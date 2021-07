Oni ty sociální dávky zneužívají. Na pomoc nesmíme doplácet, říká Kořanová

reklama

Očkovaných v České republice přibývá, nyní slýcháme i výzvy k očkování dětí a s tím přibývá diskusí, zda očkovat děti ještě plně neověřenou a neschválenou vakcínou, zda je to u nich nutné a tak dále. Je podle vás třeba začít očkovat i nejmladší?

Tak vakcíny jsou ověřené právě na tom mohutném počtu očkovaných, z nichž naprostá menšina má nějaké vážnější komplikace poté, co je jim vakcína aplikována. Schválena je také Evropskou lékovou agenturou, kde je skutečně velké odborné zázemí. Co se týká očkování dětí, tak já jsem pro, aby to zůstalo na úvaze rodičů, musí si to sami zvážit. Víme, že u dětí obvykle nedochází k těžkému průběhu, ale vyloučeno to také není, jak jsme viděli na jaře letošního roku. Rodiče musí rovněž uvážit, že pro děti budou dále povinné testy, budou komplikovaněji cestovat a podobně. Je nutné si to zvážit v rodině, ale já jsem pro, aby děti byly očkovány.

Sama jste jistě zaznamenala bouřlivé reakce na vaše oznámení, že jste nechala očkovat svoji dceru, která k tomu sama svolila. Vše proběhlo po konzultacích s lékaři. Jak kritizující reakce vnímáte?

Je to prostě realita. Existuje část společnosti, která očkování odmítá. Jisté důvody považuji za racionální. Někdo se cítí dostatečně odolný, má zdravotní komplikace, které mu v očkování brání, má problém s tradiční medicínou a podobně. To je legitimní a já to respektuji. Nad čím se někdy pozastavuji, jsou takové ty různé konspirační teorie o čipech, 5G sítích, očkovací totalitě a tak dále. Mojí dceři je 12 let, měla dostatek informací pro to, aby se rozhodla a samozřejmě ji k rozhodnutí vedla i touha vést normální život, například se již ve škole nechce testovat.

Pokuty za opakované přestupky by měly být strhávány ze sociálních dávek, pokud je lidé opakovaně neplatí. Také je zde návaznost na povinnou docházku dětí do školy. Pomůže tato úprava? Proč ano, či ne?

Pomůže. Já jsem rozhodně člověk solidární a těm, kteří si nemohou pomoci sami, má být pomoženo, ale nesmíme na to doplácet. Tento model třikrát a dost může být například pro lidi ve vyloučených lokalitách motivací k tomu, aby více ctili zákony v České republice. Já osobně tyto lidi vůbec nechci zavrhovat, neznáme vždy jejich příběh, ale je prostě pravda, že sociální dávky jsou v této souvislosti zneužívány a já věřím, že tato úprava je řešením.

Česká republika čelí značnému zvyšování státního dluhu. Nejvyšší kontrolní úřad uvedl, že polovina z loňského nárůstu (147 miliard korun) nesouvisí s koronavirem. Čím si to vysvětlujete?

Tak koronavirus nezastavil chod státu. Dále zde existovaly mandatorní výdaje, státní správa fungovala na vyšší výkon než obvykle. Byla poskytnuta finanční podpora seniorům, ale i dalším skupinám obyvatel. Vláda pomohla s oddlužením nemocnic. Vláda i nadále investovala do infrastruktury, školství, regionálního rozvoje a podobně. Samozřejmě že se dělala úsporná opatření, například v krácení počtu pracovních míst, čímž šetřila i další provozní výdaje.

Situace s bydlením je v České republice opravdu nesnadná. Pořídit si byt znamená zaplatit za něj mnohem více měsíčních výplat než v jiných zemí v Evropě. Ve srovnání s 22 evropskými zeměmi je podle studie společnosti Deloitte na předposledním místě. Ceny nemovitostí rapidně stouply, dosáhnout na vlastní bydlení je stále těžší. Hnutí ANO při každých volbách slibovalo zjednodušení stavebního zákona – k dílčím změnám sice došlo až nyní, ale přesto zůstává spousta překážek – ale i výstavbu bydlení a podpůrné programy. Přesto je situace stále horší. Co s tím? Jak situaci vyřešit?

