.

Je tu někdo, kdo vydělává na tom, že nakupujeme u nás vyrobenou elektřinu mnohem dráž na burze v Německu?

Nepochybně. To je obrovský kšeft. Ale já se ptám, proč bychom měli prodávat naši českou elektřinu, která nikdy neopustí území České republiky, v Německu na burze a tady ji kupovat? Když ji můžeme tady prodávat za regulované ceny českým spotřebitelům? U nás se vyrobí z uhlí a jádra 65 kilowatthodin za rok, a domácnosti za tuto dobu spotřebují 16 kilowatthodin. To je obrovský nepoměr. Když my tolik vyrábíme, proč máme elektřinu nakupovat i pro naše spotřebitele v Německu?

Ale děláme to. Kdo na tom má zájem?

Určitě Němci, protože do budoucna, jak budou v Německu ubývat zdroje, budou ceny stoupat. Říká se sice, že je to kvůli plynu, ale u nás je elektřina vyráběná z plynu celkem v mizivém procentu. Cena elektřiny je ale úplně nesmyslně vyhnaná. Kvůli tomu, že Němci snižují nabídku na trhu, a tím stoupá cena.

Do rekordních výšin stouply emisní povolenky, které byly dány napospas spekulantům. Kvůli tomu ještě více rostou ceny energie, a to úplně uměle. Proč se s tím nic nedělá? Proč se aspoň neupraví? Kdo tomu brání?

Mechanismy Evropské unie a Evropské komise jsou příliš složité a logiku nemají. Proč do toho v roce 2019 úplně natvrdo pustili spekulanty a zdvojnásobil se počet těch, kteří spekulují s povolenkami, a stal se z toho spekulativní finanční nástroj? Dnes povolenky s ekologií vůbec nesouvisejí. Co je pro nás důležitější, je, aby tady do vzduchu nešly emise, které nás ohrožují. To je potřeba hlídat. CO2 nikoho nezabije. Emise ano. Pokud se šíleně zdraží plyn, protože bohužel nemáme žádný kontrakt s Ruskem, tak lidi začnou na venkově zase topit bursíkovými ekologickými briketami.

Co to je?

Slyšel jsem to na Moravě. Bursíkova ekologická briketa je pet flaška naplněná pilinami a zalitá olejem. Jsou z toho šílené emise. Lidé jsou zoufalí, a když jim je zima, tak do kamen nacpou leccos.

Chytřeji to tedy dělá maďarský premiér Orbán, který odjel do Moskvy dohodnout nadstandardní dodávky plynu...

Určitě. Asi chce jít cestou Německa a Itálie, které mají taky pevné kontrakty. Německo ale dostalo v minulém roce pět miliard kubíků nad tyto kontrakty, Itálie, myslím, čtyři miliardy kubíků.

Dodávají Rusové do Evropy dost plynu?

Úplně jsem dojatý z tisku, když píšou, že prý nedodávají. Ověřoval jsem si to na všech možných liniích a nesehnal jsem jediného odběratele v Evropě, kterému by Rusové dlužili kubík plynu. Oni absolutně plní všechny svoje závazky.

Proč nepřestaneme nakupovat elektřinu na té burze, když je to pro nás značně nevýhodné? Nebo je to komplikované, či dokonce není možné od toho odstoupit?

Zákon to vůbec nezná. Když jsem se ptal na to, proč jsme na té burze, bylo mi řečeno, že kdysi se k tomu snad ČEZ nějakým způsobem zavázal.

Každá smlouva se však dá vypovědět?

Samozřejmě. Myslím, že ano. To bychom ji ale museli znát. Já jsem se k této smlouvě nikdy nedostal. Vůbec se neví, za kolik se tato česká elektřina prodává. Jediné, co se ví, je, že by měla být zatížena ekologickou daní. To je poplatek – 495 korun za megawatthodinu –, který platí i každý spotřebitel. S DPH je to 599 korun. Tento poplatek by měl být také placen za elektřinu, která se exportuje přes přenosovou soustavu. To se ví, že se toto nevybírá, i když to zákon ukládá. Ptejte se na Ministerstvu průmyslu a obchodu, pod které spadá export i import. Může to být velice zajímavá informace.

Všechny okolní země také nakupují elektřinu na burze v Německu?

Pokud vím, tak ne. Drží se regulované ceny, protože si chrání vlastní obyvatelstvo.

To se týká i Slovenska, které je nám nejbližší?

Ano. Slovensko si také drží regulované ceny. Na Slovensku jsou zhruba poloviční ceny. Jejich regulační úřad ceny opravdu reguluje a drží je tak, že tam opravdu nedošlo k takovému masakru jako u nás.

Jak v tomto vidíte činnost českých vlád?

Je potřeba něco konat a nekonala minulá vláda – i když ta už končila –, ale hlavně nekoná ani vláda nová. Začíná to být dramatické. Vím, že pan ministr Síkela byl na Energetickém regulačním úřadu, kde jim něco uložil. Neviděl jsem z toho však nikde žádný výstup. Jediné, co jsem viděl, že se mají garantovat státem půjčky obchodníkům. Což je dost žalostné. Na to jsem zíral. Je to úplně nesmyslné i z hlediska rozpočtových pravidel. A vůbec to neřeší problém. Je potřeba okamžitě jednat o dodávkách ruského plynu, protože od silvestra není uzavřený žádný kontrakt. Skončil 31. 12. Je to úplně zoufalé. Toto je třeba řešit. Nebo spousta lidí upadne vysloveně do energetické bídy. A co je možná ještě horší – začnou padat fabriky, které to neutáhnou.