Ta nová stavební legislativa výrazně usnadňuje stavební řízení. Bude zjednodušena projektová dokumentace, bude vedeno pouze jedno stavební řízení, nikoli více zároveň. Zjednoduší se proces odvolání, posílí se role obcí při územním plánování i při samotném řízení. Legislativa vytváří i prostor pro digitalizaci. To stavební řízení se zrychlí, čímž se zrychlí i samotná výstavba, a tedy se to v nějakém horizontu odrazí i na samotných cenách bytů. Ta dnešní situace není ideální, to vidíme všichni. Předchozí vlády tu stavební legislativu podle mne velmi zaplevelily. My jsme předložili skutečně revoluční legislativu, která řadu těch chyb napravuje, zde je ta cesta. Já osobně jsem s tou legislativou spokojena.

Tři měsíce před volbami se hnutí ANO drží na prvních příčkách v předvolebních průzkumech spolu s koalicí Pirátů a STAN a koalicí SPOLU. Čemu za to vděčí?

Své práci ve vládě i ve Sněmovně. Zvyšovali jsme životní úroveň českých občanů, seniorů, invalidních důchodců. Vláda podpořila mnoho projektů v regionech, máme nový stavební zákon, výrazně byl posunut proces digitalizace. Premiér Andrej Babiš dokázal v Evropské radě zastavit migrační kvóty. Investovalo se do platů učitelů i zdravotníků. Zvládli jsme očkování, dnes například očkujeme rychleji než Polsko, Slovensko nebo Lotyšsko a téměř stejně rychle jako Švýcarsko. Já bych řekla, že kdo měl zájem, tak již alespoň první dávku vakcíny dostal, případně zná termín očkování. Lze se očkovat bez registrace. Výrazně pozitivně jsme pomohli upravit exekuce a problematiku energošmejdů, za což patří díky hlavně kolegovi Patriku Nacherovi. Lidé tohle vidí a vyjadřují našemu hnutí podporu, za což jim děkuji a moc si toho vážím.

A jak vnímáte spojování politických stran před volbami?

Je to jejich právo, ale spojovat se mají pro něco, ne proti někomu. Koalice SPOLU si podle mne ideově dost odporuje, navíc zřejmě neplní očekávání, která od ní měli její zakladatelé i členové jednotlivých stran, vedle PirSTAN vypadají jako chudí příbuzní. Piráti a Starostové jsou si ideově velmi blízko, na druhou stranu je úsměvné, jak teď STAN dělá mrtvého brouka, protože na Piráty vyplouvá řada mladických nerozvážností a lidé se o nich konečně dozvídají pravdu.

Podnikatel Vlastimil Veselý a programátor Daniel Vávra založili organizaci Spolek pro ochranu svobody projevu. Domnívají se, že v lidech začíná autocenzura, že dochází k přílišné cenzuře na sociálních sítích, lidé s opačnými názory jsou ostrakizováni a o některých věcech se zakazuje mluvit. Provázali to s nařízením o hate speech z Evropské unie a na další věci – například tvrdý trest pro někoho, kdo umístí na Facebooku nenávistný výrok, ale dostane větší trest než například za znásilnění. Jak na tom jsme se svobodou slova podle vás?

Ano, to je samozřejmě problém, protože dnes se většinou odkazují sociální sítě na takzvané zásady komunity, které jsou však mnohdy koncipovány tak, že část spektra, se kterou já ani nemusím souhlasit, prostě nemůže část svých názorů, jakkoli neagresivních, prezentovat bez rizika, že za ně nebude nějak postižena. Samozřejmě to, co popisujete v souvislosti s výší trestů, považuji za závažné. V případě, že někdo prezentuje násilí, nebo podněcuje k páchání násilí na nějaké skupině obyvatel, má být nějakým způsobem potrestán, ale jistě se shodneme, že je to menší zločinec než ten, kdo spáchá trestný čin znásilnění, který je jednou z nejhorších forem násilí a u nás je bohužel mnohdy postihován velmi nestandardně.

Sdílíte obavy těch, kdo tvrdí, že s koronavirem přicházíme o práva a svobody, které se již nevrátí?

Nesdílím.

